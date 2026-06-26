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  4. Павлюченко о возможной ничьей Австрии и Алжира на ЧМ, выгодной обеим сборным: «У меня такое случалось – договаривались сыграть вничеечку, чтобы остаться в лиге. Не скажу, с кем. Это нормально»

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Павлюченко о возможной ничьей Австрии и Алжира на ЧМ, выгодной обеим сборным: «У меня такое случалось – договаривались сыграть вничеечку, чтобы остаться в лиге. Не скажу, с кем. Это нормально»
Павлюченко о возможной ничьей Австрии и Алжира: нормально, у меня такое было.

Бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко высказался о возможной ничьей в матче ЧМ-2026 между Алжиром и Австрией. 

После двух матчей у обеих команд по 3 очка. Австрия идет на втором месте в группе J за счет разницы мячей, Алжир – на третьем. Очная встреча состоится 28 июня в 05:00 по московскому времени. 

– На чемпионате мира Алжир и Австрия могут сыграть вничью, что позволит и тем, и другим выйти из группы J.

– Можно договориться сыграть и 5:5, и 6:6. Поиграть на голы. Внутри нашего чемпионата у меня такое случалось: это не было сдачей или покупкой, а просто договаривались сыграть вничеечку, чтобы остаться в Премьер‑лиге.

С какой командой это было, не скажу. Тогда это было не Премьер‑лигой, а Высшей лигой, когда я делал свои первые шаги там (смеется). Я считаю, это нормально, – сказал Павлюченко.

Отметим, что Павлюченко дебютировал в Высшей лиге в 2000 году в составе «Ротора». После этого Роман играл уже в РПЛ, организованной в 2001 году.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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logoСборная Алжира по футболу
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Комментарии

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Это ненормально...
С другой стороны на это сложно повлиять..
Да и ладно. Парагвай с Австралией тоже вышли сыграть на ничью. Нахер никому ничего не надо. 0-0 играют. Почти с самого начала коэффициент на ничью был в районе 2,4
Парагвай с Австралией сейчас тем же заняты
Наследие Хихона 1982))
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