Сказка «Акрона» в Кубке: выбили еще и «Динамо». При фанатах, примчавших на поезде-чартере!

Убрали третий московский клуб РПЛ подряд.

Тольяттинский «Акрон» выбил «Динамо» из Фонбет Кубка России – после 0:0 в основное время выиграли серию пенальти. Теперь команда Первой лиги – во втором этапе 1/2 финала Пути регионов. Все детали сетки – здесь.

«Акрон» прошел третьего подряд соперника из РПЛ и второго – по схожей схеме, снова в серии 11-метровых. Только теперь гораздо увереннее: с «Локомотивом» дошли аж до счета 7:6: а теперь позволили сопернику реализовать всего один удар.

Конечно, в основное время у «Динамо» было больше шансов – спасал вратарь Сергей Волков, прошедший с клубом весь путь с самого низа до блекса в Кубке России. А когда отыгрывали и его, выручали защитники – например, Иван Чудин выбил из пустых ворот на последних минутах.

В серии пенальти «Акрон» был идеален , а вот Волков сначала взял удар Даниила Фомина (у него с 11-метровыми что-то сломалось, запорол второй подряд), затем Даниил Лесовой пробил выше.

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«Акрон» кайфует вместе с фанатами! Привезли в Москву сотни людей на поезде-чартере

Эмоции у команды Первой лиги – топ.

Все счастливы.

К тому же счастье даже на московском стадионе получилось разделить со своими болельщиками.

Клуб позаботился об этом сам. «Акрон» организовал бесплатный трансфер на двухэтажном поезде: семь специальных вагонов , 448 мест. Обратно фанатов тоже доставят бесплатно, на поезде приехало больше 400 человек.

Причем тольяттинский клуб сразу пообещал: даже если с обратной дорогой возникнут проблемы, всех отвезут на бесплатных автобусах.

Перед игрой президент «Акрона» Павел Морозов заряжал фанатов прямо на трибуне – главный инвестор клуба переживает за результат вместе со всеми.

У капитана Антона Килина был выбор, в какие ворота бить пенальти – конечно же, он сразу указал на ворота, за которыми фанаты «Акрона» . Это в них запустил Лесовой, это они из-за спины давили на динамовских пенальтистов и поддерживали своего кипера Сергея Волкова.

После такой победы соцсети «Акрона» взорвались: «ВСЕ НА НИКОЛЬСКУЮ, НА 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ ЖИГУЛЕВСКА!». Да-да, именно капсом.

У самой команды – своя супертусовка! Вы только послушайте, под какую песню отмечают.

А еще защитник команды Джамалдин Ходжаниязов раздавал журналистам пиццу – так просто, но насколько же мило.

Что нужно знать про «Акрон»? И почему их поход сейчас – сказка?

Не только потому, что это единственный представитель низших лиг в турнире.

• «Акрон» – частный клуб, его основали меньше пяти лет назад . До этого команда три года была любительской, а в первый же профи-год, в сезоне-2019/20, дошла до 1/32 финала Кубка – проиграла «Мордовии» по пенальти.

• Сейчас «Акрон» – середняк Первой лиги, который выбил сразу три (!) московских клуба Премьер-лиги в Пути регионов: «Торпедо» (2:0), «Локомотив» и «Динамо».

• Главный тренер Евгений Калешин, которого вы можете помнить по яркой работе в «Балтике» с ориентиром на Марсело Бьелсу, возглавил «Акрон» по ходу сезона. После восьми туров команда с пятью очками шла на предпоследнем месте, после прихода Калешина выправилась: в 17 последних матчах Первой лиги «Акрон» проиграл лишь однажды – в гостях «Шиннику».

В остальных матчах – шесть побед и 10 ничьих. Причем достойно получается против лидеров: в пяти играх с командами из первой шестерки «Акрон» пять раз сыграл вничью. В семи кубковых матчах – пять побед и два прохода пенальти. Итого у Калешина – одно поражение в 24 матчах. Внушительно!

• «Акрон» – небедный, в клубе зарплатная ведомость на уровне топ-4 Первой лиги, если верить данным инсайдера Сергея Ильева. Но клуб летом явно не угадал ни с тренером Виталием Пановым, ни с селекцией.

Ситуацию чуть подправили зимой: например, в команде появился форвард Андрес Понсе, который поиграл в Премьер-лиге за «Ахмат» и «Ротор», 18-летний край из «Крыльев» Никита Салтыков, засверкавший в последних матчах, стал заметен 34-летний опорник Евгений Песегов, выводивший «Сочи» в РПЛ.

• Команды Калешина обычно хороши в Кубке: в 15 матчах у тренера 10 побед (с учетом проходов по пенальти) и пять поражений. С «Балтикой» он выбил «Локомотив» в 2019-м (и повторил с «Акроном» в этом году), а в 2022-м вывел «Балтику» на «Динамо» – но до той игры ушел в отставку. Поэтому по пенальти бело-голубым калининградцы проигрывали уже с Сергеем Игнашевичем, благодарившим Калешина за далекий проход.

Теперь у «Акрона» в плане – второй этап полуфинала Пути регионов, там могут сыграть со «Спартаком» , победителем «Краснодар» – «Ростов» или проигравшим в ЦСКА – «Крылья».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев