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Шнур на Суперкубке: спел про горящую Москву и сравнил победы «Зенита» с соблазнением девушек

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Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Сергей Шнуров Сергей Шнуров
Футбол Футбол

И все это в золотой форме.

Вы точно заметили на Суперкубке в Казани Сергея Шнурова.

Перед стартовым свистком выступали «Монгол Шуудан» и «Ленинград» – Шнур порадовал болельщиков из Петербурга легендарным WWW.

После серии пенальти Шнур тоже надел золотую форму «Зенита» и лично поздравил главного героя матча Михаила Кержакова: «Я тебя поздравляю! ##### [Блин] ты красавец! Это было просто... Ты просто красавец!»

А потом началась вечеринка. Сначала Шнур потроллил соперников, исполнив начало песни «Москва»: «Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком... Ой, стоп, дальше вы сами знаете».

После этого зарядил написанную в 2018-м песню «В Зените», ставшую одним из неофициальных гимнов клуба – ее очень любят футболисты и болельщики.

А еще оригинально порассуждал о ходе матча в разговоре с инсайдером Иваном Карповым. Сравнил победу с соблазнением девушек в ночных клубах:

– Проигрывали, действительно. Я объективно смотрел на этот матч. И я думал, что мы, по идее, должны слить. Но – фортуна!

И, конечно, вратарь у нас молодец. Лучший игрок матча, это справедливо. Вытащил с игры два и пенальти. Он молодец. Лучший.

– Когда твоя команда настолько большими ресурсами обладает, чем остальные, как можно наслаждаться победами?

– Это капитализм. Это вот как ты приходишь в клуб, и там сидит очень много телок. Ты при этом не качок, у тебя вот такой живот, но денег ## ### (много). И все телки твои. Понимаешь? Ну, ##### (блин), ну что это?

– Кайф?

– Кайф!

Шнуров поет на матче «Зенита» впервые с 2012-го – тогда отмечали чемпионство, но проиграли «Спартаку». После этого Сергей приходил на Вираж в 2015-м, но вот празднования трофеев обходились без него. Зато песня «В Зените» играла на всех чемпионских парадах.

Уважение Кержакова и Акинфеева во время пенальти: обнимались, болтали и оценивали сэйвы друг друга

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил и в основное, и в серии

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

15 комментариев

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MikhaL
Шнур и есть главная тёлка, только он это еще не осознает.
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Сикарио
минус
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e_kot
Есть ли более мерзкий персонаж в российском шоу-бизнесе?
+10
-1
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luu
Ответ Omega-2
Минусы, как я понимаю, ставят обиженные на Шнура ценители прекрасного?
Один точно Беглов поставил
+7
-2
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Enotic
Ответ MikhaL
Шнур и есть главная тёлка, только он это еще не осознает.
Да всё он понимает
+5
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Non-Conformist
С каким теплом все принимают пригожинскую блудницу Шнура
+3
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Rudenzik
Такой контент сразу минус
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Денис Рыжков
Ответ Omega-2
Минусы, как я понимаю, ставят обиженные на Шнура ценители прекрасного?
Шнур этот что за зож но на сцене актер всего прекрасного?
+1
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Борис Громов
черт
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gelkin
Его удел это плясать вонючим клоуном при газпроме за мелкий прайс
0
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Мухамед Али
Ответ poolshh
Отвратная прическа у Шнура вот эта. Еще бы ободок серебристый одел…
Надел
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poolshh
Ответ Мухамед Али
Надел
Упс, ачипятка
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