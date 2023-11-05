ЦСКА за две минуты перевернул матч с «Пари НН». Несмотря на спорный неаут в первом голе

Без судейского скандала не обошлось.

ЦСКА с огромным трудом обыграл «Пари НН» – 3:2. Крепкая оборона Сергея Юрана сломалась лишь на пару минут – но этого хватило, чтобы упустить победу в Москве.

В первом тайме ЦСКА горел из-за судей, которые не увидели аут, во втором – вырвал победу за пару минут

Нижегородцы вышли вперед на 33-й минуте: Дмитрий Стоцкий подстроился под навес с левого фланга и пробил головой из штрафной.

Игроки ЦСКА тут же рванули к боковому – предполагали, что по ходу атаки мяч вышел в аут.

Судя по этому ракурсу, москвичи правы – но мяч должен полностью пересечь линию. ВАР не пригласил главного к монитору, хотя эпизод спорный.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выложил ролик, где намеков на судейскую ошибку еще больше.

Есть кадр от «Матч Премьера».

ЦСКА не смутился и быстро сравнял: Иван Обляков идеально забросил во вратарскую, а Федор Чалов отметился восьмым голом в чемпионате (четыре из них – с пенальти).

Но уже на 40-й «Пари НН» вновь повел – благодаря поперечной скидки Александра Трошечкина и точному удару Виктора Александрова. Центральный защитник нижегородцев огорчил ЦСКА второй раз за год – 5 ноября 2022-го воткнул победный гол единственным ударом команды в игре.

«Пари НН» долго справлялся с атаками ЦСКА, но в результате все упустили за две минуты: на 71-й случился автогол Иброхимхалила Юлдошева, а на 73-й отметился вышедший на замену Виктор Давила. В обеих атаках участвовал Аббосбек Файзуллаев, но голевая только на Давилу.

Красивая победа ЦСКА 3:2 с важнейшими голами во втором тайме.

ЦСКА с августа не проигрывает в РПЛ – уже девять туров. Но побед маловато

Несколько ярких деталей.

● ЦСКА сохранил беспроигрышную серию в РПЛ – уже девять матчей. Коллекционируют ничьи (всего шесть) и в последнее время разбавляют победами (три).

● ЦСКА впервые с августа одержал три победы подряд, до этого убрали «Краснодар» в РПЛ (1:0) и «Оренбург» в Кубке (3:1). Такая серия у команды Владимира Федотова – лишь второй раз в сезоне. В июле-августе побеждали «Оренбург» (6:0), «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1).

● «Пари НН» в режиме онлайн взлетал на третье место в РПЛ, но в итоге опустился аж на седьмое. И третьим стал уже ЦСКА. Бешеная плотность в чемпионате.

Фото: vk.com/pfc_cska