«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу
И в зоне стыков за РПЛ.
«Акрон» внезапно уволил Евгения Калешина! После выездной ничьей с «Аланией» (1:1).
«Акрон» сейчас четвертый и отстает от лидирующего махачкалинского «Динамо» лишь на два очка. Клуб в зоне стыков за выход в РПЛ, но тренера это не спасло – руководство объяснило отставку «разногласиями в пути развития клуба».
«Бомбовая новость в ночи 💣. Это эхо прессухи Калешина после матча с «Волгарем». По сути, «Акрон» слил Калешина. Никаких других предпосылок нет и быть не может. «Сталевары» – на третьем месте в таблице», – написал главный инсайдер по ФНЛ Сергей Ильев.
В последнее время Калешин срывался после неудач
В первый раз – в начале ноября после вылета из Кубка. Тренер остался крайне недоволен отдельными игроками: «Есть люди, которые очень много говорят про тренеров, не имея на это никаких оснований. Я говорю про игроков. Когда вы станете тренировать и когда вы поймете, какой это труд, тогда поймете, что значит сказать слово про тренера.
К сожалению, такие люди есть. Они не понимают человеческого языка, русского языка. К сожалению, нужно душить таких, вот так брать за горло (показывает жест рукой), разочек носом ткнуть, тогда, может, люди поймут. Но мы разберемся».
Потом случилось то, что могло послужить причиной увольнения: пронзительная речь про деградацию российского футбола. И снова после поражения от «Волгаря», уже в лиге.
«Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.
Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, посмотрите работу [судьи]. И вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, в России если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно.
Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно, добро победит зло.
– Что за систему вы имеете в виду? Судейскую?
– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, используется. Она такая непрозрачная, темная. С ней надо бороться. Она как троянский конь».
Нервные срывы преследуют тренера уже давно. В 2019-м Калешин рассказывал Sports.ru, что его раньше мучали панические атаки. Теперь все позади – как и успехи в Тольятти.
«Акрон» Калешина уже вошел в историю
Калешин возглавлял тольяттинскую команду с 5 сентября 2022 года. В дебютном сезоне больших достижений в Первой лиге не было (клуб финишировал в середине таблицы), зато феерил в Кубке – вышел аж в полуфинал Пути регионов!
До вылета от «Краснодара» (0:1 при не самой плохой игре) «Акрон» выбил «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Первые два по пенальти, с третьими все решилось в основное время. Мы фиксировали то счастье здесь.
В сезоне-2023/24 команде Евгения Калешина прогнозировали как минимум выход в плей-офф, но все оборвалось в последнем раунде квалификации. Криптонитом стал астраханский «Волгарь».
В лиге дела шли получше, чем годом ранее: какое-то время тольяттинцы даже возглавляли таблицу, а нападающий Абу-Саид Эльдарушев идет пятым в списке лучших бомбардиров Первой лиги-2023/24. Ничья с «Аланией» стала последним матчем Калешина в «Акроне»: впереди зимний перерыв.
«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Ступников, Григорий Сысоев
Если ты не пьянь - то найти другую работу - не проблема. Я в такой же ситуации просто заявление принес и спросил - завтра приходить? Мне сказали - нет. Вечером сходил на собес и договорился, что на следующий день выхожу на другую работу. Забрал трудовую и алес.
Хорошие сотрудники - это очень ценный актив. И вменяемые руководители это понимают и ищут подходы к сотрудникам.
Футбол у нас деградирует? Безусловно, только что еще ожидать в условиях изоляции от международных соревнований. В этом виноваты не "силы, которые управляют футболом".
Его специально разваливают? Да вроде очевидных попыток сейчас не видно. Ввели фан уйди, но уже с ним смирились вроде, люди стали возвращаться на стадион, футбол это не развалило. Да и не играл Калешин в ФНЛ и кубке с фан айди, чтобы из-за этого у него накипело.
"Лимиты принимаются сумасшедшие"? Тут тоже непонятно, к чему это, потому что в плане лимита на легионеров все только стабилизировалось. Даже Карпин уже не возмущается, потому что иностранцев можно выпускать сейчас столько, сколько не могут позволить себе 14-15 из 16 клубов РПЛ. Или Калешин хочет в ФНЛ кучу бразильцев привезти?
И какая футбольная система не дала Акрону победить Волгарь? И в целом-то на третьем месте шли, в прошлом году неплохо заработали в кубке. Что Калешин хочет сломать?
Короче, звучит все красиво, но по-моему это дешевый популизм в духе бабушек у подъезда. Сипатизирую Евгению и желаю ему удачи, но кажется, что человек просто сорвался на фоне напряжения тренерской работы.
И даже не качеством образования?
Мда.
В бюджетном, наверное бы через полчаса после прессухи был бы уволен.