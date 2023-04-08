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0:15 – так сгорели «Ессентуки» из Второй лиги 😱 Клуб подозревают в подставных игроках

Форте Форте
Ессентуки Ессентуки
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Футбол Футбол

И могут выгнать из чемпионата.

В матче группы 1 Второй лиги сотворили историю: таганрогский «Форте» раздавил «Ессентуки» – 15:0! Это повторение рекорда – самой крупной победы в истории российского футбола.

«Ессентуки» неслучайно проиграли так крупно: команду подозревают в использовании подставных футболистов. На фоне расследования ФНЛ в заявке ставропольского клуба на матч оказалось всего 12 игроков. 

И они не справились.  

Главные цифры матча: четыре игрока оформили хет-трики, за «Ессентуки» играл 15-летний

• «Форте» начал забивать на второй минуте, а закончил в добавленное ко второму тайму время. Самый сухой отрезок матча – со 2-й по 17-ю минуту, в остальном голы распределялись более равномерно.

• Сразу четыре (!) футболиста «Форте» оформили по хет-трику. Первым это сделал Петр Володкин (забил на 39-й, 50-й и 56-й), затем – Никита Муромский (17, 28, 70), сразу после него – Дмитрий Лаврищев (2, 19, 73), а последним – Шамиль Саадуев (68, 84, 87). Еще по голу добавили Егор Могилев, Идрис Муслуев и Роман Романов.

• В заявке «Ессентуков» было всего 12 человек. Единственный запасной – 15-летний защитник Александр Муравьев (2007 года рождения!). В этом сезоне он в четвертый раз отыграл 60+ минут: дважды выходил в старте, дважды – на замену в первом тайме. Все случаи были весной.

15-летнего Муравьева выпустили на 27-й минуте при 0:3, еще 90 минут отыграл 16-летний полузащитник Кантемир Мамхегов. Средний возраст этого состава «Ессентуков» – всего 20,7 года, самому старшему футболисту – 25.

Так пустынно выглядела скамейка клуба из Ставропольского края (на заднем плане).

На ней было всего два человека: один игрок и один представитель тренерского штаба – начальник команды Эрик Джемакулов. Причем в заявку его внесли только 23 марта.

Как так получилось? Это что, договорняк?

Нет, у «Ессентуков» немного другие проблемы. Клуб подозревают в подлоге футболистов. Помните недавнюю историю с «Туапсе», где клуб выпустил подставных игроков в майках других? То же самое случилось и с «Ессентуками», только их история масштабнее.

По данным журналиста Сергея Ильева, РФС заподозрил клуб в обмане еще зимой. И с началом весеннего этапа (5 матчей) в заявке команды было максимум 14 человек. А на игре с «Машуком» всего 11 (кстати, по итогам этой игры РФС оштрафовал клуб по 11 пунктам нарушения регламента на 110 тысяч рублей). В этих пяти матчах «Ессентуки» проиграли пять раз с разницей мячей 1-34. Единственный герой, забивший гол, – 25-летний Исрапил Абдулаев, самый опытный игрок команды.

Перед матчем со СКА в Ростове (0:5) клуб предупредили, что уже ведется расследование, но в «Ессентуках» особо не смутились. Когда делегат матча сфотографировал гостевую скамейку, чтобы сопоставить фото игроков с заявкой, нашлись несовпадения. После поражения от СКА полностью отстранили весь тренерский штаб и врачей – и теперь составом управляет начальник команды Эрик Джемакулов.

И что теперь будет с «Ессентуками»?

Есть вероятность, что игра с «Форте» – последняя. Клуб могут снять со Второй лиги, а бывший тренерский штаб дисквалифицировать на полгода. Речь о главном тренере Василии Дорофееве, старшем тренере Рустаме Дудове, враче Павле Дулове и начальнике команды Гванзаве Магомедове (его отзаявили в августе как игрока и заявили как начальника команды – а в марте отзаявили и в этом статусе).

Возможно, команде позволят доиграть сезон, чтобы не менять календарь. 

А что вообще за клуб «Ессентуки»?

Его основали в 2016-м, четыре года он играл в первенстве Ставропольского края. Мы вспоминали историю про «Туапсе» – так вот «Ессентуки» взяли во Вторую лигу одновременно с «Туапсе» и «Форте» в ковидный 2020 год. Всю тройку пропустили (тогда еще в ПФЛ) в виде исключения.

У «Ессентуков» в этом сезоне в 23 матчах всего 5 очков – 1 победа, 2 ничьи и 20 поражений при разнице мячей 7-79. Правда, клубу не привыкать – за два предыдущих сезона «Ессентуки» набрали 23 очка при разнице мячей 42-186. И ни разу не поднялись выше последнего места.

Кстати, в сезоне-2020/21 половину голов «Ессентуков» забил Павел Соломатин, поигравший в РПЛ за «Динамо», – 13 штук.

За эти два года «Ессентуки», пожалуй, запомнились только дракой с болельщиками СКА. И вот новая некрасивая история. 

Драка в ФНЛ-2: фанаты СКА зарубились с игроками «Ессентуков» через сетку. Ох

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Фото: ФК «Форте»ФК «Ессентуки»

19 комментариев

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Фёдор Кузнецов
За Муравьёвым будет интересно последить по карьере, всё таки в 15 лет играет часто в ПФЛ
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Фёдор Кузнецов
Когда образовали в родном городе клуб очень обрадовался, но сейчас единственная мысль это лишь бы не расформировали
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Фан Рубина
Ессентуки - это про минеральную воду, а не футбол.
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Dizzod
с детства за Ессентуки
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Рустик Исхаков
Обычная история. Городская команда. Играют за еду. Более-менее толковые игроки уходят туда где есть возможность заработать. Ну, не шмогли
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БилльХансен
Ставропольский клуб - Динамо, Ессентуки клуб ессентукский.
+5
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Rested
Ответ Дмитрий Комаров
Ах! Хотел как раз тотал больше 14 поставить
-10 до матча поставил))
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Rested
Не трогать Ессентуки ,уже 2-й год стабильно денег приносят!!!!
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Nerazzurri-88
Ответ maks44
Если бы пропустили ещё два, то были бы Ессентуки-17.
Матч начинался в 15:00 по Таганрогу. Это оказало большее влияние)
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Harry88
Дело Рулона живет
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Варлампий Варлампий
доги обычно через 2:1 катают
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Дмитрий Комаров
Ах! Хотел как раз тотал больше 14 поставить
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Streetbor
парни напоследок решили заработать. Помирать так с музыкой.
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Мистер Уайт
Химкинского попа направить в Ессентуки. Больше 15 навряд ли проиграют в следующий раз, так что поп поправит свой пошатнувшийся авторитет после химкинского фиаско.
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pumpking
Когда увидел родной Балаково на спортсе 🤩
+5
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maks44
Если бы пропустили ещё два, то были бы Ессентуки-17.
+49
-2
+47
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гилберт
Может выпьете что нибудь? Хотя нет, вам же играть, минералочки!!!
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Тюменский медвежонок
похоже этот клуб в принципе создавали для "темных схем"
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Rumov
Позор. Стыдно за футбол, команду и город.
+14
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