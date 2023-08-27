Нагучев не называл фамилию Дзюбы 30 минут. Это протест
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев принципиально полчаса не называл Артема Дзюбу во время матча «Сочи» – «Локомотив».
Тезка Карпукаса и коллега Миранчука – как угодно, но без фамилии Дзюбы
Вот все варианты от Нагучева.
Фамилия Дзюбы прозвучала в эфире только на 29-й минуте.
«Мое молчание – перформанс в защиту профессии». Объяснение Нагучева
Комментатор объяснил суть идеи в телеграм-канале:
«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе».
Что за ситуация с Моссаковским, которую упомянул Нагучев?
Контекст: Михаил Моссаковский комментировал прошлый матч «Локомотива» против «Краснодара», где «Локо» спасся от поражения голом Антона Миранчука на 97-й минуте – 1:1. Комментатор сказал, что «Локо» вымучил гол.
«Иди ты, ***, знаешь куда? Вымучил…» – реакция Дзюбы на видео в соцсети.
До этого Нагучеву не понравились слова Дзюбы о желтухе и скучных журналистах
Еще контекст: в июле после матча с «Уралом» (2:1) в Кубке России Дзюба проехался по журналистам: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать».
Нагучев иронично ответил: «Я буду называть фамилию Дзюбы в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то вместо них пока одна желтуха. Что нужно делать, чтобы я снова крикнул «Дзюба. Гол»? Голы нормальные придумать».
Дзюба против «Сочи» сделал ассист на единственный гол
На 52-й минуте форвард «Локо» отдал голевой пас Максиму Глушенкову.
«Локомотив» победил 1:0 и с девятью очками поднялся на 8-е место. У Дзюбы теперь 1+1 в четырех матчах РПЛ-2022/23 – пару матчей пропустил из-за повреждения.
Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся
Юбилей Дзюбы: со Слуцким и блогерами. Все в белом и «на постоянном движе»
- Дата проведения
- 27 августа, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Гол:
- 0:1 – 57 Глушенков.
-
Сочи –
Заболотный, Маргасов (Медведев, 64), Миладинович, Дркушич, Литвинов (Ангбан, 80), Макарчук (Заика, 72), Нобоа, Юсупов (Силвейра, 63), Крамарич, Кравцов, Игнатьев (Мелкадзе, 63).
-
Локомотив –
Лантратов, Ненахов (Сильянов, 84), Морозов, Фассон, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Рыбчинский (Пиняев, 65), Карпукас (Марадишвили, 85), Глушенков (Жемалетдинов, 63), Дзюба.
- Предупреждения:
- Нобоа (31), Баринов (38), Рыбчинский (45), Ненахов (81).
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Мне очень понравились в игре моменты, когда Нагучев молчал.
Вообще было бы идеально иметь отдельный звуковой канал с интершумом вместо комментатора - потому, что комментаторы Матч-ТВ слишком любят собственный голос и нести всякую чушь до упора, просто игнорируя происходящее в комментируемой игре.
Во что превратилась профессия Озерова, Маслаченко и Розанова...
Шуты гороховые