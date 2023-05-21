35 тысяч на «Балтике» – вот это мощь! Только «Зенит» собрал больше в РПЛ с Fan ID
Любовь к футболу.
«Балтика» вышла РПЛ впервые за 28 лет. В последний раз Калининград выбирался из Первой лиги в 1995-м.
Успеху команды Игнашевича радуется весь город.
За несколько дней до игры с «Рубином» клуб объявил, что все билеты на игру проданы – стадион вмещает 35 016 зрителей. Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян отметил: «Реализовано чуть больше 32 000 билетов. Больше невозможно, так как есть гостевые билеты, буферная зона, остальные элементы безопасности. Если честно, приятно удивлены такими темпами продаж. Думали, что к пятнице не останется билетов, но закончились они уже в среду в 10:30 по местному времени».
Позже выяснилось, что на игру с «Рубином» продано на 32, а 35 тысяч билетов.
В последний раз при таком количестве зрителей дома «Балтика» играла в 2018-м еще перед ЧМ – тогда победила «Тюмень» 3:1 в последнем туре.
Фанаты подготовились: придумали перфоманс, на котором легендарный тренер Леонид Ткаченко передает «секрет успеха» Сергею Игнашевичу. Именно Ткаченко руководил «Балтикой», когда клуб играл в РПЛ.
Калиниградцы боролись, но «Рубину» проиграли.
После матча пошли благодарить болельщиков за поддержку.
«Балтика» собрала больше, чем клубы РПЛ
В современных реалиях российского футбола с Fan ID 35 тысяч болельщиков – нечто по-настоящему мощное.
Смотрите сами.
• Рекорд РПЛ в эпоху Fan ID – 44 704 человека на чемпионском матче «Зенита» и «Спартака». Но на менее принципиальных матчах таких цифр нет и близко: до этого максимумом были 27 724 фанов на «Динамо».
• «Краснодар», «Локо», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» еще ни разу не собирали так много на домашних матчах с Fan ID. А «Балтика» собрала.
Правда, в Первой лиге не нужен Fan ID. В следующем сезоне, когда «Балтика» сыграет в РПЛ, Fan ID появится и в Калининграде. «Мы готовимся к введению карты болельщика, стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», – сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
«Балтика» – в РПЛ! Я ждал этого всю жизнь
«Гаишники не штрафуют, губернатор слушает репортажи даже в больнице». История «Балтики» 90-х
Фото: instagram.com/dimatereshev; instagram.com/alexeyy39; instagram.com/krasiviy_remont39; instagram.com/tyt.sasha; трансляция «Матч ТВ»; РИА Новости/Виталий Невар; vk.com/fcbaltika
Зато в РПЛ - "безопасность". Иначе, как вредительством, это назвать нельзя.
Остальные тоже не катят.
И, это не борьба за власть, а простое желание проходить здоровым людям куда им хочется.
Почему то фанайди только на футболе. Почему в метро то ещё не ввели? Там просто раздолье для терроризма.
Молодцы
В начале 20в не было прав на авто - потом появились и что? Никто же в позу не вставал.
Завтра ещё чего-нибудь придумают. Правильно - не правильно другой вопрос. Станьте премьером и покажите как надо.
Вот и продолжите свою аналогию: вы сделали справку, купили абонемент в бассейн, но вас туда не пустили, потому что вы ваше лицо не понравилось охраннику, ну или вы посмели сказать, что полы в бассейне слишком редко моют.
На балете нет ай ди и оформлять НИЧЕГО НЕ НАДО.