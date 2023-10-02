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Балотелли и Нани призывают спасти новгородский «Электрон». И это не фэйк?

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Футбол Футбол

Клуб тонет без спонсоров.

В воскресенье в наших телеграм-лентах внезапно возникли Марио Балотелли и Нани – со словами в поддержку «Электрона» из Великого Новгорода.

«Электрон», живи!» – главный девиз видео.

В полной версии видео есть еще вратарь «Адана Демирспор» Шахрутдин Магомедалиев, защитник «Кайрата» Виктор Васин, а также полузащитник «Сабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев.

Выглядит странно, но это не фэйк. Подтвердил сам клуб: сначала в комментариях в ВК написали: «Это не нейросети».

Потом пресс-атташе Дмитрий Шорохов в интервью Metaratings пояснил: «В «Адана Демирспор» играет наш товарищ Шахруддин Магомедалиев, он нам и помог в записи с Балотелли и Нани. Других зарубежных футболистов мы не рассматривали».

Почему «Электрон» надо спасать?

У клуба серьезные финансовые проблемы. Новгородцы последние в своей группе Второй лиги, они не скрывают сомнений, что в следующем сезоне не останутся на профессиональном уровне, даже про нынешний чемпионат говорят неуверенно.

«В клубе действительно серьезные проблемы, – продолжает Шорохов. – Основной спонсор от нас не ушел. Он испытывает финансовые трудности и не может поддерживать клуб. Мы уже второй месяц находимся в поиске нового спонсора. Текущий сезон, скорее всего, доиграем. Участие в следующем сезоне остается под вопросом. Шансы 50 на 50».

Спонсор, о котором идет речь – компания Bona Fide, российский производитель спортивной одежды (в основном женских лосин и леггинсов). В августе 2022-го генеральный директор клуба Георгий Паксашвили рассказывал «Ведомости. Спорту», что создать профессиональный клуб удалось благодаря поддержке со стороны основателя компании Вадима Иванова. 

Гендиректор тогда говорил, что перед стартом выступлений ориентировались на 25 млн рублей бюджета на сезон, в процессе минимальную планку расходов пришлось увеличить, но покрывать основную часть помогал как раз инвестор. Тогда Паксашвили заявлял о планах найти и других партнеров – очевидно, не удалось.

Динамика в турнире у «Электрона» пока не очень: в 10 первых матчах сезона-2023/24, к моменту звездных обращений, «Электрон» победил лишь однажды – 2:0 с молодежкой «Родины». Остальные игры – кошмарные восемь поражений с общим счетом 1:21 при одной нулевой ничьей. Перед кличем о спасении влетели 0:7 петербургской «Звезде».

А сразу после выиграли дома у «Знамени Труда» – 1:0, несмотря на удаление в первом тайме. Остались на последнем 18-м месте, но приблизились к «Торпедо»-2 и владимирскому «Торпедо», до них одно и два очка.

Что мы знаем о клубе?

«Электрон» появился еще в СССР, в 1969-м, но через 25 лет клуб расформировали. В следующий раз о нем заговорили в 2017-м, когда «Электрон» воссоздали на базе одноименной футбольной школы.

На профессиональном уровне команда провела лишь девять сезонов в советское время, уже на второй год в российский период возник вопрос существования.

В прошлом сезоне «Электрон» ворвался в инфополе не с тем поводом, с каким хотел бы: когда РФС заявил о проверке матча с «Тверью», когда за новгородцев играл уже забаненный организатор договорняков Джоси Дзауров. Публичных итогов проверки пока не было.

«Какой это договорной матч? Сравните с любым другим из Второй лиги». Интервью 20-летнего организатора договорняка

15 сентября руководство и игроки «Электрона» встретились с болельщиками. Главный тренер Василий Дорофеев рассказал о проблемах: «У нас не было предсезонной подготовки – мы собрались за неделю [до начала турнира], а полноценные две тренировки были перед вылетом, перед первой игрой. Тяжело. Но мы набрали ход».

Спортивный директор клуба Алексей Миронов еще в апреле говорил о финансовых проблемах, тогда же отрицал причастность игроков к договорнякам (довольно странной фразой:  «Что было – то было. Как сказать: не пойманы – не воры. Мы пытались разобраться в этой ситуации, но истины не найти»), а теперь предлагает вообще не смотреть на происходившее весной.

После встречи с болельщиками – на нее, кстати, пришли всего несколько человек – «Электрон» проиграл 0:2 и 0:7, но вот теперь выиграл.

Правда, выбраться из зоны вылета, для «Электрона» сейчас – не означает выжить.

«Когда закончил карьеру, думал, в автобус больше не сяду. Сглазил». Спустя 45 лет Новгород снова во Второй лиге – репортаж нашего блогера Никиты Константинова

Фото: fc-elektron.ru

16 комментариев

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disco stew
Ответ La Crosse Bobcats
а теперь внимание вопрос - что лучше потратить десятки миллионов долларов на существование никому особо не интересного московского Динамо (или Локомотива) или потратить эти деньги, раз уж они все равно тратятся на пару десятков таких вот Электронов? ответ по-моему очевиден. и второй вопрос, что лучше - реконструировать никому не нужные Лужники за сотни миллионов долларов или построить десяток небольших удобных компактных стадионов для таких вот Электронов? ответ по моему тоже очевиден.
>никому особо не интересного московского Динамо (или Локомотива)

не много ли на себя берёшь?
+12
0
+12
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Плеймейкер87
Шахруддин красавчик!
+12
-1
+11
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JBa
шёл 2023 год. клубы по всему миру оказывались банкротом и расформировывались, и только в могучей России по заветам Томи люди продолжали верить в чудо
+8
-3
+5
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Владимир Самсонов
Ответ JBa
шёл 2023 год. клубы по всему миру оказывались банкротом и расформировывались, и только в могучей России по заветам Томи люди продолжали верить в чудо
Пусть лучше привлекают внимание так, чем пишут Путину
+5
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Всё знаю
Ну пусть на догах делают бюджет)))
Про них давно уже эта слава ходит)
+4
-1
+3
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Георгий Большаков
Ответ JBa
same shit
А как лучше деньги добыть?
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Всё знаю
Ответ Поникший Руй
Деньги с догов в бюджет не вписать, к сожалению. Только по карманам
Это понятно. Иначе как ты такие поступления обоснуешь)
Поэтому мне такие команды не жаль вообще.
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Valerianych
Ответ Всё знаю
Ну пусть на догах делают бюджет))) Про них давно уже эта слава ходит)
Тоже слышал, но нигде не могу найти фактуру. Только про матч с Тверью без какого либо результата расследования.
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disco stew
Не ожидал увидеть Do4a в статье о Электроне
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Creighton
Алексей Миронов, любишь медок — люби и холодок.
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Pechn!k
Васин даже тут умудрился немного привезти, поменял местами "Электрон" и "живи" :)
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Поникший Руй
Ответ Всё знаю
Ну пусть на догах делают бюджет))) Про них давно уже эта слава ходит)
Деньги с догов в бюджет не вписать, к сожалению. Только по карманам
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Вован Испан
Ответ Поникший Руй
Деньги с догов в бюджет не вписать, к сожалению. Только по карманам
мою-мою, отмываю... мексиканцы же вписывают свои крэкбабки)) и тут можно что-то придумать
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