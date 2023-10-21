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Внезапная потеря «Краснодара» – с «Балтикой». Даже ничью пришлось вытаскивать

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Балтика Балтика
Джон Кордоба Джон Кордоба
Анхело Энрикес Анхело Энрикес
Краснодар Краснодар
Владимир Ивич Владимир Ивич
Футбол Футбол

Хотя момент относительно удобный.

Если кто думал, что шестиочковый отрыв «Краснодара» в полной безопасности, потому что лидер едет в Калининград – очень зря.

После паузы на сборной фильтр сенсаций чуть другой, но сценарий краснодарцев с «Балтикой» в любом случае сюрприз.

«Краснодар» быстро повел, но пришлось отыгрываться. Забили лидеры: Кордоба и Сперцян

Причем «Краснодар» ведь забил первым, уже на 17-й минуте: Джон Кордоба, из штрафной, классика. У него гол в третьем матче РПЛ подряд, а в 2023-м у него уже 15 мячей за 23 игры (столько же только у Федора Чалова).

Казалось, были все шансы увидеть ту самую прагматичную краснодарскую модель, которая включается при нужном счете и создает ложное впечатление, что у команды нет атакующего стиля.

Но вместо этого – полный переворот.

«Балтика» ответила через шесть минут, причем в шикарном комбинационном стиле с приправой из самоотверженности. Комбинацией прочертили большой зигзаг с левого края на правый и завершили почти из вратарской, а по пути пару раз были на грани потери – выручил подкатом у центральной линии Александр Осипов.

Всего восемь минут – и команда Сергея Игнашевича вообще повела, с кровью. Анхело Энрикес забил головой после подачи с фланга, а вместо радости, прямо когда на него напрыгнули радоваться, чилиец схватился за голову, в единоборстве наверху ему еще и прилично прилетело.

«Краснодар» спас только ничью: в середине второго тайма заработали пенальти, а Эдуард Сперцян его очень размеренно реализовал.

Камбэка в стиле ростовского на этот раз не вышло. 64% владения не хватило.

Эта потеря – не по-чемпионски. Но момент скорее удобный

Ничья с новичком, который борется за выживание, не очень-то вписывается в чемпионские планы.

● «Краснодар» все еще без поражений, но это новая потеря очков – четвертая в сезоне. За два последних матча краснодарцы пропустили четыре мяча, дважды по паре – хотя до этого за десять туров было всего три. Тревожный сигнал.

● Энрикес, автор ничейного мяча «Балтики» – неожиданно спец по голам топ-соперникам. В июле, как только приехал, он забил «Крыльям» в кубковом матче (самарцы среди лидеров, поэтому тоже топ), сразу следом – гол «Спартаку», в конце августа – «Зениту», а еще после прошлой паузы на сборные – «Ростову». В Мир РПЛ у него три мяча, все – головой. Никто в лиге не забивает головой так часто.

Краснодарцы потеряли очки в относительно удобный момент: «Локомотив», который был четвертым, тоже сыграл вничью, а «Крылья» и «Зенит» со второго-третьего места играют между собой.

А вот дальше – важнейший проверочный отрезок. Выезд к ЦСКА, домашние «Крылья» и поездка к «Зениту».

Балтика – Краснодар 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Кордоба, 1:1 – 23 Кузьмин, 2:1 – 36 Энрикес, 2:2 – 61, пенальти Сперцян.
БалтикаЛатышонок, Сото (Маляров, 57), Остойич, Радмановач, Гассама, Фернандес (Дудиев, 82), Осипов, Кузьмин (Галоян, 67), Бистрович, Энрикес (Мусаев, 56), Гузина.
КраснодарСафонов, Волков (Эктов, 46), Алонсо, Тормена, Петров (Оласа, 74), Кади (Олусегун, 46), Баши (Ахметов, 75), Черников, Сперцян, Кривцов (Баняц, 87), Кордоба.
Предупреждения:
Остойич (22), Сото (45), Баши (45), Гузина (55).

Фото:ФК «Краснодар»ФК «Балтика»

11 комментариев

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SuperStarrrr
Что значит "внезапная"? В Калининграде просто никому не будет.
И по фразе "Ничья с новичком, который борется за выживание, не очень-то вписывается в чемпионские планы" тоже есть вопросы. Ведь ничья с Факелом, который борется за выживание как-то вписалась.
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Константин Филимонов
Балтика гораздо больше понравилась.
Чемпионами с такой игрой не становятся...
+5
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Лурц
После каждого перерыва на Сборную, Краснодар 1 или 2 матча играет невнятно. В большинстве случаев ничья или проигрышь
+5
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Aleksandr Dubovik
Если бы не глупый пенальти (Сперцяна уже встречал защитник Балтики) то итог мог быть совсем другой. Я вообще давно не помню такого новичка из ФНЛ который смело играет в атаку, Балтике успехов!
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Igbin
Ответ Лурц
После каждого перерыва на Сборную, Краснодар 1 или 2 матча играет невнятно. В большинстве случаев ничья или проигрышь
Так что ничего страшного сегодня не произошло. Это дело журналистов - раздувать пожар эмоций. Сейчас в Краснодаре игроки разъезжаются в шесть сборных (России, Армении, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Кабо-Верде), может, еще кого забыл. Конечно, они приезжают в разном состоянии и "склеить" все это воедино сразу непросто.
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antip2000@pisem.net
Ответ Aleksandr Dubovik
Если бы не глупый пенальти (Сперцяна уже встречал защитник Балтики) то итог мог быть совсем другой. Я вообще давно не помню такого новичка из ФНЛ который смело играет в атаку, Балтике успехов!
Простите, а где там игра в атаку? На мой взгляд унылая игра с двух сторон, об атаке и речи не было.
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Икры Карацева
Ответ Сергей Калашников
Это провал, Краснодар не с той командой теряет очки
радуйтесь, что Краснодао взял очко сегодня. абсолютно не по игре счёт.
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