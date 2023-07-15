Шнур на Суперкубке: спел про горящую Москву и сравнил победы «Зенита» с соблазнением девушек

И все это в золотой форме.

Вы точно заметили на Суперкубке в Казани Сергея Шнурова.

Перед стартовым свистком выступали «Монгол Шуудан» и «Ленинград» – Шнур порадовал болельщиков из Петербурга легендарным WWW.

После серии пенальти Шнур тоже надел золотую форму «Зенита» и лично поздравил главного героя матча Михаила Кержакова: «Я тебя поздравляю! ##### [Блин] ты красавец! Это было просто... Ты просто красавец!»

А потом началась вечеринка. Сначала Шнур потроллил соперников, исполнив начало песни «Москва»: «Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком... Ой, стоп, дальше вы сами знаете».

После этого зарядил написанную в 2018-м песню «В Зените», ставшую одним из неофициальных гимнов клуба – ее очень любят футболисты и болельщики.

А еще оригинально порассуждал о ходе матча в разговоре с инсайдером Иваном Карповым. Сравнил победу с соблазнением девушек в ночных клубах:

– Проигрывали, действительно. Я объективно смотрел на этот матч. И я думал, что мы, по идее, должны слить. Но – фортуна!

И, конечно, вратарь у нас молодец. Лучший игрок матча, это справедливо. Вытащил с игры два и пенальти. Он молодец. Лучший.

– Когда твоя команда настолько большими ресурсами обладает, чем остальные, как можно наслаждаться победами?

– Это капитализм. Это вот как ты приходишь в клуб, и там сидит очень много телок. Ты при этом не качок, у тебя вот такой живот, но денег ## ### (много). И все телки твои. Понимаешь? Ну, ##### (блин), ну что это?

– Кайф?

– Кайф!

Шнуров поет на матче «Зенита» впервые с 2012-го – тогда отмечали чемпионство, но проиграли «Спартаку». После этого Сергей приходил на Вираж в 2015-м, но вот празднования трофеев обходились без него. Зато песня «В Зените» играла на всех чемпионских парадах.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов