Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян

Зверь!

Наир Тикнизян сразу был в центре внимания: на «Зенит» он вышел вроде бы левым вингером, предполагали план, что в обороне он будет спускаться ниже, создавая гибрид.

Но главное он, конечно, как всегда устроил в атаке!

Ассистировал на первый гол, когда Максим Глушенков сравнивал счет во втором тайме, а в добавленное время принем «Локомотиву» выездную победу над чемпионом.

Воспользовались плохим аутом у чужой штрафной, Тикнизян удачно ворвался на дальнем краю, на нем побоялись фолить – и Наир внес в пустые ворота.

А потом – искра, буря, безумие!

Тикнизян ускорился еще быстрее, чем врывался во вратарскую, еще в чужой штрафной сорвал с себя футболку.

Пробежал с ней в руках несколько метров.

Метнул ее в газон со всей силы.

Зарычал! Ох как зарычал!

Стал бить себя рукой в грудь. Больше похоже на настоящего Халка, чем Дзюба на прошлой неделе.

Это благородная ярость.

Пик!

Дзюба, кстати, первым же примчал поздравлять.

Михаил Галактионов праздновал со своими. Таким ярким мы его тоже видим редко.

Если присмотреться, даже через полминуты празднований можно заметить безумные лица.

Но на этом не все, оставалось еще несколько минут игры. И там Тикнизян успел проявиться.

На пятой добавленной он полетел мстить Венделу за единоборство с партнером.

Между ним и бразильцем тут же возник судья с желтой для Наира, но вокруг закипело.

До того, что Вендел держал Дмитрия Баринова за горло.

Про Тикнизяна вроде бы забыли, и он вернулся в центр конфликта. Сначала его плечом подтолкнул Густаво Мантуан – он вернул с утроенной силой, пихнул руками.

Мстить полетел Иван Сергеев – их быстро разделили, но звучало явно много сочного.

За одно из действий в толпе прилетела вторая желтая.

Уходя, Тикнизян с сарказмом аплодировал судье.

После матча объяснил:

«Я не люблю говорить про судейство, оставляю это на откуп экспертам. Но Москалев сегодня безобразно судил. Было много спорных моментов, которые видны на повторах: рикошет – он должен ставить угловой, а показывает от ворот, аут в нашу сторону – он свистит в сторону «Зенита».

И вот последний момент с Венделом: он играет коленкой в голову Максу Ненахову. Если это не красная карточка, тогда на поле, наверное, драться можно. Мне за толчок дают вторую желтую, удаляют меня. Опять же, я неправ, это эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнера бьют. Я заступился за Макса и получил вторую желтую».

Еще Наир показывал большой палец в сторону скамеек.

И кричал что-то в сторону поля уже в подтрибунке.

«Эта победа важна во всех смыслах: как в турнирной таблице, так и для собственной уверенности, – признался он. – Я надеюсь, она будет для нас началом чего‑то большего и в следующих матчах мы будем чувствовать себя лучше».

Зажегся по-настоящему, принес победу и эффектно покинул сцену.

Главный герой!

Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»; ФК «Локомотив»