Слуцкий летит в Китай? Возьмет клуб, где играли Анелька и Дрогба

Первые детали.

Главный инсайд декабря: похоже, Леонид Слуцкий возвращается к тренерской работе.

Увидим его в Китае?

Слуцкий зайдет в «Шанхай Шеньхуа» не один. Вместе с Василием Березуцким и Олегом Яровинским

● Слуцкий договорился о контракте с «Шанхай Шеньхуа», сообщил инсайдер Иван Карпов. Вместе с тренером на работу в Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. До конца декабря они вылетят в Китай.

● Последним клубом Слуцкого был «Рубин» – тренер оставил его в ноябре 2022-го на четвертом месте в Первой лиге. А затем отправился в ютуб: стал лицом «Коммент.Шоу» и ведущим нашумевшего «Ну так нельзя, ###», шутил вместе с Азаматом Мусагалиевым, Ильей Соболевым и другими звездными комиками.

● Слуцкий уже работал за границей: сначала полгода тренировал английский «Халл», затем полтора – голландский «Витесс». Вряд ли его иностранный этап можно назвать успешным. Но в Англии есть как минимум два человека, которые благодарят Слуцкого за работу.

«Я получаю кайф от работы с Леонидом. Он очень открытый человек, с которым всегда можно поделиться своими тревогами и проблемами», – рассказывал Джеррод Боуэн из «Вест Хэма».

Ну и, конечно же, Мартин Эдегор, с которым он был в Нидерландах. «В «Витессе» я встретил Леонида Слуцкого. Он великолепен. Он верил в меня и не просил выдавать магию в каждом матче. Слуцкий научил меня лучше принимать решения и работать на команду. Скоро я снова вспомнил, как отдавать сложные передачи», – теплые слова лидера «Арсенала».

Раньше в «Шанхае» играли Дрогба и Анелька. Но теперь сверкать некому, команда почти вся из китайцев

● «Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая-2023, сейчас пауза перед новым. Клубу всего 30 лет, за это время выиграл одно чемпионство: в далеком 1995-м, через два года после основания. Еще «Шанхай» побеждал в Кубке Китая-1998 и был чемпионом Восточной Азии-2007. Клуб несколько раз менял название – вместе с приходом новых спонсоров.

● В «Шанхай Шеньхуа» даже заглядывали звезды – Дидье Дрогба и Николя Анелька перешли из «Челси» в 2012-м. Дрогба забил восемь голов за 11 матчей и уехал в «Галатасарай», а вот Анелька даже был играющим тренером. Но успехов клубу форварды не принесли.

● Еще в «Шанхай Шеньхуа» на год забегал Вячеслав Глеб, младший брат Александра. Забил 7 голов в 27 матчах и вернулся в Беларусь.

● Слуцкий же приходит в китайскую команду без топов – состав стоит 10,3 млн евро (данные Transfermarkt). Для сравнения: нынешний ЦСКА оценивается в 83,75 млн, в 8+ раз больше. Но несколько интересных имен в «Шанхай Шеньхуа» все-таки есть.

⭐ Полузащитник Ибраим Амаду провел больше 100 матчей за «Лилль». Еще заскакивал в «Севилью», «Норвич», «Нанси» и другие французские клубы. В «Шанхае» с марта 2023-го.

⭐Португальский полузащитник Жоау Карлуш Тейшейра – воспитанник «Ливерпуля», мелькал в «Порту» и «Брайтоне», но регулярно почти нигде не играл.

⭐Нападающий Сефас Малеле – долго бегал в «Палермо», в молодости нравился «Наполи», но европейская карьера не сложилась. А вот в Китае Малеле засверкал: 15 голов и 4 ассиста в 32 матчах, один из лидеров «Шанхай Шэньхуа».

Получится ли у них со Слуцким?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид