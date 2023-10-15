Игроки «Енисея» налетели на болбоя «Химок». Скандал в ФНЛ

Тянул время.

Скандальный эпизод из ФНЛ – игроки «Енисея» накинулись на болбоя «Химок».

Что произошло?

«Енисей» в гостях играл с «Химками» и уступал 0:1 с 11-й минуты – под конец нервы не выдержали.

Претензии к болбою копились весь матч: голкипер «Енисея» Евгений Ставер несколько раз кричал на мальчика за то, что тот кидал мячи в сторону, а не отдавал в руки вратарю.

Уже после финального свистка Ставер и его партнеры решили выяснить отношения – и полетели на болбоя. Тот долго не отдавал мяч голкиперу – похоже, хотел потянуть время.

Когда конфликт «Енисея» с болбоем стих, главный арбитр Игорь Низовцев показал вратарю прямую красную карточку.

Через пару секунд удалили еще и Хермана Феррейру.

Тяжелое поражение для «Енисея»: команда Эдуарда Штейнбрехера, которого уже хотят поменять на Андрея Тихонова, не выигрывает три матча подряд и идет на 15-м месте. До этого сыграли вничью с «Шинником» (1:1) и не справились с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Болбой не пострадал

Как сообщает пресс-служба «Химок», все в порядке:

«После финального свистка вратарь «Енисея» снял перчатки и хотел атаковать болбоя, который, как показалось соперникам, кинул мяч в сторону во время игры.

Голкипер команды гостей не совладал с эмоциями. Все решилось без травм, никто не пострадал. Никто не дрался, это была небольшая стычка».