Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное из интервью спортивного директора «Спартака»

Амарал вышел на публику.

Владимир Слишкович взбодрил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля – не проигрывает в пяти матчах, в трех из них даже не пропустили.

И шансы стать главным у боснийца все еще остаются. Это важный вывод после выхода спортивного директора Томаша Амарала на публику.

Как «Спартак» выбирает тренера: Амарал прояснил, кого ищут и кого точно не будет

Константин Генич сообщал , что «Спартак» все равно не рассматривает Слишковича как основного. Но спортивный директор клуба Томаш Амарал вышел к журналистам после дерби с «Динамо» и объявил, что босниец, впечатливший пояснением «мы же не тупые» – один из кандидатов на должность главного тренера.

«Имена назвать не могу, процесс похож на скаутинг, шорт‑лист есть. Владимир там есть. Я не выбираю тренеров по паспорту, выбираю по качеству. Он должен быть достоин. В России такие тренеры есть. Я считаю, что быть тренером «Спартака» должен тот, кто понимает реальность страны и клуба. Дело не в имени», – говорит Амарал. Он добавил, что босниец в любом случае останется в «Спартаке», даже если не станет главным тренером.

Вот еще несколько важных выводов и цитат Амарала касаемо будущего (и уже прошлого) тренера «Спартака».

● Гильермо Абаскаль сам попросил об отставке – Амарал подтвердил эту информацию.

● «Спартак» ищет тренера, играющего в атаку : «Стиль игры важен при поиске тренера. Это должен быть атакующий стиль».

● Станислава Черчесова, Валерия Карпина и Паскаля Янсена среди кандидатов нет . Варианты с Карпиным и Янсеном спортивный директор просто опроверг, а относитель Черчесова добавил: «Это мое решение – он не в списке. Я готов к ответственности. Тренера буду выбирать я».

Про Владимира Ивича ничего конкретного не прозвучало, отдельно по его кандидатуре вопроса не последовало.

«Квинси заменить невозможно». Амарал – о контрактах и новичках

Томаш не стал раскрывать, на каких условиях можно разорвать контракт с Квинси Промесом: «Здесь я не могу давать комментарии, потому что это дело юристов».

А вот его мысли о возможной альтернативе голландцу: «Квинси заменить невозможно. Мы хорошо подготовлены по рынку, у нас отличный департамент. Мы в этом плане подготовлены хорошо».

Амарал высказался и об истекающем соглашении капитана: «Джикия – настоящий профессионал. Он много работает, сейчас восстанавливается от небольшого повреждения. Его контракт, как и с любым игроком, будет рассматриваться в конце сезона. По будущему Николсона, Бальде и Мелешина будем принимать решение также по окончании сезона».

«Естественно, никакой «Бенфики-2» ожидать не стоит, – уверяет он. – «Спартак» тоже большой клуб. Мы хотим создать систему. Да, это звучит очень просто, но именно в эту работу все и вовлечены. Бывают случаи, когда титулы выигрывают без системы. Но яочу через 10 лет посмотреть назад и понять, что клуб работает. Я люблю вызовы. Это для меня большой вызов. Деньги были ни при чем. Если бы я хотел заработать, остался бы в Португалии».

В чем Слишкович похож на Гвардиолу

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов