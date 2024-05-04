«Зачем женщинам судить? Это унижение мужчин!» Наш футбол поддерживает Тихонова 🤯

Мостовой, Ещенко и руководство «Енисея».

Тренер «Енисея» Андрей Тихонов дисквалифицирован на пять матчей ФНЛ (два из них – условно). Все из-за недовольства судьей Верой Опейкиной , судившей встречу «СКА-Хабаровск» и «Енисея ». Тихонов сказал: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

После решения КДК Тихонов оправдывался, что так же бы наехал и на мужчину. Хотя в комиссии все равно посчитали, что речь идет об унижении достоинства, основанном не на профессиональных качествах.

«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам, – говорит тренер «Енисея». – Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.

В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр – женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?»

Тем не менее дисквал Тихонова стал одной из главных тем в российском футболе – наряду с чувством юмора Руслана Безрукова.

«Я бы послал ее судить подальше Махачкалы». Что говорят боссы «Енисея»

Руководство «Енисея» поддержало тренера. Ярче всех выступил генеральный директор клуба Дмитрий Федосеев .

«Это просто чиновничий беспредел. КДК не соответствует своему предназначению – они должны работать для клубов, а не против них. Мы не согласны с этим решением и разочарованы в нем. В клубе поддержали Андрея Валерьевича, мы на его стороне. Он не сказал ничего ужасного. Просто предложил человеку съездить на практику в Махачкалу . Что тут такого? За что пять матчей дисквалификации?»

Это не единственная цитата Федосеева по теме. Вот еще:

«Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал ее судить еще подальше Махачкалы . Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите».

Дело вышло на чиновничий уровень – в поддержку Андрея Тихонова выступил министр спорта Красноярского края Денис Петровский . Он считает, что бан на пять матчей – перебор, и надо подавать апелляцию.

«Считаю, что данное решение избыточно суровое. Удивила формулировка. Андрей Валерьевич в первую очередь оценивал качество и уровень квалификации арбитра в данном матче. Оценка может быть субъективной, может быть неверной. Но с той формулировкой, которую вынес КДК РФС, я не согласен, на мой субъективный взгляд».

А бывший тренер «Енисея» Алексей Ивахов увидел тут место для заговора.

«Мое личное мнение: назначение Веры Опейкиной было расчетливым политическим решением, чтобы в случае чего все можно было свалить на судью, имеющего минимальный опыт работы в мужском футболе, а потом ее же и поддержать!

Матч по многим аспектам сложнейший. Все прекрасно знают, как на протяжении многих лет предвзято судят матчи «Енисея» в Хабаровске, это факт, и этот аргумент легко статистически проверить. Я нормально отношусь к женщинам‑арбитрам, один раз матч «Енисея» судила Анастасия Пустовойтова, отлично отработав и получив высокие оценки от участников игры».

«Вы добиваетесь, чтобы люди мнение перестали высказывать?» Коллеги поддерживают Тихонова

За Тихонова вступились и коллеги-футболисты. Например, Александр Мостовой приводит железобетонный аргумент, почему женщины не должны судить мужской футбол:

«Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову – за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!

Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она еще и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина.

Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. Зачем? Какой смысл? У них же есть женские соревнования. Да, мужчины тоже ошибаются, но тут понятно почему – потому что 95% мужчин не играли в футбол. Но пять матчей дисквалификации для Андрея – это много».

Владислав Радимов вспомнил, как его дисквалифицировали на пять матчей за фразу «В КДК сидят дебилы». Бывший футболист сборной России призывает отменить дисквалификацию Тихонова и извиниться перед тренером.

«А что такого сказал Тихонов? Он же просто высказал мнение! Да, сказал, чтобы Опейкина тренировалась на детях, на женских матчах, и чего? Или члены КДК считают, что работать на детских или женских матчах унизительно для человеческого достоинства? Тогда уже к ним большие вопросы! Вы чего добиваетесь-то? Чтобы люди вообще мнение перестали высказывать?

Ну вот сейчас Тихонова не будет 5 матчей на скамейке, 5 игр он не будет давать интервью и ходить на пресс-конференции. И что, лучше станет? Матчи интереснее? Зрителей прибавится? Но мы для кого вообще играем, для КДК, что ли? Если вы здравомыслящие люди, вы должны сегодня же отменить дисквалификацию и извиниться перед Тихоновым!»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался дипломатично – ничего не сказал про пол судьи, только про запрет на критику:

«Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Когда они хорошо судят, мы их хвалим. Если судят плохо, об этом надо говорить. А так получается, что Андрей Валерьевич раскритиковал судью – получил пять матчей дисквалификации».

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов занял промежуточную позицию. С одной стороны, наказание – логичная мера после таких слов тренера про судью, и Тихонов понимал, на что идет. Но пять матчей – перебор. И мужской футбол должны судить мужчины.

«Мне кажется, в мужском футболе все‑таки должны судить арбитры‑мужчины, – рассуждал Наумов. – Почему? Просто действительно бывают очень тяжелые матчи. Это громадная и эмоциональная, и физическая нагрузка. Порой и мужчина справиться не может.

Получается, что слишком большой груз ложится на хрупкие женские плечи. Объем работы огромный, напряжение колоссальное. А мужик все‑таки всегда более твердолобый. Ему в этом плане проще».

А президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что дисквалификация Тихонова – посягательство на скрепы.

«Уважаемые господа из российского футбола. Давайте мы определимся, в какой стране мы живем? В той, где больше нет разделения на мужчин и женщин? Или в той, где есть родитель 1 и родитель 2?

Если нет, то почему Андрей Тихонов получает 5 матчей дисквалификации за слово «женщина»? Может быть, называть женщину женщиной в России запрещено?»

«В тех моментах мог ошибиться и мужчина». Кто-то защищает Опейкину?

Несмотря на то, что у Андрея Тихонова много сторонников, есть и те, кто считают дисквалификацию справедливой. Например, председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев .

«Я очень уважаю Андрея Тихонова, но с ним категорически не согласен. Мы проанализировали этот матч, ЭСК рассмотрела его. Единственное, там был момент: неоправданно вынесенная желтая карточка. Но мне кажется, вынесенная или нет желтая карточка случается и у Сергея Карасева, и даже красная карточка случается.

Поэтому говорить, что Вера не справилась с этим матчем, а команды справились лучше нее, я не могу. Она просто оказалась не в том месте не в то время. Не в плане именно ее работы, а в плане высказываний. Потому что команда проиграла 0:3, были эмоции».

Бывший судья Алексей Николаев признает, что Опейкина попала на сложный матч – и ошибалась в очень непростых моментах:

«Честно, для меня стало неожиданным высказывание Тихонова после игры, тем более, что в тех моментах, где ошиблась Опейкина, мог ошибиться даже судья‑мужчина .

Одно дело, когда судит женщина, которая не разбирается в футболе, другое – ошибка в сложном эпизоде. Кстати, спустя несколько туров судья тоже ошибся в игре, в которой принимал участие «Енисей», и матч судил мужчина».

Дмитрий Губерниев был одним из первых, кто пристыдил Тихонова за слова о судье:

«Нельзя обижать женщин, нужно поднять и нести! Андрей не прав. Он должен был поднять ее и нести на руках, переплыть с ней Енисей и быть в области балета впереди планеты всей. «Женщин обижать не рекомендуется» – в свое время был такой фильм. Я как главный подкаблучник России говорил и говорю, что нельзя так делать».

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра

Фото: vk.com/fcska ; РФС ; ФК «Енисей» ; Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Григорий Сысоев