Павлюченко о возможной ничьей Австрии и Алжира на ЧМ, выгодной обеим сборным: «У меня такое случалось – договаривались сыграть вничеечку, чтобы остаться в лиге. Не скажу, с кем. Это нормально»

Павлюченко о возможной ничьей Австрии и Алжира: нормально, у меня такое было.

Бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко высказался о возможной ничьей в матче ЧМ-2026 между Алжиром и Австрией.

После двух матчей у обеих команд по 3 очка. Австрия идет на втором месте в группе J за счет разницы мячей, Алжир – на третьем. Очная встреча состоится 28 июня в 05:00 по московскому времени.

– На чемпионате мира Алжир и Австрия могут сыграть вничью, что позволит и тем, и другим выйти из группы J.

– Можно договориться сыграть и 5:5, и 6:6. Поиграть на голы. Внутри нашего чемпионата у меня такое случалось: это не было сдачей или покупкой, а просто договаривались сыграть вничеечку, чтобы остаться в Премьер‑лиге.

С какой командой это было, не скажу. Тогда это было не Премьер‑лигой, а Высшей лигой, когда я делал свои первые шаги там (смеется). Я считаю, это нормально, – сказал Павлюченко.

Отметим, что Павлюченко дебютировал в Высшей лиге в 2000 году в составе «Ротора ». После этого Роман играл уже в РПЛ , организованной в 2001 году.