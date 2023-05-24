Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

КДК в среду присмотрелся к главному эпизоду дерби – жестам форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши. Решение: Соболев дисквалифицирован на четыре матча – то есть уже закончит сезон и пропустит старт следующего. А красная карточка Роши отменена, в его действиях не найдено криминала.

«Мы посмотрели видео – цитирует босса КДК РФС Артура Григорьянца канал «Футбольные Биги». – Безусловно, комитет считает, что поступок носит циничный характер: в присутствии 25 тысяч зрителей, вся страна увидела циничный жест в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений: наказание в Кубке, наказание за грубую игру. Наказание на 4 матча.

[Лайнсмен] Чельцов объяснил, что Роша показал оскорбительные жест и был удален. Роша объяснил свой жест – он стал показывать языком тела, какой жест совершил Соболев.

ЦСКА направил заявление об отмене красной, мы получили заключение ЭСК, что Роша удален ошибочно. КДК принял решение исправить ошибку судьи и отменить ошибочно примененную санкцию».

Босс КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на заседании изучали и интервью Роши, в котором он назвал соперника «клоуном». Но пока ничего не решили.

«Интервью Роши послушали, послушали его самого и послушали ЦСКА, – добавил Григорьянц. – Стали говорить о том, какое слово произнесено Рошей. Слово «ни в какие ворота не лезет» – такой перевод. «Спартак» заявил ходатайство, что необходимо представить заключение специалиста по таким вопросам. К сожалению, за полтора дня нам не удалось обеспечить участие на заседании независимого эксперта, у РФС нет португалоговорящего специалиста. Решение – выделить в отдельное производство по интервью Роши, направить запрос от КДК для получения независимого заключения значения слов в интервью Роши».

У «Спартака» есть право на апелляцию. Им воспользуются – об этом уже сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов: «Соболев на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его».

«Спартак» убеждал КДК, что Роша первым схватил себя между ног. ЦСКА отвечал, что бразилец просто поправлял шорты

«Спартак» сформулировал свою версию конфликта. Дмитрий Зеленов упомянул о материалах, которые «Спартак» отправит в КДК.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть . Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер. Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил Зеленов.

Какие именно материалы «Спартак» передал в ЦСКА, Зеленов не уточнил.

Зато уточнил телеграм-канал «Дай УдаритЬ» – там появился пост со следующим содержанием: «По нашей информации, защитник ЦСКА Роша первый начал провоцировать Соболева и показывать ему этот жест – видео есть в нашем распоряжении. Там четко видно, что защитник Роша первый начал делать этот жест по отношению к Соболеву: один раз в штрафной, другой раз в центральном круге ».

Авторы телеграм-канала отметили, что не могут выложить видеодоказательства из-за авторских прав, но уточнили, что «Спартак» обязательно предоставит все записи на заседании КДК.

Что за записи?

«РБК Спорт» опубликовал скриншоты, на которых Роша держится за пах. Понять, с какой целью бразилец это делает, непросто. Запись сделана с технической камеры без крупных планов.

Пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо ответил.

«Некоторые коллеги из медиа задают вопрос о том, как мы могли бы прокомментировать развитие истории с провокациями во время дерби.

Но, простите, о каком развитии идет речь? Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной . И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну, серьезно?

Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста. А вот акцентированно неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного. Мы надеемся, что справедливость восторжествует – и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», – писал Брейдо.

РФС на стороне ЦСКА.

«Мы исследовали все материалы. Скорее всего, у Роши некая привычка поправлять свою амуницию», – сказал в среду Григорьянц.

Что вообще происходило между Соболевым и Рошей?

Сергей Карасев удалил обоих игроков после эпизода, произошедшего на 65-й минуте. Соболев и Роша боролись в штрафной армейцев, нападающий завалил защитника, а дальше в дело пошли жесты.

Сначала Соболев показал упавшему Роше жест Crotch Grab (его очень любил Майкл Джексон). Да, и это попало прямо в камеру.

Виллиан и Мойзес, которые это видели, пошли к лайнсмену. Требовали пересмотреть момент и удалить спартаковца. И в итоге привлекли внимание главного арбитра Сергея Карасева. Тот побеседовал со всеми участниками, а затем удалил и Соболева, и Рошу.

У всех, в том числе и у комментаторов «Матч ТВ», и у самого Роши, возник вопрос логичный вопрос: «А Рошу-то за что?» Сначала предположили, что за ироничные аплодисменты в адрес судей. А потом в трансляцию попал момент, как лайнсмен Дмитрий Чельцов объяснил Игорю Дивееву причину красной защитнику ЦСКА: «Он тоже показал».

Через 10 минут был повтор, как Виллиан «тоже показал»: это случилось, когда бразилец объяснял судьям, что именно сделал Соболев.

Вызывающее поведение Соболева не ограничилось жестом (рука, приложенная к паху) прямо перед удалением. Нападающий «Спартака» исполнял нечто похожее еще раньше по ходу матча:

Роша после этого момента жаловался на Соболева лайнсмену, но судьи оставили жест Александра без внимания.

А вот здесь он показывает Виллиану Роше язык:

А здесь прибегает к тому же Роше после фола Михаила Игнатова на бразильце. Не понимает, почему свистнули нарушение.

КДК, похоже, принял верное решение.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com