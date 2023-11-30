Цена главных эмоций тура РПЛ.

16-й тур РПЛ вобрал сразу три повода для дисквалификаций: Джон Кордоба после поражения от «Урала» (1:3) хватался за гениталии, а Дмитрий Баринов и Михаил Галактионов злились на судей.

Все трое наказаны КДК РФС.

❌ ❌ ❌ Кордоба дисквалифицирован на три матча РПЛ, еще на один – условно.

❌ ❌ Галактионов отстранен на две игры.

❌ Баринов – на один матч и еще на один – условно.

«Я не говорил с судьей! Это было для моей команды». Кордоба оправдывался, но все мимо

Кордоба не сыграет против «Оренбурга» и ЦСКА в декабре, а также с «Рубином» в марте, уже после зимней паузы. Ближайшая игра в Кубке – тоже лишь в марте: в Пути регионов с «Химками». Кордоба чуть удлинил себе отпуск.

Решение КДК принималось по такое логике. «Относительно недавно было похожее дело [Соболева] – оскорбительное поведение в отношении игрока. Здесь жест показан официальному лицу матча – помощник судьи настаивал на том, что он показал именно ему», – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Форвард пытался оправдаться. «Кордоба говорил, что показывал жест в других странах, и санкций не было. Мы сказали, что есть международная система жестов», – заявил Григорьянц.

Кордоба еще до заседания КДК пытался донести, что жест предназначался не арбитру, а партнерам по «Краснодару»: «Я не говорил с судьей! Это было для моей команды».

Но экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев сразу же заявил, что такое оправдание не сработает. «Большой разницы нет, кому это показано. Даже если партнеру показываешь, ты в любом случае должен быть удален и дисквалифицирован. Не говоря уже о соперниках и судьях. Потому что это официальные лица матча. Тем более дважды (на самом деле даже трижды – Sports.ru) показано акцентировано», – объяснил Николаев в эфире «Матч Премьер».

Колумбиец забил «Уралу», но команда проиграла 1:3 – Кордоба обозлился и схватил красную карточку уже после матча. Неприличный жест Джона показали только в эфире программы «После футбола». Там была запись с камеры за воротами, где Кордоба аж три раза хватал себя за пах.

Баринов и Галактионов – мимо игры с «Зенитом»

Представители «Локо» бесились из-за судейских решений в игре с «Крыльями»: вероятно, были вопросы к добавленному времени и пенальти.

Дмитрий Баринов после матча подошел к резервному судье Игорю Панину со словами: «Вы позор для всего футбола». Полузащитник понимал, что скорее всего пропустит матч с «Зенитом».

Михаил Галактионов разошелся прямо в эфире «Матча»: «Я думаю, что здесь надо будет разобраться… Разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба… То, что сегодня было… Потому что так судить…. И то, что это было в конце…. Ну если это ######## [блинство] нравится кому-то… Ну нам нет. Я все. Спасибо».

Главный тренер «Локо» на заседании КДК списал это на эмоции. «Поговорили с Галактионовым, причина – он считает, что это эмоциональная оценка судейства в концовке матча. Мы приняли во внимание, что к Галактионову ранее не применялись санкции КДК, но пришли к выводу: нарушение носило публичный характер, связано с грубой ненормативной лексикой , прозвучавшей на всю страну. Он дисквалифицирован на 2 матча», – объяснил глава КДК Григорьянц.

Кордоба сильно подвел «Краснодар». Из альтернатив – глубокий запасной Мозес и совсем юный Кокшаров

Мнение Александра Дорского:

«Как «Локо» заменит дисквалифицированного Баринова, более-менее понятно – Митай вернется в опорную зону, а на левом краю обороны появится кто-то из пары Сильянов/Тикнизян.

Как «Краснодар» заменит дисквалифицированного Кордобу – большой вопрос. В этом сезоне Кордоба выходил в старте во всех 16 матчах РПЛ, но ни разу не появлялся с первых минут в играх Кубка. В первом круге группы Кубка место центрального нападающего занимал Мозес, во втором – Кокшаров.

В семи последних турах РПЛ Кокшаров лишь раз выходил на замену (четыре раза оставался на скамейке). У Мозеса, которого подписывали как бэкапа Кордобы – вообще лишь 29 минут в этом сезоне РПЛ, а его выход почти на полчаса против ЦСКА выглядел едва ли не сенсационно.

Кажется, сейчас больше шансов на старт у Кокшарова, но не удивлюсь, если, например, на ЦСКА Ивич вообще откажется от номинального нападающего, отдаст мяч сопернику и поставит все на отрывы Батчи.

Кордоба сильно подвел «Краснодар». Очень сильно».