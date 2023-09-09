«Спартак» вспомнил Илью Цымбаларя в матче против сборной мира. Приехали Каррера, Робсон и звезды прошлого

«Спартак» провел матч памяти Ильи Цымбаларя против сборной мира: на поле блистали бывшие соперники спартаковцев и одноклубники Цымбаларя, а еще герои российского чемпионата разных лет.

Илья Цымбаларь умер в декабре 2013 года в Одессе из-за проблем с сердцем. Несколько месяцев назад ему исполнилось бы 54 года.

В состав легенд «Спартака» вошли Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Максим Бузникин, Константин Головской, Андрей Ещенко, Александр Павленко, Алексей Мелешин, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Робсон, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Роман Шишкин, Олег Цымбаларь и Виктор Онопко.

Вот какими они были в игре.

Тренерами легенд «Спартака» были Олег Романцев, Ринат Дасаев и Станислав Черчесов.

В сборной мира оказались Алексей Смертин, Анатолий Тимощук, Александр Мостовой, Предраг Ранджелович, Юрий Жирков, Перица Огненович, Огнен Короман, Макбет Сибайя, Владимир Маминов, Сергей Корниленко, Эммануэль Эменике, Мэттью Бут, Даме Н’Дойе, Александр Гацкан, Арас Озбилиз, Гекдениз Карадениз, Максим Ромащенко, Юрис Лайзанс, Деян Радич, Захари Сираков.

Тренировали сборную мира Массимо Каррера и Юрий Семин.

«Спартак» выставил мощный состав, но при этом оставил в запасе Романа Павлюченко. А капитаном поставил Олега Цымбаларя – сына Ильи Цымбаларя.

Первый удар по мячу сделал сын Олега.

У соперников тоже очень серьезный состав и настрой! Капитан Мостовой сосредоточен.

«Неописуемые эмоции», – сказал Роману Нагучеву Каррера. «Показывает ли класс Мостовой?» – Семин в ответ на этот вопрос улыбнулся и махнул рукой.

На четвертой минуте «Спартак» забил – Андрей Ещенко оказался на месте центрфорварда и замкнул прострел Алексея Мелешина.

Правда, был офсайд, но гол засчитали.

А сын автора голевой передачи – Павел Мелешин – зажигал на фан-секторе!

Алексей Николаев обслуживал матч и не согласился с падением Виктора Онопко – продолжать игру!

На десятой минуте Олег Цымбаларь заменился на Романа Павлюченко. А еще через шесть минут Павлюченко точно пробил головой после навеса Тихонова, перепрыгнув Жиркова.

Семин рассказывал, что Мостовой говорил о готовности на 10 минут, но Царь отыграл более получаса. «Очень давно не играл, это связано со спиной. Но сегодня ритм невысокий, вроде держался. А так, прекрасная атмосфера, народу немало, все замечательно», – сказал он, заменившись.

«Мы часто были вместе в сборной, часто играли. Нам нечасто приходится говорить о наших прославленных футболистах, которые защищали нашу страну еще в СССР, а потом в России.

Илья входит в топ‑5 лучших футболистов за всю историю России. То, как он владел техникой, голевым чутьем, креативом. Его левая нога неповторима. Сколько лет прошло, и до сих пор не может появиться футболист с такой же виртуозной левой ногой.

Мы все рады, что сегодня собрались и отдаем дань этому великому футболисту», – добавил Мостовой.

Первый тайм длился 40 минут и закончился 2:0 в пользу «Спартака».

Во втором на поле появились Роман Шишкин, Александр Самедов, Александр Ширко, Дмитрий Парфенов, а у сборной мира в атаке вышел Сергей Корниленко, а еще внешне выделялся Юрис Лайзанс. Особенно когда сфолил на Хлестове.

Робсон тоже появился на поле, и трибуны встретили его очень тело. Вышел, кажется, почти без разминки: во втором тайме бразилец развалился на скамейке запасных и сказал Нагучеву: «Готов играть, готовлюсь больше психологически».

На 75-й минуте Максим Ромащенко пробил издали в штангу, а через пару минут он же забил супергол в девятку. Красотища.

Два четких гола от «Спартака», красивый ответный мяч сборной мира, в итоге 2:1. Праздник завершился улыбками.

Даже Станислав Черчесов улыбнулся!

***

Илья Цымбаларь в «Спартаке» шесть раз выигрывал чемпионат России, открыл счет в Золотом матче в 1996-м, забивал на Евро, был одним из ключевых игроков в команде, выигравшей все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, вколачивал «Реалу» и «Интеру».

Цымбаларь был особенным еще и потому, что даже все эти заслуги – суперголы и чемпионства – вспоминаются не сразу при упоминании этого футболиста. Вспоминается другое. Неописуемым удовольствием было наблюдать не только за завершением атак, а просто за игрой Цымбаларя с его классными, умными, нестандартными и сверхтехничными действиями. Техника, игровой интеллект и исполнение сочетались в нем блестяще. Уникально.

Это был один из самых любимых футболистов среди спартаковских болельщиков за всю историю клуба. И здесь нет никакого преувеличения.

Фото: firo Sportphoto/augenklick/Global Look Press; vk.com/fcsm_official; vk.com/rfsruofficial