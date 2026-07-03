  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Португалия выбила Хорватию и вышла на Испанию, Роналду впервые забил в плей-офф ЧМ, Овечкин продлил контракт, «Сити» покупает Андерсона за 116 млн фунтов и другие новости

0
Португалия выбила Хорватию и вышла на Испанию, Роналду впервые забил в плей-офф ЧМ, Овечкин продлил контракт, «Сити» покупает Андерсона за 116 млн фунтов и другие новости

1. На ЧМ-2026 Португалия одержала драматичную волевую победу над Хорватией – 2:1. Роналду реализовал пенальти на 68-й минуте (первый мяч в плей-офф чемпионатов мира и 976-й в карьере!) и спустя 13 минут покинул поле, а решающий гол на 94-й минуте забил вышедший со скамейки Гонсалу Рамуш. Хорваты почти спаслись на 13-й добавленной, однако взятие ворот в исполнении Йошко Гвардиола было отменено. Соперником сборной Португалии в 1/8 финала станет Испания, разгромившая Австрию (3:0). Швейцария обыграла Алжир (2:0) и встретится с Колумбией или Ганой в 1/8 финала. 

2. Ламин Ямаль перед встречей с австрийцами щеголял покрытой бриллиантами цепью с медальоном, на котором изображен Бэтмен, – эксклюзивное украшение оценивается как минимум в 130 000 евро. Результативными действиями во время матча отметиться ему не удалось, но именно 18-летнего вингера признали лучшим игроком – хотя Микель Ойарсабаль сделал дубль, а Марк Кукурелья отдал два голевых паса.

3. Александр Овечкин и «Вашингтон»заключили контракт на один год. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ заработает как минимум 4,25 млн долларов – и еще 4,75 млн получит в том случае, если проведет 10 матчей. После подписания договора «Кэпиталс» выложили фото легендарного хоккеиста с семьей – ведь она «превыше всего».

4. Во втором круге женского «Уимблдона» Диана Шнайдер уступила Людмиле Самсоновой, Анна Блинкова проиграла Марте Костюк, Елена Рыбакина победила Кэти Макнелли, Ига Швентек прошла Каролину Плишкову. У мужчин такие результаты: Карен Хачанов победил Янника Ганфманна, Александр Зверев прошел Валентина Руайе, а Александр Бублик – Кирьяна Жаке.

5. Артем Дзюба, ставший свободным агентом, может согласиться на зарплату в размере 800–900 тысяч евро в год по контракту с новым клубом и в топ-команде готов быть запасным. В приоритете же у лучшего бомбардира российского футбола – завершение карьеры в «Спартаке» с завоеванием титула. Красно-белые же тем временем укрепляют защиту – на подходе Виктор Парада из «Алавеса».

6. Самым дорогим английским футболистом в истории станет Эллиот Андерсон: «Манчестер Сити» подтвердил договоренность о трансфере хавбека «Ноттингем Форест» и заплатит за него 116 млн фунтов. Свой рекорд и у «Тоттенхэма»: Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма» купили за 85 млн фунтов – прежде «шпоры» столько не платили.

7. Умар Нурмагомедов проведет поединок против Суна Ядуна в главном событии турнира UFC Fight Night в Шанхае, который пройдет 29 августа.

8. Российская фигуристка Анастасия Мишина вышла замуж за 25-летнего учителя физкультуры и тренера по баскетболу, работающего в школе, в которой девушка ранее училась. Чемпионка мира «сразу сказала» Александру Галлямову, своему партнеру на льду, что заканчивать со спортом не собирается.

9. ХК «Спартак» сообщил о заключении контракта с 29-летним вратарем Иваном Федотовым. Соглашение рассчитано на 2 года.

10. Санти Касорла объявил о завершении карьеры футболиста. 30 июня у 41-летнего полузащитника, известного по выступлениям за сборную Испании и «Арсенал», истек срок действия контракта с «Реал Овьедо». 

11. Итальянский спринтер Ламонт Марсель Джейкобс пробежал 100-метровку с третьим результатом в истории легкой атлетики – за 9,67 секунды. К сожалению для него, этот успех не будет ратифицирован из-за слишком сильного попутного ветра во время забега.

12. Главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну предложили добровольно уйти в отставку по итогам трехчасовой встречи с руководством Немецкого футбольного союза. Ему могут выплатить неустойку в размере 7 миллионов евро в случае увольнения.

13. Российские байдарочники и каноисты пропустят юниорский чемпионат мира в канадском Галифаксе из-за сложностей в получении въездных виз.

14. Гонщики «Ф-1» выступят за рулем Lego-картов перед стартом Гран-при Великобритании. Их болиды состоят из 28 тысяч деталей конструктора и весят 280 кг, при этом имея возможность разогнаться до 25 км/ч.

15. Палестинский футболист Салим Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа. Его супруга, на которой он женился всего пять месяцев назад, ждет первого ребенка.

Цитаты дня

Андрей Талалаев: «Балтика» показывает лучший футбол в России, если мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора. Никто с этим не поспорит»

Сестра Роналду Катя подтвердила, что Криштиану уйдет из сборной Португалии после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю»

Алина Загитова: «Я создала проект «Формула льда» для детей, чтобы они смогли стать на шаг ближе к своей мечте»

«Говорил же всем сто раз Александр Мостовой: если не был футболистом, то ты тренер никакой. Нагельсманн тому примером. Все, Германия, домой!» Мостовой сочинил стих о Юлиане

Журова об Овечкине: «Он хочет дождаться флага и гимна, сыграть за сборную и стать олимпийским чемпионом. А в Госдуму можно и после Олимпиады»

Гуллит о расизме в адрес игроков Нидерландов: «Темнокожих выдвигают на первый план, они получают полную долю критики – вот что возмущает. Если пишешь анонимно – ты трус»

«Если кто и не должен жаловаться на судейские ошибки, так это «Реал». Глава Ла Лиги Тебас о досье мадридцев по делу Негрейры

Познер о решении ISU допустить россиян: «Россия – одна из самых сильных спортивных держав наряду с США и Китаем. Наше участие обогащает соревнования»

«Только у Месси был сезон лучше, чем у Кейна, а ведь Лео – величайший в истории. Это говорит об уровне Харри, он вдохновляет всех в сборной Англии». Гордон о форварде

Татьяна Тарасова: «Валиевой могут не дать нейтральный статус? Если после всех наговоров ей еще и не дадут выступать – это будет нечеловеческое хамство»

Джейми Каррагер: «Шансы Англии на победу на ЧМ ничтожны. Уже бы улетели домой, если бы не Кейн. Харри думает, что играть за сборную – то же самое, что за «Тоттенхэм»

Никифоров назвал ошибкой «Письмо четырнадцати»: «Ошибка молодого игрока. Есть понимание, кто подставил Садырина. Многие ведущие игроки не поехали на ЧМ»

Морган сравнил эпизоды с Месси и Балогуном: «Один и тот же фол. Один получает красную, другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем»

Ролик дня

Верите в честность Алжира против Австрии?41979 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что, мои маленькие любители теорий заговоров? Наша любимая рубрика "А что если..."
Говорят, что матч за 3-е место на ЧМ абсолютно неинтересен. А если там Месси и Роналду? Это ж какую медиа-активность можно раздуть из этого незначительного матча, сколько дорогущей рекламы продать! Для этого организаторам надо всего лишь протащить Португалию мимо Испании, а дальше как будто все само собой получится: Португалия в полуфинале "героически" проигрывает Франции, а Аргентина... ну... что-нибудь придумают, если вдруг не по сценарию пойдут. Зато матч за 3-е место можно будет ооооочень выгодно "продать", почти как финал. Так что готовимся ставить хаты на проход Португалии в 1/8 =)
ЗЫ. Комментарий носит сугубо юмористический характер, ибо я по своей наивности на старости лет до сих пор верю в честный футбол
ОтветСтарый, добрый
Ну что, мои маленькие любители теорий заговоров? Наша любимая рубрика "А что если..." Говорят, что матч за 3-е место на ЧМ абсолютно неинтересен. А если там Месси и Роналду? Это ж какую медиа-активность можно раздуть из этого незначительного матча, сколько дорогущей рекламы продать! Для этого организаторам надо всего лишь протащить Португалию мимо Испании, а дальше как будто все само собой получится: Португалия в полуфинале "героически" проигрывает Франции, а Аргентина... ну... что-нибудь придумают, если вдруг не по сценарию пойдут. Зато матч за 3-е место можно будет ооооочень выгодно "продать", почти как финал. Так что готовимся ставить хаты на проход Португалии в 1/8 =) ЗЫ. Комментарий носит сугубо юмористический характер, ибо я по своей наивности на старости лет до сих пор верю в честный футбол
Уверен, что чиновники фифа в состоянии протащить обе команды до финала! Матч за 3е место это полумеры, нас этим не заинтересовать!
ОтветСтарый, добрый
Ну что, мои маленькие любители теорий заговоров? Наша любимая рубрика "А что если..." Говорят, что матч за 3-е место на ЧМ абсолютно неинтересен. А если там Месси и Роналду? Это ж какую медиа-активность можно раздуть из этого незначительного матча, сколько дорогущей рекламы продать! Для этого организаторам надо всего лишь протащить Португалию мимо Испании, а дальше как будто все само собой получится: Португалия в полуфинале "героически" проигрывает Франции, а Аргентина... ну... что-нибудь придумают, если вдруг не по сценарию пойдут. Зато матч за 3-е место можно будет ооооочень выгодно "продать", почти как финал. Так что готовимся ставить хаты на проход Португалии в 1/8 =) ЗЫ. Комментарий носит сугубо юмористический характер, ибо я по своей наивности на старости лет до сих пор верю в честный футбол
После испанцев в 1/8 у португальцев ещё 1/4 будет
Первый гол в плей офф ЧМ, в 41 год, снова рекорд от Роналду 👍 думаю этот рекорд на века)
ОтветAC_Milan_7
Первый гол в плей офф ЧМ, в 41 год, снова рекорд от Роналду 👍 думаю этот рекорд на века)
Пока не расширят до 64 команд)
Там Алонсо уйдёт из ф1 и в 49 лет от него отскочит мяч в ворота какого-нибуд Сент кит и невис или Багамских островов
Чтоб стать игроком матча мало забить два гола
Маразм
Какой то неправильный еврей владелец шпор
А ведь Алжир мог отомстить Австрии за 82 и достойно вылететь от Испании
Журова, зачем Оаи ваша госдума? Его любят миллионы и у него все есть
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Волевые победы Англии и Бельгии, Андреева вылетела с «Уимблдона», Бобровский в «Торонто», «Бостон» обменял Брауна на Джорджа, Фетисов и Роднина идут на выборы и другие новости
вчера, 09:10
Франция, Норвегия и Мексика прошли в 1/8, Мбаппе обогнал Клозе по голам на ЧМ, российских фигуристов допустили в нейтральном статусе, Леброн покидает «Лейкерс» и другие новости
1 июля, 09:05
Вылет Германии и Нидерландов с ЧМ, Бразилия прошла Японию, Мареска в «Сити», «Зенит» купил Аугусто, умер Артур Дмитриев, обмен Морэнта, Рублев выбыл с «Уимблдона» и другие новости
30 июня, 09:05
Рекомендуем
Главные новости
Модрич о пенальти Португалии: «Мне не нравится ВАР – его используют неправильно, избирательно или с учетом размера команды. Должен вмешиваться, если это ошибка на 200%»
1 минуту назад
Эта сборная с игроками из средних клубов дошла до 1/8 плей-офф. Как вам состав?
7 минут назадТесты и игры
Клопп готов возглавить сборную Германии (Бен Джейкобс)
23 минуты назад
Из числа португальцев лишь Роналду попадал в офсайд в последних 3 играх. У форварда 5 таких эпизодов
26 минут назад
Нагельсманн покидает пост главного тренера сборной Германии (Флориан Плеттенберг)
37 минут назад
Мартинес об отмене гола Хорватии на 103-й минуте: «Когда происходит касание мяча, система его фиксирует. Здесь нет никакого субъективного мнения, это вне игры»
51 минуту назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Австралия сыграет с Египтом, Аргентина против Кабо-Верде, Колумбия встретится с Ганой
55 минут назад
Вратарь Алжира Люка Зидан пропустил 6 голов после 15 ударов в створ в 3 матчах на ЧМ-2026
55 минут назад
Тысячи фанатов собрались под окном Роналду после победы над Хорватией. Криштиану жестами заводил толпу, люди скандировали его имя
59 минут назадВидео
Перишич стал лучшим игроком матча Португалия – Хорватия с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа
сегодня, 08:00
Ко всем новостям
Последние новости
Роналду попал в стенку со штрафного в игре с Хорватией. Ранее он со стандарта бил по воротам Колумбии – в руки Варгасу
8 минут назад
7 сборных из Европы сыграют в 1/8 финала ЧМ – минимум с 2014 года (6). В 2018-м было 10, в 2022-м – 8
27 минут назад
Эмболо – лучший игрок матча Швейцарии и Алжира. Форвард «Ренна» забил победный гол на 11-й минуте
39 минут назад
Колумбия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 04:30
53 минуты назад
Аргентина – Кабо-Верде. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
54 минуты назад
Швейцария выиграла матч плей-офф на ЧМ впервые с 1938 года. Начиная с 1954-го было 6 вылетов в 1-м раунде
57 минут назад
Австралия – Египет. Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 07:59
Бернарду про 2:1: «Португалия слишком увлеклась тем, чего хотела Хорватия. Потеряли контроль и поплатились за это, но хорошо справились, когда нужно было рисковать»
сегодня, 07:30
Станишич про 1:2 с Португалией: «На прошлых ЧМ Хорватии часто везло, сейчас – нет. Судья мог бы принять какие-то решения в нашу пользу»
сегодня, 07:15
Батурина про 1:2 с Португалией: «Хорватия вылетела незаслуженно. У нас хорошая команда, мы показали качественный футбол и не заслужили такого исхода»
сегодня, 06:58