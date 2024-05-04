«Зачем женщинам судить? Это унижение мужчин!» Наш футбол поддерживает Тихонова 🤯
Мостовой, Ещенко и руководство «Енисея».
Тренер «Енисея» Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей ФНЛ (два из них – условно). Все из-за недовольства судьей Верой Опейкиной, судившей встречу «СКА-Хабаровск» и «Енисея». Тихонов сказал: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».
После решения КДК Тихонов оправдывался, что так же бы наехал и на мужчину. Хотя в комиссии все равно посчитали, что речь идет об унижении достоинства, основанном не на профессиональных качествах.
«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам, – говорит тренер «Енисея». – Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.
В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр – женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?»
Тем не менее дисквал Тихонова стал одной из главных тем в российском футболе – наряду с чувством юмора Руслана Безрукова.
«Я бы послал ее судить подальше Махачкалы». Что говорят боссы «Енисея»
Руководство «Енисея» поддержало тренера. Ярче всех выступил генеральный директор клуба Дмитрий Федосеев.
«Это просто чиновничий беспредел. КДК не соответствует своему предназначению – они должны работать для клубов, а не против них. Мы не согласны с этим решением и разочарованы в нем. В клубе поддержали Андрея Валерьевича, мы на его стороне. Он не сказал ничего ужасного. Просто предложил человеку съездить на практику в Махачкалу. Что тут такого? За что пять матчей дисквалификации?»
Это не единственная цитата Федосеева по теме. Вот еще:
«Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал ее судить еще подальше Махачкалы. Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите».
Дело вышло на чиновничий уровень – в поддержку Андрея Тихонова выступил министр спорта Красноярского края Денис Петровский. Он считает, что бан на пять матчей – перебор, и надо подавать апелляцию.
«Считаю, что данное решение избыточно суровое. Удивила формулировка. Андрей Валерьевич в первую очередь оценивал качество и уровень квалификации арбитра в данном матче. Оценка может быть субъективной, может быть неверной. Но с той формулировкой, которую вынес КДК РФС, я не согласен, на мой субъективный взгляд».
А бывший тренер «Енисея» Алексей Ивахов увидел тут место для заговора.
«Мое личное мнение: назначение Веры Опейкиной было расчетливым политическим решением, чтобы в случае чего все можно было свалить на судью, имеющего минимальный опыт работы в мужском футболе, а потом ее же и поддержать!
Матч по многим аспектам сложнейший. Все прекрасно знают, как на протяжении многих лет предвзято судят матчи «Енисея» в Хабаровске, это факт, и этот аргумент легко статистически проверить. Я нормально отношусь к женщинам‑арбитрам, один раз матч «Енисея» судила Анастасия Пустовойтова, отлично отработав и получив высокие оценки от участников игры».
«Вы добиваетесь, чтобы люди мнение перестали высказывать?» Коллеги поддерживают Тихонова
За Тихонова вступились и коллеги-футболисты. Например, Александр Мостовой приводит железобетонный аргумент, почему женщины не должны судить мужской футбол:
«Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову – за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!
Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она еще и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина.
Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. Зачем? Какой смысл? У них же есть женские соревнования. Да, мужчины тоже ошибаются, но тут понятно почему – потому что 95% мужчин не играли в футбол. Но пять матчей дисквалификации для Андрея – это много».
Владислав Радимов вспомнил, как его дисквалифицировали на пять матчей за фразу «В КДК сидят дебилы». Бывший футболист сборной России призывает отменить дисквалификацию Тихонова и извиниться перед тренером.
«А что такого сказал Тихонов? Он же просто высказал мнение! Да, сказал, чтобы Опейкина тренировалась на детях, на женских матчах, и чего? Или члены КДК считают, что работать на детских или женских матчах унизительно для человеческого достоинства? Тогда уже к ним большие вопросы! Вы чего добиваетесь-то? Чтобы люди вообще мнение перестали высказывать?
Ну вот сейчас Тихонова не будет 5 матчей на скамейке, 5 игр он не будет давать интервью и ходить на пресс-конференции. И что, лучше станет? Матчи интереснее? Зрителей прибавится? Но мы для кого вообще играем, для КДК, что ли? Если вы здравомыслящие люди, вы должны сегодня же отменить дисквалификацию и извиниться перед Тихоновым!»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался дипломатично – ничего не сказал про пол судьи, только про запрет на критику:
«Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Когда они хорошо судят, мы их хвалим. Если судят плохо, об этом надо говорить. А так получается, что Андрей Валерьевич раскритиковал судью – получил пять матчей дисквалификации».
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов занял промежуточную позицию. С одной стороны, наказание – логичная мера после таких слов тренера про судью, и Тихонов понимал, на что идет. Но пять матчей – перебор. И мужской футбол должны судить мужчины.
«Мне кажется, в мужском футболе все‑таки должны судить арбитры‑мужчины, – рассуждал Наумов. – Почему? Просто действительно бывают очень тяжелые матчи. Это громадная и эмоциональная, и физическая нагрузка. Порой и мужчина справиться не может.
Получается, что слишком большой груз ложится на хрупкие женские плечи. Объем работы огромный, напряжение колоссальное. А мужик все‑таки всегда более твердолобый. Ему в этом плане проще».
А президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что дисквалификация Тихонова – посягательство на скрепы.
«Уважаемые господа из российского футбола. Давайте мы определимся, в какой стране мы живем? В той, где больше нет разделения на мужчин и женщин? Или в той, где есть родитель 1 и родитель 2?
Если нет, то почему Андрей Тихонов получает 5 матчей дисквалификации за слово «женщина»? Может быть, называть женщину женщиной в России запрещено?»
«В тех моментах мог ошибиться и мужчина». Кто-то защищает Опейкину?
Несмотря на то, что у Андрея Тихонова много сторонников, есть и те, кто считают дисквалификацию справедливой. Например, председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
«Я очень уважаю Андрея Тихонова, но с ним категорически не согласен. Мы проанализировали этот матч, ЭСК рассмотрела его. Единственное, там был момент: неоправданно вынесенная желтая карточка. Но мне кажется, вынесенная или нет желтая карточка случается и у Сергея Карасева, и даже красная карточка случается.
Поэтому говорить, что Вера не справилась с этим матчем, а команды справились лучше нее, я не могу. Она просто оказалась не в том месте не в то время. Не в плане именно ее работы, а в плане высказываний. Потому что команда проиграла 0:3, были эмоции».
Бывший судья Алексей Николаев признает, что Опейкина попала на сложный матч – и ошибалась в очень непростых моментах:
«Честно, для меня стало неожиданным высказывание Тихонова после игры, тем более, что в тех моментах, где ошиблась Опейкина, мог ошибиться даже судья‑мужчина.
Одно дело, когда судит женщина, которая не разбирается в футболе, другое – ошибка в сложном эпизоде. Кстати, спустя несколько туров судья тоже ошибся в игре, в которой принимал участие «Енисей», и матч судил мужчина».
Дмитрий Губерниев был одним из первых, кто пристыдил Тихонова за слова о судье:
«Нельзя обижать женщин, нужно поднять и нести! Андрей не прав. Он должен был поднять ее и нести на руках, переплыть с ней Енисей и быть в области балета впереди планеты всей. «Женщин обижать не рекомендуется» – в свое время был такой фильм. Я как главный подкаблучник России говорил и говорю, что нельзя так делать».
«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра
Фото: vk.com/fcska; РФС; ФК «Енисей»; Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press; РИА Новости/Григорий Сысоев
И если они и виноваты, то только в том, что этих идиотов нарожали...
Если матч судит женщина сам смысл этой имитации пропадает: игрок-мужчина не будет проявлять свои мужские качества воина, если его чрезмерные проявления будет приструнять женщина. Тут разные будут препятствия - у кого-то эта эпостась воина будет унижена, кто-то при женщине постесняется ее проявлять в полной мере и т.д. и т.п., но большинство не сможет относится к женщине-арбитру как к функции (и будет видеть в ней женщину как бы то ни было) НА ПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.
Есть женские профессии и есть мужские. Полная универсализация невозможна. Футбольный судья в мужском футболе - мужская профессия.