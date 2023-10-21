Хотя момент относительно удобный.

Если кто думал, что шестиочковый отрыв «Краснодара» в полной безопасности, потому что лидер едет в Калининград – очень зря.

После паузы на сборной фильтр сенсаций чуть другой, но сценарий краснодарцев с «Балтикой» в любом случае сюрприз.

«Краснодар» быстро повел, но пришлось отыгрываться. Забили лидеры: Кордоба и Сперцян

Причем «Краснодар» ведь забил первым, уже на 17-й минуте: Джон Кордоба, из штрафной, классика. У него гол в третьем матче РПЛ подряд, а в 2023-м у него уже 15 мячей за 23 игры (столько же только у Федора Чалова).

Казалось, были все шансы увидеть ту самую прагматичную краснодарскую модель, которая включается при нужном счете и создает ложное впечатление, что у команды нет атакующего стиля.

Но вместо этого – полный переворот.

«Балтика» ответила через шесть минут, причем в шикарном комбинационном стиле с приправой из самоотверженности. Комбинацией прочертили большой зигзаг с левого края на правый и завершили почти из вратарской, а по пути пару раз были на грани потери – выручил подкатом у центральной линии Александр Осипов.

Всего восемь минут – и команда Сергея Игнашевича вообще повела, с кровью . Анхело Энрикес забил головой после подачи с фланга, а вместо радости, прямо когда на него напрыгнули радоваться, чилиец схватился за голову, в единоборстве наверху ему еще и прилично прилетело.

«Краснодар» спас только ничью: в середине второго тайма заработали пенальти, а Эдуард Сперцян его очень размеренно реализовал.

Камбэка в стиле ростовского на этот раз не вышло. 64% владения не хватило.

Эта потеря – не по-чемпионски. Но момент скорее удобный

Ничья с новичком, который борется за выживание, не очень-то вписывается в чемпионские планы.

● «Краснодар» все еще без поражений, но это новая потеря очков – четвертая в сезоне. За два последних матча краснодарцы пропустили четыре мяча, дважды по паре – хотя до этого за десять туров было всего три. Тревожный сигнал.

● Энрикес, автор ничейного мяча «Балтики» – неожиданно спец по голам топ-соперникам. В июле, как только приехал, он забил «Крыльям» в кубковом матче (самарцы среди лидеров, поэтому тоже топ), сразу следом – гол «Спартаку», в конце августа – «Зениту», а еще после прошлой паузы на сборные – «Ростову». В Мир РПЛ у него три мяча, все – головой. Никто в лиге не забивает головой так часто.

● Краснодарцы потеряли очки в относительно удобный момент : «Локомотив», который был четвертым, тоже сыграл вничью, а «Крылья» и «Зенит» со второго-третьего места играют между собой.

А вот дальше – важнейший проверочный отрезок. Выезд к ЦСКА, домашние «Крылья» и поездка к «Зениту».

Фото:ФК «Краснодар»; ФК «Балтика»