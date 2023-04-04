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Сказка «Акрона» в Кубке: выбили еще и «Динамо». При фанатах, примчавших на поезде-чартере!

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Футбол Футбол

Убрали третий московский клуб РПЛ подряд.

Тольяттинский «Акрон» выбил «Динамо» из Фонбет Кубка России – после 0:0 в основное время выиграли серию пенальти. Теперь команда Первой лиги – во втором этапе 1/2 финала Пути регионов. Все детали сетки – здесь.

«Акрон» прошел третьего подряд соперника из РПЛ и второго – по схожей схеме, снова в серии 11-метровых. Только теперь гораздо увереннее: с «Локомотивом» дошли аж до счета 7:6: а теперь позволили сопернику реализовать всего один удар.

Конечно, в основное время у «Динамо» было больше шансов – спасал вратарь Сергей Волков, прошедший с клубом весь путь с самого низа до блекса в Кубке России. А когда отыгрывали и его, выручали защитники – например, Иван Чудин выбил из пустых ворот на последних минутах.

В серии пенальти «Акрон» был идеален, а вот Волков сначала взял удар Даниила Фомина (у него с 11-метровыми что-то сломалось, запорол второй подряд), затем Даниил Лесовой пробил выше.

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«Акрон» кайфует вместе с фанатами! Привезли в Москву сотни людей на поезде-чартере

Эмоции у команды Первой лиги – топ.

Все счастливы.

К тому же счастье даже на московском стадионе получилось разделить со своими болельщиками.

Клуб позаботился об этом сам. «Акрон» организовал бесплатный трансфер на двухэтажном поезде: семь специальных вагонов, 448 мест. Обратно фанатов тоже доставят бесплатно, на поезде приехало больше 400 человек.

Причем тольяттинский клуб сразу пообещал: даже если с обратной дорогой возникнут проблемы, всех отвезут на бесплатных автобусах.

Перед игрой президент «Акрона» Павел Морозов заряжал фанатов прямо на трибуне – главный инвестор клуба переживает за результат вместе со всеми.

У капитана Антона Килина был выбор, в какие ворота бить пенальти – конечно же, он сразу указал на ворота, за которыми фанаты «Акрона». Это в них запустил Лесовой, это они из-за спины давили на динамовских пенальтистов и поддерживали своего кипера Сергея Волкова.

После такой победы соцсети «Акрона» взорвались: «ВСЕ НА НИКОЛЬСКУЮ, НА 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ ЖИГУЛЕВСКА!». Да-да, именно капсом.

У самой команды – своя супертусовка! Вы только послушайте, под какую песню отмечают.

А еще защитник команды Джамалдин Ходжаниязов раздавал журналистам пиццу – так просто, но насколько же мило.

Что нужно знать про «Акрон»? И почему их поход сейчас – сказка?

Не только потому, что это единственный представитель низших лиг в турнире.

«Акрон» – частный клуб, его основали меньше пяти лет назад. До этого команда три года была любительской, а в первый же профи-год, в сезоне-2019/20, дошла до 1/32 финала Кубка – проиграла «Мордовии» по пенальти.

• Сейчас «Акрон» – середняк Первой лиги, который выбил сразу три (!) московских клуба Премьер-лиги в Пути регионов: «Торпедо» (2:0), «Локомотив» и «Динамо».

• Главный тренер Евгений Калешин, которого вы можете помнить по яркой работе в «Балтике» с ориентиром на Марсело Бьелсу, возглавил «Акрон» по ходу сезона. После восьми туров команда с пятью очками шла на предпоследнем месте, после прихода Калешина выправилась: в 17 последних матчах Первой лиги «Акрон» проиграл лишь однажды – в гостях «Шиннику».

В остальных матчах – шесть побед и 10 ничьих. Причем достойно получается против лидеров: в пяти играх с командами из первой шестерки «Акрон» пять раз сыграл вничью. В семи кубковых матчах – пять побед и два прохода пенальти. Итого у Калешина – одно поражение в 24 матчах. Внушительно!

• «Акрон» – небедный, в клубе зарплатная ведомость на уровне топ-4 Первой лиги, если верить данным инсайдера Сергея Ильева. Но клуб летом явно не угадал ни с тренером Виталием Пановым, ни с селекцией.

Ситуацию чуть подправили зимой: например, в команде появился форвард Андрес Понсе, который поиграл в Премьер-лиге за «Ахмат» и «Ротор», 18-летний край из «Крыльев» Никита Салтыков, засверкавший в последних матчах, стал заметен 34-летний опорник Евгений Песегов, выводивший «Сочи» в РПЛ.

• Команды Калешина обычно хороши в Кубке: в 15 матчах у тренера 10 побед (с учетом проходов по пенальти) и пять поражений. С «Балтикой» он выбил «Локомотив» в 2019-м (и повторил с «Акроном» в этом году), а в 2022-м вывел «Балтику» на «Динамо» – но до той игры ушел в отставку. Поэтому по пенальти бело-голубым калининградцы проигрывали уже с Сергеем Игнашевичем, благодарившим Калешина за далекий проход.

Теперь у «Акрона» в плане – второй этап полуфинала Пути регионов, там могут сыграть со «Спартаком», победителем «Краснодар» – «Ростов» или проигравшим в ЦСКА – «Крылья».

«Спартак» проиграл, но может защитить титул. Сетка Кубка России

Динамо – Акрон 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 1:4
Дата проведения
4 апреля, 19.30, «ВТБ Арена»
Онлайн матча
ДинамоШунин, Даса, Фернандес, Сазонов, Майсторович, Фомин, Нгамале (Лесовой, 90), Макаров (Гладышев, 69), Захарян, Гагнидзе, Тюкавин (Грулев, 81).
АкронВолков, Ходжаниязов, Сагуткин (Мацукатов, 90), Песегов (Килин, 46), Чудин, Савичев, Палиенко, Азаров (Салтыков, 46), Макаров, Полубояринов (Шакуро, 46), Понсе (Эльдарушев, 64).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4.
Предупреждения:
Полубояринов (10), Азаров (13), Песегов (25), Фернандес (33), Сагуткин (73), Салтыков (89).

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

9 комментариев

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БУРЧАЛКИН
Kappa!
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peter_shor
Калешин очень понравился в подкасте Капучино и Каттеначо
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Guillermo
Пока унылые московские клубы, да и вообше клубы РПЛ, скучают по Европе, Акрон делает свою работу!
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Gari Voter come back...
Песегов появился не зимой а гораздо раньше
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Goldstream
Динамовцы клоуны, что ли, их обыгрывать?
Как будто для тебя это что-то новое)
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SuperStarrrr
Да, засеяли удобрениями почву для отставки Йокановича..
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Сергей Александрович
Красавцы. Поздравляю!
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Trash Talking
Теперь Спартак даже и не знает, радоваться или огорчаться, если Акрон попадет в соперники на следующей стадии. Особенно учитывая послужной список Акрона в Пути Регионов.
+12
-2
+10
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Goldstream
Динамовцы клоуны, что ли, их обыгрывать?
+3
-2
+1
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