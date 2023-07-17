Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА

Марио Фернандес – футболист «Зенита». Теперь официально.

Фернандес дал своеобразный первый комментарий – признался, что в Суперкубке России между «Зенитом» и ЦСКА болел за «Зенит». Очень сильно болел: «Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло .

Я здесь для того, чтобы прилагать все усилия, приносить команде пользу, брать с ней новые титулы и кубки, вместе творить историю».

«Теперь время сказать «Прощай». ЦСКА ответил Марио

Московский клуб выпустил официальное заявление:

«ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возращения Марио. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее ЦСКА достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом . Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере».

Фанаты ЦСКА требуют убрать граффити Марио

После объявления трансфера фанаты ЦСКА запустили петицию с требованием закрасить граффити с изображением Фернандеса с «ВЭБ Арены».

«17 июля Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил репутацию среди болельщиков. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», – указано в описании петиции.

На данный момент ее подписало около 950 человек.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо уже среагировал на акцию фанатов: «По граффити с Марио решать нашим болельщикам. Будет принято совместное решение».

Марио тоже выпустил заявление! Говорит, что ЦСКА сам от него отказался

Агент Фернандеса Жорже Машадо опубликовал заявление игрока. Здесь полный текст.

Главное: в мае 2022 года Фернандес обратился к ЦСКА с просьбой разорвать контракт, чтобы провести время с семьей в Бразилии. ЦСКА согласился. В Бразилии Марио вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом», но, не адаптировавшись к бразильской лиге, снова попросил разорвать контракт. «Интернасьонал» согласился, но с одним условием: «В контракт был помещен финансовый пункт в случае сделок с другими клубами». Затем Фернандес обратился к ЦСКА с готовностью вернуться.

Не договорились: «ЦСКА, узнав о пункте, тут же возразил, заявив, что они не согласны с такой суммой и не хотят платить полную сумму штрафа, предложив мне оплатить часть сделки из собственного кармана». Марио посчитал это несправедливым. Ради возвращения в ЦСКА он согласился получать зарплату ниже половины той, что получал бы по расторгнутому контракту перед отъездом в Бразилию. Переговоры после двух месяцев зашли в тупик.

Спустя 17 дней «Зенит» обратился к Фернандесу. Тогда Марио еще раз обратился к ЦСКА и снова получил ответ, что клуб не будет платить «Интернасьоналу».

Что еще сказал Марио?

В интервью клубным медиа «Зенита» Фернандес добавил деталей по его переходу: «Предложение от «Зенита» возникло после моего разговора с ЦСКА, когда клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». Я сразу ответил: если ЦСКА решил не возвращать меня, то я готов принять это предложение ».

Правда, в интервью «Зениту» Марио сказал, что предложение прилетело на следующее утро после окончания переговоров между ЦСКА и игроком. А в заявлении выше упомянул, что «Зенит» пришел спустя 17 дней после окончания переговоров с ЦСКА.

В разговоре с «Матч ТВ» Фернандес объяснил отношения с ЦСКА: «Всегда буду говорить, что я с уважением относился, отношусь и продолжу относиться к армейскому клубу. Провел там много времени. У меня в ЦСКА остались хорошие друзья. Почему по возвращении в Россию не удалось вернуться в ЦСКА, вы уже знаете. Поэтому хочу еще раз поблагодарить «Зенит», который поверил в меня и мой профессионализм. Теперь я здесь.

Конечно, матчей с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Скажу еще раз: к болельщикам армейского клуба и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение. Буду работать и помогать новой команде».

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; РИА Новости/Григорий Сысоев