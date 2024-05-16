«Спартак» объявил нового тренера: это легендарный футболист Деян Станкович.

Он приступит к работе в межсезонье, до конца чемпионата команду доведет Владимир Слишкович.

«Спартак» нашел тренера в тишине. Объявление безо всяких инсайдов – второе подряд

Клуб удивил объявлением, потому что никаких инсайдов о кандидатуре Станковича не было. Ни одного.

«Спартак» сработал в тишине – с одной стороны, удивительно. С другой – точно так же было и в случае с Гильермо Абаскалем. Так что уже похоже на появление стиля по ключевым решениям.

Станкович до этого работал в «Ференцвароше», сменил там Станислава Черчесова – по данным венгерского медиа M4 Sport, Деян сам попросил об уходе после поражения в финале Кубка Венгрии в среду (проиграли «Пакшу» 0:2 в дополнительное время). Источник сообщает, что в контракте серба был пункт, по которому он мог уйти сам при штрафе за разрыв в четыре месячных зарплаты.

«Спартак» опубликовал привестственный ролик с голосом самого Станковича: тренер обещает вернуть команде победы. Видео начинается с того самого гола за «Интер» с центра поля.

Почему «Спартак» выбрал Станковича? Объясняет спортивный директор

Томаш Амарал сразу выпустил комментарий:

«Деян Станкович не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя.

Но мы приглашаем в «Спартак» не бывшего футболиста. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии.

Однако дело не только в титулах.

На наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход . Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола.

Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность. Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака».

Новый штаб «Спартака»: кто это?

Станкович переезжает из Венгрии не один: берет с собой штаб.

Помогать сербу будет соотечественник Ненад Сакич как ассистент.

А также трое итальянцев. Тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио .

Тренер по физподготовке Федерико Паннончини .

Аналитик Винченцо Сассо .

Работу в «Спартаке» продолжит и Владимир Слишкович, который исполняет обязанности главного после увольнения Гильермо Абаскаля до конца сезона.

Путь Станковича-тренера: титулы в «Црвене Звезде», вылет с «Сампдорией», золото в Венгрии после Черчесова

В 2013-м Станкович завершил карьеру игрока в «Интере» и чуть позже перебрался к Андреа Страмаччони в «Удинезе» ассистентом. Затем работал координатором в «Интере» и советником президента УЕФА.

Самостоятельная тренерская карьера Станковича началась в родном клубе: в 2019-м он возглавил «Црвену Звезду». За три сезона – пять трофеев, три из них – чемпионства, еще два – сербские Кубки .

В 2020-м «Црвена Звезда» опередила «Партизан» на 14 очков, а на следующий год – на 13, но сезон-2020/21 был абсолютно уникальным: он прошел без поражений, а в 38 матчах команда Станковича победила 35 раз и накидала 114 голов. На третий сезон отрыв был не столь велик, но побед все равно хватало – 32 в 37 играх.

С Лигой чемпионов не складывалось: вылеты от кипрской «Омонии», молдавского «Шерифа» и «Маккаби» из Хайфы. Но в Лиге Европы «Црвена Звезда» дважды выходила из групп: первый раз уступила в плей-офф «Милану» по правилу выездного гола, в следующий – проиграла «Рейнджерс», который дошел до финала.

В октябре 2022-го Станкович возглавил тонущую «Сампдорию», но не спас ее от вылета. Переход от 80% побед в «Црвене Звезде» до 12,5% был непростым – 20 поражений в 32 матчах.

Покинув «Сампдорию», Станкович стал тренером «Ференцвароша» через полтора месяца после ухода Станислава Черчесова. Венгерский клуб выиграл чемпионат с отрывом в 16 очков и забил 78 голов за 32 матча – гораздо больше остальных . Еще при Станковиче «Ференцварош» дошел до финала Кубка Венгрии, как раз там только что и проиграл.

В Лиге конференций команда Станковича выбралась из группы с «Фиорентиной», «Генком» и «Чукаричками», сыграв вничью четырежды и не проиграв ни разу (с «Фио» – 2:2 и 1:1). В плей-офф уступила будущему финалисту «Олимпиакосу» дважды по 0:1 (оба раза забил, конечно, Аюб Эль-Кааби).

Как же надоели шутки про цикл «Спартака» – его давно нет

Фото: Gettyimages.ru /Gabriele Maltinti, Simone Arveda, Srdjan Stevanovic, Alex Grimm