ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА

Марио Фернандес Марио Фернандес
Зенит Зенит
ЦСКА ЦСКА
болельщики болельщики
ВЭБ Арена ВЭБ Арена
трансферы трансферы
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Марио Фернандес – футболист «Зенита». Теперь официально. 

Фернандес дал своеобразный первый комментарий – признался, что в Суперкубке России между «Зенитом» и ЦСКА болел за «Зенит». Очень сильно болел: «Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло.

Я здесь для того, чтобы прилагать все усилия, приносить команде пользу, брать с ней новые титулы и кубки, вместе творить историю».

«Теперь время сказать «Прощай». ЦСКА ответил Марио

Московский клуб выпустил официальное заявление:

«ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возращения Марио. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее ЦСКА достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом. Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере».

Фанаты ЦСКА требуют убрать граффити Марио

После объявления трансфера фанаты ЦСКА запустили петицию с требованием закрасить граффити с изображением Фернандеса с «ВЭБ Арены».

«17 июля Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил репутацию среди болельщиков. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», – указано в описании петиции.

На данный момент ее подписало около 950 человек.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо уже среагировал на акцию фанатов: «По граффити с Марио решать нашим болельщикам. Будет принято совместное решение».

Марио тоже выпустил заявление! Говорит, что ЦСКА сам от него отказался

Агент Фернандеса Жорже Машадо опубликовал заявление игрока. Здесь полный текст.

Главное: в мае 2022 года Фернандес обратился к ЦСКА с просьбой разорвать контракт, чтобы провести время с семьей в Бразилии. ЦСКА согласился. В Бразилии Марио вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом», но, не адаптировавшись к бразильской лиге, снова попросил разорвать контракт. «Интернасьонал» согласился, но с одним условием: «В контракт был помещен финансовый пункт в случае сделок с другими клубами». Затем Фернандес обратился к ЦСКА с готовностью вернуться.

Не договорились: «ЦСКА, узнав о пункте, тут же возразил, заявив, что они не согласны с такой суммой и не хотят платить полную сумму штрафа, предложив мне оплатить часть сделки из собственного кармана». Марио посчитал это несправедливым. Ради возвращения в ЦСКА он согласился получать зарплату ниже половины той, что получал бы по расторгнутому контракту перед отъездом в Бразилию. Переговоры после двух месяцев зашли в тупик. 

Спустя 17 дней «Зенит» обратился к Фернандесу. Тогда Марио еще раз обратился к ЦСКА и снова получил ответ, что клуб не будет платить «Интернасьоналу».

Что еще сказал Марио?

В интервью клубным медиа «Зенита» Фернандес добавил деталей по его переходу: «Предложение от «Зенита» возникло после моего разговора с ЦСКА, когда клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». Я сразу ответил: если ЦСКА решил не возвращать меня, то я готов принять это предложение».

Правда, в интервью «Зениту» Марио сказал, что предложение прилетело на следующее утро после окончания переговоров между ЦСКА и игроком. А в заявлении выше упомянул, что «Зенит» пришел спустя 17 дней после окончания переговоров с ЦСКА.

В разговоре с «Матч ТВ» Фернандес объяснил отношения с ЦСКА:  «Всегда буду говорить, что я с уважением относился, отношусь и продолжу относиться к армейскому клубу. Провел там много времени. У меня в ЦСКА остались хорошие друзья. Почему по возвращении в Россию не удалось вернуться в ЦСКА, вы уже знаете. Поэтому хочу еще раз поблагодарить «Зенит», который поверил в меня и мой профессионализм. Теперь я здесь.

Конечно, матчей с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Скажу еще раз: к болельщикам армейского клуба и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение. Буду работать и помогать новой команде».

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; РИА Новости/Григорий Сысоев

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TowelieRU
Иуда
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт ЛеванГОЛьски
Я думаю даже болельщики Зенита не все это высказывание оценят
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Троллейбус
пожиже дзюбы и бакаева обделался
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
так само обделаться не смог до марево ещё пожалуй ни кто.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Тут всё предельно понятно. Марио решил срубить в России по-максимуму за последние 2 года карьеры, и выбрал самое жирное предложение. Почему - потому-что после карьеры будет жить на эти деньги в Бразилии, где столько ему никогда не дадут. Поэтому человеку плевать на мнение болельщиков ЦСКА, тупо деньги решают.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ganibale
Ответ Omega-2
Жадность Гинера всё решила. Пожалел денег на спасение легендарного ветерана клуба.
Причем здесь жадность Гинера? Почему ЦСКА должен был платить компенсацию, если Фернандес дурачок который подписал контракт видимо не читая
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fidgety_heart
Терпеть не могу этого игрочишку, что-то рассказывает про уважение ещё..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Надеялся, что его не подпишут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Всё-таки молчание-золото)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minkor
Сколько дней прошло - а меня все еще бомбит. Ну как так то, елки палки..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йети!Ёпти!
Тварио
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мяч с лужайки
Я просто в шоке. Болею за ЦСКА с 2005 года, когда мальчишкой смотрел финал Кубка УЕФА. Это просто настоящая измена. Понимаю, что футбол это бизнес и игра в разных клубах это часть работы. Но наш ЦСКА всегда был семьей, а сейчас в ней случилась настоящая измена...

П.С. Больно не только, потому что так поступил. Но и по своей глупости или из за гнилого характера столько бреда наговорил сейчас прессе. Это ужасно(((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Какие отврательные рожи на семейной заглавной фотке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конский Лось
Благодарный человек, чоуш. И любили его и восхищались им, и все за раз в унитаз спустил. Бог тебе судья.

Есть подозрение, что питерские совсем не дураки и ждать любви предавшему однажды там уже не стоит. Чуть больше травм и он какому-нить "Ахмату" распишет, как всю жизнь за него болел и переживал.

Обычная история иуды: опять и снова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Ответ dreamstep
Тут всё предельно понятно. Марио решил срубить в России по-максимуму за последние 2 года карьеры, и выбрал самое жирное предложение. Почему - потому-что после карьеры будет жить на эти деньги в Бразилии, где столько ему никогда не дадут. Поэтому человеку плевать на мнение болельщиков ЦСКА, тупо деньги решают.
Это все понятно, но язык как помело. В этом главный вопрос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
Ответ Omega-2
Жадность Гинера всё решила. Пожалел денег на спасение легендарного ветерана клуба.
не жадность, а его прозорливость. Гинер смотрит на года вперед, так сказать на перспективу. Этот человек очень хорошо рассчитывает риски и поэтому очень аккуратно тратит средства и у него низкий процент потерь от неудачных трансферов. На месте Гинера любой отличный бизнесмен взвесил все за и против и потом принял бы решение. если не заиграет марио на прежнем уровне-какие репутационные и финансовые убытки, а у нас есть Гайич и молодые ребята, плюс другая тактика, где марио не нашлось бы места. ЕЛГ все верно сделал, он не стал тягаться с капризами бразильца и его агента и свернул сделку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RKarpov
Такой "чёрный пиар" от Газпрома - не новость.
Они купили его, просто потому, что могут.
Сильно подозреваю, что он получит минут 100-200 за сезон, не для футбола покупался.

Вспомните:
- массовую закупку из чемпионского Рубина (вместе с тем-самым Семаком)
- "возвращение" Быстрова
- распродажу (массовую закупку из) Бердыевсково Ростова
- Бакаев, тот же
- теперь Фернандес

Такое впечатление, что руководство этой команды делает всё, чтобы ненавидели их все.
Именно все.

Только с Химками, поссориться не получится!!!))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amra73
Агент не в курсе что контракт сначала был приостановлен? Причем ЦСКА сам настоял именно на приостановке, а потом не стал чинить препятствий при расторжении.
А фернандес запачкался так что уже никогда не отмоется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Акимов
Два коня в в одной форме форме)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий