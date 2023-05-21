35 тысяч на «Балтике» – вот это мощь! Только «Зенит» собрал больше в РПЛ с Fan ID

Любовь к футболу.

«Балтика» вышла РПЛ впервые за 28 лет. В последний раз Калининград выбирался из Первой лиги в 1995-м.

Успеху команды Игнашевича радуется весь город.

За несколько дней до игры с «Рубином» клуб объявил, что все билеты на игру проданы – стадион вмещает 35 016 зрителей. Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян отметил: «Реализовано чуть больше 32 000 билетов. Больше невозможно, так как есть гостевые билеты, буферная зона, остальные элементы безопасности. Если честно, приятно удивлены такими темпами продаж. Думали, что к пятнице не останется билетов, но закончились они уже в среду в 10:30 по местному времени».

Позже выяснилось, что на игру с «Рубином» продано на 32, а 35 тысяч билетов.

В последний раз при таком количестве зрителей дома «Балтика» играла в 2018-м еще перед ЧМ – тогда победила «Тюмень» 3:1 в последнем туре.

Фанаты подготовились: придумали перфоманс, на котором легендарный тренер Леонид Ткаченко передает «секрет успеха» Сергею Игнашевичу. Именно Ткаченко руководил «Балтикой», когда клуб играл в РПЛ.

Калиниградцы боролись, но «Рубину» проиграли.

После матча пошли благодарить болельщиков за поддержку.

«Балтика» собрала больше, чем клубы РПЛ

В современных реалиях российского футбола с Fan ID 35 тысяч болельщиков – нечто по-настоящему мощное.

Смотрите сами.

• Рекорд РПЛ в эпоху Fan ID – 44 704 человека на чемпионском матче «Зенита» и «Спартака». Но на менее принципиальных матчах таких цифр нет и близко: до этого максимумом были 27 724 фанов на «Динамо».

• «Краснодар», «Локо», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» еще ни разу не собирали так много на домашних матчах с Fan ID. А «Балтика» собрала.

Правда, в Первой лиге не нужен Fan ID. В следующем сезоне, когда «Балтика» сыграет в РПЛ, Fan ID появится и в Калининграде. «Мы готовимся к введению карты болельщика, стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», – сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Фото: instagram.com/dimatereshev; instagram.com/alexeyy39; instagram.com/krasiviy_remont39; instagram.com/tyt.sasha; трансляция «Матч ТВ»; РИА Новости/Виталий Невар; vk.com/fcbaltika