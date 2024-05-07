Дзюба атаковал «Локо» – словами агента. Обвинили Галактионова в трусости и клуб в том, что его списывают

Артем почти не играет.

Артем Дзюба прилип к скамейке «Локомотива» – в матче с «Ростовом» форвард тоже не вышел, и его представитель Леонид Гольдман дал жаркое интервью «Матч ТВ».

Он раскритиковал многих, а прицельно прошелся по главному тренеру Михаилу Галактионову.

Галактионов разочаровал, кто-то из руководства изначально настроен против Дзюбы

Ниже – самые яркие цитаты Гольдмана о Дзюбе в «Локомотиве».

О Галактионове : «Для меня лично главным разочарованием во всей этой истории стал главный тренер Михаил Галактионов. Артем рассказывал, что еще прошлой весной они с Галактионовым договорились быть максимально честными и открытыми друг к другу, Артем не раз и лично, и публично эти договоренности подтверждал. Было много различных ситуаций, где он всячески поддерживал тренера и заступался за него.

Мне сложно судить, что изменилось сейчас. Но если тренер принял такое странное решение, то, мне кажется, нужно было набраться смелости и сказать об этом открыто. Если не на всю страну в прессе (понятно, что это невозможно), то хотя бы в лицо в личной беседе. А у Михаила Михайловича этой смелости, видимо, не хватило. Именно поэтому поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего. Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом».

О боссах «Локомотива»: «То, что в руководстве «Локомотива» есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артему, ни для кого не секрет. Они выступали и против его подписания, и против продления контракта прошлым летом, и сильно переживали, чтобы не случилось автоматического продления после этого сезона.

Началось это даже не весной, а осенью. Например, после матча со «Спартаком», где Дзюба забил гол, уже кулуарно пошли определенные вопросы в адрес главного тренера: мол, что мы будем делать, если Дзюба продлится по условиям контракта? И о каком спортивном принципе тут можно говорить?»

О состоянии Дзюбы: «Форма настолько плоха, что не способен выйти даже на 20 минут? На самом деле причины меняются. Поначалу было какое-то мифическое отсутствие физической формы, слова, что Артем много пропустил. Но ведь это не так, Дзюба пропустил только две недели, травмировался перед матчем с «Краснодаром», пропустив эту игру и матч с «Ахматом», ну и встречу на Кубок между ними.

Артем готовился к ЦСКА, вышел, но почему-то на него повесили всех собак из-за упущенной победы. Не знаю, что уж он такого сделал в этом матче. Видимо, вышел и заставил всех партнеров пропустить два мяча. Мне подобные претензии непонятны. При этом, опять-таки, напрямую эти претензии никто не озвучил».

Об отношениях Дзюбы с партнерами: «Давайте начнем с того, что то, как Артем ведет себя в команде, учитывая всю ситуацию, действительно вызывает абсолютное уважение. Что, кстати, стало сюрпризом и для руководства клуба, и для тренерского штаба. Они как раз ожидали увидеть ту самую мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Были даже совершенно дикие, на мой взгляд, просьбы через агентов к другим игрокам команды поменьше общаться с Дзюбой, чтобы не попасть под его «дурное влияние». Артем же ведет себя прямо противоположно, в очередной раз показывая, что для него на первом месте команда. С честью проходит эту ситуацию, он большой молодец. Хотя могу представить, как тяжело наблюдать ему за всем происходящим».

«К Артему нет никакого предвзятого отношения». «Локомотив» включил дипломатию

В «Локомотиве» ответили, что предвзятости в отношении Дзюбы нет.

«У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно. Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артему, нет никакого предвзятого отношения», – отметил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

Галактионов оценивал роль Артема в «Локомотиве» в недавнем интервью «Матч ТВ»: «Я уже говорил, повторюсь еще раз: он часть команды. Он выполняет большую роль в коллективе. То, что он делал для команды в прошлом сезоне, вызывает уважение. В этом тоже.

Сегодня есть ситуация, когда характер игры подсказывает и диктует, что нужно выходить в другом сочетании. Тренерский штаб это устраивает. Понятно, что ему неприятно, он хочет играть, он не смирился. Опять же, вы видели матчи, когда соперник обороняется низко, фактурный нападающий нужен – он выходил. Приносило ли это пользу – другой вопрос».

Возможно, Дзюба нарушал режим и использовал травму как повод не приезжать на сборы. Неясно, что с автопродлением

Кстати, по данным инсайдера Ивана Карпова, в конце апреля именно из-за Дзюбы и по просьбе Михаила Галактионова клуб расстался с тренером нападающих Валерием Климовым, который пришел в штаб летом: якобы он лоббировал место Артема в основном составе. По сведениям источника, до этого между Дзюбой и Галактионовым был «тяжелый разговор».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Дзюба провел 21 матч, в них четыре гола и три ассиста, еще одна голевая в Кубке России. Итого восемь результативных действий.

Здесь важны цифры, потому что у Артема в контракте есть пункт об автоматическом продлении договора при нужной результативности: Иван Карпов в начале сезона сообщал о 12 голевых действиях, Андрей Панков позже уточнял, что планка – 10 действий в РПЛ. Дзюба в любом случае близко.

«Чемпионат» сообщил, что Дзюба отказался от этого пункта – он считает, что это поможет вернуться в основу «Локомотива».

Журналист Дмитрий Клипин добавил , что к Дзюбе есть не только игровые вопросы. Артем не раз нарушал режим, досрочно уходил с тренировок, а перед матчем с «Ахматом» всю ночь снимался для популярного ТВ-шоу. Клипин пишет, что травму Дзюбы во время сборов не подтвердили медики «Локомотива».

Правда, в 2024-м у него 0+0, а теперь еще и роль запасного. Матчи с «Крыльями» и «Краснодаром» Дзюба пропустил из-за травмы, а в следующих пяти в сумме сыграл всего 28 минут.

Отсюда, вероятно, и агрессия, выраженная словами агента Леонида Гольдмана. О будущем ничего конкретного он не сказал. Вопросов о потенциальном переходе в «Шанхай Шеньхуа» к Леониду Слуцкому в интервью не было.

Дзюба – уже не топ-форвард РПЛ. Бесконечная вера в него приведет к деградации «‎Локо»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Globallook Press/Global Look Press