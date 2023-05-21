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Борьба за топ-3 в РПЛ: ЦСКА может отдать 2-е место «Спартаку», а «Ростов» – вылететь из четверки

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Проверим-проверим!

В РПЛ за два тура до конца сезона обострилась борьба за топ-3 – в ней все так же ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». А «Ахмат» вдруг включился в гонку за четверку. 

Что с календарем?

Благодаря победам «Ахмата» и «Спартака» борьба выглядит намного интереснее – и тут можно ждать любого разворота событий.

ЦСКА все еще в выигрышной позиции, хоть и проиграл прямому конкуренту. Армейцы по-прежнему в большом порядке после рестарта сезона – в РПЛ весной проиграли только дважды: в первом туре «Сочи», а теперь вот «Спартаку». Но у ЦСКА максимально неприятный календарь: впереди сложный выезд в Краснодар (там проиграли в ответном матче в Кубке – 0:1) и матч с «Ростовом» – еще одним прямым конкурентом.

 

«Спартак» все еще не вернулся на уровень первой части сезона, хоть только что и обыграл ЦСКА. Перед рестартом красно-белых оценивали как реальную силу, способную помешать «Зениту» стать чемпионом в пятый раз подряд, но провалился не только этот план – теперь «Спартаку» было бы приятно вернуться на второе место. В пользу «Спартака» может сработать календарь: остались игры с аутсайдерами – «Пари НН» и «Крыльями Советов».

«Ростов» сносно начал весну и в какой-то момент потеснил со второго места «Спартак», но в последних матчах команда Валерия Карпина валится: одна победа в семи матчах и три сухих поражения подряд от «Факела», «Сочи» и «Краснодара» с разницей мячей 0:6. Плюс вылет из обеих сеток Кубка. У «Ростова» еще и непростой календарь: только что разгромно уступили «Краснодару», а теперь два матча с соседями по таблице (дома с «Ахматом» и в гостях с ЦСКА).

«Ахмат» весной в порядке – теперь его можно рассматривать как претендента на четвертое место, хотя еще несколько туров назад об этом вряд ли можно было думать всерьез. «Мы сами удивлены своей игрой, – признал защитник Андрей Семенов. – Мотивация победить есть всегда. Хотели бы обогнать «Спартак» в таблице».

Весной грозненцы дважды проиграли в РПЛ, хоть и вылетели из Кубка. В трех последних матчах прибили в Москве «Торпедо» (5:1) и «Динамо» (3:0), а дома с аналогичным счетом разгромили «Химки». Правда, календарь у команды Сергей Ташуева непростой. Впереди матчи с «Ростовом» (в гостях) и «Краснодаром» (дома) – обе южные команды рядом с грозненцами в таблице, а «Краснодар» в случае победы даже может вытеснить «Ахмат» из пятерки. 

Какое счастье, что есть дерби «Спартака» и ЦСКА. Это наша гордость

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

9 комментариев

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ALMAZ_and_GOLD
Честно говоря, не вижу большой разницы. Вот если бы были еврокубки, то да, было бы любопытно, а так, с уходом РПЛ из Еврокубков чемпионат стало еще скучнее смотреть, чем раньше, потому что чемпион по сути известен заранее, а распределение мест ниже ничего и не дает, разве что медальки.
+11
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balander09
если бы не левое удаление Денисова и вследствие этого потеря очков с Химками то КБ занимали б второе место и с таким календарем в 70% заняли второе место, в полном составе у Химок выиграли бы, не такое выгрызали.
НН и так обыграют если только не удаление и привозы, а с КС будет трудно, могут как и обыграть крупно, так и слить, самарцы соберутся 100%
но думаю что тройка будет такая Зенит - ЦСКА - Спартак. Ростов совсем расклеялся, если только зацепят Ничью с ЦСКА
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Стас Михайлов
Ответ mnogokotin-
будет хотя бы интересно смотреть )
Нет
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mnogokotin-
будет хотя бы интересно смотреть )
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Slavnov
Ответ Алексей Полиенков
Судьи тащат спартак на 2е место.
Тащили бы,засчитывали чистые голы,футбол такая штука,он все возвращает,где-то обстучал все штанги,но не забил,проиграл,через какое-то время,следующая игра,тебя в штрафной заперли,не выпускают,ты раз выбежал, забил,победил или оп поставили левую пенку,через тур,два уже тебе прилетает левый пенальти
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Aleksandr Dubovik
Ответ Slavnov
Тащили бы,засчитывали чистые голы,футбол такая штука,он все возвращает,где-то обстучал все штанги,но не забил,проиграл,через какое-то время,следующая игра,тебя в штрафной заперли,не выпускают,ты раз выбежал, забил,победил или оп поставили левую пенку,через тур,два уже тебе прилетает левый пенальти
Поэтому вам иногда засчитывают годы которых и не должно быть
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Slavnov
Ответ Aleksandr Dubovik
Поэтому вам иногда засчитывают годы которых и не должно быть
Отменяют столько же,которые должны быть
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mnogokotin-
Ответ Стас Михайлов
Нет
мне да ) не смотри
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