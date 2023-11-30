ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Кордобу забанили до марта за жест с пахом, Галактионова – на два матча за ######## [блинство]

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Михаил Галактионов Михаил Галактионов
Краснодар Краснодар
Локомотив Локомотив
дисквалификации дисквалификации
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Джон Кордоба Джон Кордоба
Артур Григорьянц
КДК РФС
Александр Кокшаров Александр Кокшаров
Футбол Футбол

Цена главных эмоций тура РПЛ.

16-й тур РПЛ вобрал сразу три повода для дисквалификаций: Джон Кордоба после поражения от «Урала» (1:3) хватался за гениталии, а Дмитрий Баринов и Михаил Галактионов злились на судей.

Все трое наказаны КДК РФС.

❌ ❌ ❌ Кордоба дисквалифицирован на три матча РПЛ, еще на один – условно.

❌ ❌ Галактионов отстранен на две игры.

❌ Баринов – на один матч и еще на один – условно.

«Я не говорил с судьей! Это было для моей команды». Кордоба оправдывался, но все мимо

Кордоба не сыграет против «Оренбурга» и ЦСКА в декабре, а также с «Рубином» в марте, уже после зимней паузы. Ближайшая игра в Кубке – тоже лишь в марте: в Пути регионов с «Химками». Кордоба чуть удлинил себе отпуск.

Решение КДК принималось по такое логике. «Относительно недавно было похожее дело [Соболева] – оскорбительное поведение в отношении игрока. Здесь жест показан официальному лицу матча – помощник судьи настаивал на том, что он показал именно ему», – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Форвард пытался оправдаться. «Кордоба говорил, что показывал жест в других странах, и санкций не было. Мы сказали, что есть международная система жестов», – заявил Григорьянц.

Кордоба еще до заседания КДК пытался донести, что жест предназначался не арбитру, а партнерам по «Краснодару»: «Я не говорил с судьей! Это было для моей команды».

Но экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев сразу же заявил, что такое оправдание не сработает. «Большой разницы нет, кому это показано. Даже если партнеру показываешь, ты в любом случае должен быть удален и дисквалифицирован. Не говоря уже о соперниках и судьях. Потому что это официальные лица матча. Тем более дважды (на самом деле даже трижды – Sports.ru) показано акцентировано», – объяснил Николаев в эфире «Матч Премьер».

Колумбиец забил «Уралу», но команда проиграла 1:3 – Кордоба обозлился и схватил красную карточку уже после матча. Неприличный жест Джона показали только в эфире программы «После футбола». Там была запись с камеры за воротами, где Кордоба аж три раза хватал себя за пах.

Баринов и Галактионов – мимо игры с «Зенитом»

Представители «Локо» бесились из-за судейских решений в игре с «Крыльями»: вероятно, были вопросы к добавленному времени и пенальти.

Дмитрий Баринов после матча подошел к резервному судье Игорю Панину со словами: «Вы позор для всего футбола». Полузащитник понимал, что скорее всего пропустит матч с «Зенитом».

Михаил Галактионов разошелся прямо в эфире «Матча»: «Я думаю, что здесь надо будет разобраться… Разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба… То, что сегодня было… Потому что так судить…. И то, что это было в конце…. Ну если это ######## [блинство] нравится кому-то… Ну нам нет. Я все. Спасибо».

Главный тренер «Локо» на заседании КДК списал это на эмоции. «Поговорили с Галактионовым, причина – он считает, что это эмоциональная оценка судейства в концовке матча. Мы приняли во внимание, что к Галактионову ранее не применялись санкции КДК, но пришли к выводу: нарушение носило публичный характер, связано с грубой ненормативной лексикой , прозвучавшей на всю страну. Он дисквалифицирован на 2 матча», – объяснил глава КДК Григорьянц.

Кордоба сильно подвел «Краснодар». Из альтернатив – глубокий запасной Мозес и совсем юный Кокшаров

Мнение Александра Дорского:

«Как «Локо» заменит дисквалифицированного Баринова, более-менее понятно – Митай вернется в опорную зону, а на левом краю обороны появится кто-то из пары Сильянов/Тикнизян.

Как «Краснодар» заменит дисквалифицированного Кордобу – большой вопрос. В этом сезоне Кордоба выходил в старте во всех 16 матчах РПЛ, но ни разу не появлялся с первых минут в играх Кубка. В первом круге группы Кубка место центрального нападающего занимал Мозес, во втором – Кокшаров.

В семи последних турах РПЛ Кокшаров лишь раз выходил на замену (четыре раза оставался на скамейке). У Мозеса, которого подписывали как бэкапа Кордобы – вообще лишь 29 минут в этом сезоне РПЛ, а его выход почти на полчаса против ЦСКА выглядел едва ли не сенсационно.

Кажется, сейчас больше шансов на старт у Кокшарова, но не удивлюсь, если, например, на ЦСКА Ивич вообще откажется от номинального нападающего, отдаст мяч сопернику и поставит все на отрывы Батчи.

Кордоба сильно подвел «Краснодар». Очень сильно».

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Галактионов: "****ское решение КДК!"
+48
-2
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Краснодару бы оштрафовать Кордобу и заставить тренироваться со всей командой до последнего матча )
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кордоба красиво слинял заранее в отпуск) уже небось билеты на Мальдивы куплены.

Чувствуется латиноамериканский менталитет)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дисквалификации тренеров на пару матчей,это давно шапито. Он спокойно,даже в тепле,сидит на трибуне с телефоном и ведет дистанционную работу,А в перерыва,даже торчит в раздевалке.Это все равно,как школьникам на дистанционке говорить,что вы наказаны
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
я думаю, Краснодару надо дать шанс Кокшарову, а Кордобе уже начинать искать замену, чтобы продать его зимой
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Иван Прошкин
Галактионов красиво отскочил от ожидаемого разгрома. Если что- он не при чём.
Галактионов явно повысил свои шансы на отставку по итогам "осенней" части чемпионата. Саламыч потирает руки уже
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cоболева на сколько оштрафовали?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Step_up
Галактионов: "****ское решение КДК!"
блинское?)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какие же лицемеры- можно подумать, что судья никогда не рушался матом.. и не держал себя за гениталии....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Иван Прошкин
Галактионов красиво отскочил от ожидаемого разгрома. Если что- он не при чём.
Не будет разгрома, +- 1 мяч.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кордобу наказали за то что не покаялся прилюдно, не посыпал голову пеплом и всё отрицал.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Начали усиленно топить Краснодар. Знакомая картина, и так почти в каждом чемпионате поступают с "выскочками" посмевшими нарушить спокойствие "грандов".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ PiyPiyPiy
блинское?)
Клинское
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меньше надо ласкать и лелеять легионеров, особенно южно-американцев. Шибко ноги свешивают. Такие бабки получают. Меня бы уволили с работы за такой жест
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Геннадий Киселев
Да уж! Эфиопы никогда не отличались большим количеством извилин. Да и Баринов давно выдаёт себя за тайного уроженца какого-нибудь Сомали. Может бабуля согрешила?
Вас не уличишь. Вы явно придерживаетесь классической - африканской - версии происхождения человека.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LaffyTaffy
Кордоба красиво слинял заранее в отпуск) уже небось билеты на Мальдивы куплены. Чувствуется латиноамериканский менталитет)
Поехал в отпуск кушать южные фрукты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ *Василёк*
Начали усиленно топить Краснодар. Знакомая картина, и так почти в каждом чемпионате поступают с "выскочками" посмевшими нарушить спокойствие "грандов".
сейчас тебе расскажут про периферийные комплексы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий