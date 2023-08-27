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Нагучев не называл фамилию Дзюбы 30 минут. Это протест

Роман Нагучев Роман Нагучев
Артем Дзюба Артем Дзюба
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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев принципиально полчаса не называл Артема Дзюбу во время матча «Сочи» – «Локомотив». 

Тезка Карпукаса и коллега Миранчука – как угодно, но без фамилии Дзюбы

Вот все варианты от Нагучева. 

Фамилия Дзюбы прозвучала в эфире только на 29-й минуте. 

«Мое молчание – перформанс в защиту профессии». Объяснение Нагучева

Комментатор объяснил суть идеи в телеграм-канале

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе».

Что за ситуация с Моссаковским, которую упомянул Нагучев?

Контекст: Михаил Моссаковский комментировал прошлый матч «Локомотива» против «Краснодара», где «Локо» спасся от поражения голом Антона Миранчука на 97-й минуте – 1:1. Комментатор сказал, что «Локо» вымучил гол. 

«Иди ты, ***, знаешь куда? Вымучил…» – реакция Дзюбы на видео в соцсети. 

До этого Нагучеву не понравились слова Дзюбы о желтухе и скучных журналистах

Еще контекст: в июле после матча с «Уралом» (2:1) в Кубке России Дзюба проехался по журналистам: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать». 

Нагучев иронично ответил: «Я буду называть фамилию Дзюбы в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то вместо них пока одна желтуха. Что нужно делать, чтобы я снова крикнул «Дзюба. Гол»? Голы нормальные придумать».

Дзюба против «Сочи» сделал ассист на единственный гол

На 52-й минуте форвард «Локо» отдал голевой пас Максиму Глушенкову. 

«Локомотив» победил 1:0 и с девятью очками поднялся на 8-е место. У Дзюбы теперь 1+1 в четырех матчах РПЛ-2022/23 – пару матчей пропустил из-за повреждения.

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

Юбилей Дзюбы: со Слуцким и блогерами. Все в белом и «на постоянном движе»

Сочи – Локомотив 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
27 августа, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 57 Глушенков.
СочиЗаболотный, Маргасов (Медведев, 64), Миладинович, Дркушич, Литвинов (Ангбан, 80), Макарчук (Заика, 72), Нобоа, Юсупов (Силвейра, 63), Крамарич, Кравцов, Игнатьев (Мелкадзе, 63).
ЛокомотивЛантратов, Ненахов (Сильянов, 84), Морозов, Фассон, Тикнизян, Миранчук, Баринов, Рыбчинский (Пиняев, 65), Карпукас (Марадишвили, 85), Глушенков (Жемалетдинов, 63), Дзюба.
Предупреждения:
Нобоа (31), Баринов (38), Рыбчинский (45), Ненахов (81).

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Как вам протест Нагучева?
1017 голосов
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60%
Роман Нагучев
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40%
Артем Дзюба

60 комментариев

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trashbox
И здесь повторюсь
Мне очень понравились в игре моменты, когда Нагучев молчал.
Вообще было бы идеально иметь отдельный звуковой канал с интершумом вместо комментатора - потому, что комментаторы Матч-ТВ слишком любят собственный голос и нести всякую чушь до упора, просто игнорируя происходящее в комментируемой игре.
+77
-8
+69
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teo_heel
Матч не смотрел, но такую "работу" комментатора считаю верхом непрофессионализма. Тебя поставили комментировать, будь добр – комментируй как положено.
+66
-19
+47
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Deadwood
Позорище. Во что превратилась профессия Озерова, Маслаченко и Розанова...
Интересно хоть кто-то помнит, как комментировал Маслаченко? Я лично да. Он помнил в лучшем случае половину игроков на поле в Лиге чемпионов. Это было что-то среднее между Орловым и Черданцевым. Такие комментарии похожи на набивание плюсов
+42
-4
+38
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Amalfitano
Нагучевы по ходу возомнили себя большими звёздами. А еще почему-то подумали, что Матч ТВ это их личная лавка. Было бы хорошо если бы этого рому отстранили от эфиров на 2-3 месяца. Так, профилактики ради.
+35
-7
+28
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Deadwood
Позорище.
Во что превратилась профессия Озерова, Маслаченко и Розанова...
+25
-9
+16
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teo_heel
Ответ Константин Ловков
Он кого-то запутал этим или не может важный момент остался без комментария? Что значит «положено»?
Если "комментатор" вместо того, чтобы назвать игрока по имени, страдает ерундой – ему не место за комментаторским столом. Комментатор должен чётко давать понять, что происходит, а не избегать упоминания человека по личной обиде.
+23
-8
+15
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Kombarik
Смотрел Ювентус - Болонья, Жичкин ни разу не назвал фамилию Дзюбы. Комментаторы бастуют и бастуют
+15
-1
+14
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Александр Беляков
Клоуны - комментаторы, путают берега уже окончательно.
Шуты гороховые
+18
-5
+13
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А я ясные дни оставляю себе
Сложно выглядеть большим клоуном, чем Дзюба, но Нагучев взял эту высоту 💪💪
+10
-1
+9
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Alexander Adamich
Вон из профессии!
+6
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Denver_aues
Не фанат Дзюбы и рпл в целом, но говорить что ты и твои коллеги, произнося вслух чьи то фамилии, создавали им медиа шум , поэтому их все знают и нужно вас благодарить за это? Бред. Тогда можно такой же пример привести, что не будь Дзюбы и рпл, ты бы комментировал только под постами спортса, в разделе бокс беркова против джигурды)) нужно просто уважать друг друга не опускаясь до уровня Дзюбы
+5
0
+5
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Sedlacek
Чтобы быть максимально беспристрастным, осталось только из-за личных обидок весь репортаж не произносить название команды, забившей гол любимому клубу комментатора
+4
0
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xslavik
Ответ Amalfitano
Нагучевы по ходу возомнили себя большими звёздами. А еще почему-то подумали, что Матч ТВ это их личная лавка. Было бы хорошо если бы этого рому отстранили от эфиров на 2-3 месяца. Так, профилактики ради.
хотя бы условно
+4
0
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Balt
П - профессионализм. С комментаторами всё грустнее и грустнее.
+3
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alekseyy87
А Нагучев пусть лучше вспомнит, как он говорил про стадион в Воронеже!
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Amalfitano
Ответ xslavik
хотя бы условно
Да не надо условно. Надо так, чтобы все остальные комментаторы оглянулись и трезво содрогнулись. Надо сбить с них спесь.
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ielisen@mail.ru
Интересно,что хотел показать и доказать Нагучев? Насколько он мерзок? Так это и так давно известно! Нарцисиссимо!
+2
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feelthedroom@mail.ru
Это не протест , это бред сивой кобылы.
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teo_heel
Ответ Константин Ловков
Комментаторы часто не называют игроков по имени, например чтобы не повторяться, вас это тоже задевает как зрителя?
А это тут причём? Тут не сочинение по литературе. Можно элементарно сначала имя, потом фамилию, потом опять имя. Иногда номер добавлять. Но не переходить уже в совсем сложные вещи типа "Тёзка Карпукаса" или "Другой Артём". Это уже за гранью профессионализма. Профессионал оставляет личные обиды за пределы комментария.
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Kostrikin Ilya
Господи, как Роман выдержал? Нечеловеческие страдания.
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riverman1980
Нагучев должен быть уволен.
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Best game on Earth
Дзюба инфантилен, это известно. А Нагучев решил тоже зарекомендовать себя таковым?
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Александр Бушланов
То есть, решили упорно не замечать, что Артёма таки донимали тупыми вопросами, и встали в позу?.. Девочки, в том числе Нагучев, вы таки не на Привозе!..
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Glukinho
его было интересно слушать
Это как про траву, которая зеленее. Он комментировал матчи топ-уровня Лиги чемпионов, так что хотелось их поскорее выключить. Возможно, единственное исключение - финал 2005 года, где он сказал, что, мол, не выключайте. Это и раскрутили. А в остальном страшно представить, как он комментировал обычные матчи, если на топ-играх было такое
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Дмитрий Васин
Нагучев возомнил себя Уткиным.Он же комментирует матч для зрителей. Зачем нам быть причастными к их конфликтам.
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