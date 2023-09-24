«Семак? А кто это?» Дзюба разжигает конфликт после победы в Петербурге

Первым отпраздновал победный гол с Тикнизяном.

Артема Дзюбу в концовке матча с «Зенитом» затмил Наир Тикнизян, но форвард «Локо» перехватил внимание, уже когда не участвовал в игре.

Дзюба раскручивает ссору с Семаком. Хотя тренер «Зенита» его гасит

Когда Дзюба проходил через микст-зону, случился такой диалог с журналистами, его передал автор «СЭ» Гоша Чернов.

– Я счастлив! – бросил на ходу Дзюба.

– И все?

– Да!

– Вы ожидали, что так будет? «Локомотиву» никаких шансов не давали.

– Плохо у нас в футболе разбираются.

– А с Семаком помирились?

– А кто это?

Последняя реплика – новая ветка конфликта Дзюбы с тренером «Зенита». Это все последствия ухода форварда из команды – тогда он считал, что в команде оказался не нужен.

Перед матчем Сергей Семак напомнил, что в мире просто нет людей, которым он не стал бы жать руку.

Но Дзюба все же продолжает свою конфликтную линию. В апреле «Локо» в Петербурге проиграл, тогда Артем не пожал Семаку руку – а потом говорил, что просто не видел тренера. Правда, по видео впечатление, что это был именно игнор.

Дзюба первым праздновал с Тикнизяном победный гол. Прибежал со скамейки раньше всех

На поле тоже было ярко.

Замененный форвард первым прибежал радоваться к Тикнизянуна первой добавленной. Стиль Марио Фернандеса!

Когда на поле возникла стычка, Дзюба вроде бы наблюдал спокойно, но на скамейке видимо переживали, что он не сдержится.

Артема прихватили за руку со спины, когда он наклонился к полю.

Тут удержали от необдуманных поступков.

А потом – дефиле через микст-зону, где Артем все-таки ответил на вопросы, хоть и на ходу.

Получилось неприятно.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин