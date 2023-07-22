Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды
А вы?
Новый сезон РПЛ пока держится без судейских скандалов. Или нет? Разбираем спорный эпизод в матче «Пари НН» против «Зенита» (2:0 в пользу команды Семака).
Защитник «Пари НН» снес Бакаева у своей штрафной – арбитр показал красную после подсказки ВАР
На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров попытался отобрать мяч у Зелимхана Бакаева у своей штрафной после потери партнера. Не вышло.
Главный арбитр матча Сергей Иванов сначала показал Александрову желтую, но ВАР посчитал, что эпизод тянет на первое удаление в сезоне. Иванов изучил момент сам и поменял решение – вероятно, увидел фол последней надежды.
Уже через семь минут «Зенит» реализовал численное преимущество. Барриос закинул мяч в штрафную, Бакаев оставил его в центре, а Кассьерра точно пробил в угол. Потом нападающий положил и второй – «Зенит» увозит победу 2:0.
Коллеги поддерживают Иванова – считают, что у Бакаева была явная возможность забить
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов согласен с решением: «Кукуян (главный судья ВАР – Sports.ru) правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Иванова к монитору. Если бы не фол со стороны защитника «Пари НН», то игрок «Зенита» начал бы резать угол и выходил бы 1 на 1 с вратарем, что подтверждают повторы ВАР.
Правильное решение: штрафной удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол».
Автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев тоже за удаление: «У ВАР ни одной причины не вмешаться. Это красная и только. Черно-белый момент. Мяч внизу, под контролем, почти на линии, защитник ближайший на скорости вряд ли догонит до следующего касания.
Если такие моменты называть спорными, то боюсь представить, что будет дальше. Мнение всех рефов, с кем успел перекинуться мыслями – только красная. Ассистент, кстати, должен был подсказывать».
Эксперт из области судейства Александр Бобров придерживается той же позиции: «Формально судьи правы – Бакаев мог убежать один на один с вратарем, если бы не фол нижегородца».
Может, и спорить не о чем? Судьи говорят, что все правильно.
Но некоторые журналисты закипают
Многие не согласны с вердиктом Сергея Иванова и его коллег.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо задал такой вопрос в телеграм-канале: «А все видят эту красную в Нижнем? 🤯»
Выступили и некоторые журналисты. Например, Игорь Рабинер: «Судьи и эксперты по судейству говорят/пишут, что это стопроцентное удаление. Пусть только тогда ответят на два вопроса:
1. Покажите хотя бы один «фол последней надежды», назначенный в пользу какой-либо другой команды в РПЛ за нарушение перед углом штрафной.
2. Даже если удаление объясняется тем, что формально Бакаев (с угла) ближе к мячу, чем Гоцук (по центру), почему не учитывается то, что с мячом человек априори бежит дольше, чем без мяча?».
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- Дата проведения
- 22 июля, 15.15, «Стадион Нижний Новгород»
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Пари НН –
Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Гоцук, Александров, Стаматов (Стоцкий, 84), Калинский (Михайлов, 66), Трошечкин (Жигулев, 66), Майга, Севикян (Каккоев, 55), Сулейманов (Шнапцев, 55).
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Адамов, 90), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Бакаев (Сутормин, 77), Клаудиньо (Кейрос, 85), Ерохин (Коваленко, 85), Мостовой (Мантуан, 46), Кассьерра.
- Удаление:
- Александров (50).
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Соколов
Любой арбитр вам скажет, что это ЛЯВЗГ и красная. Без вариантов.
Это все потому что арбитры всегда в курсе изменений в правилах. Так же арбитры перед сезоном и в межсезонье всегда проходят сборы и получают те или иные рекомендации о которых вы узнаете с огромной задержкой, либо вообще не узнаёте.
Поэтому болельщика и прочим людям, которые далеки от судейского ремесла этот момент кажется спорным...но по факту обычная КК.
Как болельщик Зенита говорю - нет там никакого удаления
Как можно всю жизнь писать о футболе и ни черта в нем не понимать...
Легчайшая красная карточка за «лишений явной возможности забить гол».
Просто нужно быть объективным )
Если не брать всероссийскую, то все категории до неё присуждаются по «сроку службы» :)
Таких куча - судят на линии нижний дивизион в кфк 15 лет и довольны первой категорией) но например по факту знаний самый минимум имеют и все)
Спасибо!
Но удаления там все равно не было(
Надо только задать себе вопрос, а зачем игрок это делает? Не дурак же Бакаев. А делает он это в попытке уйти от подката, который завершился нарушением. Т.е. игрок мог резать угол и чисто выходить 1 на 1, но был вынужден прокидывать мяч из-за подката, который был выполнен с нарушением правил. Но в начале эпизода Бакаев уверенно контролирует мяч, помешать ему без нарушения никто не может, путь к воротом открыт, надо лишь пробежать 5 метров до ударной позиции. Вместо этого свалили нарушением. Это то самое лишение явной возможности забить.
Их за Ростов-2006 не наказали! О чем тут говорить …