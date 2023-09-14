У Слуцкого бан на год условно за «19-летнего дебила». Он защищался с адвокатом

Генич, Шнякин и Нагучев троллят комитет по этике.

Леонид Слуцкий оштрафован на 100 тысяч рублей и отстранен от футбола на год условно – из-за того, что назвал журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина дебилом.

«19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы», – цитата тренера из эфира «Коммент.Шоу», где обсуждали инцидент с его другом Артемом Дзюбой.

Условное отстранение означает, что еще одно подобное нарушение – и Слуцкому на год запретят занимать официальные должности в футболе.

Сразу возник вопрос – а как кого наказали Слуцкого, если он сейчас нигде не работает. В официальной формулировке РФС есть уточнение: «В связи с допущенными членом комитета сборных команд РФС Леонидом Слуцким...».

Присутствие в комитете сборных автоматически делает Слуцкого субъектом футбола, к которому можно применить санкции.

«Других забот у комитета по этике нет». Ехидная реакция Генича, Нагучева и Шнякина

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, который часто пересекается со Слуцким в эфирах «Коммент.Шоу», отреагировал первым:

«Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался.

За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!

Других забот у комитета по этике нет, конечно… «Судьбоносные» ребята🤦‍♂️».

Дмитрий Шнякин, находившийся в эфире рядом со Слуцким, когда он называл журналиста дебилом, высказался в колонке на сайте «Матча»:

«С определением «дебил» никак не соглашусь: вопрос журналиста о том, что думает Дзюба по поводу слов Шалимова, считаю вполне корректным. <...> Но это совершенно несоразмерный поступку штраф! Вы можете как угодно относится к Слуцкому, его инструментам, его активности в медиа, но человек старается менять наш футбол.

Он точно делает его более обсуждаемым и заметным в медиапространстве. Дает много классной экспертизы в форматах Коммент.лайв и Коммент.Превью. Развивает свое шоу, где интервьюирует тренеров – и это тоже на пользу росфутболу. Я уж не говорю о проекте Слуцкого в Волгограде, где заброшена куча его собственных денег на благо детского футбола. И этого человека отстранить на год от футбола?! За слово «дебил»?

Не так уж и важно, что отстранение условное, тут уже дело принципов и символов. Уважаемый Комитет по этике, а вы в курсе, что и как говорят футболисты друг другу и судьям во время матчей? Может, постоите пару игр у бровки, послушаете? У этих бровок интершумные микрофоны стоят, реплики иногда в эфир попадают – чем не публичное высказывание? Так ведь и треть РПЛ можно при желании забанить. <...>

В общем, мне не понравились слова Дзюбы и Слуцкого, но даже условное отстранение от футбола на год и штраф в 100 тысяч рублей – это перебор и будто показательная порка ».

Роман Нагучев в своем телеграм-канале «Он Эйр» вспомнил детскую историю о том, как мама поставил его в угол, а он все равно взял туда все свои игрушки:

« Комитет по этике – это моя мама, у которой вообще-то есть дела поважнее, а она в угол ставит, чтоб изобразить строгость . Можно подумать, это вообще имеет значение? История с условным наказанием Леонида Слуцкого – еще одно подтверждение того, что есть куча людей, которые заняты черти чем, хотя есть настоящие проблемы. А Слуцкий и Виталий Бородин достаточно взрослые мужчины, чтобы проговорить претензии друг к другу. Дело-то житейское. История не очень, но из наказаний тут максимум «блин, Леонид Викторович, ну найдите другие слова, ну честное слово. Вы же образованный взрослый мужчина». И все.

Я предлагаю использовать прецедент и дисквалифицировать на год условно всех футболистов, которые в прошлом туре РПЛ хоть раз поматерились в адрес арбитров. Задание для комитета. Заодно футбол посмотрят».

Напомните, за что наказали Слуцкого?

Хронология.

● 13 августа: Артем Дзюба нагрубил журналисту после матча РПЛ с «Крыльями», когда тот задал форвард вопрос по поводу слов Игоря Шалимова о том, что Артем не забьет больше двух мячей за сезон. После семи секунд молчания Бородин получил ответ от идущего к машине игрока:

– Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе.

Бородин спросил: «А что я сделал?»

– Ты меня понял? Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом...

После этого Дзюба сел в машину и закрыл дверь.

● 16 августа: за товарища заступился Леонид Слуцкий – в эфире «Коммент.Live» он оскорбил журналиста: «Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы забрали, не говорили бы, что в Голландии это невозможно».

Главный редактор «РБ» Андрей Бодров сразу включился и начал консультации с юристами по поводу высказываний Слуцкого.

● 17 августа: Дзюбе дали два матча условно и штрафом в 50 тысяч рублей. Игрок решил не приносить извинений, хотя «Локо» признал, что Дзюба «позволил себе лишнего». Через несколько дней наедет и на Михаила Моссаковского, на что комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев ответит бойкотом Дзюбы в эфире матча «Сочи» – «Локомотив».

«Коммент.Шоу» отшучивались и о наказании Слуцкого. «Дисквалифицирован на два эфира условно и оштрафован на три «Биг Тейсти» за перебивания Генича в эфире».

● 2 сентября: глава комитета по этике РФС Андрей Стукалов заявил, что рассмотрит слова Слуцкого о «19-летнем дебиле» в адрес журналиста.

И вот решение.

Его Слуцкий может обжаловать.

«Слуцкий сегодня был с адвокатом на заседании комитета по этике РФС. Говорил в свою защиту, как он сам, так и его адвокат. У него уже были нарушения в 2017 и 2022 году, поэтому мы рассматривали более жесткие санкции, – заявил для «Матч ТВ» Стукалов.

Два предыдущих наказания тренера были связаны с судьями: в 2017-м за фразу «если это российский арбитр, его автоматически уже можно бить», в 2022-м – за критику арбитра Виталия Мешкова со словами «он убивает футбол» и «это пародия на арбитра». Тогда были 250 тысяч штрафа и условный бан до конца сезона.

У Слуцкого будет три дня на апелляцию после того, как он получит текст решения.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов