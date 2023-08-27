Нагучев не называл фамилию Дзюбы 30 минут. Это протест

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев принципиально полчаса не называл Артема Дзюбу во время матча «Сочи» – «Локомотив».

Тезка Карпукаса и коллега Миранчука – как угодно, но без фамилии Дзюбы

Вот все варианты от Нагучева.

Фамилия Дзюбы прозвучала в эфире только на 29-й минуте.

«Мое молчание – перформанс в защиту профессии». Объяснение Нагучева

Комментатор объяснил суть идеи в телеграм-канале:

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе».

Что за ситуация с Моссаковским, которую упомянул Нагучев?

Контекст: Михаил Моссаковский комментировал прошлый матч «Локомотива» против «Краснодара», где «Локо» спасся от поражения голом Антона Миранчука на 97-й минуте – 1:1. Комментатор сказал, что «Локо» вымучил гол.

«Иди ты, ***, знаешь куда? Вымучил…» – реакция Дзюбы на видео в соцсети.

До этого Нагучеву не понравились слова Дзюбы о желтухе и скучных журналистах

Еще контекст: в июле после матча с «Уралом» (2:1) в Кубке России Дзюба проехался по журналистам: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать».

Нагучев иронично ответил: «Я буду называть фамилию Дзюбы в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то вместо них пока одна желтуха. Что нужно делать, чтобы я снова крикнул «Дзюба. Гол»? Голы нормальные придумать».

Дзюба против «Сочи» сделал ассист на единственный гол

На 52-й минуте форвард «Локо» отдал голевой пас Максиму Глушенкову.

«Локомотив» победил 1:0 и с девятью очками поднялся на 8-е место. У Дзюбы теперь 1+1 в четырех матчах РПЛ-2022/23 – пару матчей пропустил из-за повреждения.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович