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«Зенит» обошел «Спартак» – фаворит сезона вернулся?

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Команда Семака уже выше в таблице.

Похоже, чемпионство «Спартака» пока откладывается на несколько туров 🥲 – проиграли «Зениту» в Москве со счетом 1:3. Этот матч серьезно обновил таблицу РПЛ и расклады в чемпионской гонке – да-да, почему бы не посчитать уже после пятого тура

Все-таки сейчас смотрим на расклады, исходя из фаворитов сезона – «Спартака» и «Зенита». Что мы видим.

• Всего лишь пару туров назад «Спартак» шел вообще без поражений с отрывом +5 от «Зенита» (петербуржцы потеряли очки с «Ростовом» и «Динамо»).

Но вот «Спартак» проиграл два матча подряд – «Уралу» и «Зениту» – и уже ниже «Зенита» в таблице. Отставание от первого места – 4 очка.

• У московского клуба до зимы календарь сложнее – четыре матча против топ-соперников против 3 у «Зенита». В том числе в ближайшее время будет и выезд в Краснодар к действующему лидеру РПЛ.

С другой стороны, команду Сергея Семака в ближайших турах ждут набравший впечатляющую форму «Урал» (но дома), а также ЦСКА и «Локомотив». 

***

Премьер-лига проведет еще 13 туров до зимней паузы. Прикидывать фаворита, конечно, можно уже сейчас. Но вдруг РПЛ в этом сезоне принесет нам неожиданного участника чемпионской гонки.

«Зенит» обыграл «Спартак» – 3:1! Москвичи страдают без побед почти 6 лет🔥

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

«Зенит» – снова фаворит РПЛ?
1331 голос
Теперь да
26%
Зенит
И не переставал им быть
55%
Сергей Семак
Есть команды не хуже
19%
Краснодар

36 комментариев

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Александр Беляков
Абаскаль сказал , что проиграли из за жёлтой карточки в 1 тайме ))))
окей , понятно
+39
-1
+38
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Андрей Петров
Ответ Александр Беляков
Абаскаль сказал , что проиграли из за жёлтой карточки в 1 тайме )))) окей , понятно
тренерское поражение, столько косяков за один раз надо постараться)
+11
0
+11
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Shamarin
Краснодар с Уралом, точно будут ниже Зенита, динамо пару раз подряд сольёт и развалится. Силу других московских клубов мы уже видели. Плюс 1-2 серьёзных трансферов на вход в Зенит, шестое чемпионство подряд, становится всё более вероятным.
+9
-2
+7
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Vićtor Diaź
Ответ supra77
Зенит 3 ибо разница мячей лучше.
В личной встрече проиграли же
+8
-2
+6
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R Air
Ответ Александр Беляков
Абаскаль сказал , что проиграли из за жёлтой карточки в 1 тайме )))) окей , понятно
Помню легендарную фразу - "«Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда»"
+4
0
+4
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Sunnyboy
Ахаха, Зенит никуда и не уходил, так поиграл с котятами)
+6
-2
+4
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Денис Бояров
Ответ supra77
ЦСКА со Спартаком стоят по разнице мячей правильно но Зенит с Динамо расположены ради хайпа не правильно.. автор невежа
личные встречи
+3
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+3
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Hawkeye77
Матч проиграл, конечно, Абаскаль. Какой то ему одному понятной схемой и странным составом. Кроме удара Игнатова в первом тайме, команда запомнилась исключительно какой то суетливой беготней в которой футболисты вообще не понимали куда бежать и что делать. Мозес в старте, которой дал о себе знать впервые в момент своей замены, тож странное решение.
можно долго сетовать на судей, плохой состав и рептилоидов, но на фоне Зенита и особенно Урала очень хорошо заметно, что Спартаку не хватает главного - организованности.
+2
0
+2
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Гаврила Ардалионович
Спартак, было, в себя поверил)
+2
-1
+1
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Сергей Сергеевич
Ответ supra77
ЦСКА со Спартаком стоят по разнице мячей правильно но Зенит с Динамо расположены ради хайпа не правильно.. автор невежа
Ты бы правила почитал. Сначала идут личные встречи, где Динамо обыграло Зенит.
+2
-1
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Данко Лазович
Ответ Рома Карабах
Там вроде переводчик вообще мимо переводил. Он еще и Игнатова "щедрым" назвал.
Щедро бьющим по ногам, имелось в виду.
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Данко Лазович
Ощущение, будто все решили за Зенит, где ему сезон заканчивать.))
Направляйтесь лесом, друзья. Первое место известно за кем будет;)
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Rundatgame
Не стоит недооценивать силу команды, обыгравшую в гостях трёхтуровых чемпионов и второтурывыхгрупповогоэтапа Кубка России обладателей.
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Из Парижа с любовью
Зенит и Динамо бы тогда уложил, если бы Ренан не играл в том матче за соперника. И без Малкома они на голову сильнее других. Но вы видели, что Вендел сделал со Спартаком? А зимой его скорее всего не будет. Вот без Малкома и Вендела, Зенит уже не сказать, что на голову выше будет остальных. Ну и + в эту же категорию Клаудиньо и Барриос.
Так что даже если Зенит до зимы, как обычно всем напихает, не факт что тоже самое будет весной
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fil_spb
Пошли соперники не из пердива и кб середняк занял свое законное и привычное место.
Но вот вопрос, раз Спартак так хорош против пердива, то может не стоит и мучиться? Вдруг это судьба и Спартак и пердив созданы друг для друга. ТАм возможно даже получится править. Если конечно смогут обыграть Акрон.
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Гаврила Ардалионович
Хэ-хэ) ггг
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supra77
ЦСКА со Спартаком стоят по разнице мячей правильно но Зенит с Динамо расположены ради хайпа не правильно.. автор невежа
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St. Jimmy
У меня больше вопросов по наличию пункта "Локомотив" в таблице топ-соперников, с учётом статьи "У Локомотива всё плохо" на главной 😅
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interested
Вот футболист! ни капли жира, только мышцы. )
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Кирилл Демченко
Ответ Александр Беляков
Абаскаль сказал , что проиграли из за жёлтой карточки в 1 тайме )))) окей , понятно
нет, ты чего ещё из за того что много матчей сыграл за 20 дней.
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Overkiller
Ой, а почему выезд в Краснодар самолётиком обозначен? )
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zhuk88
А что чемпионство не после 3 туров вручается? заговор!!!
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Иван Есев
Для тех, кто разбирается в футболе Зенит был фаворитом и после третьего тура, так что тут ничего удивительного
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ledenec
Я бы не скидывал со счетов Оренбург и Факел. У них есть все шанс обогнать Спартак
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Igor Pivovarov
Ответ supra77
ЦСКА со Спартаком стоят по разнице мячей правильно но Зенит с Динамо расположены ради хайпа не правильно.. автор невежа
А может и не автор.
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