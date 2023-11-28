«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

И в зоне стыков за РПЛ.

«Акрон» внезапно уволил Евгения Калешина! После выездной ничьей с «Аланией» (1:1).

«Акрон» сейчас четвертый и отстает от лидирующего махачкалинского «Динамо» лишь на два очка. Клуб в зоне стыков за выход в РПЛ, но тренера это не спасло – руководство объяснило отставку «разногласиями в пути развития клуба».

«Бомбовая новость в ночи 💣. Это эхо прессухи Калешина после матча с «Волгарем». По сути, «Акрон» слил Калешина. Никаких других предпосылок нет и быть не может. «Сталевары» – на третьем месте в таблице», – написал главный инсайдер по ФНЛ Сергей Ильев.

В последнее время Калешин срывался после неудач

В первый раз – в начале ноября после вылета из Кубка. Тренер остался крайне недоволен отдельными игроками: «Есть люди, которые очень много говорят про тренеров, не имея на это никаких оснований. Я говорю про игроков. Когда вы станете тренировать и когда вы поймете, какой это труд, тогда поймете, что значит сказать слово про тренера.

К сожалению, такие люди есть. Они не понимают человеческого языка, русского языка. К сожалению, нужно душить таких, вот так брать за горло (показывает жест рукой), разочек носом ткнуть, тогда, может, люди поймут. Но мы разберемся».

Потом случилось то, что могло послужить причиной увольнения: пронзительная речь про деградацию российского футбола. И снова после поражения от «Волгаря», уже в лиге.

«Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, посмотрите работу [судьи]. И вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, в России если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно.

Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно, добро победит зло.

– Что за систему вы имеете в виду? Судейскую?

– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, используется. Она такая непрозрачная, темная. С ней надо бороться. Она как троянский конь».

Нервные срывы преследуют тренера уже давно. В 2019-м Калешин рассказывал Sports.ru, что его раньше мучали панические атаки. Теперь все позади – как и успехи в Тольятти.

«Акрон» Калешина уже вошел в историю

Калешин возглавлял тольяттинскую команду с 5 сентября 2022 года. В дебютном сезоне больших достижений в Первой лиге не было (клуб финишировал в середине таблицы), зато феерил в Кубке – вышел аж в полуфинал Пути регионов!

До вылета от «Краснодара» (0:1 при не самой плохой игре) «Акрон» выбил «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Первые два по пенальти, с третьими все решилось в основное время. Мы фиксировали то счастье здесь.

В сезоне-2023/24 команде Евгения Калешина прогнозировали как минимум выход в плей-офф, но все оборвалось в последнем раунде квалификации. Криптонитом стал астраханский «Волгарь».

В лиге дела шли получше, чем годом ранее: какое-то время тольяттинцы даже возглавляли таблицу, а нападающий Абу-Саид Эльдарушев идет пятым в списке лучших бомбардиров Первой лиги-2023/24. Ничья с «Аланией» стала последним матчем Калешина в «Акроне»: впереди зимний перерыв.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Ступников, Григорий Сысоев