Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды

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Новый сезон РПЛ пока держится без судейских скандалов. Или нет? Разбираем спорный эпизод в матче «Пари НН» против «Зенита» (2:0 в пользу команды Семака).

Защитник «Пари НН» снес Бакаева у своей штрафной – арбитр показал красную после подсказки ВАР

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров попытался отобрать мяч у Зелимхана Бакаева у своей штрафной после потери партнера. Не вышло.

Главный арбитр матча Сергей Иванов сначала показал Александрову желтую, но ВАР посчитал, что эпизод тянет на первое удаление в сезоне. Иванов изучил момент сам и поменял решение – вероятно, увидел фол последней надежды.

Уже через семь минут «Зенит» реализовал численное преимущество. Барриос закинул мяч в штрафную, Бакаев оставил его в центре, а Кассьерра точно пробил в угол. Потом нападающий положил и второй – «Зенит» увозит победу 2:0.

Коллеги поддерживают Иванова – считают, что у Бакаева была явная возможность забить

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов согласен с решением: «Кукуян (главный судья ВАР – Sports.ru) правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Иванова к монитору. Если бы не фол со стороны защитника «Пари НН», то игрок «Зенита» начал бы резать угол и выходил бы 1 на 1 с вратарем, что подтверждают повторы ВАР.

Правильное решение: штрафной удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол».

Автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев тоже за удаление: «У ВАР ни одной причины не вмешаться. Это красная и только. Черно-белый момент. Мяч внизу, под контролем, почти на линии, защитник ближайший на скорости вряд ли догонит до следующего касания.

Если такие моменты называть спорными, то боюсь представить, что будет дальше. Мнение всех рефов, с кем успел перекинуться мыслями – только красная. Ассистент, кстати, должен был подсказывать».

Эксперт из области судейства Александр Бобров придерживается той же позиции: «Формально судьи правы – Бакаев мог убежать один на один с вратарем, если бы не фол нижегородца».

Может, и спорить не о чем? Судьи говорят, что все правильно.

Но некоторые журналисты закипают

Многие не согласны с вердиктом Сергея Иванова и его коллег.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо задал такой вопрос в телеграм-канале: «А все видят эту красную в Нижнем? 🤯»

Выступили и некоторые журналисты. Например, Игорь Рабинер: «Судьи и эксперты по судейству говорят/пишут, что это стопроцентное удаление. Пусть только тогда ответят на два вопроса:

1. Покажите хотя бы один «фол последней надежды», назначенный в пользу какой-либо другой команды в РПЛ за нарушение перед углом штрафной.

2. Даже если удаление объясняется тем, что формально Бакаев (с угла) ближе к мячу, чем Гоцук (по центру), почему не учитывается то, что с мячом человек априори бежит дольше, чем без мяча?».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Соколов