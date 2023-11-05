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ЦСКА за две минуты перевернул матч с «Пари НН». Несмотря на спорный неаут в первом голе

Виктор Александров Виктор Александров
Аббосбек Файзуллаев Аббосбек Файзуллаев
Федор Чалов Федор Чалов
Виктор Давила Виктор Давила
ЦСКА ЦСКА
Пари НН Пари НН
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Кирилл Брейдо
Футбол Футбол

Без судейского скандала не обошлось.

ЦСКА с огромным трудом обыграл «Пари НН» – 3:2. Крепкая оборона Сергея Юрана сломалась лишь на пару минут – но этого хватило, чтобы упустить победу в Москве.

В первом тайме ЦСКА горел из-за судей, которые не увидели аут, во втором – вырвал победу за пару минут

Нижегородцы вышли вперед на 33-й минуте: Дмитрий Стоцкий подстроился под навес с левого фланга и пробил головой из штрафной.

Игроки ЦСКА тут же рванули к боковому – предполагали, что по ходу атаки мяч вышел в аут.

Судя по этому ракурсу, москвичи правы – но мяч должен полностью пересечь линию. ВАР не пригласил главного к монитору, хотя эпизод спорный.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выложил ролик, где намеков на судейскую ошибку еще больше.

Есть кадр от «Матч Премьера».

ЦСКА не смутился и быстро сравнял: Иван Обляков идеально забросил во вратарскую, а Федор Чалов отметился восьмым голом в чемпионате (четыре из них – с пенальти).

Но уже на 40-й «Пари НН» вновь повел – благодаря поперечной скидки Александра Трошечкина и точному удару Виктора Александрова. Центральный защитник нижегородцев огорчил ЦСКА второй раз за год – 5 ноября 2022-го воткнул победный гол единственным ударом команды в игре.

«Пари НН» долго справлялся с атаками ЦСКА, но в результате все упустили за две минуты: на 71-й случился автогол Иброхимхалила Юлдошева, а на 73-й отметился вышедший на замену Виктор Давила. В обеих атаках участвовал Аббосбек Файзуллаев, но голевая только на Давилу.

Красивая победа ЦСКА 3:2 с важнейшими голами во втором тайме.

ЦСКА с августа не проигрывает в РПЛ – уже девять туров. Но побед маловато

Несколько ярких деталей.

● ЦСКА сохранил беспроигрышную серию в РПЛ – уже девять матчей. Коллекционируют ничьи (всего шесть) и в последнее время разбавляют победами (три).

● ЦСКА впервые с августа одержал три победы подряд, до этого убрали «Краснодар» в РПЛ (1:0) и «Оренбург» в Кубке (3:1). Такая серия у команды Владимира Федотова – лишь второй раз в сезоне. В июле-августе побеждали «Оренбург» (6:0), «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1).

● «Пари НН» в режиме онлайн взлетал на третье место в РПЛ, но в итоге опустился аж на седьмое. И третьим стал уже ЦСКА. Бешеная плотность в чемпионате.

ЦСКА – Пари НН 3:2 (1:2, 2:0)
Дата проведения
5 ноября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Стоцкий, 1:1 – 37 Чалов, 1:2 – 40 Александров, 2:2 – 71, автогол Юлдошев, 3:2 – 73 Давила.
ЦСКААкинфеев, Хелвен (Давила, 68), Мойзес, Виллиан Роша, Здьелар, Гайич, Обляков, Мендес (Набабкин, 68), Файзуллаев, Заболотный, Чалов.
Пари НННигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Каккоев (Толстопятов, 69), Александров, Стаматов (Юлдошев, 28), Калинский, Трошечкин (Жигулев, 69), Эдедем (Кутателадзе, 82), Боселли, Зе Турбо (Севикян, 82).
Предупреждения:
Здьелар (30), Мойзес (44), Трошечкин (45), Каккоев (45), Виллиан Роша (65), Давила (74), Толстопятов (75), Жигулев (88), Заболотный (90).

Фото: vk.com/pfc_cska

5 комментариев

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riverman1980
Цска не перевернул игру за две минуты: преимущество у Цска было и до замен. Цска за две минуты просто уничтожил команду Юрана.
+11
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+11
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Британский шпион
Федя Чалов вошел в десятку лучших бомбардиров ЦСКА за всю историю, разделив 10 место с Семаком (и обошел его при этом по гол+пас), поздравляем!
+6
0
+6
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ААГ
А Александров бил по лицу Зделара и Набу. Где ЖК?
+1
0
+1
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Shuller18
Ответ Британский шпион
Федя Чалов вошел в десятку лучших бомбардиров ЦСКА за всю историю, разделив 10 место с Семаком (и обошел его при этом по гол+пас), поздравляем!
Ага, а всего 89 гол в карьере забил. Ждем заветную соточку уже в нынешнем сезоне)
Кто там говорил, что Чалов плохой нападающий?
+1
0
+1
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Британский шпион
Не в восторге от Федотова, но второй тайм был образцово-тренерский.
0
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