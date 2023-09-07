На июнь вот не получилось.

Сборная России сыграет первые с марта товарищеские матчи – сначала с олимпийской сборной Египта, затем со взрослым Катаром.

Команда не собиралась почти полгода – в том числе из-за того, что потенциальные спарринг-партнеры постоянно слетали. Прежде чем остановиться на Египте и Катаре, перебрали 14 вариантов.

Олимпийскую сборную Египта подтвердили только в конце августа – кажется, когда отчаялись договориться с кем-то еще.

● В середине апреля «СЭ» писал, что Россия может сыграть с Камеруном дома. А через четыре месяца генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил: «В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится».

● В конце апреля представители Кыргызского футбольного союза заявили, что сборная готова снова сыграть с Россией. Новостей о переговорах с РФС не было. В начале мая РФС говорил, что «финализирует договоренности» по поводу июньских матчей. Видимо, не договорились – сбор в июне вообще отменили.

● Зато в июне договорились о товарищеском матче с Катаром – играем в Дохе 12 сентября, во вторник.

● На июльском саммите «Россия – Африка» РФС провел переговоры по поводу возможных матчей с Сенегалом, Египтом, Нигерией, Мали и Конго. С Федерацией футбола Мавритании даже подписали меморандум, который предусматривает товарищеские игры. На том же саммите РФС и страны Африки, по информации Ивана Карпова, договорились о проведении товарищеских турниров.

● Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов летом говорил, что вторым соперником сборной России в сентябре, скорее всего, станет азиатская сборная. Однако в начале августа РФС подал запросы на товарищеские матчи с Мали и Буркина-Фасо в сентябре – вполне возможно, что ранее запланированный матч с азиатской сборной снова слетел. С Мали и Буркина-Фасо в итоге тоже не срослось.