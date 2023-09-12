Карпина впечатлил соперник.

Сборная России почти основным составом только на 90-й минуте ушла от поражения против Катара – благодаря голу Александра Солдатенкова из «Крыльев».

В понедельник мы призывали не пугаться после поражения от Египта U-23, потому что играла, по сути, молодежная версия сборной, а команда, приближенная к максимально возможной боевой комплектации, приехала в Доху.

И вот теперь там тоже матч спорного качества.

Солдатенков в центре событий. Только вышел – из-под него пропустили, в самом конце спас

Сборная упустила несколько хороших моментов в первом тайме, команда смотрелись не так бодро после четырех замен в перерыве, но после пропущенного все-таки спаслась.

Катар забил в середине второго тайма: Ахмед Алаа после подачи с фланга опередил двух игроков сборной России и точно пробил головой. Наказали оборону сразу после тройной замены, когда ушли в том числе Матвей Сафонов и Георгий Джикия, на их позиции появились Илья Лантратов с Александром Солдатенковым.

Навешивать никто не мешал.

А прыжок катарца (полная фамилия Алаэльдин) получился таким, что и бить тоже. Автор гола – из катарского чемпионата, он был на ЧМ-2022, но появился лишь на пять минут в конце игры против Нидерландов. Он родился в Египте и переехал с семьей в Катар 10-летним. За сборную уже больше 50 матчей, гол пятый. Это обладатель Кубка Азии-2019.

Ближе всех к нему был Дмитрий Скопинцев, а Солдатенков выпрыгнул раньше и не дотянулся.

Сборная России ответила в самом конце со стандарта.

Максим Глушенков подал точно в голову Солдатенкову – защитник «Крыльев» оказался в центре всех самых важных событий. Теперь уже он как надо выпрыгнул.

Здесь исполнение тоже было отличным. И соперник не помешал нашему защитнику, сыгравшему за сборную всего второй раз (дебютировал прошлой осенью против Таджикистана).

Сборная России подала еще несколько угловых и прижала Катар в конце матча, но больше не забила – 1:1 на стадионе ЧМ-2022. Играли на арене «Аль-Джануб», там было семь матчей чемпионата мира, самый яркий – 3:3 Камеруна и Сербии, здесь же Хорватия выбила Японию в 1/8 финала.

Валерию Карпину понравилась только первая половина первого тайма: «А дальше что произошло – надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация. Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита» .

Защитник «Краснодара» Сергей Волков дебютировал в сборной, и он тоже впечатлился: «У них все бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ. Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я еще не видел».

Не зря съездили.

У сборной лишь одна победа за семь последних матчей. С Катаром вообще трудно

Это концовка трехматчевой сентябрьской серии сборной России: молодежная версия почувствовала египетскую силу дважды, основная ограничилась поездкой в Катар.

● За неделю в трех матчах две ничьих и поражение: с Египтом U-23 было 1:1 и 1:2. Всем забили, ото всех пропустили.

● В семи последних матчах у сборной России только одна победа – над Ираком весной в Петербурге, ничьих теперь уже пять.

● Катар победить не получилось третий раз подряд. В 2011-м тоже играли 1:1, с пенальти забивал Роман Павлюченко, в 2016-м проигрывали 1:2, тогда Александр Самедов реализовал 11-метровый, а Александр Кокорин – нет. Выигрывали у катарцев только в 1996-м перед чемпионатом Европы – 5:2.

● Илья Лантратов пропустил через полторы минуты после дебюта в сборной. Раньше он играл только за молодежку. Еще в сборной дебютировали Дмитрий Скопинцев, Артем Карпукас, Александр Юшин и Сергей Волков.

Следующая пауза на сборные – через месяц.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев