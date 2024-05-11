Три сэйва ЦСКА, закрутившие золотую гонку: Обляков чуть не порвал ахилл, Тороп все ближе к наследию Акинфеева

Позволили обыграть «Зенит».

ЦСКА обыграл «Зенит» в Петербурге – 1:0. Было как минимум три эпизода, когда армейцы рисковали не сохранить свой ноль.

Удалось!

Сэйв Облякова: вынес из пустых. И чуть не порвал ахилл!

Еще при 0:0, в конце первого тайма, супермомент «Зенита» не дал реализовать Иван Обляков. Он сам поучаствовал в подарке, когда не смог обработать очень сильный пас Владислава Торопа из ворот.

«Зенит» перехватил, Иван Сергеев выкатил Венделу, а бразилец после не сразу получившейся обработки пробил мимо лежащего вратаря.

Казалось, гол – но Обляков успел примчать во вратарскую, все прочувствовал и оказался на пути мяча.

И как исполнил этот сэйв!

После игры Иван пришел в эфир «Матч ТВ» и объяснил, как все было:

«Ни между ног, нигде пропустить не мог [этот пас]. Но почувствовал, что смогу успеть в ворота. Хорошо, что на пути мяча оказаться получилось. Если честно, чуть ахилл не порвал, даже больно стало».

Два сэйва Торопа в дополнительное – два шикарных прыжка! Отбил от двух других бразильцев издали

Даже Обляков был удивлен, что в основном составе вышел не Игорь Акинфеев, а Владислав Тороп – полузащитник подтвердил, что со здоровьем у ветерана-легенды проблем нет.

Ход Владимира Федотова сработал. Скорее всего, Акинфеева решили не перегружать перед ответным финалом Кубка России в среду, тоже против «Зенита» в Петербурге. Но сработало не просто как ротация.

Тороп в решающий момент, в добавленное время, четко и эффектно вытащил два удара «Зенита».

Сначала из центральной зоны в его левый угол пробил Педро – Владислав выпрыгнул и отбил двумя руками.

А следом, уже на 96-й минуте, Густаво Мантуан сместился с левой стороны и пробил правой ногой в другой верхний угол – Тороп амплитудно отразил одной рукой.

Герой концовки! Когда был риск результативной ошибки, «Зенит» не воспользовался.

Игорь Акинфеев, кстати, не против, если его место в ЦСКА займет Тороп. «Если он здесь – значит, готов быть преемником, значит, тренерский штаб ему доверяет, – мнение Игоря из мартовского разговора с «Чемпионатом». – В тех матчах, в которых сыграл, он не дал повода усомниться в своем мастерстве.

Тороп прибавил в психологии. Раньше он всего боялся, ходил зашуганный. Сейчас мы с ним об этом много говорим. Если ты вышел на поле – не имеешь права молчать. Говорю Славе: «Если во время матча тебе кто‑то что‑то ответил, возьми его за шкирку, покажи, что ты тут хозяин». В мастерстве он тоже прибавляет, прогрессирует супер, какие-то упражнения делает уже совершенно иначе».

***

Пока сам ЦСКА низковато, в борьбу за медали уже никак не вмешаться. Но вот сейчас армейцы повлияли на чемпионскую гонку.

И у них все еще шанс на трофей, которым можно спасти сезон: нужен тот же результат в Петербурге 15 мая, а затем победа в суперфинале 2 июня.

«Зенит» больше не лидер по потерянным! Какой шанс на чемпионство у «Динамо»!

Фото: трансляция «Матч ТВ»