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Бугаев под арестом до 31 декабря. Адвокат уверена, что бывшего игрока сборной России подставляют

Алексей Бугаев Алексей Бугаев
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Футбол Футбол

«Это одно из палочных дел, когда нужны классные рейтинги».

Резонансное дело с задержанием бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева обрастает подробностями. В среду первого ноября экс-футболиста задержали в Краснодаре – при обыске в кофте нашли 495 грамм мефедрона.

Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Краснодарскому краю – в отношении Бугаева возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. А третьего ноября пришла еще одна новость: Прикубанский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в отношении бывшего защитника сборной.

«Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Рассмотрев материалы, суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря», – говорится в пресс-релизе.

Адвокат Бугаева уверена – ее подзащитного подставляют

Отец бывшего футболиста Иван Бугаев уже говорил, что сын просто попал под раздачу – оказался не в том месте не в то время. Этой же версии придерживается и адвокат Екатерина Макличенко. Она представила такую версию событий:

«Мы говорили о изначальной фальсификации уголовного дела. Сейчас я полагаю, что следствие и прокуратура введены в заблуждение. Потому что оперативники, которые этот материал собирали, занимались ничем иным как вымогательством трех миллионов рублей с моего подзащитного Бугаева и с его супруги.

Когда Бугаева передали сотрудникам ОНК, по пути в отдел полиции машина останавливалась на одной из остановок общественного транспорта. На какой конкретно, Бугаев сказать не может, так как он не местный. Он не из Краснодара и не знает город. Сотрудники ехали на двух машинах».

Из той машины, что ехала сзади, сотрудник пересел к нему и передал телефон, который до этого забрал у него, и велел разговаривать по громкой связи со своей женой, которой он должен был сообщить, что необходимо через адвоката, визитку которой он передал Бугаеву и номер телефона, который он и продиктовал супруге, в течение двух суток передать три миллиона рублей. В противном случае ему будет очень плохо, он обо всем пожалеет и уедет на пожизненное. Потому что он находился вблизи от наркотика, который был обнаружен».

По словам Макличенко, Бугаев сделал вид, что согласен, так же сделала и его жена, но на следующие сутки подала заявление в УФСБ края, в котором сообщила о том, что ей поступало такое веление, что она с ним не согласна и если эти требования будут продолжаться, она просит помощи у правоохранительных органов. У сотрудников было требование постановочно фотографироваться и сниматься.

«Бугаев в глаза не видел этот сверток с наркотиками, а ему его вручили в руки и сказали положить в передний карман толстовки, и когда заведут понятых, нужно будет этот сверток вытащить и сказать, что он ему принадлежит, что он собирался его куда-то сбывать.

Он делал все, что ему говорят. Видно, что он никак не пытается показать свое реальное отношение к происходящему, потому что до этого он был запуган», – добавила Макличенко

Еще слова адвоката: дело похоже на палочное, Бугаев мог на стрессе подписать и явку с повинной

● Вскоре после задержания прошла информация, что Бугаев ввязался в продажу наркотиков из-за финансовых проблем семьи – якобы, со слов самого Алексея. Тогда же пришло опровержение от адвоката:

«Сегодня информации о признании Алексея, что подрабатывал наркокурьером, ни от кого не могло поступать. По крайней мере, ни от защитников, ни от самого Алексея. Мы сегодня его навещали, и нам доподлинно известно, что больше к нему никто не приходил, с другими объяснениями не обращался».

● По версии Макличенко, Бугаев не оказывал сопротивления и не сбегал – именно это стало причиной первого ареста на семь суток. Наркотиков при себе у футболиста тоже не было – это Алексей сказал адвокату.

«Его заставили подписать массу бумаг. Он даже не помнит, какие конкретно. Могу предположить, что там могла быть явка с повинной, потому что, как я думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно просто себе сделать классные рейтинги по раскрываемости особо тяжких преступлений.

Это пока мои домыслы, просто рассказываю, как это чаще всего бывает. Алексей оказался без адвоката, без защиты, это необязательно в таких моментах, поэтому никто из правоохранительных органов адвоката не вызывает, чтобы не усложнять себе работу».

● Сейчас адвокат на связи с Бугаевым и его семьей – они пытаются доказать собственную версию событий. Но пока, судя по решению суда об заключению под стражу, перспективы не очень радужные.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald; advokatregionburo.ru; телеграм-канал Shot

35 комментариев

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igls54
На днях в моем районе арестовали парикмахера за торговлю наркотиками. Это было так шокирующе, ведь я был его клиентом многие годы. Я и понятия не имел, что он был парикмахером.
+61
-4
+57
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e_kot
Первый кандидат на ком срубить палку это не случайный ханыга, а бывший футболист сборной России, со всеми сопутствующими связями. Топ защитница, почти как адвокат Ефремова.
+28
-4
+24
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unreality
Не будем рассказывать сказки, что у нас все полицейские честные и неподкупные.
Но то, что подкинули аж полкило (хотя там в 50 раз меньше хватит), это как раз адвокатская сказка и есть.
+20
-3
+17
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pavelrytov@icloud.com
Ну так она адвокат. Это её работа защищать. Она же не скажет сажайте его он барыга
+9
0
+9
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Алексей Агеев
Ответ AIBOLIT66
Какие палки? когда реальные наркоши на каждом углу с утра пораньше...вы не знаете их? любого бери, палок не хватит...или у вас не так? надо только алкашей отсортировать, они иногда пересекаются. Не верите? У моего сына 1980 года рождения из класса пятеро уже на том свете. Ещё парочка ползают ещё, коптят белый свет. Последите, найдите где берут, места закладок разнообразием не балуют, если я вижу , почему не увидят спецы? в нашем доме одну точку закрыли. в другом видимо нет.
Если ваш сын 1980 года рождения, то ему и его одноклассникам уже по 43 года. Если они будучи наркоманами дожили до 43-х, то это в целом нормально
+8
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+8
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GibsonFlyingV
Адвокат красивая, но я думаю, у нее эта версия не прокатит
+7
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+7
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Balt
Мне кажется что она только хуже Бугаеву делает.
+3
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BoltJamesBolt
"а ему его вручили в руки и сказали положить в передний карман толстовки, и когда заведут понятых, нужно будет этот сверток вытащить и сказать, что он ему принадлежит, что он собирался его куда-то сбывать" - что за бред) Ему 7 лет?
+3
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+3
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remmor
Ответ e_kot
Первый кандидат на ком срубить палку это не случайный ханыга, а бывший футболист сборной России, со всеми сопутствующими связями. Топ защитница, почти как адвокат Ефремова.
ну так все сходится, поэтому и полкило аж подкинули )) И фоток в телефон нафигачили. Возможно и в штаны ему насрали, тут неизвестно пока
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drow elf
В тексте просто через слово можно вставлять мемное видео с мультифэйспалмом вставлять. Адвокат не понимает, что такой откровенной лажей она ещё больше закапывает клиента?
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Alexey Catalonsky
Мне не понятно, что он делал в Краснодаре, в месте рядом с закладкой, не имея отношения к ней, так как он не местный. Как мне кажется этот момент имеет решающее значение. Походу Джонни Депп ремейк к/ф "Кокаин" переснимет.
+3
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Alexey Catalonsky
Ответ remmor
Так менты его туда заманили, к закладке. Рассказывать истории, так интересные. И вообще это заговор прямо из РФС
Ну если только так))).Еще писали, что у него фотки в телефоне были, а это всё блудняк. По хорошему, пусть разбираются компетентные органы, но судя по всему долг в 70 тыс. покажется для него сказкой.
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Евгений Мамыкин
Ответ BoltJamesBolt
"а ему его вручили в руки и сказали положить в передний карман толстовки, и когда заведут понятых, нужно будет этот сверток вытащить и сказать, что он ему принадлежит, что он собирался его куда-то сбывать" - что за бред) Ему 7 лет?
Ты думаешь, так сложно запугать человека?
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Евгений Мамыкин
Ответ Jan Paskel
Адвокат симпатичная, и как все симпатичные, несёт чушь несусветную. Пазл сложился
В чем чушь? У меня больше доверия Бугаеву и его адвокату, чем ментам.
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Карпов Стас
Ответ Алексей Агеев
Если ваш сын 1980 года рождения, то ему и его одноклассникам уже по 43 года. Если они будучи наркоманами дожили до 43-х, то это в целом нормально
На черняжке домашней можно , на химии - нет!
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remmor
Ответ Alexey Catalonsky
Мне не понятно, что он делал в Краснодаре, в месте рядом с закладкой, не имея отношения к ней, так как он не местный. Как мне кажется этот момент имеет решающее значение. Походу Джонни Депп ремейк к/ф "Кокаин" переснимет.
Так менты его туда заманили, к закладке. Рассказывать истории, так интересные. И вообще это заговор прямо из РФС
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6kMz
Ответ unreality
Не будем рассказывать сказки, что у нас все полицейские честные и неподкупные. Но то, что подкинули аж полкило (хотя там в 50 раз меньше хватит), это как раз адвокатская сказка и есть.
Может 505 грамм хотели подкинуть до особо крупного, чтобы побольше денег выбить с известного футболиста?

Но 10 грамм до этого кто-то из своих украл?)
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кuraakula belov
Ответ e_kot
Первый кандидат на ком срубить палку это не случайный ханыга, а бывший футболист сборной России, со всеми сопутствующими связями. Топ защитница, почти как адвокат Ефремова.
Не верю что он не виновен, но разве сегодняшний Бугаев это не хрестоматийный случайный ханыга?) я могу допустить, что он бухал с кем то, заснул на лавочке, попался на патруль, ему подбросили. Но объем говорит об обратном, был бы грамм, другой - поверил скорее
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Артем Шелудков
Ответ e_kot
Первый кандидат на ком срубить палку это не случайный ханыга, а бывший футболист сборной России, со всеми сопутствующими связями. Топ защитница, почти как адвокат Ефремова.
да что за бывший футболист сборной, ничего понять не могу, когда он за нее играл хоть?
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NEgr17
Ответ igls54
На днях в моем районе арестовали парикмахера за торговлю наркотиками. Это было так шокирующе, ведь я был его клиентом многие годы. Я и понятия не имел, что он был парикмахером.
Это херня!, у Нас так мэра города взяли! Правда я только узнал, что он мэром был)
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Max9999
Оставил весь Краснодар без дури!
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tvorog8088
Так всегда и бывает, сначала понял что попался и лучше явку с повинной написать что бы меньший срок получить, потом приходит адвокат и убеждает от всего отказаться, что бы себе бабла побольше наварить, в итоге получит больший срок чем мог.
Адвокатшу наверняка его подельнички наняли, будет по ушам ему ездить, что бы не сдал никого, а потом уже поздно будет, отъедет на 15 лет, хотя мог бы лет 8 получить еслиб всех подельников сдал и выйти по удо через 6.
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Alex1104
Ученица Пашаева?
Или так не любит наркоторговцев, что готова Бугаеву двадцаточку помочь получить?
Я понимаю, что всякое бывает, но тут с перебором
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Barry
https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/103/1030870/large.jpg

Две фото - 2004 и 2014, а как будто тридцать лет разница.
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Заболотный_топчик!
Тут даже Скалли и Малдер бы не разобрались.
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