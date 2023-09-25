Промес скандалил с московскими полицейскими – есть видео. «Спартак» заявил, что это было год назад

Громкий ролик от Mash.

У Квинси Промеса новая история, связанная с полицией. На этот раз все случилось в Москве. Правда, скорее всего, не сейчас.

Промес устроил скандал в полицейском участке – ради друзей, которых подозревали в наркотическом опьянении

Телеграм-канал Mash выложил ролик, где Промес ругается в одном из отделов московской полиции. Друзей футболиста задержали с подозрением на наркотическое опьянение. Квинси пытался им помочь, возмущался, наезжал на сотрудников и громко скандалил.

По информации Mash, Промес даже предлагал взятку. В итоге его друзья написали объяснительную и разошлись по домам.

«Спартак» подтвердил визит Квинси в полицию, но уточнил, что ролик снят год назад

Клубу пришлось объясняться.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями».

Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», – объяснил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Судя по прическе Промеса, ролик и правда не новый. Сейчас Квинси выглядит так.

А что сейчас с уголовным делом Промеса в Нидерландах?

В июне футболиста приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Еще Квинси должен выплатить потерпевшему 7 тысяч евро в качестве компенсации.

Приговор могли смягчить на 6 месяцев, но Квинси не раскаялся и не был на слушаниях. Даже пытался переложить вину на другого человека и говорил о гордости за «восстановление чести семьи» в разговоре с родственниками.

«Спартак» не торопится передавать Промеса Нидерландам: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом».

Квинси могут привлечь к ответственности не только за нападение на брата, но и за участие в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики перехватили в Антверпене в 2020-м. Телефон Промеса прослушивали. Выяснилось, что Квинси контактировал с наркопреступником Питом Вортелем, рассчитывая заработать шесть миллионов евро.

Фото: vk.com/fcsm_official