Новый босс российских судей – серб Милорад Мажич. Что о нем известно?

Похоже, приедет вместе с Чакыром.

РФС назначил нового главу департамента судейства – Милорада Мажича. Сербский специалист заключил двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Павел Каманцев, ранее занимавший эту должность, продолжит работу руководителем судейского комитета.

«Благодарю руководство РФС за проявленное доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия – это большой вызов для меня. С 2019 года в России запущена большая программа по реформированию футбольного судейства. За это время было сделано многое, особенно на начальном уровне подготовки, но нужно не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться вперед. РПЛ и Кубок России – это витрина российского футбола и моей первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах».

Мажич с ходу объяснил, что поменяет в российском судействе

Слово боссу!

«Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре. С нового сезона оценивать работу судей будут ВАР‑инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона, как раньше, а в отдельной комнате ВАР‑центра. Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику», – подробно рассказывал о целях работы Мажич после назначения.

Что известно о Мажиче?

• Милорад – бывший арбитр. Последний свой матч серб отработал три с половиной года назад – в китайской Суперлиге! Там Милорад стал первым иностранным арбитром.

• Мажич пришел в футбол как игрок (как пишет сербский ekspres, играл за «Врбаст», «Войводину» и «Кабель»), но в 1992-м получил тяжелую травму колена и перенес пять операций и в 1996-м начал карьеру судьи.

• В Сербии работал на сложнейших матчах «Црвены Звезды» и «Партизана».

«У них всегда была специфика. Через призму матчей отражалось очень много футбольного и нефутбольного. Когда играют эти два клуба, вся страна будто дрожит, раскалывается пополам. Но вполне можно жить, не болея ни за «Партизан», ни за «Црвену Звезду». Когда подходишь к матчу с нейтральным настроем, вместо боли и напряжения получаешь на матчах огромное удовольствие. Эти игры несут в себе особый вызов, который мотивирует и движет вами. Атмосфера, в которой проходят эти матчи, действительно необычная, наполненная эмоциональным зарядом, порой доходящим до точки кипения. Это большая честь, но и ответственность».

• Пик карьеры Мажича – финал ЛЧ-2018 (пробежал 16 км!) и работа на чемпионатах мира в Бразилии и России, а также на Евро-2016.

• На ЧМ-2014 Мажич отсудил два матча: Германия – Португалия (4:0) и Аргентина – Иран (1:0). И там и там к нему были вопросы – в первой игре из-за удаления Пепе и пенальти в ворота португальцев, а во втором – из-за неназначенного пенальти в ворота аргентинцев. Криштиану был очень недоволен судьей, но отношения у них ровные.

«Мы часто встречались после того матча. Ничего особенного, между нами отношения взаимного уважения. Иногда между нами возникают разногласия на поле, но все эти детали уходят со стартовым свистком. Ничего личного!»

• В 2015-м Милорад судил первый матч четвертьфинала ЛЧ между «Атлетико» и «Реалом» (0:0). За работу его похвалили Икер Касильяс и Дани Карвахаль, но полузащитник «Атлетико» Марио Суарес посчитал, что судья не справился с работой.

• На Евро-2016 нареканий к работе Мажича не было – как и на ЧМ-2018, где Милорад добрался до четвертьфинала Бразилия – Бельгия. Перед турниром в России серб отработал финал ЛЧ – тот самый, в котором Кариус допустил две роковые ошибки.

• После завершения карьеры арбитра Мажич на два года отправился на Кипр – возглавил местную судейскую коллегию. Параллельно с этим обучал судей на должности инструктора ФИФА. С российским футболом Мажич соприкоснулся в сентябре 2022 года, когда вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

• Занимается не только футболом, но и сельским хозяйством, по этой специальности защитил даже докторскую в университете Нови-Сада, набирался бизнес-опыта как директор компании «Златиборац».

«К счастью, мне удалось сбалансировать все эти обязательства, – рассказывал он в 2016-м. – Руководство компании с нескрываемым вниманием следит за моей судейской работой и с нетерпением ждет каждую игру. Опыт работы в компании в менеджменте очень помог мне в судействе, а футбольный опыт – в компании».

Еще несколько цитат, которые помогут лучше узнать Мажича

• «Свою первую игру на взрослом уровне я отсудил в 1996 году. Один из игроков подошел ко мне после игры и сказал: «Однажды ты будешь судить в Лиге чемпионов». Я ответил: «Ты, наверное, говоришь это каждому судье». Я не помню его фамилию, но я хотел бы найти его сейчас и поблагодарить за предсказание».

• «Каждая игра по-своему требовательна и важна. Все помнят нас по последней игре – вне зависимости от статуса судьи. Наша успешная работа может быть уничтожена несколькими подряд неудачными матчами».

• «Приятно быть частью истории и видеть, как, например, Иньеста, Хави или Хуммельс принимают решения арбитра независимо от того, в чью пользу оно было, как бы говоря: «Положите мяч на землю и давайте играть».

• «Быть ​​уникальным непросто. Я пытаюсь понять, как этого достичь этой уникальности. Если я работаю так же, как мои коллеги, этого недостаточно. Я стремлюсь к тому, что отличало бы меня от других, пытаюсь предложить что-то новое. Вероятно, судейские комитеты УЕФА и ФИФА что-то увидели во мне, когда доверяли мне большие матчи».

• «Самокритичность — моя добродетель. Много лет я анализирую, исправляю ошибки, планирую, что буду делать завтра. Я могу быть строг к себе – даже больше, чем следует. Люди говорят, что лучше всего учиться на собственных ошибках. Я согласен, но успешные люди учатся и на чужих ошибках. Я трачу меньше энергии, когда учусь на чужих ошибках. Я не приемлю поговорку «Главное не победа, а участие». Смысл спорта в том, чтобы быть лучшим. Даже дети не играют только для того, чтобы играть. Они борются за победу. Только так можно стать чемпионом».

• «Верю, что роботы будут судить матчи, только когда на поле будут роботы-футболисты. Судьи – тоже действующие лица, имеют право на ошибку. Так же, как и футболисты, тренеры... Поэтому их решения имеют особую привлекательность. Представьте, если бы вратарям разрешили отменять какие-то удары. Например, если он ошибся, что счет матча аннулируется. Каким тогда был бы футбол, как бы отреагировали болельщики? Не говоря уже о нападающих».

Похоже, Чакыр тоже переезжает в Россию. Он друг Мажича

«Чемпионат» сообщает, что бывший турецкий арбитр Джюнейт Чакыр войдет в ЭСК РФС. С ним договорились благодаря его хорошим отношениям с Мажичем.

Милорад и Джюнейт связаны не только футболом.

«Он мой большой друг, – рассказывал Мажич. – Скромный человек, который сделал очень большую карьеру. Чакыр работает в стране, где ужасно сложно быть рефери – у них в стране много больших клубов. В Турции футбол воспринимается совсем по-другому. Его нельзя сравнивать ни с какой другой средой. Когда ты едешь туда судить, болельщики поднимают такой шум, что любое общение с коллегами невозможно. Чакыр пользуется огромным авторитетом в такой лиге».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts, Shaun Botterill