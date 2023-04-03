Влут из «Урала» получил 2,5 года тюрьмы – за ДТП, в котором погиб 4-летний мальчик. Сейчас он в России – и его вряд ли выдадут

Нападающий «Урала» Рай Влут получил 2,5 года колонии в Нидерландах. Его признали виновным в совершении ДТП в нетрезвом виде и назначили соответствующий срок (прокурор просил на год больше).

«Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на газ, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости – сознательный выбор. Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», – говорил прокурор.

Сам Влут оправдывался, что в момент аварии «возился с круиз-контролем», так бы ДТП можно было избежать.

А что вообще случилось, напомните?

14 ноября 2021 года Влут, находившийся в машине с другом, попал в ДТП, в результате которого погиб 4-летний мальчик. Футболист врезался в автомобиль, в котором была семья с двумя детьми (одному ребенку – год, другому – четыре). Они только прилетели из отпуска в аэропорт Схипхол и ехали домой, но на шоссе в них влетела машина Влута.

Футболист отрицал вину: говорил, что за рулем был не он, при этом утверждал, что двигался не больше, чем 150 км/ч. Влута сначала арестовали, но позже выпустили, оставив подозреваемым в деле. Но затем он стал обвиняемым – а теперь и осужденным.

В январе 2022 года нидерландские медиа выяснили новые обстоятельства: согласно полицейскому отчету, Влут и его товарищ были пьяны – допустимая норма алкоголя в крови у обоих была превышена в два раза. Бортовой компьютер показал, что скорость движения автомобиля составляла 203 км/ч.

Позже следствие установило: Влут сначала дал ложные показания и в момент аварии сам находился за рулем. Правда, в заявлении суда отметили: изначально вину на себя взял друг Влута, но затем футболист во всем сознался – за рулем был именно он. «Друг сам захотел так сказать», – говорил Влут, отвечая на вопрос, почему не признался сразу. – Думаю, это просто был шок. Такой трагический инцидент для человека... Ты просто не можешь думать ясно». Друг подтверждал: «Он профессиональный футболист, я не хотел, чтобы у него были проблемы».

Также игрок подтвердил, что перед тем, как сесть за руль, он был на вечеринке в Амстердаме и употреблял алкоголь – и они с другом ехали в Роттердам на другую тусовку.

Адвокат Влута интересовался тем, был ли пристегнут четырехлетний Джио, ведь годовалая Файе выжила и практически не пострадала. Но прокурор подавал протест: «Этого трагического инцидента бы ни за что не произошло, если бы Влут не ехал так быстро и смотрел на дорогу».

«Наша жизнь никогда не будет прежней, – выступала на суде Санне, мать погибшего мальчика. – Нам сложно строить планы на будущее, сложно чему-то радоваться». А потом обратилась к Влуту: «Ты чувствуешь хоть какое-то раскаяние? Наша жизнь остановилась, а ты ведешь себя так, будто ничего не произошло».

Эрик Томас, представлявший Влута на суде, говорил: «Рай готов отбыть наказание в установленном порядке».

Какая была реакция?

До начала 2022 года Влут играл за голландский «Хераклес», где был одним из лидеров – в 48 играх Рай забил 22 мяча и отдал 7 ассистов. До «Хераклеса» воспитанник ПСВ в основном играл за команды Эрстедивизи, даже на половину сезона и пять безрезультативных матчей заглядывал в «Фрозиноне» из Серии А.

2021 год стал для него прорывным – но статус игрока резко изменило ДТП.

Последний матч за «Хераклес» Влут провел 15 января против НЕК – вышел на 25 минут. Еще до матча активные болельщики «Хераклеса» в соцсетях выступали против выхода Рая на поле – называли включение полузащитника в заявку постыдным, отвратительным и совершенно неприемлемым. А после матча вокруг клубного автобуса собрались около 60 болельщиков – но Влута так и не дождались.

«Хераклес» отстранил Влута от тренировок, а руководство заявило, что футболист больше не сыграет за клуб. Футболист уехал в «Астану» – причем бесплатно, голландский клуб не потребовал компенсацию.

В «Астане» Влут неплохо помогал: забил 4 гола в 11 матчах чемпионата Казахстана. О ДТП голландцу напоминали в Европе. В июле 2022-го «Астана» встречалась в квалификации Лиге Конференций с «Ракувом». В Польше местные фанаты посвятили футболисту отдельный баннер: «Влут – грязный убийца детей». В том матче казахстанцы разгромно проиграли (0:5) и вылетели.

Уже через полтора месяца голландец добрался до «Урала».

Влут скрывается? Его могут выдать из России?

У Влута аналогичная история с Квинси Промесом – экстрадиция возможна лишь потенциально.

Экстрадиция – это процесс, когда одна страна запрашивает у другой выдачу лица, которое она преследует за совершенные преступления или подозрения в них. Если человека подозревают в торговле оружием, финансовых махинациях, нападении и других тяжких преступлениях, то теоретически правительство может запросить его экстрадицию.

Состоится ли она, зависит от разных факторов, среди которых политические интересы стран, наличие или отсутствие договора между ними, отношения правительств. Условно: если США запросит экстрадицию у Великобритании, то шансы на нее высоки, а если у Китая, то все будет куда сложнее (так же выглядит разница и в отношениях Нидерландов с Россией и ОАЭ, об этом ниже). Обычно запрос об экстрадиции одобряют, когда преступление достаточно тяжкое и считается таковым в обеих странах.

Базово нужно понимать, что экстрадиция – это только право государства выдать человека, а не обязанность. В обязанность она может превратиться, если страны заключат двухсторонний договор. Без него шансы на выдачу невысокие.

С Россией же у Нидерландов подобного двустороннего договора нет. Да, действует Европейская конвенция об экстрадиции, но с практикой ее применения все очень сложно. Формально Россия выдает иностранцев, но отношения с Нидерландами сильно испортились на фоне дела о крушении малазийского Boeing в июле 2014 года.

На карьере Влута в РПЛ решение суда никак сказаться не должно. «Трудовой кодекс РФ не предусматривает прямого прекращения трудового контракта из‑за наличия приговора по уголовному делу, – объяснила «Матч ТВ» юрист Анна Анцелович. – Есть определенные ограничения в части материальной ответственности, финансов, имущества, но не данного дела.

Есть еще ссылка на моральное поведение. Если в договоре с клубом прописаны подобные причины досрочного расторжения контракта, клуб может расторгнуть его».

Влут продолжит играть за «Урал». «Это [решение суда] еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится. Влут будет оспаривать решение, подавать апелляцию», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; globallookpress.com/Soenar Chamid/AFLO; East News/REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP via AFPP; instagram.com/raivloet