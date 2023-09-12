«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!
Карпина впечатлил соперник.
Сборная России почти основным составом только на 90-й минуте ушла от поражения против Катара – благодаря голу Александра Солдатенкова из «Крыльев».
В понедельник мы призывали не пугаться после поражения от Египта U-23, потому что играла, по сути, молодежная версия сборной, а команда, приближенная к максимально возможной боевой комплектации, приехала в Доху.
И вот теперь там тоже матч спорного качества.
Солдатенков в центре событий. Только вышел – из-под него пропустили, в самом конце спас
Сборная упустила несколько хороших моментов в первом тайме, команда смотрелись не так бодро после четырех замен в перерыве, но после пропущенного все-таки спаслась.
Катар забил в середине второго тайма: Ахмед Алаа после подачи с фланга опередил двух игроков сборной России и точно пробил головой. Наказали оборону сразу после тройной замены, когда ушли в том числе Матвей Сафонов и Георгий Джикия, на их позиции появились Илья Лантратов с Александром Солдатенковым.
Навешивать никто не мешал.
А прыжок катарца (полная фамилия Алаэльдин) получился таким, что и бить тоже. Автор гола – из катарского чемпионата, он был на ЧМ-2022, но появился лишь на пять минут в конце игры против Нидерландов. Он родился в Египте и переехал с семьей в Катар 10-летним. За сборную уже больше 50 матчей, гол пятый. Это обладатель Кубка Азии-2019.
Ближе всех к нему был Дмитрий Скопинцев, а Солдатенков выпрыгнул раньше и не дотянулся.
Сборная России ответила в самом конце со стандарта.
Максим Глушенков подал точно в голову Солдатенкову – защитник «Крыльев» оказался в центре всех самых важных событий. Теперь уже он как надо выпрыгнул.
Здесь исполнение тоже было отличным. И соперник не помешал нашему защитнику, сыгравшему за сборную всего второй раз (дебютировал прошлой осенью против Таджикистана).
Сборная России подала еще несколько угловых и прижала Катар в конце матча, но больше не забила – 1:1 на стадионе ЧМ-2022. Играли на арене «Аль-Джануб», там было семь матчей чемпионата мира, самый яркий – 3:3 Камеруна и Сербии, здесь же Хорватия выбила Японию в 1/8 финала.
Валерию Карпину понравилась только первая половина первого тайма: «А дальше что произошло – надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация. Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита».
Защитник «Краснодара» Сергей Волков дебютировал в сборной, и он тоже впечатлился: «У них все бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ. Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я еще не видел».
Не зря съездили.
У сборной лишь одна победа за семь последних матчей. С Катаром вообще трудно
Это концовка трехматчевой сентябрьской серии сборной России: молодежная версия почувствовала египетскую силу дважды, основная ограничилась поездкой в Катар.
● За неделю в трех матчах две ничьих и поражение: с Египтом U-23 было 1:1 и 1:2. Всем забили, ото всех пропустили.
● В семи последних матчах у сборной России только одна победа – над Ираком весной в Петербурге, ничьих теперь уже пять.
● Катар победить не получилось третий раз подряд. В 2011-м тоже играли 1:1, с пенальти забивал Роман Павлюченко, в 2016-м проигрывали 1:2, тогда Александр Самедов реализовал 11-метровый, а Александр Кокорин – нет. Выигрывали у катарцев только в 1996-м перед чемпионатом Европы – 5:2.
● Илья Лантратов пропустил через полторы минуты после дебюта в сборной. Раньше он играл только за молодежку. Еще в сборной дебютировали Дмитрий Скопинцев, Артем Карпукас, Александр Юшин и Сергей Волков.
Следующая пауза на сборные – через месяц.
- Дата проведения
- 12 сентября, 18.15, «Al Janoub Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 70 Алаа, 1:1 – 90 Солдатенков.
-
Катар –
Баршам (Аль-Шеб, 46), Ро-Ро (Аль-Рави, 60), Хухи, Сальман (Сухаиль, 59), Ахмед, Будиаф (Марафи, 88), Фатахи, Абдулвахаб (Хатем, 46), Yusuf Abdurisag (Аль-Хайдос, 59), Али (Алаа, 46), Афиф (Шехата, 90).
-
Россия –
Сафонов (Лантратов, 69), Волков (Хлусевич, 46), Джикия (Солдатенков, 69), Литвинов (Комличенко, 90), Макарчук (Скопинцев, 46), Зиньковский (Обляков, 46), Головин (Юшин, 90), Миранчук (Мухин, 69), Баринов (Глушенков, 75), Фомин (Глебов, 75), Чалов (Соболев, 46; Карпукас, 90).
- Предупреждение:
- Фомин (70).
Россия влетела Египту U-23. Не пугайтесь слишком сильно – опять играла молодежь
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
По-моему, виноват тот, кто вот э_т_о назначил тренером