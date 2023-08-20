«Зенит» обошел «Спартак» – фаворит сезона вернулся?
Команда Семака уже выше в таблице.
Похоже, чемпионство «Спартака» пока откладывается на несколько туров 🥲 – проиграли «Зениту» в Москве со счетом 1:3. Этот матч серьезно обновил таблицу РПЛ и расклады в чемпионской гонке – да-да, почему бы не посчитать уже после пятого тура
Все-таки сейчас смотрим на расклады, исходя из фаворитов сезона – «Спартака» и «Зенита». Что мы видим.
• Всего лишь пару туров назад «Спартак» шел вообще без поражений с отрывом +5 от «Зенита» (петербуржцы потеряли очки с «Ростовом» и «Динамо»).
Но вот «Спартак» проиграл два матча подряд – «Уралу» и «Зениту» – и уже ниже «Зенита» в таблице. Отставание от первого места – 4 очка.
• У московского клуба до зимы календарь сложнее – четыре матча против топ-соперников против 3 у «Зенита». В том числе в ближайшее время будет и выезд в Краснодар к действующему лидеру РПЛ.
С другой стороны, команду Сергея Семака в ближайших турах ждут набравший впечатляющую форму «Урал» (но дома), а также ЦСКА и «Локомотив».
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Премьер-лига проведет еще 13 туров до зимней паузы. Прикидывать фаворита, конечно, можно уже сейчас. Но вдруг РПЛ в этом сезоне принесет нам неожиданного участника чемпионской гонки.
«Зенит» обыграл «Спартак» – 3:1! Москвичи страдают без побед почти 6 лет🔥
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
окей , понятно
можно долго сетовать на судей, плохой состав и рептилоидов, но на фоне Зенита и особенно Урала очень хорошо заметно, что Спартаку не хватает главного - организованности.
Направляйтесь лесом, друзья. Первое место известно за кем будет;)
Так что даже если Зенит до зимы, как обычно всем напихает, не факт что тоже самое будет весной
Но вот вопрос, раз Спартак так хорош против пердива, то может не стоит и мучиться? Вдруг это судьба и Спартак и пердив созданы друг для друга. ТАм возможно даже получится править. Если конечно смогут обыграть Акрон.