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«Зенит» и ЦСКА бьются за защитника Грама. Продавец шантажирует, долю хочет некий чиновник: ему «плевать» на интерес из Москвы

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С инсайдами из Туниса горячее.

Защитник тунисского «Сфаксьена» Алаа Грам один, а подписать его хотят и «Зенит», и ЦСКА. Борьба идет всеми доступными методами.

«Зенит» пытался взять Грама еще в сентябре, зимой первым пришел ЦСКА. Игрок хочет к москвичам

Граму 22 года, это правоногий центральный защитник. В сезоне-2023/24 он провел десять матчей в высшей лиге Туниса, забил три мяча и получил одну желтую. Он уже играл за сборную, а сейчас готовится с ней к Кубку африканских наций. Трансфермаркт оценивает парня в 1,2 млн евро – это важно для ориентира.

Для «Сфаксьена» трансфер принципиально важный, потому что это воспитанник клуба, в основную команду его подняли аж пять лет назад, он дебютировал в январе 2019-го 17-летним. Первое время пробовали как центрального и опорного полузащитника, позже переквалифицировали. Три года назад Алаа получил разрыв крестов, но как раз после восстановления стал регулярным игроком основы.

В конце декабря тунисское издание Kooora сообщило, что ЦСКА близок к покупке за 1,6 млн евро и процент от перепродажи. Договор планировали заключить в самом начале января.

Через пару дней появился «Зенит». Инсайдер Иван Карпов написал, что петербуржцы предложили за Грама около 1,5 млн евро – меньше, чем ЦСКА. После трансфера Алаа «Зенит» собирается отправить его в аренду.

В сентябре петербуржцы уже пытались купить Грама за 800 тысяч евро, но «Сфаксьен» просил 1,2 млн и еще пару сотен тысяч агентам. Тогда стороны не договорились, и переговоры перенесли на зиму.

«Определенность по Граму ожидается уже на выходных, – добавляет «Чемпионат». – Факторы все те же: в стоимости игрока, перспективах возвращения Дивеева и прогресса Лукина. Сам игрок предпочитает перейти в ЦСКА, несмотря на интерес к нему от «Зенита» и клубов из европейских чемпионата, так как считает, что для адаптации и перспектив играть и расти это лучший вариант».

Следом Карпов написал, что «Зенит» улучшил предложение: вместо 1,5 млн евро – 1,8. Инсайдер отметил, что петербуржцы готовы перебить и следующий оффер ЦСКА, если он будет. Настрой явно серьезный.

В случае перехода «Зенит» отправит Грама в аренду в другой клуб Мир РПЛ. Возможно, в «Сочи» или «Факел». Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, что последний инсайд Карпова – «ерунда».

В Тунисе пишут о шантаже. И бывшем чиновнике, которому «плевать» на интерес ЦСКА

Есть сразу две недавних заметки о ЦСКА и «Зените» в тунисских медиа. Детали впечатляют.

Hakaek Online сообщил, что переход Грама в ЦСКА задерживается, потому что некоторые люди рассчитывают получить часть суммы от трансфера. Изначально ЦСКА давал 1,2 млн евро, а «Сфаксьен» запросил 1,5 млн якобы из-за предложения «Зенита». Классический шантаж.

ЦСКА согласился, но сделка по-прежнему не закрыта. В Тунисе ждут новые варианты от «Зенита», хотя уверенности в том, что они поступят, у клуба нет. «Сфаксьен» скоро должен принять решение, ЦСКА выполнил все условия и не готов больше ждать.

Другие источники сообщают, что ЦСКА предлагает выплатить сумму в рассрочку, а «Сфаксьен» уверяет, что «Зенит» готов заплатить все сразу.

Nessma Sport выдвинул еще одну версию: якобы неназванный тунисский экс-чиновник требует продать Грама именно в «Зенит», поскольку в этом случае ему полагается определенный процент. Сообщается, что «ему плевать» на интерес ЦСКА.

«Сфаксьен» уже заморозил переговоры с армейцами. Теперь ждем, где окажется Грам: в Москве или Петербурге.

Еще один бразилец в «Зените» – это он дерзко заигрывал под прессингом «Ман Сити»!

Фото: instagram.com/ala_ghram_officiel

10 комментариев
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Такие баталии за никому неизвестного грамма. Как будто он так много весит в мире футбола
+16
0
+16
Тук-тук!
-Кто там?
-Сто грамм.
+9
0
+9
99,9% болельщиков в мире не слышали ни о каком Граме, сколько бы букв «м» ни стояло в конце 😂 А тут прям битва…
+4
0
+4
Клоуны.
В России можно найти в каждом городе 10-ть таких Грамов. Им даже поначалу деньги будут неважны - дай только поиграть на хороших полях против сильных соперников.
Главная проблема, что их никто не будет искать.
Деньги из бюджета можно попилить на Грамах.
+2
0
+2
Ну тут можно сказать только то что если покупать игроков за 1,2 млн. то смело можно претендовать на 8-е место в чемпионате, казалось бы тот же пример Файзулаева говорит об обратном, но вот Файзулаев есть и место есть - 8-е, просто если бы не Файзулаев то было бы 12-е. 20 лет назад Вагнера и Карвалью купили толи за 5 толи за 7 млн. С тех пор цены на хороших игроков "несколько" подросли...
+1
0
+1
И пока все взвешивают кошельки, у Зенита и ЦСКА ни грамма Грама! 😄
+1
0
+1
Ну так договорились бы поделить Грама - каждый клуб платит половину трансфера, полгода играет у одних, полгода - у других.
0
0
0
Зенит может просто заплатить Сфаксьену 1млн. и оставить Грама в нынешнем клубе. Звучит бредово, но если пристально посмотреть, то в выигрыше будут все участники сделки:
- Сфаксьен просто получает часть этого миллиона и оставляет у себя игрока, чтобы продать в следущее межсезонье
- Чиновник получает свою часть от этого миллиона
- Грам тоже как бонус в дополнение к текущей зарплате получает часть от этого миллиона
- Зенит за копейки препятствует усилению конкурента и не даже платит зарплату игроку на которого итак не расчитывает.
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У него всего 20 матчей в лиге Туниса, неужели он так хорош?
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Ответ Любовь
И пока все взвешивают кошельки, у Зенита и ЦСКА ни грамма Грама! 😄
а хорошо сказанула;)
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