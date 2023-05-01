Странная ссора «Ростова» с Геничем после «Спартака». Клуб напал из-за слов в эфире
Константин еще и послал Журавеля.
«Ростов» в воскресенье запустил новую спираль вокруг судейства против «Спартака» – центральный матч тура закончили 1:1, а почти через сутки ростовчане вдруг атаковали комментатора Константина Генича.
В чем повод?
Сразу после матча «Ростова» пошел критиковать судью Кирилла Левникова. Выложил в телеграм-канале видео с двумя жесткими стыками: там ростовчане поочередно падают, а арбитр не свистит. «Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. Еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина», – язвительная подпись от клуба.
💭 Следом появился еще один пост – с критикой Константина Генича. «Ростову» не понравилось, что комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича на 39-й минуте «игровым моментом»: «Ой-ой-ой, как Соболев-то врезался в лицо Ланговичу. Но игровой момент».
Мнения по эпизоду наверняка могут быть разными, суть этой истории даже не в оценке решений судьи.
Сама ссора: как уколол «Ростов» и что взбесило Генича?
Константин на первую реплику ответил спокойно: «Ни в коем случае не хочу оправдывать Карпина или любого другого тренера, когда видишь нечто подобное и у тебя сносит «башню». <...> Я эмоции Карпина прекрасно понимаю… Но если и оценивать эти два эпизода, в первом случае можно было свистнуть, вопрос допуска и трактовки арбитра, во втором нормальная борьба на скорости».
Генич привел в пример эпизод из матча «Зенит» – «Ростов» в декабре 2021-го, когда Николай Комличенко забил после единоборства с Ярославом Ракицким, игроки петербуржцев, в том числе сам защитник, тогда считали, что ростовчанин оттолкнул соперника в борьбе за получение мяча.
💭 «Ростов» пошел иронизировать уже целенаправленно: «Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили, ### [е-мое]».
Это отсыл к тому, что в апреле «Спартак» подарил Константину клубный бомбер, который в магазине клуба стоит 37 тысяч рублей. Так москвичи отреагировали на то, что Генич комментировал игру ЦСКА и «Химок» в футболке «Спартака» из-за проигранного спора с Федором Чаловым.
Вот тут-то Генич не сдержался и ответил жестко:
💭 «Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас ни любил – идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато.
Вы точно так же видите «поле», как ищете врагов снаружи. Особенно в моем лице. Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах.
Я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб, идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля – это зашквар. Еще и бомбер приплели. Тьфу, блин. разочарование. Черный список сегодня пополнится», – написал Генич.
💭 Вскоре Генич опубликовал еще один пост – с фото подаренного бомбера и нескольких пар очков: «Специальный пост для ФК «Ростов»!
Все на месте. Бомбер и очки. Как вы хотели. Доброй ночи».
💭 «Ростов» не остановился: «Константин, только не выбирайте те, в которых вы смотрели наш матч против «Урала». Клуб отсылает к игре в 24-м туре, когда Генич не увидел вот такой гол ростовчан.
Хотя комментатор тогда публично извинился.
У Генича конфликт еще и с Тимуром Журавелем. А это почему?
Сначала комментатору не понравился наплыв хейта в соцсетях: «Блин, ну сколько же дебилов пишут сообщения. Может, снова закрыть комментарии. На время».
Через пару минут Генич все-таки закрыл комментарии и приложил красноречивый скрин: «На сегодня все. Посыл».
На это отреагировал его коллега по «Матч ТВ» Тимур Журавель: «Тут ведь что самое интересное? Лучший комментатор страны Константин Генич допускает, что какой-то плохо воспитанный незнакомец прав – и начинаются бессмысленные переживания».
Генич ответил: «Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже к тебе относится. У меня есть команда в МФЛ. Есть ребята, которым я могу доверять и с которыми обсуждать насущные дела. <...> А такие, как Тимур Журавель, которые вытаскивают мои эмоциональные сообщения – идут в... Напишу Тимуру в личные смс. Подло. И тоже мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель».
И закрывающая реплика Журавеля: «Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные. Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор».
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Кто, на ваш взгляд, во всей этой истории прав?
Был ли у «Ростова» вообще повод для такой атаки комментатора или клуб зря позволил себе такой стиль и тон?
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Вы там себя кем считаете? Рок звездами ?
И почему они не могут быть "рок звездами"? Что в последнее время за предъявы пошли? У вас комплекс какой-то, что все вокруг должны лишь ваши интересы "обслуживать" или что? Иди еще на рок концерт сходи и скажи рок-звезде, че ты тут пляшешь и дичь вытворяешь, я тебе деньги заплатил, песни пой. Какой же токсичный бред, боже мой, все им не так - игроки еще рот открывают помимо игры в футбол, комментаторы слишком самостоятельные. Что за зашоренность то...
А про Генича, наехали на ровном месте.
Игра была равна , играли ( в данном случае ругались ) два г***а.
Это Ростовские зазвездились, то поля не те, то 37 секунд переиграли и т.д.
Справедливости ради, если послушать Геннадия, то он не когда не отмазывал игроков Зенита. Да с фамилиями были проблемы. Тут недавно у Шнякина, два Ренана играло, минут 5-7)