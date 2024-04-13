«Судья поплыл», – наезд Мусаева после поражения «Зениту». Справедливо?

Что могло так взбесить.

Мурад Мусаев после поражения от «Зенита» (1:2) ярко высказался о судействе. Главный тренер «Краснодара» считает, что арбитр Сергей Иванов провалил матч.

«Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даешь играть жестко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч. Поплыл», – злился Мусаев.

Он не сказал ничего конкретного, поэтому мы можем только предполагать, о каких эпизодах речь.

Первый тайм: одна желтая, Мусаев злился из-за обычного фола

Пройдемся по моментам, которые теоретически могли спровоцировать такую реакцию.

● На 25-й минуте Клаудиньо досталось после того, как Александр Черников и Кевин Кастаньо взяли его в коробочку. Иванов оставил эпизод без внимания, хотя выглядело жестко – возможно, Мусаев имеет в виду в том числе этот момент, когда говорит, что арбитр сначала давал играть.

Бывший арбитр Анатолий Синяев здесь поддержал Иванова: «Там сначала в мяч в подкате играет один футболист «Краснодара», а потом и Черников. Не без контакта, но все шли на мяч, и Черников очевидно в него сыграл. С этого ракурса видно, что мяч после касания Черникова меняет направление».

● На 38-й минуте Мусаев возмущался, когда арбитр зафиксировал фол Кади на Дугласе Сантосе – но толчок здесь явно был. Хотя бразилец тоже хватал игрока «Краснодара».

🟡 На 41-й желтую схватил Витор Тормена: зацепил Педро и сорвал в перспективе неплохую атаку «Зенита». 18-летний бразилец выходил на пространство – предупреждение выглядит дельным.

Второй тайм: карточку получил сам Мусаев (за эмоции после выноса Кержакова), у «Краснодара» удаление

Продолжаем, тут эпизодов побольше.

🟡 На 61-й Иванов предупредил Эдуарда Сперцяна – лидер «Краснодара» толкнул в спину Страхиню Эраковича, а затем ударил после свистка. Эдуард возмутился – возможно, не слышал сигнала при 35 тысячах зрителей, поэтому посчитал желтую несправедливой.

🟡 На 68-й желтую получил Хуниор Алонсо – после нарушения правил защитник на эмоциях пнул мяч в Матео Кассьерру. Вряд ли этот момент настолько разозлил Мурада Мусаева.

🟡🟡 Следом предупреждения летели футболистам «Зенита»: сначала наказали Эраковича, потом – Дугласа Сантоса. Это должно устраивать тренера «Краснодара».

🟡 На 87-й Черников нарушил правила против Вильмара Барриоса. Александр влетел грубо, Иванов справедливо показал желтую.

🔴 На 90-й «Краснодар» остался в меньшинстве. Тормена схватил вторую желтую за наступ сзади на ногу Густаво Мантуану. Мусаев в это время пил воду – претензий к арбитру не высказывал, по крайней мере на камеру.

Мусаев вспылил на 97-й минуте, когда Михаил Кержаков заехал кулаком по макушке Хуниору Алонсо.

🟡 Тренер «Краснодара» кричал, активно жестикулировал – и в итоге тоже закончил с предупреждением.

Возможно, Мусаев рассчитывал на пенальти в концовке, особенно с учетом того, что во второй половине Иванов достал целых семь карточек, а в первой была только одна.

Похоже, что тренер злился из-за разной манеры судейства в таймах: но его цитата без примеров выглядит неконкретной. Да, в концовке обстановка накалилась – но это, во-первых, логично для топ-матча, а, во-вторых, произошло в большей степени из-за агрессии игроков «Краснодара».

Такое поведение можно было бы трактовать и как здравое нежелание проигрывать. Но Мурад Мусаев обернул все претензиями к судье. На первый взгляд не самыми объяснимыми.

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Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов