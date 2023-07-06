Марио будет 18-м, кто поиграл и за ЦСКА, и за «Зенит». Семак, Жирков и Радимов тоже в списке

Плюс один.

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» – пока самый громкий в рамках летнего трансферного окна РПЛ. Болельщики ЦСКА чувствуют себя обманутыми – защитник обещал играть в России только за армейцев, а в итоге едет в Петербург.

Но в истории хватало футболистов, которые выступали за оба клуба – даже в российский период таких было 17.

Вот они (подчеркиваем – в российский период, поэтому в списке нет, например, Сергея Дмитриева).

Валерий Брошин

Брошин успел поиграть за «Зенит» и ЦСКА и в СССР, и в России. В общей сложности посвятил семь лет петербургскому клубу и шесть – московскому.

Дмитрий Быстров

Быстров значительную часть карьеры провел в ЦСКА – еще в советское время выигрывал чемпионат и Кубок. В 1995-м перешел из ЦСКА в «Зенит», где провел один сезон.

Дмитрий Хомуха

Хомуха выступал за «Зенит» с 1995-го по 1996-й, а оттуда перешел в ЦСКА, где за три года сыграл 116 матчей и забил 27 голов.

Юрий Окрошидзе

Вратарь Окрошидзе – воспитанник «Зенита», за который играл с 1992-го по 1996-й. Затем в его карьере были «Сокол» и «Рубин», а в 2000-м он присоединился к ЦСКА (19 матчей).

Владимир Кулик

Форвард Кулик – воспитанник петербургского футбола. За «Зенит» играл с 1991-го по 1996-й, накопил 211 матчей и забил 94 гола (третий бомбардир в истории клуба после Дзюба и Кержакова). В 1997-м перешел в ЦСКА – за четыре года там сыграл в 140 матчах и отгрузил 49 голов.

Владимир Лебедь

В 1995-м нападающий Лебедь перешел из владикавказского «Спартака» в ЦСКА – и Олег Романцев сразу вызвал его на матч сборной России против Фарерских островов. После двух не слишком успешных лет в ЦСКА Лебедь перешел в «Зенит», где тоже не феерил – забил лишь два гола в 21 матче.

Максим Боков

Защитник Боков начал карьеру в «Зените», за который сыграл 188 матчей и забил шесть мячей. В 1997-м Максим перешел в ЦСКА, где четыре года был стабильным игроком основы.

Владислав Радимов

Радимов считался одним из самых талантливых молодых футболистов ЦСКА 90-х. Потом уехал в Испанию, возвращался в Россию в «Динамо» и «Крылья», а в 2003 году оказался в «Зените». Там скоро стал капитаном при Петржеле. В конце карьеры уже в статусе запасного выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Предраг Ранджелович

Сербский нападающий в России успешнее всего играл в «Анжи», откуда его и забрал ЦСКА в 2001 году. За полгода Ранджелович забил 9 голов, но Газзаев отправил его в «Зенит». Там Предраг не заиграл, зато оформил первый хет-трик клуба в еврокубках – против андоррского «Энкама».

Сергей Семак

Уже в 20 лет Семак был капитаном ЦСКА, откуда уходил в «ПСЖ» в статусе одного из символов клуба. А в «Зенит» Сергей пришел в 2010-м – уже после чемпионств с «Рубином». Там же завершил карьеру игрока и сразу стал помощником Лучано Спаллетти.

Игорь Семшов

Семшов прошел все ступени школы ЦСКА, но потом оказался в «Торпедо», где и стал звездой чемпионата России – за армейцев у Игоря всего 11 матчей. В «Зените» же полузащитник появился в 2009-м – провел один сезон, после чего вернулся в «Динамо».

Роман Широков

Роман – воспитанник школы ЦСКА, но за основу в начале 2000-х так и не сыграл из-за проблем с режимом. Транзитом через «Сатурн», «Рубин» и «Химки» попал в «Зенит», где стал одним из ключевых игроков для Адвоката и Спаллетти. В 2016-м Широков вернулся в ЦСКА, но уже не тянул и закончил карьеру через полгода.

Юрий Жирков

К лету 2009-го Жирков провел за ЦСКА 215 матчей, забивал в финале Кубка УЕФА и лучший гол группового этапа Лиги чемпионов. Потом был рекордный трансфер в «Челси», но в 2011-м полузащитника уже проклинали за переход в «Анжи». В «Зените» Жирков стал Юрием Валентиновичем, сыграл 127 матчей и трижды выиграл чемпионат.

Алексей Ионов

Ионов был первым местным воспитанником, кто подобрался к основе со времен Денисова и Быстрова. Затем были скандалы с алкоголем, «Кубань», «Анжи» и «Динамо». Оттуда-то Алексей и перешел в аренду в ЦСКА на сезон – играл вингера и даже центрального нападающего. Но не особенно удачно – 3+4 в 29 матчах.

Саломон Рондон

«Зенит» получил праймового Рондона из «Рубина» – венесуэльский форвард забил 28 голов в 58 матчах, лучший период в карьере. А вот ЦСКА весной 2021 года искал хоть какое-то усиление нападения – и взял Саломона в аренду у китайского «Даляня» за 500 тысяч евро. За армейцев Рондон забил 4 гола в 13 матчах, 2 из них – с пенальти.

Антон Заболотный

В начале карьеры воспитанник ЦСКА ездил по арендам, а не играл за главную команду, а потом и вовсе ушел. В итоге сверкнул в «Тосно», после чего попал в «Зенит» – Роберто Манчини увидел в нем замену Артему Дзюбе. В РПЛ за 2 сезона Антон забил 1 гол – «СКА-Хабаровск» в последнем туре сезона-2017/18 (болельщики выбрали его лучшим в сезоне).

В 2021-м Заболотный транзитом через «Сочи» вернулся в ЦСКА, где играет до сих пор.

Вячеслав Караваев

Воспитанник ЦСКА так и не пробился в основу родного клуба из-за Марио Фернандеса. Караваев ушел в пражскую «Спарту», потом в «Витесс», а в 2019-м его за 8 млн выкупил «Зенит». Иронично, что трансфер провернули из-за отказа Марио. С «Зенитом» Вячеслав взял 5 чемпионств.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Евгений Одиноков, Алексей Филиппов, Владимир Песня, Григорий Сысоев, Антон Денисов, Джампьеро Спозито/Sync,Чернов, Алексей Даничев; pfc-cska.com; fc-zenit.ru