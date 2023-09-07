Даже Карпин не запомнил имена всех новичков сборной – 18 за матч! Еле спасли ничью в Египте

Возвращение сборной.

Сборная России в экспериментальном молодежном составе сыграла с Египтом U-23 – вничью 1:1.

Агкацев спас сэйвами в концовке. Гол сделали Салтыков и Оганесян сразу после выхода

Вероятно, вы не узнали бы в лицо всех, кого Валерий Карпин выпустил в стартовом составе (кстати, проверьте). По ходу матча колесо ротации зацепило почти всю заявку.

Но главный герой отыграл целиком. Это вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. В концовке ему пришлось спасать после опасного выхода египтян почти один на один, а следом реагировать на удар в упор. Между этими эпизодами со штрафного звонко прилетело в штангу. Ошибки у краснодарца тоже были – например, в середине второго тайма на выходе, но соперник не реализовал.

Звенели, кстати, и египетские штанги. За 20 минут до конца Виктор Мелехин (он же Мелешенька) бил головой после ошибки египетского кипера на выходе и добивал – два раза за пару секунд в одну и ту же штангу.

Это происходило уже при 1:1. Сборная России пропустила очень быстро: проигрывала с шестой минуты до появления на замену Никиты Салтыкова из «Крыльев» и оренбуржца Степана Оганесяна. Они вышли в перерыве, Салтыков почти сразу выкрал мяч у египетского вратаря, а Оганесян добил в пустые.

18 дебютов за матч. Кто эти новые лица?

Валерий Карпин сразу говорил, что в Египет едет, по сути, молодежная сборная. Хоть и без такого уточнения в названии. Более опытные игроки пока в России, они в тот же день проводили открытую тренировку в Белокаменке, где в понедельник проводили матч Кубка России.

Поэтому в основе оказалось сразу девять дебютантов, еще столько же вышли на замену.

● Станислав Агкацев («Краснодар», 21 год, отыграл 90 минут). В конце сезона-2022/23 на время вытеснял Матвея Сафонова из основы в клубе, но в этом опять сел в запас. А за сборную получил полный матч и стал героем.

● Виктор Александров («Пари НН», 21 год, 64 минуты). На старте Мир РПЛ запомнился двумя удалениями, но в целом защита нижегородцев не подводит: шесть пропущенных в семи турах.

● Дмитрий Васильев («Зенит», 19 лет, 45 минут). Понравился Семаку в предсезонном турнире, теперь регулярно получает шансы в центре полузащиты «Зенита».

● Ярослав Гладышев («Динамо», 20 лет, 45 минут). Тоже яркая предсезонка (забил ЦСКА и «Пари НН»), в официальных клубных матчах больше на скамейке, но в экспериментальной сборной стартовал.

● Андрей Лангович («Ростов», 20 лет, 73 минуты). Играет в основе буксующего «Ростова». Отлично знаком с требованиями Карпина.

● Вячеслав Литвинов («Сочи», 22 года, 82 минуты). На этой позиции мог выйти и однофамилец из «Спартака», по возрасту подходил, но Карпин видимо приберег Руслана до матча с Катаром во вторник.

● Тамерлан Мусаев («Балтика», 22 года, 90 минут). Двух голов в РПЛ хватило, чтобы заслужить вызов и дебютировать за сборную.

● Даниил Кузнецов («Рубин», 20 лет, 45 минут). Три матча за «Рубин» в РПЛ, ими и привлек внимание. В клубе без голов и ассистов, в сборной – уже с таймом в основе.

● Данила Прохин («Ростов», 22 года, 45 минут). Воспитанник «Зенита», сейчас ищет себя под руководством Карпина в клубе. Его ценят за умение начинать атаки.

● Никита Ермаков (ЦСКА, 20 лет, 45 минут). Юный талант ЦСКА, запомнился голом и двумя передачами в кубковой игре с «Оренбургом» (6:0).

● Кирилл Кравцов («Сочи», 21 год, 45 минут). Закрывает сочинский центр. Продолжает набирать опыт после ухода из «Зенита».

● Ярослав Михайлов («Пари НН», 20 лет, 45 минут). Куплен у «Зенита» за 35 млн рублей. Возможно, скоро вернется уже за 65 млн.

● Степан Оганесян («Оренбург», 21 год, 45 минут). Семь матчей в РПЛ – без голов, пара первых минут за сборную – сразу забил.

● Никита Салтыков («Крылья Советов», 19 лет, 45 минут). Дерзко ворвался в основу самарцев, уже забивает и отдает. В сборной тоже был полезен с первых минут на поле.

● Владислав Шитов («Крылья Советов», 20 лет, 26 минут). Гол и ассист в пяти матчах РПЛ.

● Виктор Мелехин («Ростов», 19 лет, 26 минут). Защитника из обоймы «Ростова» тоже попробовали.

● Илья Вахания («Ростов», 22 года, 17 минут). Защитник узнал о первом вызове в сборную от журналиста – и очень обрадовался: «Сейчас лицо от улыбки треснет». Интересно, что с лицом после дебюта.

● Егор Погостнов («Локомотив», 19 лет, 8 минут). В этом сезоне забил ЦСКА, надежности обороне «Локо» пока не очень добавляет, вышел на замену в Египте в последней партии.

Валерий Карпин признался, что не запомнил даже всех имен своих игроков : «Фамилии – да, иногда даже кричал пофамильно, а не по именам». Объяснимо!

Кроме дебютантов сыграли Александр Коваленко («Зенит»), Даниил Хлусевич и Даниил Денисов (оба из «Спартака»).

Был в заявке, но не сыграл второй вратарь ЦСКА Владислав Тороп – наверняка ему дадут полный матч против того же Египта U-23. Вторая игра – 11 сентября, в понедельник.

Фото: Сборная России по футболу