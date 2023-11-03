Бугаев под арестом до 31 декабря. Адвокат уверена, что бывшего игрока сборной России подставляют

«Это одно из палочных дел, когда нужны классные рейтинги».

Резонансное дело с задержанием бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева обрастает подробностями. В среду первого ноября экс-футболиста задержали в Краснодаре – при обыске в кофте нашли 495 грамм мефедрона.

Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Краснодарскому краю – в отношении Бугаева возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. А третьего ноября пришла еще одна новость: Прикубанский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в отношении бывшего защитника сборной.

«Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Рассмотрев материалы, суд удовлетворил ходатайство, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря », – говорится в пресс-релизе.

Адвокат Бугаева уверена – ее подзащитного подставляют

Отец бывшего футболиста Иван Бугаев уже говорил, что сын просто попал под раздачу – оказался не в том месте не в то время. Этой же версии придерживается и адвокат Екатерина Макличенко. Она представила такую версию событий:

«Мы говорили о изначальной фальсификации уголовного дела. Сейчас я полагаю, что следствие и прокуратура введены в заблуждение. Потому что оперативники, которые этот материал собирали, занимались ничем иным как вымогательством трех миллионов рублей с моего подзащитного Бугаева и с его супруги.

Когда Бугаева передали сотрудникам ОНК, по пути в отдел полиции машина останавливалась на одной из остановок общественного транспорта. На какой конкретно, Бугаев сказать не может, так как он не местный. Он не из Краснодара и не знает город. Сотрудники ехали на двух машинах».

Из той машины, что ехала сзади, сотрудник пересел к нему и передал телефон, который до этого забрал у него, и велел разговаривать по громкой связи со своей женой, которой он должен был сообщить, что необходимо через адвоката, визитку которой он передал Бугаеву и номер телефона, который он и продиктовал супруге, в течение двух суток передать три миллиона рублей. В противном случае ему будет очень плохо, он обо всем пожалеет и уедет на пожизненное. Потому что он находился вблизи от наркотика, который был обнаружен».

По словам Макличенко, Бугаев сделал вид, что согласен, так же сделала и его жена, но на следующие сутки подала заявление в УФСБ края, в котором сообщила о том, что ей поступало такое веление, что она с ним не согласна и если эти требования будут продолжаться, она просит помощи у правоохранительных органов. У сотрудников было требование постановочно фотографироваться и сниматься.

«Бугаев в глаза не видел этот сверток с наркотиками, а ему его вручили в руки и сказали положить в передний карман толстовки, и когда заведут понятых, нужно будет этот сверток вытащить и сказать, что он ему принадлежит, что он собирался его куда-то сбывать.

Он делал все, что ему говорят. Видно, что он никак не пытается показать свое реальное отношение к происходящему, потому что до этого он был запуган», – добавила Макличенко

Еще слова адвоката: дело похоже на палочное, Бугаев мог на стрессе подписать и явку с повинной

● Вскоре после задержания прошла информация, что Бугаев ввязался в продажу наркотиков из-за финансовых проблем семьи – якобы, со слов самого Алексея. Тогда же пришло опровержение от адвоката:

«Сегодня информации о признании Алексея, что подрабатывал наркокурьером, ни от кого не могло поступать. По крайней мере, ни от защитников, ни от самого Алексея. Мы сегодня его навещали, и нам доподлинно известно, что больше к нему никто не приходил, с другими объяснениями не обращался».

● По версии Макличенко, Бугаев не оказывал сопротивления и не сбегал – именно это стало причиной первого ареста на семь суток. Наркотиков при себе у футболиста тоже не было – это Алексей сказал адвокату.

«Его заставили подписать массу бумаг. Он даже не помнит, какие конкретно. Могу предположить, что там могла быть явка с повинной, потому что, как я думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно просто себе сделать классные рейтинги по раскрываемости особо тяжких преступлений.

Это пока мои домыслы, просто рассказываю, как это чаще всего бывает. Алексей оказался без адвоката, без защиты, это необязательно в таких моментах, поэтому никто из правоохранительных органов адвоката не вызывает, чтобы не усложнять себе работу».

● Сейчас адвокат на связи с Бугаевым и его семьей – они пытаются доказать собственную версию событий. Но пока, судя по решению суда об заключению под стражу, перспективы не очень радужные.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald; advokatregionburo.ru; телеграм-канал Shot