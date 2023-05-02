Удержал «Амкар» и «Уфу».

«Факел» назначил Вадима Евсеева главным тренером. Клуб решился на перестановку за пять туров до конца сезона.

Четыре дня – три важных события для «Факела»

Какой была хронология:

• 28 апреля «Факел» испортил «Динамо» приуроченный к 100-летию матч чемпионата России – победили 2:0 в Москве. В разрезе борьбы за выживание – важнейшая победа с уходом сразу на четыре очка от зоны прямого вылета.

• 30 апреля «Факел» расстался с главным тренером Дмитрием Пятибратовым. Он работал с сентября 2022-го, сменив Олега Василенко. В этот же день Евсеев оставил «Шинник».

• 1 мая «Факел» официально заявил о назначении Евсеева. «С «Амкаром» и «Уфой» Вадим Валентинович в качестве главного тренера решал задачу сохранения клубов в Премьер-лиге через стыковые матчи», – напомнил клуб.

Вместе с Евсеевым пришел помощник Сергей Томаров. А еще – Владимир Сычев, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.

Это уже третий тренер «Факела» за сезон. Команда Пятибратова стала примитивной

Олег Василенко вывел «Факел» в РПЛ, но проработал в элите всего полтора месяца. Команда начала с бодрых 2:2 в Краснодаре, но за восемь туров ни разу не победила и набрала лишь четыре очка, хотя при этом сразу пять раз открывала счет. Это был не худший результат – «Торпедо» и «Урал» к тому времени вообще набрали лишь по очку, но с Василенко «Факел» все равно попрощался.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили Дмитрия Пятибратова. «Факел» тут же обыграл 2:0 «Локомотив» – после чего Пятибратова утвердили в должности. Клуб затем выдал пять ничьих подряд в РПЛ, в том числе и с «Зенитом», и в 2022-м больше не побеждал, уйдя на зимний перерыв на 13-м месте в одном очке от зоны вылета и в шести от 12-го места.

Весной стабильности не было: не смогли в важном матче обыграть «Химки» – тут же чуть не увезли ничью со «Спартаком», разгромили «Сочи» – проиграли «Торпедо».

Наблюдения Александра Дорского из его телеграм-канала:

«На протяжении всего отрезка Пятибратова, особенно весной, не покидало ощущение, что «Факел» стал слишком примитивным и простым:

• лидеры по доле длинных передач;

• лидеры по средней длине передач (в том числе – у вратаря);

• отчасти из-за этого – худшие по точности передач (всего 42,1%)».

Вероятно, об увольнении Пятибратова было решено заранее, так что и победа в Москве повлиять не могла. Хотя на отрезке именно с ним (с девятого по 25-й тур) сразу четыре команды выступали хуже «Факела».

Важный момент: до неожиданного успеха с «Динамо» «Факел» был худшей гостевой командой в РПЛ, обходившись без побед на выезде.

Евсеев без РПЛ до «Факела»: вывел «Шинник» в первую лигу, тоже плохо играл на выезде и выгонял «разгильдяя»

Евсеев последний раз тренировал в РПЛ осенью 2020 года – тогда был уволен из «Уфы» после десяти туров в сезоне-2020/21: команда набрала шесть очков и шла 15-й.

Ярославский «Шинник» в том же сезоне стал худшей командой первой лиги и рухнул во второй дивизион.

Евсеев возглавил ярославцев: «Не считаю, что «Шинник» – это клуб ПФЛ. Или, точнее, клуб ПФЛ больше чем на один сезон. Это клуб с большими традициями, который представляет огромный регион. Клуб из великого русского города. Клуб, который играл в Премьер-лиге, в еврокубках».

«Шинник» с Евсеевым легко вышел в первую лигу. А там – сплошная нестабильность.

В последних пяти матчах «Шинник» не побеждал. За пять туров до конца чемпионата – десятое месте. Вылет уже не грозит – плюс восемь очков до черты. Особенности – только три команды играют лучше «Шинника» в домашних матчах, но нет никого хуже в гостевых (помните, у «Факела» та же проблема?).

А еще хватает разных историй: игроки дрались с украинским «Минаем», двигали мешавшую проезду машину, Евсеев прыгал на стол после победы в Уфе и громогласно выгонял «разгильдяя» из команды.

«Из-за разгильдяя проиграли. Его больше нет в команде». Евсеев выгнал игрока прямо на пресс-конференции

Что предстоит «Факелу» с Евсеевым: три тяжелых выезда и, похоже, стыки

Так выглядит таблица. Напомним, два худших клуба покидают РПЛ, команды с 13/14 мест играют стыковые матчи против четвертой и третьей из первой лиги (пока это «Алания» и «Енисей»).

Регламент в РПЛ при равенстве очков между двумя командами: сначала личные встречи, потом количество побед, затем разница мячей.

«Факел» в четырех очках и от зоны вылета, и до спасительного 12-го места. Что значат столкновения с конкурентами в случае равенства очков: с «Химками» две ничьи, но по победам хуже, с «Уралом» хуже по личным встречам, с «Крыльями» и «Пари НН» еще играть – с самарцами была ничья, от нижегородцев – поражение. Все это пока не в пользу «Факела».

Календарь интересный и местами страшный: выезды к двум лучшим (наряду с ЦСКА) командам весны – «Локомотиву» и «Зениту», да еще и гостевая игра с бьющимся за медали «Ростовом». Зато с прямыми конкурентами два матча при отличной атмосфере дома.

Все это в таком порядке:

«Факел» не зря напомнил о позитивном опыте Евсеева в стыковых матчах. В 2018 году его «Амкар» в них выжил (2:0 и 1:0 с «Тамбовом»), хотя и был расформирован, а в следующем сезоне «Уфа» не пустила в РПЛ «Томь» (2:0, 0:1).

«Крылья Советов» остаются единственной командой из сражающейся за выживание шестерки, кто не менял тренера – Игорь Осинькин пока держится. Вся нижняя четверка обновилась уже весной: Клотет пришел в «Торпедо» в конце марта, через неделю «Пари НН» объявил о приходе Юрана, еще через неделю Талалаев стал тренером «Химок».

Последним ход из четверки сделал «Факел».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Виталий Тимкив; ФК «Факел» Воронеж