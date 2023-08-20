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Вендел даже не готовился к сезону – и развалил «Спартак» дублем

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Георгий Джикия Георгий Джикия
Спартак Спартак
Вендел Вендел
Футбол Футбол

Вендел – главный герой матча «Зенита» со «Спартаком». Сделал дубль и принес петербуржцам победу.

Хотя еще месяц назад у него был очевидный лишний вес, а предсезонной подготовки и желания играть за «Зенит» не было.

Вендел забил в первом тайме из-за штрафной, когда пробил с подбора, а траекторию в свои ворота скорректировал Георгий Джикия.

И добавил во втором, с шикарного длинного паса низом от Клаудиньо, в дальний угол, когда вратарь Илья Свинов дотянулся левой рукой, но не смог предотвратить попадание в дальний.

Второй мяч – в итоге победный.

– Вендел образца прошлого сезона вернулся? – спросил его как лучшего игрока матча Тимур Журавель на «Матч ТВ».

– Думаю, да, – бразилец сиял. – Очень счастлив своим голам, победе над «Спартаком». В прошлом сезоне я немало забил, голов восемь. Надеюсь, в новом у меня получится забить еще больше.

А ведь Вендел не готовился к сезону. И не собирался возвращаться в «Зенит»

У бразильца странное лето. Еще месяц назад было полное впечатление, что и этого лидера полузащиты у «Зенита» больше нет.

Вендел уехал домой в Бразилию еще в мае, после досрочного чемпионства и до формального конца сезона. Изначальную дату возвращения (22 июня) еще отодвинули – на начало июля, этот шаг игрок с клубом согласовал.

Но вот потом все вышло из-под контроля. От бразильца полетели конкретные сигналы: не хочет играть за «Зенит», вообще возвращаться в Петербург тоже. Сергей Семак подтверждал, что Вендел может подбирать варианты, куда уйти. «Руководство позволило ему искать другую команду, – говорил тренер. – Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит всех, Вендел может уйти».

«У нас товар, у вас купец», – реагировал Александр Медведев на вопрос о потенциальной продаже.

Правда, варианта за приемлемые деньги не нашли – «Зенит» хотел в районе 25 миллионов за евро за премиальный актив. Вендел не с первого раза сел в самолет, но все-таки вернулся. Прилетел 25 июля – на месяц с лишним позже изначального плана.

Настрой в клубе сохранялся: «Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб», – говорил Семак. Официально было известно, что сорвался вариант с «Фламенго», агент подтверждал предложения из Европы.

А Вендел тем временем в России:

● Впечатлял летней массой, когда пришел на экскурсию в Русский музей.

● Получал штраф – тренер «Зенита» Анатолий Тимощук подтверждал, что на серьезную сумму: «У нас был разговор с командой относительно ситуации с Венделом. Мы его оштрафовали, и достаточно сильно».

● Извинялся перед командой, Михаил Кержаков как раз перед «Спартаком» рассказал для «Матч ТВ»: «Эта тема обсуждалась в команде на всех уровнях, в том числе с тренерским штабом и руководством клуба. В какой‑то момент Вендел перед одной из тренировок извинился перед командой, все объяснил, и мы закрыли этот вопрос как минимум до зимы».

● Не проходил в стартовый состав, потому что набирал форму. Появлялся только на замену.

Теперь ясно, что ждали его не зря: победный дубль «Спартаку» способен закрыть многие вопросы.

Возможно, еще и выгодные предложения прилетят. У Вендела в приличной форме есть еще полторы недели.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

21 комментарий

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Китайский бред
Джикии пора на пенсию.
+37
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Gaiar
Настоящий бразилец! Браво!
+28
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Никита Самарин
Всё-таки команда с Венделом и без него играет на разных уровнях. Вендел для РПЛ 🔝.
+27
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+27
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igls54
Похудевший Вендел
«Спартака» поимел
+10
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Евгений Кириенко
Пусть тренируются те, кто играть не умеет!!!
+8
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Anton Vasilev
что за бред сумасшедшего, у Вендела всегда в инсте масса видосов с его личных тренировок, он конечно тусовщик, но в форме себя держит
+8
-1
+7
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ericssons
Защита Спартака - сливочное масло. Это было понятно когда даже Балтика кучу моментов создала.
+6
0
+6
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SP M
Судя по игре команды в обороне Абаскаль тоже как и Вендел не готовился к сезону
+5
0
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fczs
Когда в ленте на главной несколько дней болтается статья со «сборной» Зенита и Спартака без Вендела, но с Денисовым.
+5
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ZarvuR2020
Ответ Антон Меркушев
Предельно коротко о нынешнем уровне РПЛ
Раньше только когда Спартак в еврокубках унижали, начинались разговоры про "уровень РПЛ".
+5
0
+5
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Данко Лазович
Ну просто прямой потомок настоящего бразильского футболиста.))
Да, забухал. Да, затусил. Красоту смотреть будете? Пожалуйста.
+4
0
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Роберт Дауни-средний
Ответ Антон Меркушев
Предельно коротко о нынешнем уровне РПЛ
ну дык тот же Клауд всё время был с командой, но пока далёк от себя образца прошлого и уж тем более позапрошлого сезона, может всё таки в уровне игрока дело?
+3
0
+3
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meee meee
Малком ушёл, судьи не тащили. Кто теперь виноват, дождь?
+2
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+2
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Wirtgen
Хорошо, что Саудовская Аравия ему не подходит. Денег больше, чем в Зените, но вот с алкоголем...
+2
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Bleffinho
Спартак тоже не особо готовился
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Антон Меркушев
Ответ ZarvuR2020
Раньше только когда Спартак в еврокубках унижали, начинались разговоры про "уровень РПЛ".
А сейчас приходит бразил, который два месяца капризничал, тусил и прочее, и просто выносит "претендента на чемпионство" и коренным образом меняет игру самого чемпиона. Да, это говорит об уровне лиги.
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Rundatgame
Прост для информации - на левой фотке у Вендела бутсы по бокам и сменная футболка на поясе. А толстый или нет вообще по барабану когда так играет ))
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Mi}{AH
При всех прочих факторах Вендел настоящий профессионал, мастерюга! Ну а сегодня топ - уровень просто, жалко, что уйдет скоро.
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Shamarin
Животворящие сборы в кальянной..
+2
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Антон Меркушев
Предельно коротко о нынешнем уровне РПЛ
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