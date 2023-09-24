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Россия-2023
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«Семак? А кто это?» Дзюба разжигает конфликт после победы в Петербурге

Первым отпраздновал победный гол с Тикнизяном.

Артема Дзюбу в концовке матча с «Зенитом» затмил Наир Тикнизян, но форвард «Локо» перехватил внимание, уже когда не участвовал в игре.

Дзюба раскручивает ссору с Семаком. Хотя тренер «Зенита» его гасит

Когда Дзюба проходил через микст-зону, случился такой диалог с журналистами, его передал автор «СЭ» Гоша Чернов.

– Я счастлив! – бросил на ходу Дзюба.

– И все?

– Да!

– Вы ожидали, что так будет? «Локомотиву» никаких шансов не давали.

– Плохо у нас в футболе разбираются.

– А с Семаком помирились?

– А кто это?

Последняя реплика – новая ветка конфликта Дзюбы с тренером «Зенита». Это все последствия ухода форварда из команды – тогда он считал, что в команде оказался не нужен.

Перед матчем Сергей Семак напомнил, что в мире просто нет людей, которым он не стал бы жать руку.

Но Дзюба все же продолжает свою конфликтную линию. В апреле «Локо» в Петербурге проиграл, тогда Артем не пожал Семаку руку – а потом говорил, что просто не видел тренера. Правда, по видео впечатление, что это был именно игнор.

Дзюба первым праздновал с Тикнизяном победный гол. Прибежал со скамейки раньше всех

На поле тоже было ярко.

Замененный форвард первым прибежал радоваться к Тикнизянуна первой добавленной. Стиль Марио Фернандеса!

Когда на поле возникла стычка, Дзюба вроде бы наблюдал спокойно, но на скамейке видимо переживали, что он не сдержится.

Артема прихватили за руку со спины, когда он наклонился к полю.

Тут удержали от необдуманных поступков.

А потом – дефиле через микст-зону, где Артем все-таки ответил на вопросы, хоть и на ходу.

Получилось неприятно.

Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

65 комментариев

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Vićtor Diaź
Обыкновенный дурачок
Не более
Мерзкий, обидчивый, закомплексованный дурачок
+134
-6
+128
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definitely
Некрасиво от Дзюбы
Прям омерзительно
+54
-8
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Patriarkh Kirill
Гнида
+30
-4
+26
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Bahmut
Горбатого могила исправит.
+24
-3
+21
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Xm.md
Ответ definitely
Некрасиво от Дзюбы Прям омерзительно
Так наоборот это нормально для Рукаку
+18
-2
+16
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AccurateJohnny
артемка конечно нас не разочаровывает, все делает чтобы в заголовки спортса попасть
+16
-2
+14
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2bdnskykbk
Парадокс в том,что хороший по меркам нашей лиги игрок совершенно омерзительный и пустой внутри. Во всех командах,где он играл,к нему плохо относятся болельщики и как итог-даже фаны Локомотива на трибунах запускают кричалку «Дзюба пнх». И ведь абсолютно заслужил.
+15
-2
+13
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Тюменский медвежонок
Конкретно российский футбол смотрю с 2002 года (понравился логотип Крыльев Советов и с тех пор болею за них) и официально заявляю - более мерзкого футболиста в РПЛ я не видел за 21 год, даже включая легионеров, Дзюба - это просто потолок всего мерзкого что может и могло быть в спортсмене и человеке
+13
-2
+11
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Олег Кузнецов
Ответ Vićtor Diaź
Обыкновенный дурачок Не более Мерзкий, обидчивый, закомплексованный дурачок
Какой же неприятный тип-этот Дзюба. Мне обидно за всех налогоплательщиков, что этот товарищ получал и продолжает получать прорву бюджетных денег....Это неправильно.
+11
-2
+9
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definitely
Ответ Xm.md
Так наоборот это нормально для Рукаку
Не знаю, что для него нормально, а что нет
Мужик, 30+ лет, ведёт себя безобразно
Пора бы повзрослеть уже
+11
-3
+8
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Кондаша42
мерзкий тип
+8
-3
+5
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Питекантроп
Ответ Киселевка
В Спартаке он таким не был, а вот в зените расцвел...Атмосфера видимо подходящая
Не был, конечно. Бывало, по шкафчикам шмонал только.
+7
-3
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d007
Ответ Михон Мясной
Зря хорохоришься. В обозримом будущем этот 5-кратный чемпион будет обнулен.
Как он может быть обнулен??? Он как был 5-кратным чемпионом, так им и останется! Это как минимум, 5-кратным.
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Anatoly_B
Тренер вписавший себя в историю российского футбола. Пятикратный чемпион России всего лишь. Подряд.
Рукака как всегда держит уровень, как всегда деградация на лицо.
Единственный минус Семака в том, что он вот это полено поднял на такой высокий уровень известности, даже звездности.
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Levaevich
Типичный Дзюба. Команда выиграла, начал хвост распускать. а то что благодаря Семаку он был первым форвардом в чемпионской команде, так это не в счёт.
Самый мерзкий персонаж в лиге на текущий момент
(П.С. Болельщик Локо)
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Vladimir Ryjkov
Дзюба, даже не столько игрой, сколько эмоциями тащит Локо в этом сезоне! Удачи ему. То что не подставил вторую щеку, после того как погнали из бразильского клуба, это его проблемы. Есть игроки подлые, на поле, в жизни не наши проблемы, а есть дерзкие и дикие как тот же Тикнизян или Габи. Артём всё же из вторых
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Зизуха
даже отдельный пост посвятили этой теме
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Максим Седов
Рукаку в своём репертуаре. Глупый, не воспитанный....
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Наталья Кузнецова
Ответ AccurateJohnny
артемка конечно нас не разочаровывает, все делает чтобы в заголовки спортса попасть
умеет схватить заголовки
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mutu_fs
Крыcа
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RUSfan SpartakOV
Тренер Зенита просто умнее этого...
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Петроград
Не буду отказываться от мнения, что Дзюба - классный футболист, который внёс большой вклад в успехи Зенита. Но какой же он всё-таки, эмм... глупый.
Как я говорил и раньше, рядом с ним 24/7 должен находиться человек, чтобы держать Артёма за язык.
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Контепрессинг
Я как болельщик Локомотива не поддерживаю. Сейчас герой потому что выиграли, через неделю проиграют и будет угрожать журналистам, всех обвинять, рассказывать, что запрещают давать интервью. Инфантил одним словом.
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Ale87
Ответ Киселевка
Комментарий удален модератором
Про "тренеришку" напомнить?
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Pont ham pilat
вегану Семаку в принципе не должно быть обидно что змеедушитель не приветствует его)
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