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Смолов у Нобеля: осмысление паненки на ЧМ, срыв трансфера в «МЮ» и что с Захаряном

Федор Смолов Федор Смолов
Нобель Арустамян Нобель Арустамян
Футбол Футбол

За сборную больше не сыграет.

Федор Смолов пришел на интервью к Нобелю Арустамяну. Там нападающий рассказал о впечатлениях от сезона «Динамо», поделился инсайдами, куда мог перейти, а также поведал, чем хочет заниматься после завершения карьеры.

Sports.ru выбрал самые яркие моменты из разговора.

Смолов считает, что «Динамо» завалило сезон, но состав команды не тянет на топ-3

«Провели сезон не самым удачным образом – но на это были объективные причины. Из команды ушли иностранцы, на которых рассчитывало руководство – Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна и Никола Моро. Равноценно заменить их не получилось. Но, учитывая уровень, который стремительно катится вниз, мы могли достойно выступить и этим составом. 

Зимние сборы нас прибили. На последних сборах мы играли с командами РПЛ – и довольно неплохо. Но перед последним контрольным матчем с ЦСКА что-то сломалось. И наши ожидания, и ожидания болельщиков от этого сезона не оправдались. Виноваты все: и руководство, и игроки, и тренерский штаб. 

Перед уходом на зимнюю паузу я говорил, что считаю четвертое место «Динамо» удачным раскладом. Наш состав не на топ-3».

Федор и сборная России – все

«За сборную больше не сыграю. Учитывая ситуацию, я не вижу перспектив возвращения России на международную арену. Есть смысл привлекать в сборную молодых ребят – в своем пребывании там я не вижу смысла.

Если бы меня пригласили на какой-то важный товарищеский матч, я бы все равно отказался – но не потому, что мне безразлична судьба сборной. Просто я искренне не вижу в этом смысла. Что мне даст товарищеский матч в Бишкеке? Я лучше отдохну. У меня все болит, я играю на уколах. Подготовиться [к клубным матчам] в этом возрасте гораздо важнее, чем поехать сыграть какие-то минуты с не самыми классными соперниками».

У Смолова были варианты с «Галатасараем» и «Истанбулом», но не сложилось

«Прошлым летом вел переговоры с «Галатасараем»: разговаривал и с тренером, и с президентом. Параллельно с переговорами я получил повреждение на предыгровой тренировке – должен был пропустить 3-4 недели. Я отправил «Галатасараю» МРТ, и мне дали понять: нападающий нужен сейчас. Через пару недель они подписали Мауро Икарди.

Я бы хотел [перейти в «Галатасарай»]. Помню, зашел на профиль команды в Tranfermarkt и офигел (кроме Икарди в «Галатасарае» играют Дрис Мертенс, Лукас Торрейра, Хуан Мата, Фернандо Муслера и Бафетимби Гомис, а зимой пришел Николо Дзаньоло – прим. Sports.ru). Понимаю, что, возможно, не был бы там игроком старта. Но сменить обстановку на тренировках с такими партнерами точно стоит того.

Зимой был «Истанбул». Показалось, что тренер Эмре Белезоглу хотел меня видеть. Поговорил с Сашей Епуряну, много думал, анализировал, но решил отказаться».

Что с Захаряном?

«Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс, к сожалению. Но, опять же, чудес не бывает. Когда ты тренируешься с футболистами уровня Бальбуэны, Шиманьского, Ордеца, Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках, то ты и на тренировках не снижаешь мотивацию. 

Плюс, я думаю, он сам для себя переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной, было много всего. Я могу привести в пример Олега Шатова – мне кажется, у него была схожая ситуация в «Зените» после ухода Халка.

Например, Йоканович со мной перед сезоном советовался, кому капитанскую повязку дать – Фомину или Захаряну. Я сказал, что Захе вообще 19 лет, на него сейчас слишком много навалится, с этим сложно справиться ввиду возраста, правильного окружения, восприятия и так далее. 

Он переосмыслил свою роль, чуть переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это же выглядело совершенно по-другому.

Когда один выпадает, а команда играет окей, то это не так бросается в глаза. Когда повышенные ожидания и у самого себя, и у болельщиков, а команда нестабильна и плохо играет – конечно, на первый план выходит кто? Чудака в «Челси» хотели ####, и где он? В целом это справедливо, и это его проблема в первую очередь. Он сам не понимает, что ему с этим делать».

Смолову не нравится подход молодых игроков: не выкладываются на тренировках, огрызаются

«У молодых ребят сейчас в основном нет спортивной злости. Они не готовы на тренировках прикладывать сверхусилия. У них есть иллюзия, что даже с таким подходом они изи набьют 50 игр за сборную. Они ходят в тренажерный зал, потому что видят, что то же самое делает Криштиану Роналду. Но при этом не могут остановить мяч.

Это проблема поколения. Они мало времени проводят на улице, общаются в соцсетях. Они не привыкли коммуницировать, они особо не разговаривают, у них непонятно какие интересы. Общаются с себе подобными – им, наверное, окей.

На тренировках я пытаюсь что-то подсказывать, но они не воспринимают информацию. Когда начинаешь что-то высказывать им в другой форме, они начинают отвечать. Парень к 21 годам ни одной игры в РПЛ не сыграл, я ему говорю: «Ты делаешь по 3-4 касания, не крутишь головой, все время теряешь мяч и затягиваешь. На этой позиции так играть нельзя». Он мне отвечает: «А ты все время пятками играешь». Он искренне считает, что это окей. Они не видят авторитетов в старших игроках».

После завершения карьеры Смолов хочет стать спортивным функционером

«После окончания карьеры хочу сначала попутешествовать. А потом планирую пойти учиться на спортивный менеджмент. Уже выбрал несколько курсов. Хочу поехать в США, слышал, что у Немецкого футбольного союза хорошие курсы, в Манчестер тоже хочу съездить.

35-36 лет – достаточно молодой возраст. Есть возможность прожить другую жизнь – и это классно. Я, например, не вижу большого количества классных спортивных функционеров в России. Мне кажется, это та ниша, в которой можно себя проявить – но надо сначала отучиться».

Футбольная школа, организованная с Мамаевым в Дубае: «Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь?»

«Мы вышли на рынок просто сами, частная школа. А там есть академии «ПСЖ», Ла Лиги, «Динамо» Киев – с ними конкурировать объективно сложно. Если мы поставим ценник как в «ПСЖ», куда придут – к нам или туда? Конечно, туда. Нам нужно начинать с поступательного движения.

Я туда ездил, был на тренировках. У меня классные отзывы, детям нравится – это важно. Мы это с Пашей проговаривали: мы с точки зрения участников ежедневного процесса знаем, что нужно. Именно с футбольной точки зрения. Знакомые, и твои в том числе, ходили в «ПСЖ», в «Динамо» Киев – говорят, что разница большая в подходе. Эти отзывы дают надежду на то, что, может, это когда-то перерастет в бизнес.

Уровень абсурда [в ситуации с резонансом на открытие школы], что какая-то бывшая спортсменка, будучи депутатом, говорит: «Ну от мобилизации скрывается». (Светлана Журова заявила: «Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации» – Sports.ru). У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ####. Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь? Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации? Ну лучше не комментируй, если не понимаешь, о чем речь идет».

Незабитый пенальти на ЧМ-2018 – как так вышло?

«Я не могу назвать незабитый пенальти в ворота Хорватии своим основным провалом на ЧМ-2018. Я провалил ЧМ еще до пенальти, потому что не был основным игроком на том турнире. С хорватами я сыграл неплохо, с испанцами выполнял тренерскую установку. Несмотря ни на что, считаю себя причастным к успехам сборной. 

Говоря о пенальти: это не была попытка выпендриться и показать, что я такой классный. У меня действительно тряслись коленки, я не знал, куда пробить. И почему-то в тот момент пришло такое решение. Если бы я технически хорошо исполнил тот удар, то я бы забил. Я безобразно пробил, потому что меня трясло. Элемент понта был. 95% игроков в команде в принципе не бьют паненкой, у них даже нет мысли такой. Это пижонство.

После матча мелькали мысли, что я этого не заслужил. После игры мы поругались с Габуловым. Он сказал, что я подставил команду, обвинял меня в разгильдяйстве и пижонстве. Я тоже разозлился и говорил с ним на повышенных тонах. Нас разняли, а уже после мы оба успокоились и разрулили ситуацию.

После матча я процитировал Джордана, потому что нашел в этом способ защитить себя. Это была очень нелепая попытка, но все потому что я не нашел в себе силы извиниться сразу после».

Смолов мог перейти в «МЮ» и дортмундскую «Боруссию»

«Были варианты с «Дортмундом» и «МЮ». Про «Боруссию» узнал после матча с ними – партнер по «Краснодару» Артур Енджейчик сказал, что Тухель и Блащиковски интересовались сроком моего контракта, номером агента. Полтора года мы разговаривали.

Когда были переговоры с «Дортмундом», у меня было предложение из Китая на какие-то невероятные деньги. Мне Паша [Мамаев] говорил: «Я тебя сейчас сам соберу и вали отсюда». А я отвечал: «Мне ######, я хочу в Дортмунд».

Мог в «Юнайтед» перейти – Герман Ткаченко общался с Жозе Моуринью. Рассматривали как третьего нападающего, потому что Лукаку не забивал, а Златан возрастной. Все заруинил Алексис Санчес, который кинул «Сити» и перешел в «МЮ». Если бы не он, той зимой я бы перешел в «Юнайтед».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Сергеев, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press

53 комментария

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Gringo1
Говоря о пенальти:
1. Это не была попытка выпендриться
2. Элемент понта был
+49
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Алексей Степанюк
"Смолову не нравится подход молодых игроков: не выкладываются на тренировках," - то ли дело Федя, знаменитый мистер "останусь после тренировки отрабатывать паненки".
+37
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DanielCarvalho
Что бы ты не говорил Федя, пусть даже у тебя тряслись коленки, это не повод бить паненкой в таком матче. Пробей мощно в угол, пусть лучше ты таким образом промахнешься, чем твои детские понты. Жаль Габулов не втащил тебе. урод ты зажравшийся
+43
-18
+25
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Алексей Степанюк
Ответ Gringo1
Говоря о пенальти: 1. Это не была попытка выпендриться 2. Элемент понта был
Этот человек в одном и том же интевью говорит "молодые игроки не уважают старших, не слушают их советов". И потом в этом же интервью говорит, что подрался с Габуловым после пеналя паненкой в 1/4 ЧМ, когда ему старший и опытный футболист справедливо накидал ему за пижонство
+26
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Алексей Степанюк
Ответ Алексей Степанюк
"Смолову не нравится подход молодых игроков: не выкладываются на тренировках," - то ли дело Федя, знаменитый мистер "останусь после тренировки отрабатывать паненки".
Простите, еще дополню. "Они мало времени проводят на улице, общаются в соцсетях." - СЛАВА БОГУ что появилось поколение футболистов, которое равняется на Роналду и тратят время на тренировки и зал, а не как федуня - на клубы, улицы и тусовчки. "На тренировках я пытаюсь что-то подсказывать, но они не воспринимают информацию." - Федя, а с чего тебя слушать должны? ты даже не величина условного Кураньи, который в Динамовские годы мог тебя учить чему-то полезному, с опытом игры в конкурентной Бундеслиге. Ты почти всю карьеру имел место лимитчика. "Ты делаешь по 3-4 касания, не крутишь головой, все время теряешь мяч и затягиваешь. На этой позиции так играть нельзя" - Федя, а ты так не делаешь чтоли? Ну да, есть у тебя техника чуть выше уровня РПЛ, вот только нарезок смешных с твоими косяками на ютубе достаточно, и сняты они все в РПЛ. что-то в Испании не прокатила твоя чудо техника. капец, у него за всю карьеру от силы 3 успешных сезона в составе Краснодара и еще 12 посредственных сезонов в РПЛ, а гонору - как будто он Роналду, не меньше
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achrustalev
Дзюба же перед серией пенальти с хорватами разговаривал с игроками — это даже в трансляцию попало. Говорил: «Если сомневаетесь, куда бить, пробейте мощно по центру». Смолов не послушал старшего (на два года) товарища.
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Алексей Степанюк
Ответ DanielCarvalho
Что бы ты не говорил Федя, пусть даже у тебя тряслись коленки, это не повод бить паненкой в таком матче. Пробей мощно в угол, пусть лучше ты таким образом промахнешься, чем твои детские понты. Жаль Габулов не втащил тебе. урод ты зажравшийся
этот "футболист" потом еще с улыбками бегал по самолету и снимал в инсту фоточки с довольной харей. а через ГОД сподобился сказать в левом интервью, что он якобы "извиняется за промазанный пеналь, у него дрожали коленки". из-за его пеналя сборная лишилась 2 матчей ЧМ и возможного финала
+17
-6
+11
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Joey Ramone
Апогей бреда, чуши и ахинеи. Как-будто амёба какая-то разговаривает. Чисто репортаж из дурки. Насколько человек может быть тупым 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+18
-11
+7
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Deathember
Ответ DanielCarvalho
Что бы ты не говорил Федя, пусть даже у тебя тряслись коленки, это не повод бить паненкой в таком матче. Пробей мощно в угол, пусть лучше ты таким образом промахнешься, чем твои детские понты. Жаль Габулов не втащил тебе. урод ты зажравшийся
Да как же вы надоели уже за один эпизод как бабка старая всю жизнь одно и то же говорить человеку. Ну не забил, с кем не бывает. Реально, не устали еще с заевшей пластинкой в комменты к статьям про Смолова каждый раз идти?
+10
-3
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endrioo
"Мог в «Юнайтед» перейти – Герман Ткаченко общался с Жозе Моуринью. Рассматривали как третьего нападающего, потому что Лукаку не забивал, а Златан возрастной." Златан и сейчас Федя может забить больше тебя, не льсти себе.
+6
0
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AVSamaranch
Несчастный Манчестер Юнайтед. Если б не Алексис Санчес, пришлось бы Смолова брать, вот где драма-то. Лукака не забивает, Ибра старый (это тот, который несколько лет потом играл на топ-уровне), остаётся Смолов.
+5
0
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Kabardinka
Вот Сарай пронесло с таким "подарком". Взятый вместо Феди, некто Икарди, в одно лицо им титул принес.
+4
0
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Ходжа Насреддин
тот случай, когда после интервью мнение о человеке не поменялось
как был пижон - так и остался
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Dmitry Orlov
Ответ Бронислав Каминский
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Ну какого "возможного финала", спуститесь на землю, ну вышли бы на Англию, ну вынесли бы англичане нас 4:0, и это было бы больно. А с чего бы игрокам из АПЛ не вынести игроков из РПЛ-2018 + Черышев (больше у нас игроков из сильных чемпионатов тогда не было), которые и так уже выше головы прыгнули?
А так - не вышли на англичан, не получили разгром и нам остаётся мечтать "как бы круто могло было быть, если бы не треклятый Смолов".
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Алексей Степанюк
Ответ endrioo
"Мог в «Юнайтед» перейти – Герман Ткаченко общался с Жозе Моуринью. Рассматривали как третьего нападающего, потому что Лукаку не забивал, а Златан возрастной." Златан и сейчас Федя может забить больше тебя, не льсти себе.
- Алле, это Жозе Моуриньо? Смолова будете подписывать третьим форвардом?
- вы кто такой?
- ой все пока, мы идем подписывать контракт с Локо, не звоните нам
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Pavelaznaurov
Фёдор большой талант…был,не состоялся из за глупой головы…сейчас все осознал…. Да поздно уже….
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Dmitry Orlov
Ответ Pasta
Я как-то тоже пропустил момент, когда Федя должен был стать каким-то авторитетом хоть для кого-то в футболе и когда он должен котироваться, как какой-то некий важный российский игрок...
Ну "парню, который к 21 годам ни одной игры в РПЛ не сыграл" имеет смысл послушать того, кто 3 сезона подряд забивал 10+ голов (а один из них - 20 голов), а не тупо огрызаться.
Как бы даже если глянуть в "клуб 100", можно сделать вывод, что Смолов - далеко не последний игрок российского чемпионата.
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Sports deti shlyuh
Хочу в Дортмунд, если бы не Алексис Санчес перешёл бы в МЮ... ты в какой реальность живёшь деревянные лимитная😂😂😂
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Ростислав Романенко
Федя конечно наговорил тут на несколько сотен комментов обсуждения, но чего еще ждать от форварда, который меньше чем Реалу и Барселоне в Испании не забивал))))
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Maximus Bes
а лучше всего жилось при царе, потому что тогда у меня стоял. Федя дед и это печально!
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Dmitry Orlov
Жанр "пересказываем 2,5-часовое интервью за 2 минуты" - порочен изначально. В текстовой версии не видны интонации, настроение, с которым сказана та или иная фраза. А некоторые - так и просто выдёргиваются из контекста.
Советую не сразу комментировать текстовую версию, а сначала глянуть видео, хотя бы по таймкодам. Короткие текстовые фрагменты всего не передадут.

А по видео видно, что Федя стремился к большему, сожалеет об ошибках (в статье ВООБЩЕ не упомянули, что он считает одной из главных ошибок, что не остался в Фейенорде, а вернулся в РПЛ), стремится к тому, чтобы изучить что-то новое. В общем, далеко не такой пофигист, как ни о чём не жалеющий Кокорин.
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Алексей Степанюк
Ответ Dmitry Orlov
Ну какого "возможного финала", спуститесь на землю, ну вышли бы на Англию, ну вынесли бы англичане нас 4:0, и это было бы больно. А с чего бы игрокам из АПЛ не вынести игроков из РПЛ-2018 + Черышев (больше у нас игроков из сильных чемпионатов тогда не было), которые и так уже выше головы прыгнули? А так - не вышли на англичан, не получили разгром и нам остаётся мечтать "как бы круто могло было быть, если бы не треклятый Смолов".
те англичане абсолютными дровами были, с ужасным уровнем игры (и не надо затирать про АПЛ, уровень игры английской сборной ужасающий, их и на евро было невозможно смотреть потом). хорваты с ними долго бились только потому, что много сил потратили в допвремени в плейофф. да даже если было бы 2 разгрома, да даже если бы нас франция 7 0 в финале бы вынесла - было бы еще 2 исторических матча на домашнем ЧМ. а случилась федина паненка
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Арсений Денисов
Ответ TaR
Все рассуждения вполне логичны и обоснованы. И про переход и про Захаряна и про Динамо и про пенальти хорватам. Но чувствую сейчас понесется куча недовольств
Почитал комментарии и заметил, что не оскорбляете Смолова только вы. При этом никто, кроме вас не почувствовал, что его захейтят…
Полностью с вами согласен
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Pasta
Ответ Gringo1
Говоря о пенальти: 1. Это не была попытка выпендриться 2. Элемент понта был
Смолов футболист, при чем даже по меркам спортсменов - не самый умный. Он просто не в ладах с логикой, он просто не может даже простые банальные логические цепочки связать в своем сознании.
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Алексей Степанюк
Ответ Dmitry Orlov
>>ответ товарищу, который заблокировал возможность отвечать ему в комментариях >те англичане абсолютными дровами были, с ужасным уровнем игры (и не надо затирать про АПЛ, уровень игры английской сборной ужасающий Можно подумать, у нас был прекраснейший уровень игры, кроме матча с Хорватией и игр с заведомо более слабыми командами. Можно подумать, у нас, кроме Черышева, Головина, Фернандеса и вечно травмированного Дзагоева в той сборной было много не-дров. Ну гляньте вы состав команды, игравший с хорватами - Смолов, Кутепов, Кудряшов, Зобнин, Самедов, Газинский - ну С ЧЕГО БЫ этим людям выносить англичан? С чего им играть хотя бы на том же уровне? Или вся надежда на Акинфеева и 39-летнего Игнашевича? >да даже если бы нас франция 7 0 в финале бы вынесла - было бы еще 2 исторических матча на домашнем ЧМ Поинтересуйтесь у бразильцев, каково им было 1:7 на домашнем чемпионате влетать, утешает ли их то, что вышли в полуфинал и проиграли там не кому-то, а будущим чемпионам. Счёт на табло - то, что все запомнят.
чел, я те матчи смотрел, и в футболе понимаю поболе твоего. Твоя любимая англия из АПЛ 3 удара в створ смогла родить в полуфинале с хорватами и проиграла им и по игре, и по статистике вчистую (и несколько турниров подряд играла в антифутбол посредственнейший, на ЧМ-2018 так просто эталон был ). наши же с хорватами дали абсолютно равный матч, причем с более свежими. как по игре, так и по статистике. тут не требовалось бы как от Испанцев сидеть взаперти весь матч.

и мы не бразилия, чтобы прощать таким футболистам как федя просраный шанс на полуфинал ЧМ, с доп матчем за 3 место или финал. из-за того, что мажористый крендель паненку вздумал бить. это у Бразильцев почти каждое поколение играет в высоких стадиях ЧМ, а у нас это был один единственный шанс.
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