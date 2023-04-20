«В России косный футбол, давление результата». Это он выбил «Спартак», «Динамо» и «Локо»

Евгений Калешин – герой дня.

Один из ярких творцов главной сенсации в истории Кубка России – главный тренер «Акрона» Евгений Калешин.

В 2019-м он работал в «Балтике» и дал огромное интервью Александру Дорскому, актуальное и сейчас. Ниже – цитаты Калешина, которые объясняют философию, возможно, самого необычного человека в российском футболе.

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• Стал следить за «Атлетиком» Бьелсы – как против «Барсы» он пробовал и зонную, и персональную опеку. Так я открыл одну дверь и получил еще несколько: Хуан Мануэль Лильо (последний тренер Гвардиолы-игрока – Sports.ru), Пако Хемес (бывший тренер «Райо Вальекано» – Sports.ru). Понятно, что Бьелса – не источник, он такой же человек, который прожил революцию тотального футбола. Он ее пережил, интерпретировал и донес простыми словами.

• Сейчас нет интервью Бьелсы, которое бы я не перевел. Сначала были проблемы с испанским, но я останавливаю видео, смотрю субтитры.

• Главное – структура. Она помогает даже плохому игроку выглядеть хорошо. Есть глубокое заблуждение, что плохой игрок не может принять правильное решение, если он лишен времени и пространства. Структура позволяет принимать такие решения.

• Считаю, что команда обязана разрушать на половине поля соперника, я не хочу, чтобы он подходил подготовленным к нашей штрафной.

• Кто-то считает, что тогда при автоматизации действий нет места творчеству, но мне кажется, что сила – в повторении, потому что эпизоды всегда будут чуть отличаться друг от друга – один метр может поменять позиции соперников, следом поменяются и твои действия.

• Бьелса много внимания уделяет морали. Например, когда в Чили произошло землетрясение, было много мародеров. Его спросили, не осуждает ли он их – он ответил, что нет. Эти слова не очень правильно восприняли, но потом Бьелса добавил: «Как я могу осуждать людей в стране, в которой их считают неполноценными, если у них дома нет телевизора?».

• Матчи РПЛ я не качаю. Если попадаю по времени, смотрю, но специально – нет.

• В твиттере в основном подписан на западных аналитиков, потому что Россия – не двигатель тактики и стратегии. У нас должно быть больше идей и больше доверия к тренерам. Если есть возможность рисковать, будут появляться разные варианты – иногда они будут рождать вопросы у тех, кто анализирует игру. А так – косный футбол, постоянное давление результата, и человек перестает быть интересен как тренер.

• «Лестер» стал чемпионом не из-за того, что у него была лучшая идея или что он лучше всех играл. «Лестер» стал чемпионом благодаря обстоятельствам, которые сложились в конкретный момент.

• Пропасть растет, неожиданных чемпионств все меньше и меньше, а я вообще не воспринимаю игру сквозь результат. Без реальной оценки того, что ты заслужил, и того, что ты получил, можно обмануть всех.

• В этом сезоне (2018/19) ФНЛ соперники «Балтики» иногда два раза переходили центр поля и один раз били – но забивали. Неужели можно отменить всю нашу работу, если мы проиграли в таком матче? Футбол – вероятностный вид спорта, может произойти что угодно. Так что нужно концентрироваться на идее и процессе.

• Сейчас медиа воспитывают общество. Если медиа позитивно оценивает команду только из-за победы без анализа, происходит искажение. Если же игра оценивается не столько с позиции результата, сколько с позиции качества и победившую команду критикуют за какие-то вещи, то выше вероятность, что люди обратят внимание на процесс.

• У тренера есть возможность выразить себя во время матча, во флэш-интервью и на пресс-конференции. Этого недостаточно. Поэтому очень важна компетентность тех, кто говорит о футболе.

• Тренер берет на себя ответственность за принятие решений по составу, стратегии – тут широкий спектр полномочий. Но кардинально изменить все нельзя, потому что ограничение – футболисты.

• По статистике, зарплатная ведомость на 90 процентов определяет положение в таблице. Если все структуры клуба работают на четверку, нет провала по селекции, медицине, с тренером – команда будет находиться там, где должна.

• Обычно слежу за командой, которая проигрывает. Я знаю стартовый состав, знаю, кто есть в запасе – как разместить игроков, чтобы команда стала лучше? Например, долго думал, как разместить Месси, Гризманна и Суареса [когда они играли вместе], чтобы они не теряли лучшие качества.

• Третий защитник – это костыль, который достаешь, когда чувствуешь, что команда подсела физически, либо хочешь сохранить счет. Я бы так не делал, потому что так ты не давишь на соперника – значит, давление идет на тебя.

• Постановка корпуса очень важна, сейчас я уделяю ей много внимания. В России многие игроки даже не умеют правильно пятиться – идет постоянная работа двух ног, а должно быть диагональное смещение, умение разворачивать корпус, чтобы все время контролировать пространство.

• Петракова всегда бесило, что во время игры у меня развязывались бутсы. Я никогда не придавал этому значения, мог спокойно отыграть тайм с развязанной бутсой, но он сильно возмущался. Доходило до того, что во время углового ко мне подбегали ребята и говорили: «Женя, тебя, мудака, Петраков обещал заменить через десять минут, если не завяжешь шнурки». Позже я купил бутсы Lotte – бесшнуровочная модель, которую любил Кафу. Перед тренировкой подхожу к Петракову: «Юрич, теперь будете спокойны – смотрите, я без шнурков».

• С Ташуевым пришло понимание, что атакующий футбол невозможен без прессинга – ты можешь неплохо обороняться в центре поля и перед своей штрафной, но без высокого давления никогда не будешь доминировать. Если хочешь доминировать, ты обязан разрушать у чужих ворот.

• Ташуев стоял у истоков стиля «Краснодара»: заученное комбинирование, агрессия, серьезный контроль мяча плюс качественные игроки – «Краснодар», который мы знаем, начался именно с Ташуева.

• Подписан на платные разделы «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Лидса». На это улетают долларов 200 в месяц. Показывают кабинет Гвардиолы – висит расписание недельного цикла. Останавливаешь видео – и изучаешь. Показывают раздевалку после победы – меня не очень интересует, как радуются игроки, смотрю за тем, что стоит на столе. У «Ювентуса» стоит шейкер для смузи, у каждого игрока – своя коробка с фруктами.

• Для прессинга нужна молодая команда – еще один критерий селекции. Качественный подбор новых игроков помог сделать скачок – и я даже не про результаты, а про саму игру.

• Большое внимание уделяем первому касанию [в начале атаки]: если оно плохое, вся тактика может рухнуть.

• Я один ничего не делаю, у меня есть четыре помощника. Да, я главный тренер, принимаю решения, но футбол – командный вид спорта. Сейчас очень много внимания уделяется личности: медиа накручивают, что вот этот – лучший в такой позиции, вот этот – в другой. Позиция ничего не решит без команды.

Хорошие тренеры тоже избегают много «я».

• Авторитет – это когда тебе отдают лидерство. Нужно обладать внутренней силой и энергией, чтобы повести за собой. Великие режиссеры или педагоги не заставляли кого-то идти за собой – они выразили себя так, что люди пошли за ними. Многие путают лидерство с дисциплиной. Дисциплина – это просто правила об уважении к вещам, которые происходят в клубе. Лидерство – химия.

• Понятно, есть эмоции, во время игры что-то вылетает. Но когда мы материмся для связки слов в раздевалке, это неприемлемо, за такое мы штрафуем. Одно слово – 500 рублей.

• Если ты не можешь выигрывать единоборства, тебя уничтожат – и неважно, какой у тебя стиль игры. Значит, в тренировках должно быть больше специфической силовой подготовки, контактных упражнений.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоевl vk.com/fcbaltika