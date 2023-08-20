Вендел даже не готовился к сезону – и развалил «Спартак» дублем

Вендел – главный герой матча «Зенита» со «Спартаком». Сделал дубль и принес петербуржцам победу.

Хотя еще месяц назад у него был очевидный лишний вес, а предсезонной подготовки и желания играть за «Зенит» не было.

Вендел забил в первом тайме из-за штрафной, когда пробил с подбора, а траекторию в свои ворота скорректировал Георгий Джикия.

И добавил во втором, с шикарного длинного паса низом от Клаудиньо, в дальний угол, когда вратарь Илья Свинов дотянулся левой рукой, но не смог предотвратить попадание в дальний.

Второй мяч – в итоге победный.

– Вендел образца прошлого сезона вернулся? – спросил его как лучшего игрока матча Тимур Журавель на «Матч ТВ».

– Думаю, да, – бразилец сиял. – Очень счастлив своим голам, победе над «Спартаком». В прошлом сезоне я немало забил, голов восемь. Надеюсь, в новом у меня получится забить еще больше.

А ведь Вендел не готовился к сезону. И не собирался возвращаться в «Зенит»

У бразильца странное лето. Еще месяц назад было полное впечатление, что и этого лидера полузащиты у «Зенита» больше нет.

Вендел уехал домой в Бразилию еще в мае, после досрочного чемпионства и до формального конца сезона. Изначальную дату возвращения (22 июня) еще отодвинули – на начало июля, этот шаг игрок с клубом согласовал.

Но вот потом все вышло из-под контроля. От бразильца полетели конкретные сигналы: не хочет играть за «Зенит», вообще возвращаться в Петербург тоже. Сергей Семак подтверждал, что Вендел может подбирать варианты, куда уйти. «Руководство позволило ему искать другую команду, – говорил тренер. – Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит всех, Вендел может уйти».

«У нас товар, у вас купец», – реагировал Александр Медведев на вопрос о потенциальной продаже .

Правда, варианта за приемлемые деньги не нашли – «Зенит» хотел в районе 25 миллионов за евро за премиальный актив. Вендел не с первого раза сел в самолет, но все-таки вернулся. Прилетел 25 июля – на месяц с лишним позже изначального плана.

Настрой в клубе сохранялся: «Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб», – говорил Семак. Официально было известно, что сорвался вариант с «Фламенго», агент подтверждал предложения из Европы.

А Вендел тем временем в России:

● Впечатлял летней массой, когда пришел на экскурсию в Русский музей.

● Получал штраф – тренер «Зенита» Анатолий Тимощук подтверждал, что на серьезную сумму: «У нас был разговор с командой относительно ситуации с Венделом. Мы его оштрафовали, и достаточно сильно».

● Извинялся перед командой, Михаил Кержаков как раз перед «Спартаком» рассказал для «Матч ТВ»: «Эта тема обсуждалась в команде на всех уровнях, в том числе с тренерским штабом и руководством клуба. В какой‑то момент Вендел перед одной из тренировок извинился перед командой, все объяснил, и мы закрыли этот вопрос как минимум до зимы ».

● Не проходил в стартовый состав, потому что набирал форму. Появлялся только на замену.

Теперь ясно, что ждали его не зря: победный дубль «Спартаку» способен закрыть многие вопросы.

Возможно, еще и выгодные предложения прилетят. У Вендела в приличной форме есть еще полторы недели.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф