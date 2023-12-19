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Слуцкий летит в Китай? Возьмет клуб, где играли Анелька и Дрогба

Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Николя Анелька Николя Анелька
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Жоау Карлуш Тейшейра Жоау Карлуш Тейшейра
Футбол Футбол

Первые детали.

Главный инсайд декабря: похоже, Леонид Слуцкий возвращается к тренерской работе.

Увидим его в Китае? 

Слуцкий зайдет в «Шанхай Шеньхуа» не один. Вместе с Василием Березуцким и Олегом Яровинским 

● Слуцкий договорился о контракте с «Шанхай Шеньхуа», сообщил инсайдер Иван Карпов. Вместе с тренером на работу в Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. До конца декабря они вылетят в Китай.

● Последним клубом Слуцкого был «Рубин» – тренер оставил его в ноябре 2022-го на четвертом месте в Первой лиге. А затем отправился в ютуб: стал лицом «Коммент.Шоу» и ведущим нашумевшего «Ну так нельзя, ###», шутил вместе с Азаматом Мусагалиевым, Ильей Соболевым и другими звездными комиками.

● Слуцкий уже работал за границей: сначала полгода тренировал английский «Халл», затем полтора – голландский «Витесс». Вряд ли его иностранный этап можно назвать успешным. Но в Англии есть как минимум два человека, которые благодарят Слуцкого за работу.

«Я получаю кайф от работы с Леонидом. Он очень открытый человек, с которым всегда можно поделиться своими тревогами и проблемами», – рассказывал Джеррод Боуэн из «Вест Хэма».

Ну и, конечно же, Мартин Эдегор, с которым он был в Нидерландах. «В «Витессе» я встретил Леонида Слуцкого. Он великолепен. Он верил в меня и не просил выдавать магию в каждом матче. Слуцкий научил меня лучше принимать решения и работать на команду. Скоро я снова вспомнил, как отдавать сложные передачи», – теплые слова лидера «Арсенала».

Раньше в «Шанхае» играли Дрогба и Анелька. Но теперь сверкать некому, команда почти вся из китайцев

● «Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая-2023, сейчас пауза перед новым. Клубу всего 30 лет, за это время выиграл одно чемпионство: в далеком 1995-м, через два года после основания. Еще «Шанхай» побеждал в Кубке Китая-1998 и был чемпионом Восточной Азии-2007. Клуб несколько раз менял название – вместе с приходом новых спонсоров.

● В «Шанхай Шеньхуа» даже заглядывали звезды – Дидье Дрогба и Николя Анелька перешли из «Челси» в 2012-м. Дрогба забил восемь голов за 11 матчей и уехал в «Галатасарай», а вот Анелька даже был играющим тренером. Но успехов клубу форварды не принесли.

● Еще в «Шанхай Шеньхуа» на год забегал Вячеслав Глеб, младший брат Александра. Забил 7 голов в 27 матчах и вернулся в Беларусь.

● Слуцкий же приходит в китайскую команду без топов – состав стоит 10,3 млн евро (данные Transfermarkt). Для сравнения: нынешний ЦСКА оценивается в 83,75 млн, в 8+ раз больше. Но несколько интересных имен в «Шанхай Шеньхуа» все-таки есть.

⭐ Полузащитник Ибраим Амаду провел больше 100 матчей за «Лилль». Еще заскакивал в «Севилью», «Норвич», «Нанси» и другие французские клубы. В «Шанхае» с марта 2023-го.

⭐Португальский полузащитник Жоау Карлуш Тейшейра – воспитанник «Ливерпуля», мелькал в «Порту» и «Брайтоне», но регулярно почти нигде не играл.

⭐Нападающий Сефас Малеле – долго бегал в «Палермо», в молодости нравился «Наполи», но европейская карьера не сложилась. А вот в Китае Малеле засверкал: 15 голов и 4 ассиста в 32 матчах, один из лидеров «Шанхай Шэньхуа».

Получится ли у них со Слуцким? 

Главная проблема Леонида Слуцкого

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

17 комментариев
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Успехов. Не скажу, что рывок вперед, но всяко лучше, чем по ютубам сверкать.
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Наконец-то перестанет гробить свою репутацию и займётся работой по профессии.

Ах да, в ленте появится Шанхай Шэнхуа Слуцкого,...
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Открыт новый персонаж: "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого
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Кажется, у Дзюбы появляются шансы заиграть за границей.
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Зачем первое предложение в заголовке? Надо просто: Слуцкий возьмёт клуб, где играли Анелька и Дрогба, чтобы Почеттино занервничал, листая ленту)
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Ответ Madcomposer
Зачем первое предложение в заголовке? Надо просто: Слуцкий возьмёт клуб, где играли Анелька и Дрогба, чтобы Почеттино занервничал, листая ленту)
Сегодня вообще можно сделать заголовок "Леонид Слуцкий стал кандидатом в президенты России"
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Да через пол года, максимум 8 месяцев и от туда с позором выгонят.
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Лёня такая себе Бузова от футбола.Попробую всё,а там как карта ляжет.
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из ютубера теперь превратится в тиктокера
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Помню в их шоу с Дзюбой были два брата Березуцких, суть была такова, типа одного из них приглашают в Азиатский клуб, надо позвонить было к кому-то и типа позвать ассистентом. Так вот как Береза о этих клубах отзывался, а Ленька ржал... Короче в Китае не смотрели это видео...
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Начинайте писать правильно.

Клуб называется "Шанхай Шэньхуа". Сокращать его просто до "Шанхая" неправильно, так как есть ещё "Шанхай Хайган" (в России его ещё называют "Шанхай Порт").

Кстати, "Хайган" - действующий чемпион Китая, а "Шэньхуа" (сокращать лучше именно так) - обладатель Кубка. Оба сыграют в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов.
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надоело шоуменствовать?
решил делом заняться
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Летом прилетит обратно, дном был, дном и остался.
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Язык до Шанхая доведет
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Открыт новый персонаж: "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого
ну это хоть более правдоподобно чем сосьедад захаряна, тк слуцкий будет главным тренером всей команды.
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Ответ Андрей Мельниченко
Кажется, у Дзюбы появляются шансы заиграть за границей.
а если поточнее - присесть на лавку за границей в Шанхае
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Интересно склоняете- то Шэнхуа, то Шэнхуя
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