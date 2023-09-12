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«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

Сборная Катара по футболу Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Александр Солдатенков Александр Солдатенков
Ахмед Алаа Ахмед Алаа
товарищеские матчи (сборные)
Футбол Футбол

Карпина впечатлил соперник.

Сборная России почти основным составом только на 90-й минуте ушла от поражения против Катара – благодаря голу Александра Солдатенкова из «Крыльев».

В понедельник мы призывали не пугаться после поражения от Египта U-23, потому что играла, по сути, молодежная версия сборной, а команда, приближенная к максимально возможной боевой комплектации, приехала в Доху.

И вот теперь там тоже матч спорного качества.

Солдатенков в центре событий. Только вышел – из-под него пропустили, в самом конце спас

Сборная упустила несколько хороших моментов в первом тайме, команда смотрелись не так бодро после четырех замен в перерыве, но после пропущенного все-таки спаслась.

Катар забил в середине второго тайма: Ахмед Алаа после подачи с фланга опередил двух игроков сборной России и точно пробил головой. Наказали оборону сразу после тройной замены, когда ушли в том числе Матвей Сафонов и Георгий Джикия, на их позиции появились Илья Лантратов с Александром Солдатенковым.

Навешивать никто не мешал.

А прыжок катарца (полная фамилия Алаэльдин) получился таким, что и бить тоже. Автор гола – из катарского чемпионата, он был на ЧМ-2022, но появился лишь на пять минут в конце игры против Нидерландов. Он родился в Египте и переехал с семьей в Катар 10-летним. За сборную уже больше 50 матчей, гол пятый. Это обладатель Кубка Азии-2019.

Ближе всех к нему был Дмитрий Скопинцев, а Солдатенков выпрыгнул раньше и не дотянулся.

Сборная России ответила в самом конце со стандарта.

Максим Глушенков подал точно в голову Солдатенкову – защитник «Крыльев» оказался в центре всех самых важных событий. Теперь уже он как надо выпрыгнул.

Здесь исполнение тоже было отличным. И соперник не помешал нашему защитнику, сыгравшему за сборную всего второй раз (дебютировал прошлой осенью против Таджикистана).

Сборная России подала еще несколько угловых и прижала Катар в конце матча, но больше не забила – 1:1 на стадионе ЧМ-2022. Играли на арене «Аль-Джануб», там было семь матчей чемпионата мира, самый яркий – 3:3 Камеруна и Сербии, здесь же Хорватия выбила Японию в 1/8 финала.

Валерию Карпину понравилась только первая половина первого тайма: «А дальше что произошло – надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация. Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита».

Защитник «Краснодара» Сергей Волков дебютировал в сборной, и он тоже впечатлился: «У них все бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ. Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я еще не видел».

Не зря съездили.

У сборной лишь одна победа за семь последних матчей. С Катаром вообще трудно

Это концовка трехматчевой сентябрьской серии сборной России: молодежная версия почувствовала египетскую силу дважды, основная ограничилась поездкой в Катар.

● За неделю в трех матчах две ничьих и поражение: с Египтом U-23 было 1:1 и 1:2. Всем забили, ото всех пропустили.

● В семи последних матчах у сборной России только одна победа – над Ираком весной в Петербурге, ничьих теперь уже пять.

● Катар победить не получилось третий раз подряд. В 2011-м тоже играли 1:1, с пенальти забивал Роман Павлюченко, в 2016-м проигрывали 1:2, тогда Александр Самедов реализовал 11-метровый, а Александр Кокорин – нет. Выигрывали у катарцев только в 1996-м перед чемпионатом Европы – 5:2.

● Илья Лантратов пропустил через полторы минуты после дебюта в сборной. Раньше он играл только за молодежку. Еще в сборной дебютировали Дмитрий Скопинцев, Артем Карпукас, Александр Юшин и Сергей Волков.

Следующая пауза на сборные – через месяц.

Катар – Россия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
12 сентября, 18.15, «Al Janoub Stadium»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 70 Алаа, 1:1 – 90 Солдатенков.
КатарБаршам (Аль-Шеб, 46), Ро-Ро (Аль-Рави, 60), Хухи, Сальман (Сухаиль, 59), Ахмед, Будиаф (Марафи, 88), Фатахи, Абдулвахаб (Хатем, 46), Yusuf Abdurisag (Аль-Хайдос, 59), Али (Алаа, 46), Афиф (Шехата, 90).
РоссияСафонов (Лантратов, 69), Волков (Хлусевич, 46), Джикия (Солдатенков, 69), Литвинов (Комличенко, 90), Макарчук (Скопинцев, 46), Зиньковский (Обляков, 46), Головин (Юшин, 90), Миранчук (Мухин, 69), Баринов (Глушенков, 75), Фомин (Глебов, 75), Чалов (Соболев, 46; Карпукас, 90).
Предупреждение:
Фомин (70).

Россия влетела Египту U-23. Не пугайтесь слишком сильно – опять играла молодежь

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

10 комментариев

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Karpins
Очевидно - берегли силы перед плей офф, впереди решающие матчи
+18
-2
+16
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Vladooss S
Не получать карточки, главная задача сохранить состав на основных соперников
+6
-1
+5
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Марио Супермарио
Я не понял, чего, Зенит виноват?
По-моему, виноват тот, кто вот э_т_о назначил тренером
+6
-3
+3
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МАГА 123
Можно, подумать, что мы раньше такие команды как Катар выносили на классе в одну калитку.Так с чего сейчас должны?Чего всё удивляются результатом,обычные игры сборной России.
+2
-1
+1
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SP M
Помнится Черчесов тоже начал говорить про спринты и низкую интенсивность в РПЛ и через год ушёл... Совпадение?)
+1
-1
0
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Detsch Raumdeuter
Напомню: они еле еле унесли ничью против команды, которая с треском провалилась на Чм, прям была худшей, и вот такие вот оправдания…..
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ledenec
Ответ fantast1c
Установка НЕвыиграть против унылого Катара у них на стадионе выполнена на отлично. Все сразу довольны камбеком, а то что до этого на 10 минуте отдали мяч, чтобы случайно не забить - никого не смутило.
Унылого? Катар очень понравился в отдельных эпизодах в атаке, да и в защите 1 промах. Там есть тренер, а не НуИбан
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Crazy Writer
Ответ Марио Супермарио
Я не понял, чего, Зенит виноват? По-моему, виноват тот, кто вот э_т_о назначил тренером
Зенит не виноват ни в чем. Точнее так - Зенит не виноват в том, что всю остальную лигу разматывает уже сколько лет подряд, при этом играя даже не в пол силы. Да, в случае чего - могут включится за 10минут и спасти или довести до победы матч. А 90минут им напрягаться не надо. Скорее всего он именно это и имел в виду. То есть у нас в РПЛ никто не может Зенит с вершины спихнуть, хотя этот самый Зенит играет в полную силу максимум 20-30минут из 90 и этого хватает чтобы уже 5лет подряд брать чемпионство.
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