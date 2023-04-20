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«В России косный футбол, давление результата». Это он выбил «Спартак», «Динамо» и «Локо»

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Евгений Калешин – герой дня.

Один из ярких творцов главной сенсации в истории Кубка России – главный тренер «Акрона» Евгений Калешин.

В 2019-м он работал в «Балтике» и дал огромное интервью Александру Дорскому, актуальное и сейчас. Ниже – цитаты Калешина, которые объясняют философию, возможно, самого необычного человека в российском футболе. 

***

Стал следить за «Атлетиком» Бьелсы – как против «Барсы» он пробовал и зонную, и персональную опеку. Так я открыл одну дверь и получил еще несколько: Хуан Мануэль Лильо (последний тренер Гвардиолы-игрока – Sports.ru), Пако Хемес (бывший тренер «Райо Вальекано» – Sports.ru). Понятно, что Бьелса – не источник, он такой же человек, который прожил революцию тотального футбола. Он ее пережил, интерпретировал и донес простыми словами. 

Сейчас нет интервью Бьелсы, которое бы я не перевел. Сначала были проблемы с испанским, но я останавливаю видео, смотрю субтитры.

Главное – структура. Она помогает даже плохому игроку выглядеть хорошо. Есть глубокое заблуждение, что плохой игрок не может принять правильное решение, если он лишен времени и пространства. Структура позволяет принимать такие решения. 

Считаю, что команда обязана разрушать на половине поля соперника, я не хочу, чтобы он подходил подготовленным к нашей штрафной.

Кто-то считает, что тогда при автоматизации действий нет места творчеству, но мне кажется, что сила – в повторении, потому что эпизоды всегда будут чуть отличаться друг от друга – один метр может поменять позиции соперников, следом поменяются и твои действия. 

Бьелса много внимания уделяет морали. Например, когда в Чили произошло землетрясение, было много мародеров. Его спросили, не осуждает ли он их – он ответил, что нет. Эти слова не очень правильно восприняли, но потом Бьелса добавил: «Как я могу осуждать людей в стране, в которой их считают неполноценными, если у них дома нет телевизора?».

Матчи РПЛ я не качаю. Если попадаю по времени, смотрю, но специально – нет.  

• В твиттере в основном подписан на западных аналитиков, потому что Россия – не двигатель тактики и стратегии. У нас должно быть больше идей и больше доверия к тренерам. Если есть возможность рисковать, будут появляться разные варианты – иногда они будут рождать вопросы у тех, кто анализирует игру. А так – косный футбол, постоянное давление результата, и человек перестает быть интересен как тренер. 

«Лестер» стал чемпионом не из-за того, что у него была лучшая идея или что он лучше всех играл. «Лестер» стал чемпионом благодаря обстоятельствам, которые сложились в конкретный момент.

• Пропасть растет, неожиданных чемпионств все меньше и меньше, а я вообще не воспринимаю игру сквозь результат. Без реальной оценки того, что ты заслужил, и того, что ты получил, можно обмануть всех.

• В этом сезоне (2018/19) ФНЛ соперники «Балтики» иногда два раза переходили центр поля и один раз били – но забивали. Неужели можно отменить всю нашу работу, если мы проиграли в таком матче? Футбол – вероятностный вид спорта, может произойти что угодно. Так что нужно концентрироваться на идее и процессе.

Сейчас медиа воспитывают общество. Если медиа позитивно оценивает команду только из-за победы без анализа, происходит искажение. Если же игра оценивается не столько с позиции результата, сколько с позиции качества и победившую команду критикуют за какие-то вещи, то выше вероятность, что люди обратят внимание на процесс. 

У тренера есть возможность выразить себя во время матча, во флэш-интервью и на пресс-конференции. Этого недостаточно. Поэтому очень важна компетентность тех, кто говорит о футболе. 

• Тренер берет на себя ответственность за принятие решений по составу, стратегии – тут широкий спектр полномочий. Но кардинально изменить все нельзя, потому что ограничение – футболисты.

По статистике, зарплатная ведомость на 90 процентов определяет положение в таблице. Если все структуры клуба работают на четверку, нет провала по селекции, медицине, с тренером – команда будет находиться там, где должна.

Обычно слежу за командой, которая проигрывает. Я знаю стартовый состав, знаю, кто есть в запасе – как разместить игроков, чтобы команда стала лучше? Например, долго думал, как разместить Месси, Гризманна и Суареса [когда они играли вместе], чтобы они не теряли лучшие качества.

Третий защитник – это костыль, который достаешь, когда чувствуешь, что команда подсела физически, либо хочешь сохранить счет. Я бы так не делал, потому что так ты не давишь на соперника – значит, давление идет на тебя.

• Постановка корпуса очень важна, сейчас я уделяю ей много внимания. В России многие игроки даже не умеют правильно пятиться – идет постоянная работа двух ног, а должно быть диагональное смещение, умение разворачивать корпус, чтобы все время контролировать пространство. 

• Петракова всегда бесило, что во время игры у меня развязывались бутсы. Я никогда не придавал этому значения, мог спокойно отыграть тайм с развязанной бутсой, но он сильно возмущался. Доходило до того, что во время углового ко мне подбегали ребята и говорили: «Женя, тебя, мудака, Петраков обещал заменить через десять минут, если не завяжешь шнурки». Позже я купил бутсы Lotte – бесшнуровочная модель, которую любил Кафу. Перед тренировкой подхожу к Петракову: «Юрич, теперь будете спокойны – смотрите, я без шнурков».   

• С Ташуевым пришло понимание, что атакующий футбол невозможен без прессинга – ты можешь неплохо обороняться в центре поля и перед своей штрафной, но без высокого давления никогда не будешь доминировать. Если хочешь доминировать, ты обязан разрушать у чужих ворот.

• Ташуев стоял у истоков стиля «Краснодара»: заученное комбинирование, агрессия, серьезный контроль мяча плюс качественные игроки – «Краснодар», который мы знаем, начался именно с Ташуева

Подписан на платные разделы «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Лидса». На это улетают долларов 200 в месяц.  Показывают кабинет Гвардиолы – висит расписание недельного цикла. Останавливаешь видео – и изучаешь. Показывают раздевалку после победы – меня не очень интересует, как радуются игроки, смотрю за тем, что стоит на столе. У «Ювентуса» стоит шейкер для смузи, у каждого игрока – своя коробка с фруктами.  

Для прессинга нужна молодая команда – еще один критерий селекции. Качественный подбор новых игроков помог сделать скачок – и я даже не про результаты, а про саму игру. 

Большое внимание уделяем первому касанию [в начале атаки]: если оно плохое, вся тактика может рухнуть.

Я один ничего не делаю, у меня есть четыре помощника. Да, я главный тренер, принимаю решения, но футбол – командный вид спорта. Сейчас очень много внимания уделяется личности: медиа накручивают, что вот этот – лучший в такой позиции, вот этот – в другой. Позиция ничего не решит без команды.

Хорошие тренеры тоже избегают много «я».

Авторитет – это когда тебе отдают лидерство. Нужно обладать внутренней силой и энергией, чтобы повести за собой. Великие режиссеры или педагоги не заставляли кого-то идти за собой – они выразили себя так, что люди пошли за ними. Многие путают лидерство с дисциплиной. Дисциплина – это просто правила об уважении к вещам, которые происходят в клубе. Лидерство – химия. 

• Понятно, есть эмоции, во время игры что-то вылетает. Но когда мы материмся для связки слов в раздевалке, это неприемлемо, за такое мы штрафуем. Одно слово – 500 рублей

Если ты не можешь выигрывать единоборства, тебя уничтожат – и неважно, какой у тебя стиль игры. Значит, в тренировках должно быть больше специфической силовой подготовки, контактных упражнений.

«Сейчас тренерами в России руководит страх». Знакомьтесь с молодым тренером, который привносит идеи Бьелсы в ФНЛ

«Акрон» – главная сенсация в истории Кубка России, даже если не возьмет трофей?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоевl vk.com/fcbaltika

58 комментариев

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Даниил Попов
Ответ Tigo_Volchara93
Пояснительную бригаду
Они пригласили Калешина к себе на подкаст ещё несколько лет назад из-за интереса к Бьелсе. После этого он ещё много раз у них был, а они хвалили его за то, что он пытается реализовать ту же игру, которую ставит Марсело, но на уровне ФНЛ. С мощным прессингом, игрой в атаку и началом построения игры с пасующего вратаря. Это если вкратце.
+79
0
+79
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oddnoise
Правы были Лукомский с Порошиным
+43
-2
+41
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XXXVI
Ответ namankey
Исаева?
Да пусть все Даши радуются, что уж!
+24
-1
+23
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XXXVI
Евгений ещё пару лет назад оставил хорошее впечатление после его прихода на подкаст к Лукомскому Порошину. Даша радуется за таких специалистов.
+25
-2
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Mikhail Koltushkin
Наши тренеры хорошо говорят, анализируют, экспертами на матч тв работают, некоторые даже в квн играют. Но результата нет. (Как и у Бьелсы).
В итоге берут балканцев, немцев, испанцев. Те кто платит деньги понимают кого брать.
А насчет Калешина - я смотрю Балтику на стадионе, с Игнашевичем, стали гораздо больше доминировать и спокойно проходят в РПЛ.
Но игра как была беги бей (никакого Бьелсы не было) так и осталась. Упор на силовую борьбу и бодание мяча головой.
В РПЛ Балтика будет лидером по боданию.
+22
-5
+17
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Ванильный Мишка
Ответ oddnoise
Правы были Лукомский с Порошиным
Так приятно видеть единоверцев
+14
-1
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Саша Кулинич
Ответ Mikhail Koltushkin
Наши тренеры хорошо говорят, анализируют, экспертами на матч тв работают, некоторые даже в квн играют. Но результата нет. (Как и у Бьелсы). В итоге берут балканцев, немцев, испанцев. Те кто платит деньги понимают кого брать. А насчет Калешина - я смотрю Балтику на стадионе, с Игнашевичем, стали гораздо больше доминировать и спокойно проходят в РПЛ. Но игра как была беги бей (никакого Бьелсы не было) так и осталась. Упор на силовую борьбу и бодание мяча головой. В РПЛ Балтика будет лидером по боданию.
Извините, если резко прозвучит, но выход с Лидсом в АПЛ и успешный первый сезон там - это не результат?
(да, потом начались проблемы, но если говорить только на уровне результата - надо и такие вещи принимать)
А выход в финал Лиги Европы с Атлетиком?
Подъем чилийского футбола (футбола в целом, не только сборной)?

Гвардиола вот с 2011 года Лигу Чемпионов не выигрывал, зачем же ему деньги платят?
+14
-1
+13
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Tigran Shuts
Ответ Даниил Попов
Они пригласили Калешина к себе на подкаст ещё несколько лет назад из-за интереса к Бьелсе. После этого он ещё много раз у них был, а они хвалили его за то, что он пытается реализовать ту же игру, которую ставит Марсело, но на уровне ФНЛ. С мощным прессингом, игрой в атаку и началом построения игры с пасующего вратаря. Это если вкратце.
но при этом люди в комментах писали, что его Балтика играет крайне уныло, а бюджет клуба позволял решать выход из ФНЛ.
+9
0
+9
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limitforever
В том году тоже в кубке открывались тренерские таланты из ФНЛ - Гаранин из Енисея и Гогниев из Алании. Даже картина похожая - пара побед над топами-околотопами РПЛ, топ 4 кубка, средний результат в пердиве, статьи про "сенсационность, необычность". По итогу в РПЛ оба не потянули.
+10
-1
+9
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Ванильный Мишка
Ответ Nickolay Lyskov
Сильный? Да, вынес всю Москву в кубке. При этом сильный настолько, что в Первой лиге Акрон идет в нижней половине таблицы. Кубковые игры - нечто другое, в них лучше работается тренерам-мотиваторам, способным настроить на конкретную игру. А вот в чемпионате, на дистанции, не получается такой финт.
Это его первый сезон в Акроне. В 2023 году 11 матчей - 0 поражений.
+9
0
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namankey
Ответ XXXVI
Евгений ещё пару лет назад оставил хорошее впечатление после его прихода на подкаст к Лукомскому Порошину. Даша радуется за таких специалистов.
Исаева?
+9
-1
+8
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Егор Егор
Ответ Mikhail Koltushkin
Наши тренеры хорошо говорят, анализируют, экспертами на матч тв работают, некоторые даже в квн играют. Но результата нет. (Как и у Бьелсы). В итоге берут балканцев, немцев, испанцев. Те кто платит деньги понимают кого брать. А насчет Калешина - я смотрю Балтику на стадионе, с Игнашевичем, стали гораздо больше доминировать и спокойно проходят в РПЛ. Но игра как была беги бей (никакого Бьелсы не было) так и осталась. Упор на силовую борьбу и бодание мяча головой. В РПЛ Балтика будет лидером по боданию.
Бьелса выводил Лидс и успешно с ним закрепился - это не результат уже? В топ клуб его не позовут, потому что он слишком тяжелый человек, а не потому что его стиль какой-то неправильный. Один из лучших тренеров современности не просто так его восхваляет, но для всего нужны игроки, о чем сам Калешин и сказал - смотрите пункт про зарплатную ведомость. Бодания не от хорошей жизни.
+9
-1
+8
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Tigo_Volchara93
Ответ oddnoise
Правы были Лукомский с Порошиным
Пояснительную бригаду
+8
-1
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Marshkonev
Привет C&C!
Когда летаешь на высоте 10.000 м над уровнем результата , как же все-таки приятно , когда он приходит
+8
-2
+6
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Hollywood Hogan
Мне кажется по отношению похожи с Бердыевым.
Ставят свою философию - если удается собрать игроков, передать им идеи, поверить, то все получается. Но если не удается - мучения и полный провал.
+6
0
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Егор Егор
Ответ limitforever
В том году тоже в кубке открывались тренерские таланты из ФНЛ - Гаранин из Енисея и Гогниев из Алании. Даже картина похожая - пара побед над топами-околотопами РПЛ, топ 4 кубка, средний результат в пердиве, статьи про "сенсационность, необычность". По итогу в РПЛ оба не потянули.
Средний результат у ФНЛ у кого? у Калешина? Средний - принять команду после провального старта и хотя бы подняться со дна? Это как минимум хороший результат.
Так, что там дальше... Гогниев не потянул РПЛ. Да, возможно он и правда не тянет, но он работал в Химках, где людей увольняют по непонятным причинам. Хорошее место, чтобы "тянуть".
По Гаранину - да, после-то Сочи прямо расцвел. Ну посмотрим, если его Енисей до стыков дотянется, что из этого выйдет.
+4
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Balt
Ответ Тиджани Бабангида
Тренер сильный. Смотрит вперед,экспериментирует,постоянно учится,ориентируется на лучшие мировые практики.
Неоднозначный. При всех возможностях в Балтике пробиться в РПЛ не смог. Из-за своего упрямства в основном - плана Б у него не было, игрокам не всегда было понятно во что он играть хочет и т.д. и т.п. Качели определённые были с ним. То отлично, то так себе играла Балтика. Как итог - куча потерянных очков и максимум "классическое" для Балтики 5-е место в 4 очках от стыков в 2020/2021 несмотря на довольно круто проведённую весну. И это был максимум что он смог выжать как из команды так и из себя как тренера. А следующий сезон 2021/2022 вообще провально начали и к моменту прихода Игнашевича команда во второй половине таблице болталась ближе к зоне вылета (5 очков до 17 места) нежели хотя бы к месту в 8-ке (6 очков до 8 места было). А Игнашевич уже на почти второй сезон и первый свой полноценный (в 2021/2022 после Калешина в октябре с 16 тура приступил к работе) мчит команду в РПЛ - что выйдет из этого всего ещё вопрос открытый т.к. весенние пробуксовки во-первых у Игнашевича уже были, во-вторых Балтика что-то на текущий момент как раз лёгкую (пока ещё) пробуксовку попала (3 ничьи подряд).
+5
-1
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Джон Хартсон
"я вообще не воспринимаю игру сквозь результат"

вот сразу после этой фразы я понял, что
1) чувак реально фанат Бьелсы
2) дальше читать незачем.
+7
-3
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Богдан Агафонов
Ответ goshforever
Осталось только понять, ПОЧЕМУ гениальный Калешин сорвал планы "Балтики" на выход в РПЛ, да и сейчас Акрон идёт в Пердиве аж на 13 месте.
Только на это 13 место Акрон поднялся с приходом Калешина
+3
0
+3
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Мельников Михаил
Ответ Mikhail Koltushkin
Наши тренеры хорошо говорят, анализируют, экспертами на матч тв работают, некоторые даже в квн играют. Но результата нет. (Как и у Бьелсы). В итоге берут балканцев, немцев, испанцев. Те кто платит деньги понимают кого брать. А насчет Калешина - я смотрю Балтику на стадионе, с Игнашевичем, стали гораздо больше доминировать и спокойно проходят в РПЛ. Но игра как была беги бей (никакого Бьелсы не было) так и осталась. Упор на силовую борьбу и бодание мяча головой. В РПЛ Балтика будет лидером по боданию.
Да потому что бессмысленно пытаться ставить такой футбол с игроками уровня ниже среднего, да ещё если большинство из них уже перевалили рубеж середины игровой карьеры. А таких в ФНЛ абсолютное большинство - юнцов, что могли бы чему-то учиться и пытаться постигать концепции там мизер. А вдалбливать в голову игроку, что в свои 28-29 лет только в "бодаться-бороться" и играл, какие-то новые концепции, какое-то повышение интенсивности... ну успехов. Результат итоговый будет обязательно ниже, чем мог бы быть с этими игроками при игре в простой футбол.
+3
0
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Hilperico
Интересно было бы почитать новое интервью. Когда он давал то самое длинное интервью на посту тренера Балтики, у него потом были большие проблемы с результатами. С тех пор многое могло поменяться.
+3
0
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ALEXANDER#8
Этот тренер в каждом клубе показывал симпатичный,комбинационный и атакующий футбол и вполне может работать в команде РФПЛ лучше чем те тренера эксперты с матч тв
+6
-3
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namankey
Ответ Nickolay Lyskov
Сильный? Да, вынес всю Москву в кубке. При этом сильный настолько, что в Первой лиге Акрон идет в нижней половине таблицы. Кубковые игры - нечто другое, в них лучше работается тренерам-мотиваторам, способным настроить на конкретную игру. А вот в чемпионате, на дистанции, не получается такой финт.
Ты внимательно прочитал статью? Там где он говорит про зарплатную ведомость, это не его мнение, это показывают исследования. Чудеса подобные Лестеру это дисперсия результатов(не преуменьшая заслуг клубов, совершающих сенсации)
+2
0
+2
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Nickolay Lyskov
Ответ namankey
Ты внимательно прочитал статью? Там где он говорит про зарплатную ведомость, это не его мнение, это показывают исследования. Чудеса подобные Лестеру это дисперсия результатов(не преуменьшая заслуг клубов, совершающих сенсации)
Чудеса в чемпионате, и чудеса в кубке - достаточно разные чудеса. В кубке и Тосно, вечная ему память, отметился, но вот многие ли считают Парфенова великолепным тренером, несмотря на кубковое чудо?
+2
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RSI
Ответ goshforever
Калешин в Акроне с 5 сентября 2022 года, а не вчера пришел https://www.sports.ru/football/1111656064-kaleshin-vozglavil-akron.html
На каком месте, по Вашему, он должен быть, если после 8 туров команда была чуть ли не последней? На 1м? Иначе Вы не признаете его"гениальным"?
Вот о таких как Вы он и пишет. О тех, для кого кроме результата ничего не существует. Только Вы не читаете. А по мне - Акрон чрезвычайно привлекателен по зрелищности. Один из лучших в России.
+2
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