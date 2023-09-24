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Россия-2023
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Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян

Артем Дзюба Артем Дзюба
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Наир Тикнизян Наир Тикнизян
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Футбол Футбол

Зверь!

Наир Тикнизян сразу был в центре внимания: на «Зенит» он вышел вроде бы левым вингером, предполагали план, что в обороне он будет спускаться ниже, создавая гибрид.

Но главное он, конечно, как всегда устроил в атаке!

Ассистировал на первый гол, когда Максим Глушенков сравнивал счет во втором тайме, а в добавленное время принем «Локомотиву» выездную победу над чемпионом.

Воспользовались плохим аутом у чужой штрафной, Тикнизян удачно ворвался на дальнем краю, на нем побоялись фолить – и Наир внес в пустые ворота.

А потом – искра, буря, безумие!

Тикнизян ускорился еще быстрее, чем врывался во вратарскую, еще в чужой штрафной сорвал с себя футболку.

Пробежал с ней в руках несколько метров.

Метнул ее в газон со всей силы.

Зарычал! Ох как зарычал!

Стал бить себя рукой в грудь. Больше похоже на настоящего Халка, чем Дзюба на прошлой неделе.

Это благородная ярость.

Пик!

Дзюба, кстати, первым же примчал поздравлять.

Михаил Галактионов праздновал со своими. Таким ярким мы его тоже видим редко.

Если присмотреться, даже через полминуты празднований можно заметить безумные лица.

Но на этом не все, оставалось еще несколько минут игры. И там Тикнизян успел проявиться.

На пятой добавленной он полетел мстить Венделу за единоборство с партнером.

Между ним и бразильцем тут же возник судья с желтой для Наира, но вокруг закипело.

До того, что Вендел держал Дмитрия Баринова за горло.

Про Тикнизяна вроде бы забыли, и он вернулся в центр конфликта. Сначала его плечом подтолкнул Густаво Мантуан – он вернул с утроенной силой, пихнул руками.

Мстить полетел Иван Сергеев – их быстро разделили, но звучало явно много сочного.

За одно из действий в толпе прилетела вторая желтая.

Уходя, Тикнизян с сарказмом аплодировал судье.

После матча объяснил: 

«Я не люблю говорить про судейство, оставляю это на откуп экспертам. Но Москалев сегодня безобразно судил. Было много спорных моментов, которые видны на повторах: рикошет – он должен ставить угловой, а показывает от ворот, аут в нашу сторону – он свистит в сторону «Зенита».

И вот последний момент с Венделом: он играет коленкой в голову Максу Ненахову. Если это не красная карточка, тогда на поле, наверное, драться можно. Мне за толчок дают вторую желтую, удаляют меня. Опять же, я неправ, это эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнера бьют. Я заступился за Макса и получил вторую желтую».

Еще Наир показывал большой палец в сторону скамеек.

И кричал что-то в сторону поля уже в подтрибунке.

«Эта победа важна во всех смыслах: как в турнирной таблице, так и для собственной уверенности, – признался он. – Я надеюсь, она будет для нас началом чего‑то большего и в следующих матчах мы будем чувствовать себя лучше».

Зажегся по-настоящему, принес победу и эффектно покинул сцену.

Главный герой!

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Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»; ФК «Локомотив»

84 комментария

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Олег Ивакин
Где желтая Сергееву? почему за хватание за горло Венделу не было красной?
Глушенков--лучший!
+145
-13
+132
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Roman
Почему, кстати, Вендела не удалили? В Англии вон Родри из Сити получил прямую красную за это, да еще сверху матчей накинут
+124
-17
+107
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Фут.Боль
Ответ Vićtor Diaź
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Сказал,что Зенит сегодня проиграет.
+85
-3
+82
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TMV_Sports
От всей страны, каждого клуба и их болельщиков: «СПАСИБО, ЛОКОМОТИВ» 🔥‼️
+103
-29
+74
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Никита Самарин
Спасибо паровозы! Концовка получилась 🔥, всё-таки этот чемпионат должен получится самым интересным из последних.
+61
-5
+56
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Иван Тасминский
- Пришёл
- Забил гол
- Получил красную карточку
- Отказался что-либо пояснить и ушёл

Гигачад в мире футбола.
+55
-4
+51
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Alex Losev
Ответ Олег Ивакин
Где желтая Сергееву? почему за хватание за горло Венделу не было красной? Глушенков--лучший!
где пеналь на Баринове? Где хоть какие то свистки не в пользу зенита? да и когда оно за последние лет 10 было по-другому...
+69
-24
+45
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Alex8007
У Питерских траур сегодня) приятно, приятно)
+42
-11
+31
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Butkin
Журналист спрашивает Вендела после матча:
- Как вы думаете, почему вам судья не дал красную?
- Я вам честно скажу. , Ну да, есть правила. И все игроки равны перед футбольным законом. Но игроки Зенита - более равные, чем все остальные.
+33
-8
+25
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Radik_2.0
что называется, порвал два баяна
+26
-2
+24
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Никита Давыдкин
Собственно на вендела он налетел не по причине недовольства единоборством, а потому что Вендел начал руками-ногами махать после свистка на упавшего игрока локо.
+18
-1
+17
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Игорь М.
Ответ Roman
Почему, кстати, Вендела не удалили? В Англии вон Родри из Сити получил прямую красную за это, да еще сверху матчей накинут
У нас, видимо, так принято теперь. То Рошу не удалили за захват Ерохина, теперь Вендела.
+24
-8
+16
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sd4fmwrvz8
Молодцы локомотив 👍
+17
-3
+14
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Nick Crosier
Неделю можно многим порадоваться. Тикнизяну даже побольше,все таки отдых себе заработал.
+13
-1
+12
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trashbox
Ничего, за победный гол Зениту на их стадио ему всё простится.
+11
0
+11
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trashbox
Ответ Фут.Боль
Лишь бы дискву не влепили сверх 1 матча. А так эмоции захлестнули, бывает.
Ну в кубке сыграет. Кому-кому, а Локо не о чем переживать - левых АПЗ и КЗ куча, и все неплохи.
+11
0
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Slavjan
неделю-две назад многие питерские на спортсе снисходительно угарали : "Локо не конкурент зениту" "не ровня"и т. д. Что теперь скажете??
отдельный привет иуде)
+11
-1
+10
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Фут.Боль
Лишь бы дискву не влепили сверх 1 матча. А так эмоции захлестнули, бывает.
+13
-4
+9
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Gord Lane
Дорогие соседи, простите ! Обещаю, больше так не кричать !!!
+10
-2
+8
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Александр Воронцов
красавцы, очень важная победа. заметил, когда Глушенков выходит во втором тайме, то зачастую делает результат, как сегодня.
+7
0
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Topordo
Ответ SergerSerj
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Мерзко себя Вендел повел и ничего за это не получил, почему-то.
+7
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Андрей Лоел
В России сегодня праздник!
+7
-1
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dreamstep
Тикнизян молодец, но красная карточка не красит. В следующий раз оставит команду вменьшинстве например на 10 минут, подвести может если пропустит Локо.
+5
0
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Andrey A
Интересно послушать,что же теперь скажет гениальный аналитик Быстров, который вчера в передаче на матч премьер сообщил, что Зенит сегодня покуражиться и очки больше дарить не будет!
+6
-1
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Alex Losev
Ответ Фут.Боль
Лишь бы дискву не влепили сверх 1 матча. А так эмоции захлестнули, бывает.
там ЖК+ЖК. не могут
+4
0
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