Игроки «Енисея» налетели на болбоя «Химок». Скандал в ФНЛ
Тянул время.
Скандальный эпизод из ФНЛ – игроки «Енисея» накинулись на болбоя «Химок».
Что произошло?
«Енисей» в гостях играл с «Химками» и уступал 0:1 с 11-й минуты – под конец нервы не выдержали.
Претензии к болбою копились весь матч: голкипер «Енисея» Евгений Ставер несколько раз кричал на мальчика за то, что тот кидал мячи в сторону, а не отдавал в руки вратарю.
Уже после финального свистка Ставер и его партнеры решили выяснить отношения – и полетели на болбоя. Тот долго не отдавал мяч голкиперу – похоже, хотел потянуть время.
Когда конфликт «Енисея» с болбоем стих, главный арбитр Игорь Низовцев показал вратарю прямую красную карточку.
Через пару секунд удалили еще и Хермана Феррейру.
Тяжелое поражение для «Енисея»: команда Эдуарда Штейнбрехера, которого уже хотят поменять на Андрея Тихонова, не выигрывает три матча подряд и идет на 15-м месте. До этого сыграли вничью с «Шинником» (1:1) и не справились с махачкалинским «Динамо» (0:1).
Болбой не пострадал
Как сообщает пресс-служба «Химок», все в порядке:
«После финального свистка вратарь «Енисея» снял перчатки и хотел атаковать болбоя, который, как показалось соперникам, кинул мяч в сторону во время игры.
Голкипер команды гостей не совладал с эмоциями. Все решилось без травм, никто не пострадал. Никто не дрался, это была небольшая стычка».
Падме.жпег
Но вот тут в группе ВК есть видео и описание эпизода.
https://vk.com/wall-158299978_4870
Описание читать не стал, а по видео видно, что заварушка вокруг мальчика, которого бортанул Лантратов, забирая у него мяч. Это "лицо, подающее мяч" в принципе, выглядит как мальчик.
Эпизод, конечно, неприятный...да и падать от неожиданности бывает больно... но если "лицо, подающее мяч" - это, как часто водится, игрок детско-юношеской команды хозяев, то симуляциям там обучают зачетно. Вполне на южноамериканском уровне).
Хотя, может быть, он не от боли встать не может, а просто душевные раны и слезы гнева у земли держат.
Надо брать болбоев из чужих команд. Допустим играет Спартак с ЦСКА - берите болбоев из Химок тех же, или какой-нибудь другой команды территориально близлежащей.