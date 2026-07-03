Португалия выбила Хорватию и вышла на Испанию, Роналду впервые забил в плей-офф ЧМ, Овечкин продлил контракт, «Сити» покупает Андерсона за 116 млн фунтов и другие новости

1. На ЧМ-2026 Португалия одержала драматичную волевую победу над Хорватией – 2:1. Роналду реализовал пенальти на 68-й минуте (первый мяч в плей-офф чемпионатов мира и 976-й в карьере!) и спустя 13 минут покинул поле , а решающий гол на 94-й минуте забил вышедший со скамейки Гонсалу Рамуш. Хорваты почти спаслись на 13-й добавленной, однако взятие ворот в исполнении Йошко Гвардиола было отменено . Соперником сборной Португалии в 1/8 финала станет Испания, разгромившая Австрию (3:0). Швейцария обыграла Алжир (2:0) и встретится с Колумбией или Ганой в 1/8 финала.

2. Ламин Ямаль перед встречей с австрийцами щеголял покрытой бриллиантами цепью с медальоном, на котором изображен Бэтмен, – эксклюзивное украшение оценивается как минимум в 130 000 евро. Результативными действиями во время матча отметиться ему не удалось, но именно 18-летнего вингера признали лучшим игроком – хотя Микель Ойарсабаль сделал дубль , а Марк Кукурелья отдал два голевых паса.

3. Александр Овечкин и «Вашингтон»заключили контракт на один год. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ заработает как минимум 4,25 млн долларов – и еще 4,75 млн получит в том случае, если проведет 10 матчей . После подписания договора «Кэпиталс» выложили фото легендарного хоккеиста с семьей – ведь она «превыше всего».

4. Во втором круге женского «Уимблдона» Диана Шнайдер уступила Людмиле Самсоновой, Анна Блинкова проиграла Марте Костюк, Елена Рыбакина победила Кэти Макнелли, Ига Швентек прошла Каролину Плишкову. У мужчин такие результаты: Карен Хачанов победил Янника Ганфманна, Александр Зверев прошел Валентина Руайе, а Александр Бублик – Кирьяна Жаке.

5. Артем Дзюба, ставший свободным агентом, может согласиться на зарплату в размере 800–900 тысяч евро в год по контракту с новым клубом и в топ-команде готов быть запасным. В приоритете же у лучшего бомбардира российского футбола – завершение карьеры в «Спартаке» с завоеванием титула. Красно-белые же тем временем укрепляют защиту – на подходе Виктор Парада из «Алавеса».

6. Самым дорогим английским футболистом в истории станет Эллиот Андерсон: «Манчестер Сити» подтвердил договоренность о трансфере хавбека «Ноттингем Форест» и заплатит за него 116 млн фунтов. Свой рекорд и у «Тоттенхэма»: Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма» купили за 85 млн фунтов – прежде «шпоры» столько не платили.

7. Умар Нурмагомедов проведет поединок против Суна Ядуна в главном событии турнира UFC Fight Night в Шанхае, который пройдет 29 августа.

8. Российская фигуристка Анастасия Мишина вышла замуж за 25-летнего учителя физкультуры и тренера по баскетболу, работающего в школе, в которой девушка ранее училась. Чемпионка мира «сразу сказала» Александру Галлямову, своему партнеру на льду, что заканчивать со спортом не собирается.

9. ХК «Спартак» сообщил о заключении контракта с 29-летним вратарем Иваном Федотовым. Соглашение рассчитано на 2 года.

10. Санти Касорла объявил о завершении карьеры футболиста. 30 июня у 41-летнего полузащитника, известного по выступлениям за сборную Испании и «Арсенал», истек срок действия контракта с «Реал Овьедо».

11. Итальянский спринтер Ламонт Марсель Джейкобс пробежал 100-метровку с третьим результатом в истории легкой атлетики – за 9,67 секунды . К сожалению для него, этот успех не будет ратифицирован из-за слишком сильного попутного ветра во время забега.

12. Главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну предложили добровольно уйти в отставку по итогам трехчасовой встречи с руководством Немецкого футбольного союза. Ему могут выплатить неустойку в размере 7 миллионов евро в случае увольнения.

13. Российские байдарочники и каноисты пропустят юниорский чемпионат мира в канадском Галифаксе из-за сложностей в получении въездных виз.

14. Гонщики «Ф-1» выступят за рулем Lego-картов перед стартом Гран-при Великобритании. Их болиды состоят из 28 тысяч деталей конструктора и весят 280 кг, при этом имея возможность разогнаться до 25 км/ч.

15. Палестинский футболист Салим Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа. Его супруга, на которой он женился всего пять месяцев назад, ждет первого ребенка.

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Андрей Талалаев: «Балтика» показывает лучший футбол в России, если мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора. Никто с этим не поспорит»

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«Говорил же всем сто раз Александр Мостовой: если не был футболистом, то ты тренер никакой. Нагельсманн тому примером. Все, Германия, домой!» Мостовой сочинил стих о Юлиане

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