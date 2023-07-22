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Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды

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А вы?

Новый сезон РПЛ пока держится без судейских скандалов. Или нет? Разбираем спорный эпизод в матче «Пари НН» против «Зенита» (2:0 в пользу команды Семака). 

Защитник «Пари НН» снес Бакаева у своей штрафной – арбитр показал красную после подсказки ВАР

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров попытался отобрать мяч у Зелимхана Бакаева у своей штрафной после потери партнера. Не вышло.

Главный арбитр матча Сергей Иванов сначала показал Александрову желтую, но ВАР посчитал, что эпизод тянет на первое удаление в сезоне. Иванов изучил момент сам и поменял решение – вероятно, увидел фол последней надежды.

Уже через семь минут «Зенит» реализовал численное преимущество. Барриос закинул мяч в штрафную, Бакаев оставил его в центре, а Кассьерра точно пробил в угол. Потом нападающий положил и второй – «Зенит» увозит победу 2:0.

Коллеги поддерживают Иванова – считают, что у Бакаева была явная возможность забить

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов согласен с решением: «Кукуян (главный судья ВАР – Sports.ru) правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Иванова к монитору. Если бы не фол со стороны защитника «Пари НН», то игрок «Зенита» начал бы резать угол и выходил бы 1 на 1 с вратарем, что подтверждают повторы ВАР.

Правильное решение: штрафной удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол».

Автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев тоже за удаление: «У ВАР ни одной причины не вмешаться. Это красная и только. Черно-белый момент. Мяч внизу, под контролем, почти на линии, защитник ближайший на скорости вряд ли догонит до следующего касания.

Если такие моменты называть спорными, то боюсь представить, что будет дальше. Мнение всех рефов, с кем успел перекинуться мыслями – только красная. Ассистент, кстати, должен был подсказывать».

Эксперт из области судейства Александр Бобров придерживается той же позиции: «Формально судьи правы – Бакаев мог убежать один на один с вратарем, если бы не фол нижегородца».

Может, и спорить не о чем? Судьи говорят, что все правильно.

Но некоторые журналисты закипают

Многие не согласны с вердиктом Сергея Иванова и его коллег. 

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо задал такой вопрос в телеграм-канале: «А все видят эту красную в Нижнем? 🤯»

Выступили и некоторые журналисты. Например, Игорь Рабинер: «Судьи и эксперты по судейству говорят/пишут, что это стопроцентное удаление. Пусть только тогда ответят на два вопроса:

1. Покажите хотя бы один «фол последней надежды», назначенный в пользу какой-либо другой команды в РПЛ за нарушение перед углом штрафной. 

2. Даже если удаление объясняется тем, что формально Бакаев (с угла) ближе к мячу, чем Гоцук (по центру), почему не учитывается то, что с мячом человек априори бежит дольше, чем без мяча?».

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Пари НН – Зенит 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
22 июля, 15.15, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 57 Кассьерра, 0:2 – 83 Кассьерра.
Пари НННигматуллин, Живоглядов, Тихий, Гоцук, Александров, Стаматов (Стоцкий, 84), Калинский (Михайлов, 66), Трошечкин (Жигулев, 66), Майга, Севикян (Каккоев, 55), Сулейманов (Шнапцев, 55).
ЗенитКержаков, Караваев (Адамов, 90), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Бакаев (Сутормин, 77), Клаудиньо (Кейрос, 85), Ерохин (Коваленко, 85), Мостовой (Мантуан, 46), Кассьерра.
Предупреждения:
Калинский (27), Севикян (53), Бакаев (75).
Удаление:
Александров (50).

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Соколов

Согласны с удалением в матче «Пари НН» – «Зенит»?
555 голосов
Да!
38%
Сергей Сергеевич Иванов
Нет
62%
Сергей Юран

47 комментариев

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Tespik
Ответ amadeus_amadeus
Глупость Как болельщик Зенита говорю - нет там никакого удаления
А при чем тут тот факт, что ты болельщик Зенита? От этого ты не стал лучше разбираться в правилах и рекомендациях для судей.
+27
-9
+18
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Денис Бояров
озвучу критикуемую позицию как неболельщик зенита, но в динамике эпизод реально сложный, Але рэф похожий момент разбирал в прошлом сезоне и уточнял, что даже выход 1 на й возможен под острым углом, то это все равно красная (Химки с кем-то играли, кого-то тогда удалили). И Формально, по стопкадру же видно, что Бакаев ближе к воротам, а в динамике мяч идёт совсем не к угловому флажку, как некоторые тут писали, а просто катится по линии штрафной, причем несильно, то есть Бакаев без фола контролировал мяч и мог изменить траекторию на ворота. Это не тот случай, как в фифе несколько лет назад добавили рывки по 40-50 метров.
+16
-1
+15
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MustOilHelsinki
Что интересно, в матче ЦСКА – Пари НН весной прошлого года защитника нижегородцев удалили в таком же эпизоде.
+12
-1
+11
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Tespik
Не согласны и удивляются все, кроме ЛЮБЫХ арбитров (от ЛФЛ и КФК до премьер-лиги).
Любой арбитр вам скажет, что это ЛЯВЗГ и красная. Без вариантов.
Это все потому что арбитры всегда в курсе изменений в правилах. Так же арбитры перед сезоном и в межсезонье всегда проходят сборы и получают те или иные рекомендации о которых вы узнаете с огромной задержкой, либо вообще не узнаёте.
Поэтому болельщика и прочим людям, которые далеки от судейского ремесла этот момент кажется спорным...но по факту обычная КК.
+10
-2
+8
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SkSK
Чистая красная. Что, собственно, и подтверждают все арбитры. А комментарии болельщиков Спартака логично против Зенита.
+15
-8
+7
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amadeus_amadeus
Глупость
Как болельщик Зенита говорю - нет там никакого удаления
+23
-20
+3
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luu
Не помню в каком году, но вроде в матче Аталанты в ЛЧ очень похожее удаление было
+3
0
+3
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6tspey7tb5
Посмотрите повтор, этот кривоношка левой ногой мяч от стороны ворот пнул,а потом был контакт. Он этот мяч догнал бы у флажка. Но на севере не видно видимо))))
+3
-1
+2
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Каба
Ответ MustOilHelsinki
Что интересно, в матче ЦСКА – Пари НН весной прошлого года защитника нижегородцев удалили в таком же эпизоде.
100%. Даже последовательность судьи такая же.
+3
-1
+2
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Про "человек с мячом бежит медленне..." - гениально 😅 Действительно, и почему не учитывается 🤷🏻‍♂️
Как можно всю жизнь писать о футболе и ни черта в нем не понимать...
+2
-1
+1
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Tespik
Ответ amadeus_amadeus
Ну я же заинтересованное лицо в этих комментариях Поэтому и написал Такое удаление - абсурд
И тем не менее я вам объяснил все подробно.
Легчайшая красная карточка за «лишений явной возможности забить гол».
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jss
Ответ Balt39
Получается, что фолящий не контролирует ситуацию, так как цвет карточки зависит от того, страхует ли его кто-то или нет. Вот это для меня в правилах странно. Здесь то красная.Но! А если б второй защитник на два шага был ближе к воротам во время фола, то это жёлтая? А на четыре шага? В динамике фолящий не контролирует ситуацию в штрафной и получается, что фолит на жёлтую, ( и даже соглашается с арбитром) а видит пред собой прямую красную.
а цвет карточки определяется не умыслом, это тебе не убийства, а фактом нарушения, что в итоге вышло. Да, страховал бы его кто-нить - была бы желтая, все логично
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amadeus_amadeus
Ответ 6tspey7tb5
Комментарий удален модератором
Не, бро, сейчас мы все «один за всех, и все за одного»
Просто нужно быть объективным )
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6tspey7tb5
Ответ amadeus_amadeus
Не, бро, сейчас мы все «один за всех, и все за одного» Просто нужно быть объективным )
Так там же по повтору ясно видно. Как он левой ногой мяч в сторону от ворот проталкивает потом столкновение.
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Tespik
Ответ FNT
А какая разница, за кого вы болеете? Вы свою судейскую категорию тут лучше напишите.
Категория тоже ничего не решает кстати)))
Если не брать всероссийскую, то все категории до неё присуждаются по «сроку службы» :)
Таких куча - судят на линии нижний дивизион в кфк 15 лет и довольны первой категорией) но например по факту знаний самый минимум имеют и все)
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amadeus_amadeus
Ответ Денис Бояров
озвучу критикуемую позицию как неболельщик зенита, но в динамике эпизод реально сложный, Але рэф похожий момент разбирал в прошлом сезоне и уточнял, что даже выход 1 на й возможен под острым углом, то это все равно красная (Химки с кем-то играли, кого-то тогда удалили). И Формально, по стопкадру же видно, что Бакаев ближе к воротам, а в динамике мяч идёт совсем не к угловому флажку, как некоторые тут писали, а просто катится по линии штрафной, причем несильно, то есть Бакаев без фола контролировал мяч и мог изменить траекторию на ворота. Это не тот случай, как в фифе несколько лет назад добавили рывки по 40-50 метров.
Классно разобрал
Спасибо!
Но удаления там все равно не было(
+1
-1
0
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Balt39
Ответ Денис Бояров
озвучу критикуемую позицию как неболельщик зенита, но в динамике эпизод реально сложный, Але рэф похожий момент разбирал в прошлом сезоне и уточнял, что даже выход 1 на й возможен под острым углом, то это все равно красная (Химки с кем-то играли, кого-то тогда удалили). И Формально, по стопкадру же видно, что Бакаев ближе к воротам, а в динамике мяч идёт совсем не к угловому флажку, как некоторые тут писали, а просто катится по линии штрафной, причем несильно, то есть Бакаев без фола контролировал мяч и мог изменить траекторию на ворота. Это не тот случай, как в фифе несколько лет назад добавили рывки по 40-50 метров.
Получается, что фолящий не контролирует ситуацию, так как цвет карточки зависит от того, страхует ли его кто-то или нет. Вот это для меня в правилах странно. Здесь то красная.Но! А если б второй защитник на два шага был ближе к воротам во время фола, то это жёлтая? А на четыре шага? В динамике фолящий не контролирует ситуацию в штрафной и получается, что фолит на жёлтую, ( и даже соглашается с арбитром) а видит пред собой прямую красную.
0
0
0
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igls54
Не видят фола только оборществленные
+11
-11
0
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6tspey7tb5
Ответ amadeus_amadeus
Глупость Как болельщик Зенита говорю - нет там никакого удаления
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FNT
Ответ amadeus_amadeus
Глупость Как болельщик Зенита говорю - нет там никакого удаления
А какая разница, за кого вы болеете? Вы свою судейскую категорию тут лучше напишите.
+4
-4
0
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Доктор Верховцев
Ответ igls54
Не видят фола только оборществленные
Фол там был. Но «лишения явной возможности забить гол» не видно.
+4
-4
0
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Хохломон
Да ну - это обычный фол на жёлтую карточку, моё мнение: красная испортила игру и добавила преимущества итак довольно сильной команде. Российский чемпионат это не красит.
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fil_spb
Ответ mj23.net
По скрину чистая КК. На деле нет. Игрок уходит от ворот, так что не вижу никакой тут явной голевой ситуации. Там нет выхода 1 на 1.
"Игрок уходит от ворот"

Надо только задать себе вопрос, а зачем игрок это делает? Не дурак же Бакаев. А делает он это в попытке уйти от подката, который завершился нарушением. Т.е. игрок мог резать угол и чисто выходить 1 на 1, но был вынужден прокидывать мяч из-за подката, который был выполнен с нарушением правил. Но в начале эпизода Бакаев уверенно контролирует мяч, помешать ему без нарушения никто не может, путь к воротом открыт, надо лишь пробежать 5 метров до ударной позиции. Вместо этого свалили нарушением. Это то самое лишение явной возможности забить.
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amadeus_amadeus
Ответ MustOilHelsinki
Что интересно, в матче ЦСКА – Пари НН весной прошлого года защитника нижегородцев удалили в таком же эпизоде.
Забей, это ЦСКА, им можно
Их за Ростов-2006 не наказали! О чем тут говорить …
0
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K. Eropegov
Если он Александрóв, то почему не Виктóр?
+1
-1
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