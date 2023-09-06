«Спасибо за тот рывок в мае». «Факел» уволил Евсеева – по телефону

Вадима Евсеева уволили из «Факела». Тренер продержался на посту четыре месяца.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае, который помог команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!

Желаем удачи в дальнейшей карьере», – официальное заявление клуба.

По информации «Чемпионата», Евсееву сообщили об отставке по телефону.

Евсееву мнооогое не нравилось: отношение, судьи, настроение

«Факел» тяжело начал сезон: семь поражений в 10 играх во всех турнирах, клуб идет на 15-м месте в РПЛ – ниже только «Балтика». Единственное достижение – гостевая победа над ЦСКА в Кубке (2:0).

Евсеев реагировал сдержанно: «Меня не радует отношение, потому что если сравнивать с прошлым годом, нам не хватает агрессии и запредельного желания. Мы остались и думаем, будем по течению плыть. Нет, надо возвращаться к тому состоянию, которое позволило играть в Премьер‑лиге, в этом компоненте добавлять».

Но после «Зенита» уже не выдержал. Особенно напряг тренера эпизод из конца матча: арбитр Павел Шадыханов не дал пенальти в ворота «Зенита» после ВАР за игру рукой Страхини Эраковича, так как Максим Максимов раньше сфолил в атаке. «Факел» проиграл 0:2.

«Вы в раздевалку сейчас зайдите и задайте этот вопрос. Вы мне его зачем задаете? Задайте игрокам этот вопрос, и они вам все скажут, – злился Евсеев. – Люди, принимающие решения, не знаю, как они это делают. На усмотрение... В какую сторону усмотрение – в одну или другую? Я не знаю».

После поражения от «Оренбурга» Евсеев хвалил команду, а вот после «Крыльев» жестко критиковал: «Самая худшая игра с нашей стороны, именно командно. В атаке у нас не получилось. С чем связано? Сейчас пауза длинная… Может быть… Есть такое выражение: чемоданное настроение.

Наверное, у многих оно было, нужно его чуть закрыть».

Не успел.

Кто заменит Евсеева?

Вариантов не так много. Инсайдер Иван Карпов пишет о двух вариантах:

• Кирилл Новиков, экс-тренер московского «Динамо», сейчас – на 17-м месте ФНЛ с «Нефтехимиком»;

• Бывший наставник Олег Василенко, его «Алания» лидирует в ФНЛ, но в контракте тренера с Аланией есть пункт, согласно которому он уйдет, если поступит предложение из РПЛ.

Последнюю информацию инсайдер уже опроверг: «Хочется верить, что все же Олег, но видимо нет».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Невар