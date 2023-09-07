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Россия-2023
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Россия с трудом нашла соперников. Перебрали 14 вариантов!

Сборная России по футболу Сборная России по футболу
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Максим Митрофанов Максим Митрофанов
Футбол Футбол

На июнь вот не получилось.

Сборная России сыграет первые с марта товарищеские матчи – сначала с олимпийской сборной Египта, затем со взрослым Катаром.

Команда не собиралась почти полгода – в том числе из-за того, что потенциальные спарринг-партнеры постоянно слетали. Прежде чем остановиться на Египте и Катаре, перебрали 14 вариантов.

Олимпийскую сборную Египта подтвердили только в конце августа – кажется, когда отчаялись договориться с кем-то еще.

● В середине апреля «СЭ» писал, что Россия может сыграть с Камеруном дома. А через четыре месяца генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил: «В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится».

● В конце апреля представители Кыргызского футбольного союза заявили, что сборная готова снова сыграть с Россией. Новостей о переговорах с РФС не было. В начале мая РФС говорил, что «финализирует договоренности» по поводу июньских матчей. Видимо, не договорились – сбор в июне вообще отменили.

● Зато в июне договорились о товарищеском матче с Катаром – играем в Дохе 12 сентября, во вторник.

● На июльском саммите «Россия – Африка» РФС провел переговоры по поводу возможных матчей с Сенегалом, Египтом, Нигерией, Мали и Конго. С Федерацией футбола Мавритании даже подписали меморандум, который предусматривает товарищеские игры. На том же саммите РФС и страны Африки, по информации Ивана Карпова, договорились о проведении товарищеских турниров.

● Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов летом говорил, что вторым соперником сборной России в сентябре, скорее всего, станет азиатская сборная. Однако в начале августа РФС подал запросы на товарищеские матчи с Мали и Буркина-Фасо в сентябре – вполне возможно, что ранее запланированный матч с азиатской сборной снова слетел. С Мали и Буркина-Фасо в итоге тоже не срослось.

Сборная России нашла соперника – олимпийский Египет. Сыграют аж дважды

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26 комментариев

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Camry163
А с КНДР не пробовали? Куба есть. Эритрея опять же.
+55
-10
+45
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AaA
Посмотрел на 14 (!) возможных соперников. Это просто песня! Праздник жизни.
+28
-3
+25
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Алексей
Зачем эта сборная вообще, впустую деньги тратят только
+19
-4
+15
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Поток сознания
Ответ Camry163
А с КНДР не пробовали? Куба есть. Эритрея опять же.
Эта шутка ну вообще ни разу не состарилась.
+12
-3
+9
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Atsuktuvas
Еще не полный победец, но уже где-то близко...
+14
-6
+8
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c. carter
нашли свою колею
+8
-1
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Антофф
А что случилось?..
+13
-7
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Андрей Рязанов
Пир духа!
+7
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#Грендайзер
Великая спортивная держава.
+5
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Алексей
Ответ Kir(61rus)
Лучше бы пенсионерам деньги раздали! Лучше бы тебе машину купили или квартиру
Не, я не прошу. К чему они этими товарняками готовятся, к какому турниру?
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Sergey
Ответ Поток сознания
Эта шутка ну вообще ни разу не состарилась.
В том и дело, что не шутка..
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Кирилл Мартыненко
Ответ Camry163
А с КНДР не пробовали? Куба есть. Эритрея опять же.
КНДР c начала Ковида переcтала играть любые международные матчи и турниры. Ни клубы, ни cборная c тех пор за рубежом не играют.
+1
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eyeballerswow
эй зетриотики,, чо с лицом? так выглядит ваш любимый многополярный мир.
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Все будет Ок
Ирак, Иран, Пакистан, Сирия, Белоруссия - вариантов вал, какие переживания?!😆
+1
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Sumin
Главное что все по плану
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Kir5
Странно, что братишки из Пхеньяна ещё не подсобили. Можно было бы целую "суперсерию" матчей организовать))
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Denver_aues
С трудом нашла соперника. Результат потраченного труда, в целом соответствует вознаграждениям в стране. Стабильность настала даже в этом)
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dzenga 1
Ямайка 🇯🇲, Колумбия 🇨🇴 и Афганистан 🇦🇫 - лучшие спарринг-партнеры
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Bernd Leno
Так-то на июнь их приглашали на какой-никакой официальный турнир, с зачётом результатов в рейтинг фифа, но эти сверхразумы мало того что отказались, так ещё и всякие чудаки из "футбольной тусовки" пренебрежительно высказывались о потенциальных соперниках🤦‍♂
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Isshin88
Ответ AaA
Посмотрел на 14 (!) возможных соперников. Это просто песня! Праздник жизни.
Это очередная геополитическая победа!
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Dmitrii Shuka
Ответ Антофф
А что случилось?..
отбор к че видимо:)
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mike I.
Вот это зару́ба будет!
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Camry163
Ответ Sergey
В том и дело, что не шутка..
Именно
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Camry163
Ответ Кирилл Мартыненко
КНДР c начала Ковида переcтала играть любые международные матчи и турниры. Ни клубы, ни cборная c тех пор за рубежом не играют.
Так к ним можно прям туда. А что они, отбор на ЧМ играть не будут?
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Kir(61rus)
Ответ Алексей
Зачем эта сборная вообще, впустую деньги тратят только
Лучше бы пенсионерам деньги раздали! Лучше бы тебе машину купили или квартиру
0
0
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