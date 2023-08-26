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Кубковый матч на воде – РФС везет 2Drots на Баренцево море. Хотя «Динамо» Киров поначалу не хотело на плавучую платформу

Карен Арутюнян Карен Арутюнян
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Кирилл Терешин
Медиафутбол Медиафутбол

Внезапный поворот: в следующем раунде Фонбет Кубка России нас ждет уникальный матч на плавучей станции. Там кировское «Динамо» сыграет с 2Drots в 1/64 финала Пути регионов.

Идея впечатляет, но вот в предыстории есть кое-что странное.

Плавучая станция в Баренцевом море – что это вообще такое и как там играть в футбол?

Переносимся в село Белокаменка Мурманской области – там, у полуострова Гыдан на противоположной от Ямала стороне Обской губы, располагается плавучая станция «Арктик СПГ 2».

Это огромный плавучий завод, нужный для работ по сжижению газа. Собственно, аббревиатура СПГ и означает «сжижение природного газа».

Проектом занимается компания «Новатек» (у нее 60-процентная доля) – партнер РФС. Деталь важно запомнить, что проследить логику дальше.

Завод работает недавно, только 21 июля Владимир Путин запускал там первую готовую линию для сжижения газа, вторая в процессе производства.

Сооружение в целом – на 640 000 тонн, его позиционируют как первый в мире плавучий завод подобного типа. 

Пока не очень понятно, где тут место футболу, правда?

На самом деле к матчу уже готовятся: укладывают поле. На этой неделе там побывали представители 2Drots, администратор клуба Карен Арутюнян показал, как сейчас выглядит место, где предстоит играть.

«Это настоящая романтика футбола, самой народной игры, в которую можно играть повсюду, включая морской плавучий док, – так матч предподносят в РФС, это слова директора по мероприятиям Кирилла Терешина для телеграм-канала «Некласико». – Футбол в Заполярье ломает шаблоны, это новый опыт, крутой контент из места, где бы парни никогда не побывали. Именно этим Кубок страны и отличается от других турниров – новыми возможностями».

По словам вице-президента РФС Дениса Соловьева, серия мероприятий в «знаковых географических локациях нашей страны» этим матчем только начнется: «Плавучая железобетонная конструкция преодолела 2000 км по Северному Ледовитому океану! Всего несколько дней назад в доке размером в шесть футбольных полей была морская вода, а сейчас там уже футбольное поле, где пройдет матч самого народного турнира страны».

Предполагается, что готовый стадион будет выглядеть так.

 

В Кирове были недовольны таким переносом, но передумали. И закрыли комменты

РФС берет все расходы на себя: обещают решить логистические вопросы, организовать трансляцию и собираются предложить клубам розыгрыш билетов (очевидно, зрителей там будет немного).

«С учетом того, что клубы не потратятся, <...> а победитель матча по регламенту Кубка получит еще 1,5 млн рублей, ни у кого из клубов вопросов нет», – говорит Кирилл Терешин.

Судя по всему, последнее утверждение стало актуальным только в субботу. Потому что еще в пятницу вечером «Динамо» утверждало, что игру по изначальному плану – как определилось на жеребьевке – проведут в Кирове.

Динамовцы проводят домашние матчи на стадионе местной спортивной школы олимпийского резерва. Недавно там расширили трибуны – до 1500 зрителей.

Первая информация об идее играть в Мурманской области на плавучей станции появилась в пятницу вечером, и на нее в Кирове отреагировали резко.

«Какой перенос в Мурманск или еще куда-то? В Кирове тоже следят за играми 2Drots и тоже хотят их видеть здесь, а не на берегах Баренцева моря! Перенос матча 2Drots – «Динамо» Киров из Кирова в Белокаменку или какой-либо другой город невозможен. Невозможен, потому что прошла жеребьевка. И что-то измениться не может. Мы настаиваем, чтобы этот матч прошел в Кирове», – такие слова руководства кировского «Динамо» передавал телеграм-канал 13KaiTeam.

В комментариях клубного телеграм-канала у многих стали возникать вопросы по поводу переноса, и еще в 23:32 пятницы со стороны «Динамо» опровергали все, что касается Мурманска.

Правда, в субботу позиция клуба обновилась.

Появилось заявление от имени гендиректора «Динамо» Егора Дрожачих, в котором у идеи полная поддержка.

«ФК «Динамо» Киров, являясь членом большой футбольной семьи, поддерживает этот уникальный проект. Уверен, что для кировчан и игроков нашего клуба матч на плавучей морской платформе станет настоящим праздником и незабываемым опытом

Мы уже обсуждаем с РФС организацию фан-зоны в Кирове, приезд амбассадоров и тур трофея. Обязательно проведем публичный показ для жителей города. Кроме того, мы разыграем выездной тур с командой на матч в Белокаменку для самых активных болельщиков. Уверен, выезд в Заполярье они запомнят на всю жизнь. 

Кубок России сильно оживил региональный футбол, и такие акции для его популяризации стране сейчас очень нужны, поскольку за внимание молодежи нам приходится постоянно бороться. Да и географию России многие смогут узнать по-новому».

Комментарии в телеграм-канале сейчас отключены совсем, в официальной группе ВК – к посту с этими словами. Под предыдущими записями болельщики кировского «Динамо» в основном высказывают непонимание.

***

Итог очевиден: у матча 1/64 финала кубкового Пути регионов будет не такой антураж.

А совсем другой – судя по всему, уникальный.

Фото: sport43.kirov.ru; novatek.ru; vk.com/dinamokirov; РИА Новости/Максим Блинов, Алексей Бабушкин; телеграм-канал Карена Арутюняна; телеграм-канал Дмитрия Егорова

11 комментариев

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Дмитрий Иванченко
Лицо Алании, которым не лицензировали стадион, представили?
+9
-2
+7
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Алексѣй Пестовъ
На этой платформе было бы правильно играть какой-то команде из Мурманска
+6
-1
+5
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DeGrig
Мне идея кажется прикольной. Если организуют бесплатные проезд и питание болельщиков.
+3
-1
+2
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ASH11
Быстро их прогнули.
+2
-1
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Нейтральный критик
Какая-то дичь даже по меркам РФС. Команда вряд ли далеко пройдет в кубке и ее лишают шанса порадовать собственных болельщиков. Кто туда попрется-то?
+2
-1
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MacKoch
Ответ Дмитрий Иванченко
Лицо Алании, которым не лицензировали стадион, представили?
смотрим регламент. Алания который год строит стадион.
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gamper333
Игра для понта, для фотоотчета. Ради кого там играть, ради морских котиков 1,5 месяца в году? Лучше бы построили футбольные стадион там, где он действительно нужен
+2
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Заборостроитель
Буки нашим футболом крутят, вертят.
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myswordishatred
Я сначала думал, что в статье ошибка и это "Динамо" из Кировска, который в Мурманской области. Зачем переносить не ясно, но если на это не смотреть, то в целом идея забавная. Как в НХЛ есть матчи зимней классики – так и тут будет плавучий матч)
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DeGrig
Ответ Дмитрий Иванченко
Лицо Алании, которым не лицензировали стадион, представили?
Алании вообще стыдно, что у них такой стадион... от региона не так много денег надо
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Владимир Данилов
Ответ Дмитрий Иванченко
Лицо Алании, которым не лицензировали стадион, представили?
Скорее лицо Газзаева: "это ж сколько металла с этого дока можно попил... то есть оптимизировать!"
0
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