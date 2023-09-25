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Промес скандалил с московскими полицейскими – есть видео. «Спартак» заявил, что это было год назад

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Спартак Спартак
Дмитрий Зеленов
Футбол Футбол

Громкий ролик от Mash.

У Квинси Промеса новая история, связанная с полицией. На этот раз все случилось в Москве. Правда, скорее всего, не сейчас.

Промес устроил скандал в полицейском участке – ради друзей, которых подозревали в наркотическом опьянении

Телеграм-канал Mash выложил ролик, где Промес ругается в одном из отделов московской полиции. Друзей футболиста задержали с подозрением на наркотическое опьянение. Квинси пытался им помочь, возмущался, наезжал на сотрудников и громко скандалил.

По информации Mash, Промес даже предлагал взятку. В итоге его друзья написали объяснительную и разошлись по домам.

«Спартак» подтвердил визит Квинси в полицию, но уточнил, что ролик снят год назад

Клубу пришлось объясняться.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями».

Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», – объяснил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Судя по прическе Промеса, ролик и правда не новый. Сейчас Квинси выглядит так.

А что сейчас с уголовным делом Промеса в Нидерландах?

В июне футболиста приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Еще Квинси должен выплатить потерпевшему 7 тысяч евро в качестве компенсации.

Приговор могли смягчить на 6 месяцев, но Квинси не раскаялся и не был на слушаниях. Даже пытался переложить вину на другого человека и говорил о гордости за «восстановление чести семьи» в разговоре с родственниками.

«Спартак» не торопится передавать Промеса Нидерландам: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом».

Квинси могут привлечь к ответственности не только за нападение на брата, но и за участие в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики перехватили в Антверпене в 2020-м. Телефон Промеса прослушивали. Выяснилось, что Квинси контактировал с наркопреступником Питом Вортелем, рассчитывая заработать шесть миллионов евро.

Детали дела Промеса о наркоторговле. Есть даже его слова о потерянной партии кокаина

Фото: vk.com/fcsm_official

47 комментариев

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magol
Честно - по этому видео трудно понять, что он "предлагал взятку". Да, пошумел, да спросил (вроде бы): "Что ты хочешь, денег?". Ну раздувать тут скандал не из чего. PS. Не болельщик "Спартака"
+46
-8
+38
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d.c.lee
Что этот наркоторговец себе позволяет???

Так разговаривать с нашими ментами?)
+31
-6
+25
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Iqor
и где кипиш , скандал , дача взятки - это пишет Желтизна
+17
-3
+14
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Ярик01
Ответ Dmitrii Shuka
а что ему грозит? штраф?
За то что в ролике - ничего не грозит, никак состав не образует.
+13
-1
+12
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Roman Araslanov
А прокремлёвский MASH не хочет сделать комментарий насчёт видео с сыном Кадырова? Или опубликовать видео с взяточниками-депутатами? Или это другое?
+13
-3
+10
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Михаил Рыбкин
Ответ d.c.lee
Что этот наркоторговец себе позволяет??? Так разговаривать с нашими ментами?)
Суходрищев, сейчас глаз на опу натяну
+10
-1
+9
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savik-A.M.
Ответ Mbest77
Он наркоторговец. Торговец смерти. Он должен сидеть в тюрьме. Ваши друзья, дети, родственники могут по глупости стать жертвой наркотиков, на этом Промес наживается. Он зарабатывает на смерти. Пока он в клубе, я на Спартак ходить не буду.
презумпция невиновсти , про наркоту никакого приговора суда не было , ну вам же это не интересно , жёлтых СМИ хватит
+12
-5
+7
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Konstantin Zorin
К чему бы такое раздувание мыльного пузыря? Неужели Промесу решили дать гражданство, а питерский мальчик М против и включил газовый ресурс? Вопросы, вопросы...
+10
-3
+7
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bedLaM
Ответ magol
Честно - по этому видео трудно понять, что он "предлагал взятку". Да, пошумел, да спросил (вроде бы): "Что ты хочешь, денег?". Ну раздувать тут скандал не из чего. PS. Не болельщик "Спартака"
Если скандал раздувают, значит это кому то надо)
+10
-4
+6
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Chinafon2012
Ну, я правда ничерта не разобрал, что он им говорил, взятка там или угрозы??? Скорее похоже на возмущение азербайджанца с Садовода очередному задержанию родственников-мигрантов его дяди Алика, владельца ресторана Старое Баку в восточном Дегунино.
+6
-1
+5
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Axl_rose
Почему именно сейчас это всплыло, интересно?
+3
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+3
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Kit Belleu
Тема запущена ,чтобы сбить тему про Семака и Дзюбу.Как Дзюба Семака опустил..
+7
-5
+2
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Kit Belleu
Приехал защищать своих товарищей.Молодцом!!!
+4
-2
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Пересвет Монохроматический
Ответ fil_spb
Избивал жену - есть Пырнул ножом родственника - есть Торговал наркотиками - есть Буянил в полицейском участке из-за дружков накрош - есть Как ни странно, вы сейчас читаете не доску "Их разыскивает полиция" в ближайшем участке, а список "достижений" любимца красно-белой публики. Достойно занесения в список рекордов Спартака. Тем более что других то рекордов и нет. Хоть тут выделились и держат пальму первенства.
Совершенно верно. Спартак это белая кость нашего футбола. Что бы ни случилось, общественность всегда будет на стороне этого великого клуба. А есть провинциальный закомплексованный Зенит, над которым будут смеяться и тыкать пальцем при любом удобном случае. Это реальность, пацан.
+4
-2
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savik-A.M.
Ответ Dmitrii Shuka
а что ему грозит? штраф?
через год за попытку дать взятку ( что сомнительно ) , вы смешные
+3
-1
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Lisss32
Ответ Михаил Рыбкин
Суходрищев, сейчас глаз на опу натяну
Не, ну наболело, капитан! Он тут выступает как директор пляжа! Пошёл!
+2
0
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Ярик01
Ответ savik-A.M.
через год за попытку дать взятку ( что сомнительно ) , вы смешные
Не то что сомнительно, но и смешно иное утверждение.
Это одна из самых простых тем времен зарождения российского права - не может быть квалифицировано как покушение на дачу взятки одно лишь высказанное лицом намерение дать взятку, если никаких конкретных действий для реализации этого намерения не предпринималось.
А тут еще и в вопросительной форме.
+2
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fil_spb
Ответ Roman Araslanov
А прокремлёвский MASH не хочет сделать комментарий насчёт видео с сыном Кадырова? Или опубликовать видео с взяточниками-депутатами? Или это другое?
"Спартаковец и заговор" - новая серия нестареющей классики в исполнении Арасланова.

"Прокремлевский" MASH выложил видео про сына Кадырова. Хватит ли теперь у спартаковца совести и порядочности осудить всю грязь, которой уже успел отметиться Промес? Или стрелочка не поворачивается?
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d.c.lee
Ответ Михаил Рыбкин
Суходрищев, сейчас глаз на опу натяну
👍👍👍
+1
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Kit Belleu
Ответ fil_spb
Избивал жену - есть Пырнул ножом родственника - есть Торговал наркотиками - есть Буянил в полицейском участке из-за дружков накрош - есть Как ни странно, вы сейчас читаете не доску "Их разыскивает полиция" в ближайшем участке, а список "достижений" любимца красно-белой публики. Достойно занесения в список рекордов Спартака. Тем более что других то рекордов и нет. Хоть тут выделились и держат пальму первенства.
За ложные обвинения можно у нас сесть по статье.Я про друзей как по Вашему наркош.
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Caustic
Ответ quasififa
Ждем комментариев от Заремы о газпромовском заговоре
ждем наплыва болел одной команды из питера, как обычно))))
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Dmitrii Shuka
Ответ savik-A.M.
кроме тебя уже писали , глупости про посадить за дачу взятки год назад
Я не писал про посадить, я спросил что ему будет. Ничего. Ок. Тема закрыта
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savik-A.M.
Ответ Dmitrii Shuka
я один
кроме тебя уже писали , глупости про посадить за дачу взятки год назад
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Фёдор Кузнецов
Ответ Konstantin Zorin
К чему бы такое раздувание мыльного пузыря? Неужели Промесу решили дать гражданство, а питерский мальчик М против и включил газовый ресурс? Вопросы, вопросы...
Ресурс как раз Спартаку надо включать, Промесу по закону нельзя давать паспорт
+1
-1
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Заборостроитель
Кипеш
0
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