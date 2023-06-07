Смолов у Нобеля: осмысление паненки на ЧМ, срыв трансфера в «МЮ» и что с Захаряном

За сборную больше не сыграет.

Федор Смолов пришел на интервью к Нобелю Арустамяну. Там нападающий рассказал о впечатлениях от сезона «Динамо», поделился инсайдами, куда мог перейти, а также поведал, чем хочет заниматься после завершения карьеры.

Sports.ru выбрал самые яркие моменты из разговора.

Смолов считает, что «Динамо» завалило сезон, но состав команды не тянет на топ-3

«Провели сезон не самым удачным образом – но на это были объективные причины. Из команды ушли иностранцы, на которых рассчитывало руководство – Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна и Никола Моро. Равноценно заменить их не получилось. Но, учитывая уровень, который стремительно катится вниз, мы могли достойно выступить и этим составом.

Зимние сборы нас прибили. На последних сборах мы играли с командами РПЛ – и довольно неплохо. Но перед последним контрольным матчем с ЦСКА что-то сломалось. И наши ожидания, и ожидания болельщиков от этого сезона не оправдались. Виноваты все: и руководство, и игроки, и тренерский штаб.

Перед уходом на зимнюю паузу я говорил, что считаю четвертое место «Динамо» удачным раскладом. Наш состав не на топ-3».

Федор и сборная России – все

« За сборную больше не сыграю . Учитывая ситуацию, я не вижу перспектив возвращения России на международную арену. Есть смысл привлекать в сборную молодых ребят – в своем пребывании там я не вижу смысла.

Если бы меня пригласили на какой-то важный товарищеский матч, я бы все равно отказался – но не потому, что мне безразлична судьба сборной. Просто я искренне не вижу в этом смысла. Что мне даст товарищеский матч в Бишкеке? Я лучше отдохну. У меня все болит, я играю на уколах. Подготовиться [к клубным матчам] в этом возрасте гораздо важнее, чем поехать сыграть какие-то минуты с не самыми классными соперниками».

У Смолова были варианты с «Галатасараем» и «Истанбулом», но не сложилось

«Прошлым летом вел переговоры с «Галатасараем»: разговаривал и с тренером, и с президентом. Параллельно с переговорами я получил повреждение на предыгровой тренировке – должен был пропустить 3-4 недели. Я отправил «Галатасараю» МРТ, и мне дали понять: нападающий нужен сейчас. Через пару недель они подписали Мауро Икарди.

Я бы хотел [перейти в «Галатасарай»]. Помню, зашел на профиль команды в Tranfermarkt и офигел (кроме Икарди в «Галатасарае» играют Дрис Мертенс, Лукас Торрейра, Хуан Мата, Фернандо Муслера и Бафетимби Гомис, а зимой пришел Николо Дзаньоло – прим. Sports.ru). Понимаю, что, возможно, не был бы там игроком старта. Но сменить обстановку на тренировках с такими партнерами точно стоит того.

Зимой был «Истанбул». Показалось, что тренер Эмре Белезоглу хотел меня видеть. Поговорил с Сашей Епуряну, много думал, анализировал, но решил отказаться».

Что с Захаряном?

« Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс, к сожалению . Но, опять же, чудес не бывает. Когда ты тренируешься с футболистами уровня Бальбуэны, Шиманьского, Ордеца, Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках, то ты и на тренировках не снижаешь мотивацию.

Плюс, я думаю, он сам для себя переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной, было много всего. Я могу привести в пример Олега Шатова – мне кажется, у него была схожая ситуация в «Зените» после ухода Халка.

Например, Йоканович со мной перед сезоном советовался, кому капитанскую повязку дать – Фомину или Захаряну. Я сказал, что Захе вообще 19 лет, на него сейчас слишком много навалится, с этим сложно справиться ввиду возраста, правильного окружения, восприятия и так далее.

Он переосмыслил свою роль, чуть переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это же выглядело совершенно по-другому.

Когда один выпадает, а команда играет окей, то это не так бросается в глаза. Когда повышенные ожидания и у самого себя, и у болельщиков, а команда нестабильна и плохо играет – конечно, на первый план выходит кто? Чудака в «Челси» хотели ####, и где он? В целом это справедливо, и это его проблема в первую очередь. Он сам не понимает, что ему с этим делать».

Смолову не нравится подход молодых игроков: не выкладываются на тренировках, огрызаются

«У молодых ребят сейчас в основном нет спортивной злости. Они не готовы на тренировках прикладывать сверхусилия. У них есть иллюзия, что даже с таким подходом они изи набьют 50 игр за сборную. Они ходят в тренажерный зал, потому что видят, что то же самое делает Криштиану Роналду. Но при этом не могут остановить мяч.

Это проблема поколения. Они мало времени проводят на улице, общаются в соцсетях. Они не привыкли коммуницировать, они особо не разговаривают, у них непонятно какие интересы. Общаются с себе подобными – им, наверное, окей.

На тренировках я пытаюсь что-то подсказывать, но они не воспринимают информацию. Когда начинаешь что-то высказывать им в другой форме, они начинают отвечать. Парень к 21 годам ни одной игры в РПЛ не сыграл, я ему говорю: «Ты делаешь по 3-4 касания, не крутишь головой, все время теряешь мяч и затягиваешь. На этой позиции так играть нельзя». Он мне отвечает: «А ты все время пятками играешь». Он искренне считает, что это окей. Они не видят авторитетов в старших игроках».

После завершения карьеры Смолов хочет стать спортивным функционером

«После окончания карьеры хочу сначала попутешествовать. А потом планирую пойти учиться на спортивный менеджмент. Уже выбрал несколько курсов. Хочу поехать в США, слышал, что у Немецкого футбольного союза хорошие курсы, в Манчестер тоже хочу съездить.

35-36 лет – достаточно молодой возраст. Есть возможность прожить другую жизнь – и это классно. Я, например, не вижу большого количества классных спортивных функционеров в России. Мне кажется, это та ниша, в которой можно себя проявить – но надо сначала отучиться».

Футбольная школа, организованная с Мамаевым в Дубае: «Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь?»

«Мы вышли на рынок просто сами, частная школа. А там есть академии «ПСЖ», Ла Лиги, «Динамо» Киев – с ними конкурировать объективно сложно. Если мы поставим ценник как в «ПСЖ», куда придут – к нам или туда? Конечно, туда. Нам нужно начинать с поступательного движения.

Я туда ездил, был на тренировках. У меня классные отзывы, детям нравится – это важно. Мы это с Пашей проговаривали: мы с точки зрения участников ежедневного процесса знаем, что нужно. Именно с футбольной точки зрения. Знакомые, и твои в том числе, ходили в «ПСЖ», в «Динамо» Киев – говорят, что разница большая в подходе. Эти отзывы дают надежду на то, что, может, это когда-то перерастет в бизнес.

Уровень абсурда [в ситуации с резонансом на открытие школы], что какая-то бывшая спортсменка, будучи депутатом, говорит: «Ну от мобилизации скрывается». (Светлана Журова заявила: «Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации» – Sports.ru). У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ####. Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь? Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации? Ну лучше не комментируй, если не понимаешь, о чем речь идет».

Незабитый пенальти на ЧМ-2018 – как так вышло?

« Я не могу назвать незабитый пенальти в ворота Хорватии своим основным провалом на ЧМ-2018. Я провалил ЧМ еще до пенальти , потому что не был основным игроком на том турнире. С хорватами я сыграл неплохо, с испанцами выполнял тренерскую установку. Несмотря ни на что, считаю себя причастным к успехам сборной.

Говоря о пенальти: это не была попытка выпендриться и показать, что я такой классный. У меня действительно тряслись коленки, я не знал, куда пробить. И почему-то в тот момент пришло такое решение . Если бы я технически хорошо исполнил тот удар, то я бы забил. Я безобразно пробил, потому что меня трясло. Элемент понта был. 95% игроков в команде в принципе не бьют паненкой, у них даже нет мысли такой. Это пижонство.

После матча мелькали мысли, что я этого не заслужил. После игры мы поругались с Габуловым. Он сказал, что я подставил команду, обвинял меня в разгильдяйстве и пижонстве. Я тоже разозлился и говорил с ним на повышенных тонах. Нас разняли, а уже после мы оба успокоились и разрулили ситуацию.

После матча я процитировал Джордана, потому что нашел в этом способ защитить себя. Это была очень нелепая попытка, но все потому что я не нашел в себе силы извиниться сразу после».

Смолов мог перейти в «МЮ» и дортмундскую «Боруссию»

«Были варианты с «Дортмундом» и «МЮ». Про «Боруссию» узнал после матча с ними – партнер по «Краснодару» Артур Енджейчик сказал, что Тухель и Блащиковски интересовались сроком моего контракта, номером агента. Полтора года мы разговаривали.

Когда были переговоры с «Дортмундом», у меня было предложение из Китая на какие-то невероятные деньги. Мне Паша [Мамаев] говорил: «Я тебя сейчас сам соберу и вали отсюда». А я отвечал: «Мне ######, я хочу в Дортмунд».

Мог в «Юнайтед» перейти – Герман Ткаченко общался с Жозе Моуринью. Рассматривали как третьего нападающего, потому что Лукаку не забивал, а Златан возрастной. Все заруинил Алексис Санчес, который кинул «Сити» и перешел в «МЮ». Если бы не он, той зимой я бы перешел в «Юнайтед».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Сергеев, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press