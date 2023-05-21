Борьба за топ-3 в РПЛ: ЦСКА может отдать 2-е место «Спартаку», а «Ростов» – вылететь из четверки

Проверим-проверим!

В РПЛ за два тура до конца сезона обострилась борьба за топ-3 – в ней все так же ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». А «Ахмат» вдруг включился в гонку за четверку.

Что с календарем?

Благодаря победам «Ахмата» и «Спартака» борьба выглядит намного интереснее – и тут можно ждать любого разворота событий.

• ЦСКА все еще в выигрышной позиции, хоть и проиграл прямому конкуренту. Армейцы по-прежнему в большом порядке после рестарта сезона – в РПЛ весной проиграли только дважды: в первом туре «Сочи», а теперь вот «Спартаку». Но у ЦСКА максимально неприятный календарь: впереди сложный выезд в Краснодар (там проиграли в ответном матче в Кубке – 0:1) и матч с «Ростовом» – еще одним прямым конкурентом.

• «Спартак» все еще не вернулся на уровень первой части сезона, хоть только что и обыграл ЦСКА. Перед рестартом красно-белых оценивали как реальную силу, способную помешать «Зениту» стать чемпионом в пятый раз подряд, но провалился не только этот план – теперь «Спартаку» было бы приятно вернуться на второе место. В пользу «Спартака» может сработать календарь: остались игры с аутсайдерами – «Пари НН» и «Крыльями Советов».

• «Ростов» сносно начал весну и в какой-то момент потеснил со второго места «Спартак», но в последних матчах команда Валерия Карпина валится: одна победа в семи матчах и три сухих поражения подряд от «Факела», «Сочи» и «Краснодара» с разницей мячей 0:6. Плюс вылет из обеих сеток Кубка. У «Ростова» еще и непростой календарь: только что разгромно уступили «Краснодару», а теперь два матча с соседями по таблице (дома с «Ахматом» и в гостях с ЦСКА).

• «Ахмат» весной в порядке – теперь его можно рассматривать как претендента на четвертое место, хотя еще несколько туров назад об этом вряд ли можно было думать всерьез. «Мы сами удивлены своей игрой, – признал защитник Андрей Семенов. – Мотивация победить есть всегда. Хотели бы обогнать «Спартак» в таблице».

Весной грозненцы дважды проиграли в РПЛ, хоть и вылетели из Кубка. В трех последних матчах прибили в Москве «Торпедо» (5:1) и «Динамо» (3:0), а дома с аналогичным счетом разгромили «Химки». Правда, календарь у команды Сергей Ташуева непростой. Впереди матчи с «Ростовом» (в гостях) и «Краснодаром» (дома) – обе южные команды рядом с грозненцами в таблице, а «Краснодар» в случае победы даже может вытеснить «Ахмат» из пятерки.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов