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«Спасибо за тот рывок в мае». «Факел» уволил Евсеева – по телефону

Вадим Евсеев Вадим Евсеев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Кирилл Новиков
Факел Факел
Олег Василенко Олег Василенко
Футбол Футбол

Вадима Евсеева уволили из «Факела». Тренер продержался на посту четыре месяца.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае, который помог команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!

Желаем удачи в дальнейшей карьере», – официальное заявление клуба.

По информации «Чемпионата», Евсееву сообщили об отставке по телефону.

Евсееву мнооогое не нравилось: отношение, судьи, настроение

«Факел» тяжело начал сезон: семь поражений в 10 играх во всех турнирах, клуб идет на 15-м месте в РПЛ – ниже только «Балтика». Единственное достижение – гостевая победа над ЦСКА в Кубке (2:0).

Евсеев реагировал сдержанно: «Меня не радует отношение, потому что если сравнивать с прошлым годом, нам не хватает агрессии и запредельного желания. Мы остались и думаем, будем по течению плыть. Нет, надо возвращаться к тому состоянию, которое позволило играть в Премьер‑лиге, в этом компоненте добавлять».

Но после «Зенита» уже не выдержал. Особенно напряг тренера эпизод из конца матча: арбитр Павел Шадыханов не дал пенальти в ворота «Зенита» после ВАР за игру рукой Страхини Эраковича, так как Максим Максимов раньше сфолил в атаке. «Факел» проиграл 0:2.

«Вы в раздевалку сейчас зайдите и задайте этот вопрос. Вы мне его зачем задаете? Задайте игрокам этот вопрос, и они вам все скажут, – злился Евсеев. – Люди, принимающие решения, не знаю, как они это делают. На усмотрение... В какую сторону усмотрение – в одну или другую? Я не знаю».

После поражения от «Оренбурга» Евсеев хвалил команду, а вот после «Крыльев» жестко критиковал: «Самая худшая игра с нашей стороны, именно командно. В атаке у нас не получилось. С чем связано? Сейчас пауза длинная… Может быть… Есть такое выражение: чемоданное настроение.

Наверное, у многих оно было, нужно его чуть закрыть».

Не успел.

Кто заменит Евсеева?

Вариантов не так много. Инсайдер Иван Карпов пишет о двух вариантах:

• Кирилл Новиков, экс-тренер московского «Динамо», сейчас – на 17-м месте ФНЛ с «Нефтехимиком»;

• Бывший наставник Олег Василенко, его «Алания» лидирует в ФНЛ, но в контракте тренера с Аланией есть пункт, согласно которому он уйдет, если поступит предложение из РПЛ.

Последнюю информацию инсайдер уже опроверг: «Хочется верить, что все же Олег, но видимо нет».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Невар

7 комментариев

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Тюменский медвежонок
Евсеев - это физрук "до мозга костей"
+11
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TaR
С Евсеевым ничего страшного. Он патриот и уважает все, что происходит в стране. Ну, вот так вот иногда бывает - увольняют людей по телефону. Иногда засуживают кого-то, иногда просят результат не давая ресурса.

Полгодика на матч ТВ, а потом следующий клуб позовёт
+6
-1
+5
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Shadow1882
Вадиму Валентинычу спасибо за то, что в прошлом сезоне довёл до совершенства команду, которую принял. Это и позволило сохранить прописку в РПЛ. Он же и сам был удивлён тому, что ему оставили коллектив, готовый побеждать.
А потом наступил момент, когда нужно было строить свою команду, да ещё и некоторые лидеры ушли. Тут проблемы и начались.
Жаль, конечно, казалось, что до ноябрьской паузы доработает, но получилось вот так. Но Асхабадзе никогда не делает кадровые перестановки без уверенности, что это поможет. Надеюсь, так и сейчас.

ВВЕ удачи, негатива к нему нет. Ждём нового тренера и встряску команды.
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vulturecrow
Ответ Shadow1882
Вадиму Валентинычу спасибо за то, что в прошлом сезоне довёл до совершенства команду, которую принял. Это и позволило сохранить прописку в РПЛ. Он же и сам был удивлён тому, что ему оставили коллектив, готовый побеждать. А потом наступил момент, когда нужно было строить свою команду, да ещё и некоторые лидеры ушли. Тут проблемы и начались. Жаль, конечно, казалось, что до ноябрьской паузы доработает, но получилось вот так. Но Асхабадзе никогда не делает кадровые перестановки без уверенности, что это поможет. Надеюсь, так и сейчас. ВВЕ удачи, негатива к нему нет. Ждём нового тренера и встряску команды.
мне очень не понравилось увольнение Пятибратова. с ним команда так же бы осталась в РПЛ, но у него ещё и был опыт подготовки к сезону. тот случай, когда предыдущий багаж - это не шутка.
ну и кандидатура Евсеева, который гастролирует по провинциальным командам и нигде не задерживается, был максимально бестолковым. а теперь - выжженное поле, неготовая к сезону команда и дно таблицы. и свободного Гончаренко на горизонте не видно.
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Romano1985
Разговаривает как г !!!
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Синий туман
Несколько лет назад Евсеев подобным образом ушёл из ивановского Текстильщика, объявив о своём уходе на послематчевой пресс-конференции, чего абсолютно никто не ожидал.И ушёл не на пустое место. Так что поделом. Как аукнется - так и откликнется.
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Bernd Leno
Ответ TaR
С Евсеевым ничего страшного. Он патриот и уважает все, что происходит в стране. Ну, вот так вот иногда бывает - увольняют людей по телефону. Иногда засуживают кого-то, иногда просят результат не давая ресурса. Полгодика на матч ТВ, а потом следующий клуб позовёт
Признание Маурицио Сарри: "Об увольнении из Наполи узнал по телевизору", теперь звучит, как упрёк итальянским патриотам🤣
Ну а судейские ошибки в футбольных матчах или владельцы-самодуры в цивилизованных странах вообще не "происходят")))
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