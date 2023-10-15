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Игроки «Енисея» налетели на болбоя «Химок». Скандал в ФНЛ

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происшествия происшествия
Херман Феррейра
Футбол Футбол

Тянул время.

Скандальный эпизод из ФНЛ – игроки «Енисея» накинулись на болбоя «Химок».

Что произошло?

«Енисей» в гостях играл с «Химками» и уступал 0:1 с 11-й минуты – под конец нервы не выдержали.

Претензии к болбою копились весь матч: голкипер «Енисея» Евгений Ставер несколько раз кричал на мальчика за то, что тот кидал мячи в сторону, а не отдавал в руки вратарю.

Уже после финального свистка Ставер и его партнеры решили выяснить отношения – и полетели на болбоя. Тот долго не отдавал мяч голкиперу – похоже, хотел потянуть время.

Когда конфликт «Енисея» с болбоем стих, главный арбитр Игорь Низовцев показал вратарю прямую красную карточку.

Через пару секунд удалили еще и Хермана Феррейру.

Тяжелое поражение для «Енисея»: команда Эдуарда Штейнбрехера, которого уже хотят поменять на Андрея Тихонова, не выигрывает три матча подряд и идет на 15-м месте. До этого сыграли вничью с «Шинником» (1:1) и не справились с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Болбой не пострадал

Как сообщает пресс-служба «Химок», все в порядке:

«После финального свистка вратарь «Енисея» снял перчатки и хотел атаковать болбоя, который, как показалось соперникам, кинул мяч в сторону во время игры.

Голкипер команды гостей не совладал с эмоциями. Все решилось без травм, никто не пострадал. Никто не дрался, это была небольшая стычка».

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9 комментариев

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Don_Krebs
Болбои - новые звезды российского футбола!
+12
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Юрген
Думаю если бы болбой так поступил при счёте, устраивающем Енисей, то его бы вся команда красноярцев расцеловала и возможно премиальными поделилась.
+6
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soda overdose
Школа имени Эдена Азара)
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remmor
ну вообще и хозяевам за таких болбоев нужно влеплять. Болбои должны исполнять свои обязанности, а не время тянуть и не провоцировать игроков
+1
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muddy.hedgehog
Ведь судейский комитет разберётся же?
Падме.жпег
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Michael Boldyrev
Ответ muddy.hedgehog
Ведь судейский комитет разберётся же? Падме.жпег
На этих фото кажется, что "боллбои" (лица, подающие мяч))) - это темно-зеленые манишки. С высоты птичьего полета точно не определить, но все же мальчиками они не выглядят))

Но вот тут в группе ВК есть видео и описание эпизода.
https://vk.com/wall-158299978_4870

Описание читать не стал, а по видео видно, что заварушка вокруг мальчика, которого бортанул Лантратов, забирая у него мяч. Это "лицо, подающее мяч" в принципе, выглядит как мальчик.
Эпизод, конечно, неприятный...да и падать от неожиданности бывает больно... но если "лицо, подающее мяч" - это, как часто водится, игрок детско-юношеской команды хозяев, то симуляциям там обучают зачетно. Вполне на южноамериканском уровне).
Хотя, может быть, он не от боли встать не может, а просто душевные раны и слезы гнева у земли держат.
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АРХАТ
Ответ remmor
ну вообще и хозяевам за таких болбоев нужно влеплять. Болбои должны исполнять свои обязанности, а не время тянуть и не провоцировать игроков
В памяти матч Зенита, когда болбой нёс мяч, а Тимощук (из тренерского штаба) его притормажимал.
Надо брать болбоев из чужих команд. Допустим играет Спартак с ЦСКА - берите болбоев из Химок тех же, или какой-нибудь другой команды территориально близлежащей.
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