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«Акрон» убрал Калешина. Официально – из-за «разногласий о развитии», неофициально – из-за речи про шантрапу

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И в зоне стыков за РПЛ.

«Акрон» внезапно уволил Евгения Калешина! После выездной ничьей с «Аланией» (1:1). 

«Акрон» сейчас четвертый и отстает от лидирующего махачкалинского «Динамо» лишь на два очка. Клуб в зоне стыков за выход в РПЛ, но тренера это не спасло – руководство объяснило отставку «разногласиями в пути развития клуба».

«Бомбовая новость в ночи 💣. Это эхо прессухи Калешина после матча с «Волгарем». По сути, «Акрон» слил Калешина. Никаких других предпосылок нет и быть не может. «Сталевары» – на третьем месте в таблице», – написал главный инсайдер по ФНЛ Сергей Ильев.

В последнее время Калешин срывался после неудач

В первый раз – в начале ноября после вылета из Кубка. Тренер остался крайне недоволен отдельными игроками: «Есть люди, которые очень много говорят про тренеров, не имея на это никаких оснований. Я говорю про игроков. Когда вы станете тренировать и когда вы поймете, какой это труд, тогда поймете, что значит сказать слово про тренера.

К сожалению, такие люди есть. Они не понимают человеческого языка, русского языка. К сожалению, нужно душить таких, вот так брать за горло (показывает жест рукой), разочек носом ткнуть, тогда, может, люди поймут. Но мы разберемся».

Потом случилось то, что могло послужить причиной увольнения: пронзительная речь про деградацию российского футбола. И снова после поражения от «Волгаря», уже в лиге.

«Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов. 

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, посмотрите работу [судьи]. И вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, в России если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно.

Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно, добро победит зло.

– Что за систему вы имеете в виду? Судейскую?

– Вообще вся система нашего футбола. Как все добывается, используется. Она такая непрозрачная, темная. С ней надо бороться. Она как троянский конь».

Нервные срывы преследуют тренера уже давно. В 2019-м Калешин рассказывал Sports.ru, что его раньше мучали панические атаки. Теперь все позади – как и успехи в Тольятти.

«Акрон» Калешина уже вошел в историю

Калешин возглавлял тольяттинскую команду с 5 сентября 2022 года. В дебютном сезоне больших достижений в Первой лиге не было (клуб финишировал в середине таблицы), зато феерил в Кубке – вышел аж в полуфинал Пути регионов!

До вылета от «Краснодара» (0:1 при не самой плохой игре) «Акрон» выбил «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Первые два по пенальти, с третьими все решилось в основное время. Мы фиксировали то счастье здесь.

В сезоне-2023/24 команде Евгения Калешина прогнозировали как минимум выход в плей-офф, но все оборвалось в последнем раунде квалификации. Криптонитом стал астраханский «Волгарь».

В лиге дела шли получше, чем годом ранее: какое-то время тольяттинцы даже возглавляли таблицу, а нападающий Абу-Саид Эльдарушев идет пятым в списке лучших бомбардиров Первой лиги-2023/24. Ничья с «Аланией» стала последним матчем Калешина в «Акроне»: впереди зимний перерыв.

«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Ступников, Григорий Сысоев

73 комментария

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Бухло
Он посмел вслух сказать очень опасные вещи. Черт бы с ним с футболом, но он упомянул, про развал образования и особенно развал армии - а в нынешних условиях - это приговор. Сказал, что в системе, выстроенной в РФ, если ты работаешь честно - ты не нужен, в ней нужны приспособленцы, готовые встроиться в коррупционную вертикаль. А это уже вообще попахивает желанием сменить систему, попранием так называемой "стабильности", на которую наяривают представители чиновничества (на деле же их стабильность - это лишь сохранение статус кво - возможности дальше сидеть у кормушки и воровать у народа). Сложно дальше будет жить Калешину. По крайней мере какое-то время.
+191
-31
+160
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Бухло
Ответ Julius Nwosu
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Ты сейчас приплел то, о чем я вообще не говорил, а выдал за мои слова, использовав элементарные приемы демагогии. Хочешь сказать, он не говорил про развал футбола, сравнивая его с развалом образования и развалом армии? И хочешь сказать, что при нынешней власти приветствуется критика ее действий что ли или как?
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cokpat
Траурный день в истории подкаста Cappuccino & Catenaccio
+65
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Zubi
Ответ velvetdust2008
Наоброт норм, может третьим ведущим стать
Вряд ли ,Калешин не так давно поддержал СВО(его официальное заявление можно найти в интернете)поэтому его зря местные борцы с режимом в ранг святых возвели
+31
-3
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Денис Давыдов
Ответ Julius Nwosu
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Зато ты, умный приспособленец нас осчастливил своими премудростями)
+43
-18
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sudoku
Ответ Алексей Фирстов
Правду не любят, а любят лицемерство. Я тоже на работе правду сказал, а меня попросили после десяти месяцев работы по собственному написать (сказали, что не справляюсь) или создадут комиссию и по статье за несоответствие должностным обязанностям. Как минимум могут начать платить только белую почти мрот прописанную в договоре, а максимум по статье. К сожалению, все в руках работадателя изначально! Ходил и к ген. диру и в кадры и своего начальника спрашивал - все бесполезно!
кто ж тебя заставлял договор такой подписывать? пытали?
+21
-5
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velvetdust2008
Ответ cokpat
Траурный день в истории подкаста Cappuccino & Catenaccio
Наоброт норм, может третьим ведущим стать
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mamama
ну а в чём не прав то? во всём прав, к сожалению...
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r3tr0!
Пи####сы
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Колька Бакалейко
Машина в очередной раз перемолола человека...
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Геннадий Туник
Уволен за то,что на пресс-конференции упомянул "развал армии".А на это высказывание,как известно,наложено табу.
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Женька Овомоела
Ответ Mizuntrope88
Женя-Женя, а что же все-таки случилось в нашей стране, что резко все начало разваливаться? Это само произошло? Может, стоить задуматься о корнях проблемы?
Очевидно же - гол от аутсайдера на 7й минуте матча😱 и вся система мгновенно рухнула в глазах Калёшина
+7
-2
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eyeballerswow
Ответ Julius Nwosu
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смешнее опозиции, люди, которые пишут, что в РФ есть опозиция.
+11
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Уровень российских чиновников,ноль без палочки.Наверняка,какой-нибудь член госдумы нашептал руководству Акрона.Все,что наработано в команде Калешиным,коту под хвост,лишь бы лизнуть в сотый раз. И еще.Когда человек (любой) выссказывает правду ,в России принято называть нервным срывом.Самое удобное для власти определение,из которого можно сделать любые наказания.
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Фан Рубина
На поездку в Испанию к Березуцкому наговорил.
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-7
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Dmitry Er
Ответ Zubi
Вряд ли ,Калешин не так давно поддержал СВО(его официальное заявление можно найти в интернете)поэтому его зря местные борцы с режимом в ранг святых возвели
ну, по крайней мере у человека есть свое мнение, а не как холуй.
+3
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adamx
Ответ Алексей Фирстов
Правду не любят, а любят лицемерство. Я тоже на работе правду сказал, а меня попросили после десяти месяцев работы по собственному написать (сказали, что не справляюсь) или создадут комиссию и по статье за несоответствие должностным обязанностям. Как минимум могут начать платить только белую почти мрот прописанную в договоре, а максимум по статье. К сожалению, все в руках работадателя изначально! Ходил и к ген. диру и в кадры и своего начальника спрашивал - все бесполезно!
Самое страшное, что могут сделать на работе - это уволить :-).
Если ты не пьянь - то найти другую работу - не проблема. Я в такой же ситуации просто заявление принес и спросил - завтра приходить? Мне сказали - нет. Вечером сходил на собес и договорился, что на следующий день выхожу на другую работу. Забрал трудовую и алес.
Хорошие сотрудники - это очень ценный актив. И вменяемые руководители это понимают и ищут подходы к сотрудникам.
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Serge Vendino
Ответ mamama
ну а в чём не прав то? во всём прав, к сожалению...
В общем прав, только конкретики никакой.
Футбол у нас деградирует? Безусловно, только что еще ожидать в условиях изоляции от международных соревнований. В этом виноваты не "силы, которые управляют футболом".
Его специально разваливают? Да вроде очевидных попыток сейчас не видно. Ввели фан уйди, но уже с ним смирились вроде, люди стали возвращаться на стадион, футбол это не развалило. Да и не играл Калешин в ФНЛ и кубке с фан айди, чтобы из-за этого у него накипело.
"Лимиты принимаются сумасшедшие"? Тут тоже непонятно, к чему это, потому что в плане лимита на легионеров все только стабилизировалось. Даже Карпин уже не возмущается, потому что иностранцев можно выпускать сейчас столько, сколько не могут позволить себе 14-15 из 16 клубов РПЛ. Или Калешин хочет в ФНЛ кучу бразильцев привезти?
И какая футбольная система не дала Акрону победить Волгарь? И в целом-то на третьем месте шли, в прошлом году неплохо заработали в кубке. Что Калешин хочет сломать?

Короче, звучит все красиво, но по-моему это дешевый популизм в духе бабушек у подъезда. Сипатизирую Евгению и желаю ему удачи, но кажется, что человек просто сорвался на фоне напряжения тренерской работы.
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Упасть бы ниц и ницше
это не панические атаки, это честность
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RKarpov
Ответ Фан Рубина
На поездку в Испанию к Березуцкому наговорил.
Наговорить-то наговорил. А вот, только, вряд-ли заработал.
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Mizuntrope88
Женя-Женя, а что же все-таки случилось в нашей стране, что резко все начало разваливаться? Это само произошло? Может, стоить задуматься о корнях проблемы?
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Mizuntrope88
Ответ Lyelik
У нас человек который кубок уефа взял - псом считается. А здесь как тренер пока ещё ни кто и звать ни как, а о нём столько стенаний.. Щас каждый тренеришка перед увольнением будет оппозиционера из себя строить, как у пендосов строить из себя сладкозадого.
так он реально пёс
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Александр Медушев
Тренер - публичный человек, в значительной степени лицо клуба, и даже при успешной чисто спортивной работе молоть языком всё, что в голову придет, - непозволительно. Боссы клуба абсолютно правы
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jeckk
Политический момент. Руководство Акрона просто накакало в штаны
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Всё знаю
Ответ Олег Пашинин
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для тебя уровень образования исчисляется кол-во школ в городах?
И даже не качеством образования?
Мда.
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сергей николаев
Эмоции. Зря он про наше развитие футбола и вообще о стабильности открыто говорил. Время другое, понятия. Останутся в истории клуба первые знаменательные победы в кубке. Не срослось у тренера с руководством.
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Птюч, Ёж.
Ответ Бухло
Он посмел вслух сказать очень опасные вещи. Черт бы с ним с футболом, но он упомянул, про развал образования и особенно развал армии - а в нынешних условиях - это приговор. Сказал, что в системе, выстроенной в РФ, если ты работаешь честно - ты не нужен, в ней нужны приспособленцы, готовые встроиться в коррупционную вертикаль. А это уже вообще попахивает желанием сменить систему, попранием так называемой "стабильности", на которую наяривают представители чиновничества (на деле же их стабильность - это лишь сохранение статус кво - возможности дальше сидеть у кормушки и воровать у народа). Сложно дальше будет жить Калешину. По крайней мере какое-то время.
я не понимаю одного, где развал образования? олимпиады всякие наши школьники выигрывают, где развал армии? не нравится власть? ну так в марте иди на выборы, меняй. но такие как ты сидят три дня на диване, потом ноют 🤣. что ты сделал, что бы изменить ситуацию?
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Птюч, Ёж.
Ответ PkA46
Этим действием они доказывают, что гнилая система есть.
либеральная гнилая система.
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Dmitry Er
Ответ Serge Vendino
В общем прав, только конкретики никакой. Футбол у нас деградирует? Безусловно, только что еще ожидать в условиях изоляции от международных соревнований. В этом виноваты не "силы, которые управляют футболом". Его специально разваливают? Да вроде очевидных попыток сейчас не видно. Ввели фан уйди, но уже с ним смирились вроде, люди стали возвращаться на стадион, футбол это не развалило. Да и не играл Калешин в ФНЛ и кубке с фан айди, чтобы из-за этого у него накипело. "Лимиты принимаются сумасшедшие"? Тут тоже непонятно, к чему это, потому что в плане лимита на легионеров все только стабилизировалось. Даже Карпин уже не возмущается, потому что иностранцев можно выпускать сейчас столько, сколько не могут позволить себе 14-15 из 16 клубов РПЛ. Или Калешин хочет в ФНЛ кучу бразильцев привезти? И какая футбольная система не дала Акрону победить Волгарь? И в целом-то на третьем месте шли, в прошлом году неплохо заработали в кубке. Что Калешин хочет сломать? Короче, звучит все красиво, но по-моему это дешевый популизм в духе бабушек у подъезда. Сипатизирую Евгению и желаю ему удачи, но кажется, что человек просто сорвался на фоне напряжения тренерской работы.
а во времена еврокубков прогрессировал у нас футбол? именно поэтому перед домашним чемпионатом мира сборная была одна из слабейших за все время?
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i.podsvirov@trustentec.ru
Ответ Птюч, Ёж.
я не понимаю одного, где развал образования? олимпиады всякие наши школьники выигрывают, где развал армии? не нравится власть? ну так в марте иди на выборы, меняй. но такие как ты сидят три дня на диване, потом ноют 🤣. что ты сделал, что бы изменить ситуацию?
Люди, которые пытаются что-то сделать, отправляются в тюрьму))
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Гекдениз Кардениз
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Птюч, Ёж.
Ответ Колька Бакалейко
Машина в очередной раз перемолола человека...
на заводе его ждут.
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Serge Vendino
Ответ Dmitry Er
а во времена еврокубков прогрессировал у нас футбол? именно поэтому перед домашним чемпионатом мира сборная была одна из слабейших за все время?
Наш футбол - это футбольные лиги или сборная? Они взаимосвязанны, но не на 100%. Если о сборной говорить, все не так плохо сейчас по-моему. Дно было на евро-16, а дальше началась смена поколений и появились молодые игроки, которые вновь стали уезжать в топ-чемпионаты. На ЧМ плохая сборная была что ли? Ушли Игорь, Игнашевич, Жирков и т.д., но сейчас есть Головин - топовый европейский футболист, Кузяев, Сафонов, Обляков, Чалов, Дивеев, Мостовой, Захарян, Пиняев, Салтыков... Хотя играя в нашей изолированной лиге молодые игроки не смогут сильно прогрессировать, после безнадеги 16 года с точки зрения сборной по-моему у нас все неплохо.
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Птюч, Ёж.
Ответ Dmitry Er
а во времена еврокубков прогрессировал у нас футбол? именно поэтому перед домашним чемпионатом мира сборная была одна из слабейших за все время?
слабейшая сборная чуть в полуфинал не вышла. мозг свой прогрессируй.
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Упасть бы ниц и ницше
Ответ Lyelik
У нас человек который кубок уефа взял - псом считается. А здесь как тренер пока ещё ни кто и звать ни как, а о нём столько стенаний.. Щас каждый тренеришка перед увольнением будет оппозиционера из себя строить, как у пендосов строить из себя сладкозадого.
но можно и по-иному взглянуть - в нашей стране даже псы КУЕФА берут!
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Птюч, Ёж.
Ответ Mizuntrope88
Женя-Женя, а что же все-таки случилось в нашей стране, что резко все начало разваливаться? Это само произошло? Может, стоить задуматься о корнях проблемы?
и что же случилось?
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Птюч, Ёж.
Ответ Упасть бы ниц и ницше
это не панические атаки, это честность
на Украину валит пусть.
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Александр Коряков
Ответ Бухло
Он посмел вслух сказать очень опасные вещи. Черт бы с ним с футболом, но он упомянул, про развал образования и особенно развал армии - а в нынешних условиях - это приговор. Сказал, что в системе, выстроенной в РФ, если ты работаешь честно - ты не нужен, в ней нужны приспособленцы, готовые встроиться в коррупционную вертикаль. А это уже вообще попахивает желанием сменить систему, попранием так называемой "стабильности", на которую наяривают представители чиновничества (на деле же их стабильность - это лишь сохранение статус кво - возможности дальше сидеть у кормушки и воровать у народа). Сложно дальше будет жить Калешину. По крайней мере какое-то время.
А Калешин у нас стал вдруг экспертом в образовании и в армии? Недавно в каком-то нелепом штатовском рейтинге армию РФ признали первой в мире: https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/strong-military . Это называется развалили армию и это называется Остапа понесло.
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Dronetz02
Ответ Julius Nwosu
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Захотел и сказал. Свобода слова, слышал о таком понятии?
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Вячеслав
e,
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Птюч, Ёж.
Ответ maxoc
Ну и идиоты. Полнейшие профаны. Как можно тренера сливать за позицию ? Эта команда никогда не добьётся успеха таким путём.
его дело тренировки, а не позиция. он предатель и теперь его место на помойке.
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Gonzoo
Про образование и армию бы не сказал - всё ещё работал бы. Нельзя сейчас об этом публично, понимать надо, но видимо на эмоциях был.
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Птюч, Ёж.
Ответ one_armed_scissor
в этой стране правда никому неинтересна, поэтому такой ход событий был вполне предсказуем
иди на Украине расскажи о миллионе потерь, посмотрим привяжут тебя к столбу или нет😂
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гилберт
Инсайдер по ФНЛ это сильно! Заокеанские инсайдеры НФЛ напряглись..
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one_armed_scissor
в этой стране правда никому неинтересна, поэтому такой ход событий был вполне предсказуем
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Максим Столбов
Даже в эксперты на Матч ТВ не позовут. Хотя что там делать, когда там Григорян и особенно Портнягин
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Chelsea Smile
"Тут не линию нападения, а всю систему менять надо"
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PkA46
Этим действием они доказывают, что гнилая система есть.
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Птюч, Ёж.
Ответ jeckk
Политический момент. Руководство Акрона просто накакало в штаны
они сделали все правильно, а этот на завод валит пусть.
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Всё знаю
В частном клубе дали поработать ещё недельку.
В бюджетном, наверное бы через полчаса после прессухи был бы уволен.
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