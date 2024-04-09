Экс-тренер АЗ – новый кандидат в «Спартак». Так, а что с Абаскалем?

Увольняют или нет?

Вокруг «Спартака» все интереснее и интереснее. Гилермо Абаскаль еще при работе, но в медиа пишут, что клуб уже определился с новым тренером: им может стать 51-летний Паскаль Янсен, экс-тренер голландского АЗ.

А Абаскаль точно все?

Пока неясно.

Сначала инсайдер Иван Карпов еще во время матча с «Динамо» сообщил, что «Спартак» решил уволить Абаскаля еще до дерби. Позже Максим Алланазаров из «СЭ» добавил, что во вторник состоится заседание совета директоров «Спартака», там объявят об увольнении тренера.

Но «КБ Телега» опровергла: испанец остается минимум до игры с «Сочи». РБК добавляет, что заседание совета директоров даже не планировалось.

Вообще, «Спартак» хотел бы оставить Абаскаля до конца сезона. Но все зависит от результатов.

Новый кандидат – экс-тренер АЗ. Но не приоритет

В понедельник Андрей Панков из «Чемпионата» сообщил: огромный шанс, что новым тренером «Спартака» станет нидерландец Паскаль Янсен, работавший ранее с АЗ.

Вскоре Иван Карпов, как и Metaratings, подтвердили информацию, но заверили – это не приоритетный вариант, сейчас внутри клуба идет борьба за право выбрать нового тренера. Вот расклад Карпова:

● Янсен – кандидат спортивного директора Томаша Амарала. Его поддерживает Павел Жданов, самый влиятельный член совета директоров после Александра Матыцына.

● Сам Матыцын настаивает на Владимире Ивиче, слухи про которого крутились еще до отставки из «Краснодара».

● Третий кандидат – Станислав Черчесов. Как сообщает Карпов, его лоббирует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Карпов добавлял, что Паскалю предстоит собеседование в «Лукойле» во вторник, но «СЭ» опроверг: нидерландец не прилетал в Москву, ведь 1 апреля у него умерла мать, об этом стало известно 5 апреля.

Что за Паскаль Янсен? Начал тренировать в 20 лет

Янсен – тренер с интересной историей. Например, мама Паскаля – английская певица Сью Чалонер, которая в 1970-х состояла в музыкальном дуэте Spooky and Sue. Главный хит Сью – ремейк под блюз песни Swinging on a Star.

Чалонер в те годы жила в Лондоне, там и родила сына. В девять лет Янсен переехал в Голландию, а через несколько лет оказался в академии «Аякса». Задержаться не вышло, так что вскоре мальчик оказался в системе АЗ. Еще через несколько лет его порекомендовали в «Харлем», потом Паскаль отправился в «Телстар».

Стать профессионалом так и не получилось: из-за травм закончил в 19 лет, через год уже учился на тренера. Говорит, это был сознательный выбор, и его помогла сделать мама.

Получалось хорошо. Сначала Янсен работал с молодежными командами «Харлема», но приглянулся Ринусу Исраэлю, который собрался в ОАЭ и предложил Паскалю войти в его штаб. Конечно, Янсен согласился: ассистировал сначала в «Аль-Джазире», а потом и «Аль-Вахде».

Когда Ринус уезжал из Эмиратов, то порекомендовал Паскаля в «Витесс»: послушали и позвали Янсена на пост главы молодежного департамента. Там продержался девять лет, а в 2009-м принял предложение роттердамской «Спарты».

В 2013-м Янсена назначили тренером молодежной команды ПСВ, в которой засверкал Стевен Бергвейн. Через два года Паскаля повысили до второго состава. В 2017-м перевели в молодежный департамент, но он продержался там всего год. Уже мыслил как тренер.

Это стало одной из причин ухода в АЗ – мечтал тренировать. АЗ звал не главным, а в штаб тренера Йона ван ден Брома. Янсен согласился. Всего через год АЗ возглавил Арне Слот, а Паскаль остался его ассистентом.

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Ушел Слот в декабре 2020-го. Янсен временно стал главным – и остался на четыре года: 162 матча и несколько попыток залезть в еврокубки. В этом сезоне играли в ЛК. Достижения не поражают, но АЗ каждый год продает лидеров – приходится перестраиваться.

Фото: Antonio Balasco, Stupnikov Alexander, Nigel Keene/Global Look Press