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35 тысяч на «Балтике» – вот это мощь! Только «Зенит» собрал больше в РПЛ с Fan ID

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Любовь к футболу.

«Балтика» вышла РПЛ впервые за 28 лет. В последний раз Калининград выбирался из Первой лиги в 1995-м.

Успеху команды Игнашевича радуется весь город.

За несколько дней до игры с «Рубином» клуб объявил, что все билеты на игру проданы – стадион вмещает 35 016 зрителей. Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян отметил: «Реализовано чуть больше 32 000 билетов. Больше невозможно, так как есть гостевые билеты, буферная зона, остальные элементы безопасности. Если честно, приятно удивлены такими темпами продаж. Думали, что к пятнице не останется билетов, но закончились они уже в среду в 10:30 по местному времени».

Позже выяснилось, что на игру с «Рубином» продано на 32, а 35 тысяч билетов. 

В последний раз при таком количестве зрителей дома «Балтика» играла в 2018-м еще перед ЧМ – тогда победила «Тюмень» 3:1 в последнем туре. 

Фанаты подготовились: придумали перфоманс, на котором легендарный тренер Леонид Ткаченко передает «секрет успеха» Сергею Игнашевичу. Именно Ткаченко руководил «Балтикой», когда клуб играл в РПЛ.

Калиниградцы боролись, но «Рубину» проиграли.

После матча пошли благодарить болельщиков за поддержку.

«Балтика» собрала больше, чем клубы РПЛ

В современных реалиях российского футбола с Fan ID 35 тысяч болельщиков – нечто по-настоящему мощное.

Смотрите сами.

• Рекорд РПЛ в эпоху Fan ID – 44 704 человека на чемпионском матче «Зенита» и «Спартака». Но на менее принципиальных матчах таких цифр нет и близко: до этого максимумом были 27 724 фанов на «Динамо».

• «Краснодар», «Локо», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» еще ни разу не собирали так много на домашних матчах с Fan ID. А «Балтика» собрала.

Правда, в Первой лиге не нужен Fan ID. В следующем сезоне, когда «Балтика» сыграет в РПЛ, Fan ID появится и в Калининграде. «Мы готовимся к введению карты болельщика, стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», – сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

«Балтика» – в РПЛ! Я ждал этого всю жизнь

«Гаишники не штрафуют, губернатор слушает репортажи даже в больнице». История «Балтики» 90-х

Фото: instagram.com/dimatereshev; instagram.com/alexeyy39; instagram.com/krasiviy_remont39; instagram.com/tyt.sasha; трансляция «Матч ТВ»; РИА Новости/Виталий Невар; vk.com/fcbaltika

39 комментариев

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Dizzod
пришли глянуть на команду в последний раз
+136
-8
+128
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Владимир Данилов
Насколько дико выглядит этот бред с FAN-ID. На "Балтике" биток, и сразу отличная атмосфера. Смотришь Бундеслигу, АПЛ - как какой-то другой мир, фантастические эмоции, которые видно даже по телевизору.

Зато в РПЛ - "безопасность". Иначе, как вредительством, это назвать нельзя.
+61
-4
+57
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Eridan
Ответ Dizzod
пришли глянуть на команду в последний раз
Хз, шутка или нет, но... В следующие выходные Рубин играет свой последний домашний матч в Первой лиге - я и многие знакомые собираются прийти на стадион, чтобы последний раз посмотреть матч Рубина вживую.
+49
-3
+46
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achrustalev
Я думаю, очень многие оформят фанайди, не смотря на отношение к нему. Все-таки не каждый год "Балтика" играет в РПЛ. Поэтому надо ценить красоту момента. Кто знает, может быть, команда всего на один сезон в вышку залетела. Насчет 35000 не знаю (возможно, только с топами), а по 20000 на каждый матч вполне может собираться.
+46
-2
+44
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Ben Shelton
а вот сколько оформит фануйди - большой большой вопрос
+36
-2
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upps
Ответ achrustalev
Я думаю, очень многие оформят фанайди, не смотря на отношение к нему. Все-таки не каждый год "Балтика" играет в РПЛ. Поэтому надо ценить красоту момента. Кто знает, может быть, команда всего на один сезон в вышку залетела. Насчет 35000 не знаю (возможно, только с топами), а по 20000 на каждый матч вполне может собираться.
Согласен. У нас в Воронеже примерно такая же ситуация. В год выхода в РПЛ и близко не было тех цифр , которые показала Балтика, даже на топовые матчи. Но потом выход и понеслась)) 13к проданных абонементов на первый круг (без паспорта) и чуть меньше на второй. Ну а гостевые трибуны на матчах Факела вы и так все видите... Поэтому, уверен, в Калининграде очень многие, даже больше чем в ВРН, оформят ID. Мы вышку ждали 21 год, а они, вообще, четверть века!!. PS Ну и очень круто будет, если Факел и Балтика сыграют между собой в следующем сезоне 🔥🔥🔥
+16
-1
+15
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Orgazmatron IGO
Ответ тралмейстер
По разным причинам могу ходить на футбол не часто. FAN-ID мне неудобен,оформлять не буду. Но глядя со стороны борьба фанов с ID смотрится как борьба за власть на стадионах. Фаны говорят: Мы не преступники - ID оформлять не будем. Продолжим аналогию. Посетители бассейна говорят: Мы не больные - не будем оформлять справку от врачей. Туристы говорят: Мы не иммигранты - не будем оформлять загран. и визы. Водилы говорят: Мы не нарушители ПДД - права оформлять не будем. Есть много чего с ограничениями. Хочешь участвовать - оформляй.Другое дело всё это не продуманно. Надо сделать разовые ID,тем кто ходит редко или приезжий. Купил с паспортом (как на самолёт) и иди.
Сифилитики, рвущиеся в бассейн и болельщики, желающие смотреть футбол на стадионе - так себе сравнение.
Остальные тоже не катят.
И, это не борьба за власть, а простое желание проходить здоровым людям куда им хочется.
Почему то фанайди только на футболе. Почему в метро то ещё не ввели? Там просто раздолье для терроризма.
+16
-2
+14
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SMART789
Круто
Молодцы
+13
-2
+11
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Станнис Баратеон
Ответ achrustalev
Я думаю, очень многие оформят фанайди, не смотря на отношение к нему. Все-таки не каждый год "Балтика" играет в РПЛ. Поэтому надо ценить красоту момента. Кто знает, может быть, команда всего на один сезон в вышку залетела. Насчет 35000 не знаю (возможно, только с топами), а по 20000 на каждый матч вполне может собираться.
Новый Факел?
+5
0
+5
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Kikilboka
Как же приятно видеть полные трибуны на наших стадионах. Надеюсь, когда-нибудь это станет регулярной картиной
+3
0
+3
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Balt
Ответ achrustalev
Я думаю, очень многие оформят фанайди, не смотря на отношение к нему. Все-таки не каждый год "Балтика" играет в РПЛ. Поэтому надо ценить красоту момента. Кто знает, может быть, команда всего на один сезон в вышку залетела. Насчет 35000 не знаю (возможно, только с топами), а по 20000 на каждый матч вполне может собираться.
Ну посмотрим. Будет интересно. Для Калининграда выход Балтики в РПЛ это как глоток свежего воздуха для тех интересуется футболом. А уж для болельщиков Балтики это вообще как сон. )
+3
0
+3
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Доктор Верховцев
Посмотрит Балтика на фануйди да и вернётся назад в пердив к полным трибунам.
+8
-6
+2
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JENNINGS
Ответ Ben Shelton
а вот сколько оформит фануйди - большой большой вопрос
К сожалению, болельщики таких клубов, как «Балтика», «Факел» оформят фан уйди, потому что их клубы раз в 10-20 лет выходят в РПЛ, и для их регионов это действительно событие
+8
-7
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Vseznaika
в рпл на первых матчах и с топами будет много людей. потом пойдут поражения и упадет до 5-7к
+3
-2
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тралмейстер
Ответ fantast1c
Какие ограничения были для просмотра футбола до 2019 года? Какие ограничения есть сейчас на ФНЛ, ПФЛ, 3 Лигу или Чемпионат Курской области?
Причём здесь 19 год? Тогда не было - сейчас появилось.
В начале 20в не было прав на авто - потом появились и что? Никто же в позу не вставал.
Завтра ещё чего-нибудь придумают. Правильно - не правильно другой вопрос. Станьте премьером и покажите как надо.
+1
0
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gifighter76
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ тралмейстер
По разным причинам могу ходить на футбол не часто. FAN-ID мне неудобен,оформлять не буду. Но глядя со стороны борьба фанов с ID смотрится как борьба за власть на стадионах. Фаны говорят: Мы не преступники - ID оформлять не будем. Продолжим аналогию. Посетители бассейна говорят: Мы не больные - не будем оформлять справку от врачей. Туристы говорят: Мы не иммигранты - не будем оформлять загран. и визы. Водилы говорят: Мы не нарушители ПДД - права оформлять не будем. Есть много чего с ограничениями. Хочешь участвовать - оформляй.Другое дело всё это не продуманно. Надо сделать разовые ID,тем кто ходит редко или приезжий. Купил с паспортом (как на самолёт) и иди.
Абсолютно согласен. Слишком много развелось "гнилого либерализма" не ради подлинной свободы, а для "хайпа", как говорится. Правильно, если нужно, возьми и оформи ФАН ID. Только надо до конца продумать и упростить технологии, избегать "проколов", но это вопрос технический...
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DNMboom
Ответ тралмейстер
По разным причинам могу ходить на футбол не часто. FAN-ID мне неудобен,оформлять не буду. Но глядя со стороны борьба фанов с ID смотрится как борьба за власть на стадионах. Фаны говорят: Мы не преступники - ID оформлять не будем. Продолжим аналогию. Посетители бассейна говорят: Мы не больные - не будем оформлять справку от врачей. Туристы говорят: Мы не иммигранты - не будем оформлять загран. и визы. Водилы говорят: Мы не нарушители ПДД - права оформлять не будем. Есть много чего с ограничениями. Хочешь участвовать - оформляй.Другое дело всё это не продуманно. Надо сделать разовые ID,тем кто ходит редко или приезжий. Купил с паспортом (как на самолёт) и иди.
разница в том, что по действующему закону тебе могут отказать в выдаче или аннулировать FAN-ID вообще без объяснения причин, что противоречит даже нашей, с позволения сказать, «конституции».
Вот и продолжите свою аналогию: вы сделали справку, купили абонемент в бассейн, но вас туда не пустили, потому что вы ваше лицо не понравилось охраннику, ну или вы посмели сказать, что полы в бассейне слишком редко моют.
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Vseznaika
Ответ Caerly
По 10к на обычные матчи пердива. На РПЛ будет минимум 12
время покажет
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Дмитрий
Ответ тралмейстер
По разным причинам могу ходить на футбол не часто. FAN-ID мне неудобен,оформлять не буду. Но глядя со стороны борьба фанов с ID смотрится как борьба за власть на стадионах. Фаны говорят: Мы не преступники - ID оформлять не будем. Продолжим аналогию. Посетители бассейна говорят: Мы не больные - не будем оформлять справку от врачей. Туристы говорят: Мы не иммигранты - не будем оформлять загран. и визы. Водилы говорят: Мы не нарушители ПДД - права оформлять не будем. Есть много чего с ограничениями. Хочешь участвовать - оформляй.Другое дело всё это не продуманно. Надо сделать разовые ID,тем кто ходит редко или приезжий. Купил с паспортом (как на самолёт) и иди.
Будет интересно вас послушать, когда через пару лет введут какой-нибудь очередной ID, например - для прохода в Пятёрочку, ну для безопасности, что б воровства чекушек не было, что б очередей и толкучки не создавать. И оформить его будет легко и просто - сдаешь анализы, отпечатки, поешь "боже царя храни" и всё! Пятерка ID твой! А может и нет....... поэтому что когда-то давно ты охраннику в Перекрестке не понравился... Тоже будете с визами и автоправами сравнивать?
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gifighter76
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Orgazmatron IGO
Сифилитики, рвущиеся в бассейн и болельщики, желающие смотреть футбол на стадионе - так себе сравнение. Остальные тоже не катят. И, это не борьба за власть, а простое желание проходить здоровым людям куда им хочется. Почему то фанайди только на футболе. Почему в метро то ещё не ввели? Там просто раздолье для терроризма.
К сожалению, среди фанатов, такие находятся. Это показывал опыт прошлых лет. Вспомним прорыв на поле стадиона "Петровский" псевдоболельщиков "Зенита" весной 2014 года, жаль, что их тогда не "уложили" по нормам ОМОНа. В современном обществе свобода неотделима от ответственности. И к тому же, возрастают требования безопасности. Это естественно. Поэтому иногда можно и нужно ограничить, в разумных пределах, "абстрактную свободу", которой могут воспользоваться злоумышленники всех видов. ФАН ID и служит такой цели...
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Caerly
Ответ Vseznaika
в рпл на первых матчах и с топами будет много людей. потом пойдут поражения и упадет до 5-7к
По 10к на обычные матчи пердива. На РПЛ будет минимум 12
0
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тралмейстер
Ответ DNMboom
разница в том, что по действующему закону тебе могут отказать в выдаче или аннулировать FAN-ID вообще без объяснения причин, что противоречит даже нашей, с позволения сказать, «конституции». Вот и продолжите свою аналогию: вы сделали справку, купили абонемент в бассейн, но вас туда не пустили, потому что вы ваше лицо не понравилось охраннику, ну или вы посмели сказать, что полы в бассейне слишком редко моют.
Все начинают сравнивать посещение бассейна,права на авто,пересечение границы с FUN-ID, а ведь речь шла про другое. Про ограничения,которые есть везде и всюду. С одними почему-то мирятся, а вот с другими...
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тралмейстер
Ответ Дмитрий
Будет интересно вас послушать, когда через пару лет введут какой-нибудь очередной ID, например - для прохода в Пятёрочку, ну для безопасности, что б воровства чекушек не было, что б очередей и толкучки не создавать. И оформить его будет легко и просто - сдаешь анализы, отпечатки, поешь "боже царя храни" и всё! Пятерка ID твой! А может и нет....... поэтому что когда-то давно ты охраннику в Перекрестке не понравился... Тоже будете с визами и автоправами сравнивать?
Не нравится в пятёрочке? Ходите в перекрёсток. И судя по тому что почти все перевирают сказанное мной( И вы то-же).Возразить вам нечего,кроме: Я так хочу! Никто ничего с ай ди не ровнял. Говорилось о том что ограничения есть ВЕЗДЕ. И в бассейне и на границе и на дороге. Но с теми ограничениями вы не спорите.
На балете нет ай ди и оформлять НИЧЕГО НЕ НАДО.
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TylerDurden
Ответ Orgazmatron IGO
Сифилитики, рвущиеся в бассейн и болельщики, желающие смотреть футбол на стадионе - так себе сравнение. Остальные тоже не катят. И, это не борьба за власть, а простое желание проходить здоровым людям куда им хочется. Почему то фанайди только на футболе. Почему в метро то ещё не ввели? Там просто раздолье для терроризма.
"Сифилитики, рвущиеся в бассейн". Звучит как ещё один фильм от студии Трома.
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Caerly
Ответ Станнис Баратеон
Новый Факел?
Да с чего Факел?) Балтика это Балтика
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