«Зенит» обошел «Спартак» – фаворит сезона вернулся?

Команда Семака уже выше в таблице.

Похоже, чемпионство «Спартака» пока откладывается на несколько туров 🥲 – проиграли «Зениту» в Москве со счетом 1:3. Этот матч серьезно обновил таблицу РПЛ и расклады в чемпионской гонке – да-да, почему бы не посчитать уже после пятого тура

Все-таки сейчас смотрим на расклады, исходя из фаворитов сезона – «Спартака» и «Зенита». Что мы видим.

• Всего лишь пару туров назад «Спартак» шел вообще без поражений с отрывом +5 от «Зенита» (петербуржцы потеряли очки с «Ростовом» и «Динамо»).

Но вот «Спартак» проиграл два матча подряд – «Уралу» и «Зениту» – и уже ниже «Зенита» в таблице. Отставание от первого места – 4 очка.

• У московского клуба до зимы календарь сложнее – четыре матча против топ-соперников против 3 у «Зенита». В том числе в ближайшее время будет и выезд в Краснодар к действующему лидеру РПЛ.

С другой стороны, команду Сергея Семака в ближайших турах ждут набравший впечатляющую форму «Урал» (но дома), а также ЦСКА и «Локомотив».

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Премьер-лига проведет еще 13 туров до зимней паузы. Прикидывать фаворита, конечно, можно уже сейчас. Но вдруг РПЛ в этом сезоне принесет нам неожиданного участника чемпионской гонки.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф