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Странная ссора «Ростова» с Геничем после «Спартака». Клуб напал из-за слов в эфире

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Константин еще и послал Журавеля.

«Ростов» в воскресенье запустил новую спираль вокруг судейства против «Спартака» – центральный матч тура закончили 1:1, а почти через сутки ростовчане вдруг атаковали комментатора Константина Генича.

В чем повод?

Сразу после матча «Ростова» пошел критиковать судью Кирилла Левникова. Выложил в телеграм-канале видео с двумя жесткими стыками: там ростовчане поочередно падают, а арбитр не свистит. «Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. Еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина», – язвительная подпись от клуба.

💭 Следом появился еще один пост – с критикой Константина Генича. «Ростову» не понравилось, что комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича на 39-й минуте «игровым моментом»: «Ой-ой-ой, как Соболев-то врезался в лицо Ланговичу. Но игровой момент».

Мнения по эпизоду наверняка могут быть разными, суть этой истории даже не в оценке решений судьи.

Сама ссора: как уколол «Ростов» и что взбесило Генича?

Константин на первую реплику ответил спокойно: «Ни в коем случае не хочу оправдывать Карпина или любого другого тренера, когда видишь нечто подобное и у тебя сносит «башню». <...>  Я эмоции Карпина прекрасно понимаю… Но если и оценивать эти два эпизода, в первом случае можно было свистнуть, вопрос допуска и трактовки арбитра, во втором нормальная борьба на скорости».

Генич привел в пример эпизод из матча «Зенит» – «Ростов» в декабре 2021-го, когда Николай Комличенко забил после единоборства с Ярославом Ракицким, игроки петербуржцев, в том числе сам защитник, тогда считали, что ростовчанин оттолкнул соперника в борьбе за получение мяча.

💭 «Ростов» пошел иронизировать уже целенаправленно: «Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили, ### [е-мое]».

Это отсыл к тому, что в апреле «Спартак» подарил Константину клубный бомбер, который в магазине клуба стоит 37 тысяч рублей. Так москвичи отреагировали на то, что Генич комментировал игру ЦСКА и «Химок» в футболке «Спартака» из-за проигранного спора с Федором Чаловым.

Вот тут-то Генич не сдержался и ответил жестко:

💭 «Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас ни любил – идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато.

Вы точно так же видите «поле», как ищете врагов снаружи. Особенно в моем лице. Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах.

Я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб, идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля – это зашквар. Еще и бомбер приплели. Тьфу, блин. разочарование. Черный список сегодня пополнится», – написал Генич.

💭 Вскоре Генич опубликовал еще один пост – с фото подаренного бомбера и нескольких пар очков: «Специальный пост для ФК «Ростов»!

Все на месте. Бомбер и очки. Как вы хотели. Доброй ночи».

💭 «Ростов» не остановился: «Константин, только не выбирайте те, в которых вы смотрели наш матч против «Урала». Клуб отсылает к игре в 24-м туре, когда Генич не увидел вот такой гол ростовчан.

Хотя комментатор тогда публично извинился.

У Генича конфликт еще и с Тимуром Журавелем. А это почему?

Сначала комментатору не понравился наплыв хейта в соцсетях: «Блин, ну сколько же дебилов пишут сообщения. Может, снова закрыть комментарии. На время».

Через пару минут Генич все-таки закрыл комментарии и приложил красноречивый скрин: «На сегодня все. Посыл».

На это отреагировал его коллега по «Матч ТВ» Тимур Журавель: «Тут ведь что самое интересное? Лучший комментатор страны Константин Генич допускает, что какой-то плохо воспитанный незнакомец прав – и начинаются бессмысленные переживания».

Генич ответил: «Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже к тебе относится. У меня есть команда в МФЛ. Есть ребята, которым я могу доверять и с которыми обсуждать насущные дела. <...> А такие, как Тимур Журавель, которые вытаскивают мои эмоциональные сообщения – идут в... Напишу Тимуру в личные смс. Подло. И тоже мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель».

И закрывающая реплика Журавеля: «Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные. Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор».

***

Кто, на ваш взгляд, во всей этой истории прав?

Был ли у «Ростова» вообще повод для такой атаки комментатора или клуб зря позволил себе такой стиль и тон?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

55 комментариев

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Дени Сыч
Эти официанты речевого аппарата совсем в край ##нулись.
Вы там себя кем считаете? Рок звездами ?
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BORODA
Ответ Дени Сыч
Эти официанты речевого аппарата совсем в край ##нулись. Вы там себя кем считаете? Рок звездами ?
Эх,хорошо сказано...официанты речевого аппарата! Даже позавидовал,что не мне в голову пришел такой оборот.))
+21
-2
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Тиджани Бабангида
Пустой,ненужный и бесполезный интернет-срач.
+19
-3
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Ramon Mercader
Все мерзкие. Но о какой беспристрастности комментатора можно говорить с такими подарками? Даже если претензии Ростова высосаны из пальца (или из другого места), у них есть для этого все основания. Генич сам дал повод, и надо быть очень тупым, чтобы самому не понимать этого. Как, видимо, и есть на самом деле.
+13
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Hakuna Matata!
МАХАЧКАЛА
+6
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Tigo_Volchara93
Какие же они мерзкие 🤢 буээээ🤮🤮
+6
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ruch
Я не болельщик спартака. Но жалко команду, имеющего такого игрока как Соболев. В один прекрасный день он так подставит команду, что мало не покажется. А журавель - недалекий тип. Разве может культурный человек говорить вальты вместо валетов. И это - комметатор спортивного канала страны. В каком Мухосранске он вырос?
+8
-3
+5
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Т. КАРПОВ
Вот охота же Геничу отвечать всяким ноунеймам в комментах, удивительный мазохизм и много внимания не пойми к кому
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Nogoi89
Очень интересно (нет).
+3
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Levais
Ну так действительно не карпину же вопить про судейство, какое бы оно ни было в конкретном матче (не смотрел, не видел, нет оценки). Без помощи судей ростов болтался бы в середине таблице, это факт.
+3
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Егор Егор
Ответ Дени Сыч
Эти официанты речевого аппарата совсем в край ##нулись. Вы там себя кем считаете? Рок звездами ?
Клуб на ровном месте напрыгивает - офигели "официанты". Ну да.

И почему они не могут быть "рок звездами"? Что в последнее время за предъявы пошли? У вас комплекс какой-то, что все вокруг должны лишь ваши интересы "обслуживать" или что? Иди еще на рок концерт сходи и скажи рок-звезде, че ты тут пляшешь и дичь вытворяешь, я тебе деньги заплатил, песни пой. Какой же токсичный бред, боже мой, все им не так - игроки еще рот открывают помимо игры в футбол, комментаторы слишком самостоятельные. Что за зашоренность то...
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Tom_York
Ответ mnogokotin-
ну там просто вообще свой человек был. но могу тебе и жору ипотеку назвать, который очко газпрому до блеска за деньги всегда вылизывал
Жора ярый болельщик Спартака, так что...Это еще Шмурнов ушел... Так что кто кому что вылизывал)))
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Tom_York
Ростов смотрю вообще берега попутали, что тренер, что СММ, возомнили себя мерилом справедливости, а кроме как «Ну и...», выдать ни чего не могут.
А про Генича, наехали на ровном месте.
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BOB4NK
Эти иноагенты уже начинают утомлять своим балабольством. Это в Москве все умные и красивые, а все остальные колхозники с быдлоподколами. Вы Дзюбу со Слуцким послушайте, или ваши аналитические разборы на YouTube. Очень интеллектуально и совсем неангажированно. Поэтому, за всю страну не скажу, по от имени колхозников - идите вместе со своим Матч ТВ и компанией вам подобными в долгое эротическое путешествие. Да, и Чердака с Мором не забудьте прихватить.
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Abriel
я вчера писал, напишу ещё раз генич очень плохой человек и, как коментатор дно.
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Rjbson
Какой то высосаный из пальца конфликт.
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Dmitry Singular
Процитирую классика.
Игра была равна , играли ( в данном случае ругались ) два г***а.
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КБ Сергей
Милые бранятся - только тешатся.))) Ростову в матче со Спартаком, не на судью всё валить надо, а на себя в зеркало посмотреть. После забитого гола, только и делали, что валялись и страдали, как Джикия.
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Северный болельщик
Почему у нас не осталось комментаторов-мужчин? Одни бабы
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Тракторыст
Журналишка пишущий от имени Ростова действительно мелковат. Генич хоть и тот тип, но хотя бы в теме.
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Tom_York
Ответ Дени Сыч
Эти официанты речевого аппарата совсем в край ##нулись. Вы там себя кем считаете? Рок звездами ?
Может ему еще надо было на колени после наезда встать и перед всей командой покаяться?
Это Ростовские зазвездились, то поля не те, то 37 секунд переиграли и т.д.
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Tom_York
Ответ mnogokotin-
ну мы же смотрели гену орлова годами на играх зенита ) я хз за кого он топит если чессна
Орлов уже лет 5 не комментирует, а вы до сих пор деда вспоминаете. На Матче остались только, те кто кто за Спартак болеет.
Справедливости ради, если послушать Геннадия, то он не когда не отмазывал игроков Зенита. Да с фамилиями были проблемы. Тут недавно у Шнякина, два Ренана играло, минут 5-7)
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mnogokotin-
Ответ Дени Сыч
Эти официанты речевого аппарата совсем в край ##нулись. Вы там себя кем считаете? Рок звездами ?
ему написал твиттер клуба, он ответил ) в чем проблема. штрафной в центре поля не поставили, которого не было, ну идите поплачьте че уж тут
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mnogokotin-
Ответ ruch
Я не болельщик спартака. Но жалко команду, имеющего такого игрока как Соболев. В один прекрасный день он так подставит команду, что мало не покажется. А журавель - недалекий тип. Разве может культурный человек говорить вальты вместо валетов. И это - комметатор спортивного канала страны. В каком Мухосранске он вырос?
соболь - мотор команды, дает много эмоций. чем он тебе опять не понравился? ) да, иногда перегибает, надо над этим работать
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Silent2006
Диалог истинных джентльменов.
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