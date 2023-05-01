Странная ссора «Ростова» с Геничем после «Спартака». Клуб напал из-за слов в эфире

Константин еще и послал Журавеля.

«Ростов» в воскресенье запустил новую спираль вокруг судейства против «Спартака» – центральный матч тура закончили 1:1, а почти через сутки ростовчане вдруг атаковали комментатора Константина Генича.

В чем повод?

Сразу после матча «Ростова» пошел критиковать судью Кирилла Левникова. Выложил в телеграм-канале видео с двумя жесткими стыками: там ростовчане поочередно падают, а арбитр не свистит. «Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. Еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина», – язвительная подпись от клуба.

💭 Следом появился еще один пост – с критикой Константина Генича. «Ростову» не понравилось, что комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича на 39-й минуте «игровым моментом»: «Ой-ой-ой, как Соболев-то врезался в лицо Ланговичу. Но игровой момент».

Мнения по эпизоду наверняка могут быть разными, суть этой истории даже не в оценке решений судьи.

Сама ссора: как уколол «Ростов» и что взбесило Генича?

Константин на первую реплику ответил спокойно: «Ни в коем случае не хочу оправдывать Карпина или любого другого тренера, когда видишь нечто подобное и у тебя сносит «башню». <...> Я эмоции Карпина прекрасно понимаю… Но если и оценивать эти два эпизода, в первом случае можно было свистнуть, вопрос допуска и трактовки арбитра, во втором нормальная борьба на скорости».

Генич привел в пример эпизод из матча «Зенит» – «Ростов» в декабре 2021-го, когда Николай Комличенко забил после единоборства с Ярославом Ракицким, игроки петербуржцев, в том числе сам защитник, тогда считали, что ростовчанин оттолкнул соперника в борьбе за получение мяча.

💭 «Ростов» пошел иронизировать уже целенаправленно: «Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили, ### [е-мое]».

Это отсыл к тому, что в апреле «Спартак» подарил Константину клубный бомбер, который в магазине клуба стоит 37 тысяч рублей. Так москвичи отреагировали на то, что Генич комментировал игру ЦСКА и «Химок» в футболке «Спартака» из-за проигранного спора с Федором Чаловым.

Вот тут-то Генич не сдержался и ответил жестко :

💭 «Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас ни любил – идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато.

Вы точно так же видите «поле», как ищете врагов снаружи. Особенно в моем лице. Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах.

Я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб, идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля – это зашквар. Еще и бомбер приплели. Тьфу, блин. разочарование. Черный список сегодня пополнится», – написал Генич.

💭 Вскоре Генич опубликовал еще один пост – с фото подаренного бомбера и нескольких пар очков : «Специальный пост для ФК «Ростов»!

Все на месте. Бомбер и очки. Как вы хотели. Доброй ночи».

💭 «Ростов» не остановился: « Константин, только не выбирайте те, в которых вы смотрели наш матч против «Урала» . Клуб отсылает к игре в 24-м туре, когда Генич не увидел вот такой гол ростовчан.

Хотя комментатор тогда публично извинился.

У Генича конфликт еще и с Тимуром Журавелем. А это почему?

Сначала комментатору не понравился наплыв хейта в соцсетях: «Блин, ну сколько же дебилов пишут сообщения. Может, снова закрыть комментарии. На время».

Через пару минут Генич все-таки закрыл комментарии и приложил красноречивый скрин: «На сегодня все. Посыл».

На это отреагировал его коллега по «Матч ТВ» Тимур Журавель: «Тут ведь что самое интересное? Лучший комментатор страны Константин Генич допускает, что какой-то плохо воспитанный незнакомец прав – и начинаются бессмысленные переживания».

Генич ответил: « Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже к тебе относится . У меня есть команда в МФЛ. Есть ребята, которым я могу доверять и с которыми обсуждать насущные дела. <...> А такие, как Тимур Журавель, которые вытаскивают мои эмоциональные сообщения – идут в... Напишу Тимуру в личные смс. Подло. И тоже мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель».

И закрывающая реплика Журавеля: «Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные. Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор».

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Кто, на ваш взгляд, во всей этой истории прав?

Был ли у «Ростова» вообще повод для такой атаки комментатора или клуб зря позволил себе такой стиль и тон?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф