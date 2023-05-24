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Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

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Артур Григорьянц
Футбол Футбол

КДК в среду присмотрелся к главному эпизоду дерби – жестам форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши. Решение: Соболев дисквалифицирован на четыре матча – то есть уже закончит сезон и пропустит старт следующего. А красная карточка Роши отменена, в его действиях не найдено криминала.

«Мы посмотрели видео – цитирует босса КДК РФС Артура Григорьянца канал «Футбольные Биги». – Безусловно, комитет считает, что поступок носит циничный характер: в присутствии 25 тысяч зрителей, вся страна увидела циничный жест в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений: наказание в Кубке, наказание за грубую игру. Наказание на 4 матча.

[Лайнсмен] Чельцов объяснил, что Роша показал оскорбительные жест и был удален. Роша объяснил свой жест – он стал показывать языком тела, какой жест совершил Соболев. 

ЦСКА направил заявление об отмене красной, мы получили заключение ЭСК, что Роша удален ошибочно. КДК принял решение исправить ошибку судьи и отменить ошибочно примененную санкцию». 

Босс КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на заседании изучали и интервью Роши, в котором он назвал соперника «клоуном». Но пока ничего не решили.

«Интервью Роши послушали, послушали его самого и послушали ЦСКА, – добавил Григорьянц. – Стали говорить о том, какое слово произнесено Рошей. Слово «ни в какие ворота не лезет» – такой перевод. «Спартак» заявил ходатайство, что необходимо представить заключение специалиста по таким вопросам. К сожалению, за полтора дня нам не удалось обеспечить участие на заседании независимого эксперта, у РФС нет португалоговорящего специалиста. Решение – выделить в отдельное производство по интервью Роши, направить запрос от КДК для получения независимого заключения значения слов в интервью Роши».

У «Спартака» есть право на апелляцию. Им воспользуются – об этом уже сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов: «Соболев на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его».

«Спартак» убеждал КДК, что Роша первым схватил себя между ног. ЦСКА отвечал, что бразилец просто поправлял шорты

«Спартак» сформулировал свою версию конфликта. Дмитрий Зеленов упомянул о материалах, которые «Спартак» отправит в КДК. 

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер. Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил Зеленов.

Какие именно материалы «Спартак» передал в ЦСКА, Зеленов не уточнил.

Зато уточнил телеграм-канал «Дай УдаритЬ» – там появился пост со следующим содержанием: «По нашей информации, защитник ЦСКА Роша первый начал провоцировать Соболева и показывать ему этот жест – видео есть в нашем распоряжении. Там четко видно, что защитник Роша первый начал делать этот жест по отношению к Соболеву: один раз в штрафной, другой раз в центральном круге». 

Авторы телеграм-канала отметили, что не могут выложить видеодоказательства из-за авторских прав, но уточнили, что «Спартак» обязательно предоставит все записи на заседании КДК.

Что за записи? 

«РБК Спорт» опубликовал скриншоты, на которых Роша держится за пах. Понять, с какой целью бразилец это делает, непросто. Запись сделана с технической камеры без крупных планов. 

Пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо ответил.

«Некоторые коллеги из медиа задают вопрос о том, как мы могли бы прокомментировать развитие истории с провокациями во время дерби.

Но, простите, о каком развитии идет речь? Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну, серьезно?

Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста. А вот акцентированно неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного. Мы надеемся, что справедливость восторжествует – и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», – писал Брейдо.

РФС на стороне ЦСКА. 

«Мы исследовали все материалы. Скорее всего, у Роши некая привычка поправлять свою амуницию», – сказал в среду Григорьянц. 

Что вообще происходило между Соболевым и Рошей?

Сергей Карасев удалил обоих игроков после эпизода, произошедшего на 65-й минуте. Соболев и Роша боролись в штрафной армейцев, нападающий завалил защитника, а дальше в дело пошли жесты.

Сначала Соболев показал упавшему Роше жест Crotch Grab (его очень любил Майкл Джексон). Да, и это попало прямо в камеру.

Виллиан и Мойзес, которые это видели, пошли к лайнсмену. Требовали пересмотреть момент и удалить спартаковца. И в итоге привлекли внимание главного арбитра Сергея Карасева. Тот побеседовал со всеми участниками, а затем удалил и Соболева, и Рошу.

У всех, в том числе и у комментаторов «Матч ТВ», и у самого Роши, возник вопрос логичный вопрос: «А Рошу-то за что?» Сначала предположили, что за ироничные аплодисменты в адрес судей. А потом в трансляцию попал момент, как лайнсмен Дмитрий Чельцов объяснил Игорю Дивееву причину красной защитнику ЦСКА: «Он тоже показал».

Через 10 минут был повтор, как Виллиан «тоже показал»: это случилось, когда бразилец объяснял судьям, что именно сделал Соболев.

Вызывающее поведение Соболева не ограничилось жестом (рука, приложенная к паху) прямо перед удалением. Нападающий «Спартака» исполнял нечто похожее еще раньше по ходу матча:

Роша после этого момента жаловался на Соболева лайнсмену, но судьи оставили жест Александра без внимания.

А вот здесь он показывает Виллиану Роше язык:

А здесь прибегает к тому же Роше после фола Михаила Игнатова на бразильце. Не понимает, почему свистнули нарушение.

КДК, похоже, принял верное решение.

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби 😳😳😳

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно 🤦‍♂️

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com

105 комментариев

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munkz
У Соболева прямо лицо типичного футболиста. Так и светится интеллектом.
+97
-15
+82
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ShuShu
Без оценки личностей. "Спартак" - стал какой-то деревенский клуб. Ничего великого, ничего достойного.
+104
-28
+76
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patau75
Соболь селюк карикатурный конечно...
+49
-7
+42
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Фут.Боль
Ответ Bavarec-Art
Слава дзюбы покоя не дает. Скоро переплюнет учителя
Дзюба кому-то причиндалы показывал на поле? Не припомню что-то такого.
+43
-5
+38
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Жорег Борщофф
Мясные ещё и отмазывать Соболева пытаются... Ну здесь-то о чём речь? Жалко смотрится.
+44
-8
+36
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banchik1
Ответ ShuShu
Без оценки личностей. "Спартак" - стал какой-то деревенский клуб. Ничего великого, ничего достойного.
Удивительно, конечно, насколько клуб убивает свою репутацию, превращаясь просто в агрегатор самой постыдной кринжатины.
+34
-6
+28
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Svobodu Mne
Ответ Vdovin Dima
Дзюба всей стране показывал причиндалы)
Показывал то он не всей стране. Это смотрели все, кто очень хотел это увидеть
+21
0
+21
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Алексей Ватолин
ну это здорово, конечно. только стоит вспомнить, что ЦСКА должен был 20 минут играть в большинстве
+24
-5
+19
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lovkac
4 матча крайне мало, не успеет пройти курс лечения в дурке
+22
-9
+13
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Dmitry Orlov
Решение-то верное, только матч уже не переиграть.
+21
-8
+13
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hotfrog
Я болею за Спартак, но Соболев неадекват конечно
+16
-3
+13
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Vdovin Dima
Ответ Фут.Боль
Дзюба кому-то причиндалы показывал на поле? Не припомню что-то такого.
Дзюба всей стране показывал причиндалы)
+24
-13
+11
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Bavarec-Art
Слава дзюбы покоя не дает. Скоро переплюнет учителя
+19
-14
+5
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Ильдар Фарукшин
Соболь сам понимает что легко отделался
+6
-1
+5
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Dmitry Orlov
Ответ mnogokotin-
на каком основании? ))
Как болельщик Локомотива, помнящий как за не данную вторую ЖК на 75 (!) минуте второго матча, при счёте 4:1 по сумме двух матчей (!!) УЕФА назначил переигровку (!!!) матча Локомотив - Тироль, скажу - тут оснований куда больше, так как судейская ошибка более явная и повлияла куда сильнее. Только нет такой крыши, которая могла бы заступиться за ЦСКА и потребовать именно переигровки.
+8
-4
+4
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circassian*
Справедливость.
+7
-3
+4
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Евгений Фокин
А можно кандона карася тоже на 4 матча, из-за него урода это все, он потерял игру, когда не дал ЖК роше за грубый неспротивный фол на Соболеве
+3
0
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Сергей
Ответ ShuShu
Без оценки личностей. "Спартак" - стал какой-то деревенский клуб. Ничего великого, ничего достойного.
Всё кто зделал Спартак великим всё состарились а кто-то умер
+10
-7
+3
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Алексей Ватолин
Ответ Petr Denisov
20 минут для ЦСКА как мёртвому припарка, все равно не поможет. 20 минут, чтобы ничейку удержать? 🤔🤣🤣🤣
как минимум, Спартак бы так в атаку не лез, как играя в равных составах. а тут и зоны открылись. решение в принципе получилось в пользу Спартака, потому что ЦСКА лишился защитника, пришлось делать замены, изменять структуру защиты, что вносит сумятицу в оборону. итого +2 очка левеньких в борьбе за медали получил Спартак в этом матче. а до этого ещё был левый пенальти с Динамо на 87-й минуте. попахивает чайком, не находишь?
+7
-4
+3
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Александр Шаманов
Ответ Павел Судаков
Комментарий удален модератором
Павел на букву М…
+2
0
+2
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artpal
Ответ lovkac
4 матча крайне мало, не успеет пройти курс лечения в дурке
Сезон заканчивается, будет перерыв 1,5 месяца, так что все успеет - было бы желание
+2
0
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Гамарджоба Генацвале
На одной из фото Карась как-будто Соболя за пах держит.
+2
0
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Валерий Охотин
Ответ Bavarec-Art
Слава дзюбы покоя не дает. Скоро переплюнет учителя
Тут явно переплюнул.
+2
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Валерий Артеменко
ЦСКА твое место четертое.
+2
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Michael Boldyrev
"А вот здесь он показывает Виллиану Роше язык")))
По-моему, он на этих скрин-шотах кричит что-то, а не язык показывает.

Вот это и есть нагнетание. Чего копаться-то в дерьме? Одного поступка достаточно, что бы осудить Соболева как дегенерата (именно так, он давным-давно уже публичный человек и не парковке своего дома попался), дисквалифицировать...и забыть.
+2
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