Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное из интервью спортивного директора «Спартака»
Амарал вышел на публику.
Владимир Слишкович взбодрил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля – не проигрывает в пяти матчах, в трех из них даже не пропустили.
И шансы стать главным у боснийца все еще остаются. Это важный вывод после выхода спортивного директора Томаша Амарала на публику.
Как «Спартак» выбирает тренера: Амарал прояснил, кого ищут и кого точно не будет
Константин Генич сообщал, что «Спартак» все равно не рассматривает Слишковича как основного. Но спортивный директор клуба Томаш Амарал вышел к журналистам после дерби с «Динамо» и объявил, что босниец, впечатливший пояснением «мы же не тупые» – один из кандидатов на должность главного тренера.
«Имена назвать не могу, процесс похож на скаутинг, шорт‑лист есть. Владимир там есть. Я не выбираю тренеров по паспорту, выбираю по качеству. Он должен быть достоин. В России такие тренеры есть. Я считаю, что быть тренером «Спартака» должен тот, кто понимает реальность страны и клуба. Дело не в имени», – говорит Амарал. Он добавил, что босниец в любом случае останется в «Спартаке», даже если не станет главным тренером.
Вот еще несколько важных выводов и цитат Амарала касаемо будущего (и уже прошлого) тренера «Спартака».
● Гильермо Абаскаль сам попросил об отставке – Амарал подтвердил эту информацию.
● «Спартак» ищет тренера, играющего в атаку: «Стиль игры важен при поиске тренера. Это должен быть атакующий стиль».
● Станислава Черчесова, Валерия Карпина и Паскаля Янсена среди кандидатов нет. Варианты с Карпиным и Янсеном спортивный директор просто опроверг, а относитель Черчесова добавил: «Это мое решение – он не в списке. Я готов к ответственности. Тренера буду выбирать я».
Про Владимира Ивича ничего конкретного не прозвучало, отдельно по его кандидатуре вопроса не последовало.
«Квинси заменить невозможно». Амарал – о контрактах и новичках
Томаш не стал раскрывать, на каких условиях можно разорвать контракт с Квинси Промесом: «Здесь я не могу давать комментарии, потому что это дело юристов».
А вот его мысли о возможной альтернативе голландцу: «Квинси заменить невозможно. Мы хорошо подготовлены по рынку, у нас отличный департамент. Мы в этом плане подготовлены хорошо».
Амарал высказался и об истекающем соглашении капитана: «Джикия – настоящий профессионал. Он много работает, сейчас восстанавливается от небольшого повреждения. Его контракт, как и с любым игроком, будет рассматриваться в конце сезона. По будущему Николсона, Бальде и Мелешина будем принимать решение также по окончании сезона».
«Естественно, никакой «Бенфики-2» ожидать не стоит, – уверяет он. – «Спартак» тоже большой клуб. Мы хотим создать систему. Да, это звучит очень просто, но именно в эту работу все и вовлечены. Бывают случаи, когда титулы выигрывают без системы. Но яочу через 10 лет посмотреть назад и понять, что клуб работает. Я люблю вызовы. Это для меня большой вызов. Деньги были ни при чем. Если бы я хотел заработать, остался бы в Португалии».
В чем Слишкович похож на Гвардиолу
Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов
Слишкович в любом случае вызывает симпатию. Дадут ему стать главным или нет - хочется, чтобы он остался в клубе. Может у него не хватает опыта быть главным, тогда он просто войдет в штаб к будущему тренеру, будет набираться опыта и работать дальше. Ему всего 41 год.
Если никаких сильных кандидатов не найдут на позицию главного, то доверят поработать Слишковичу. Он уже почти заслужил это, осталось провести еще ряд матчей успешно и он приблизится к этому шансу.
"Это мое решение – он не в списке. Я готов к ответственности. Тренера буду выбирать я"
Если Амарал реально будет обладать властью, то это будет очень хорошо. Решение не рассматривать Черчесова - уже сильный ход. Здорово, что это прозвучало публично.
" Если бы я хотел заработать, остался бы в Португалии". Если бы хотел заработать меньше. Но люди обычно хотят больше.
пс. что-то полное вью мне не так монравилось, как фрагменты про Слишковича. Темнит Амарал, юлит, публику использует и пафрса, как у Абаскаля - многовато.