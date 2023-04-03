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Влут из «Урала» получил 2,5 года тюрьмы – за ДТП, в котором погиб 4-летний мальчик. Сейчас он в России – и его вряд ли выдадут

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Нападающий «Урала» Рай Влут получил 2,5 года колонии в Нидерландах. Его признали виновным в совершении ДТП в нетрезвом виде и назначили соответствующий срок (прокурор просил на год больше).

«Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на газ, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости – сознательный выбор. Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», – говорил прокурор.

Сам Влут оправдывался, что в момент аварии «возился с круиз-контролем», так бы ДТП можно было избежать.

А что вообще случилось, напомните?

14 ноября 2021 года Влут, находившийся в машине с другом, попал в ДТП, в результате которого погиб 4-летний мальчик. Футболист врезался в автомобиль, в котором была семья с двумя детьми (одному ребенку – год, другому – четыре). Они только прилетели из отпуска в аэропорт Схипхол и ехали домой, но на шоссе в них влетела машина Влута.

Футболист отрицал вину: говорил, что за рулем был не он, при этом утверждал, что двигался не больше, чем 150 км/ч. Влута сначала арестовали, но позже выпустили, оставив подозреваемым в деле. Но затем он стал обвиняемым – а теперь и осужденным.

В январе 2022 года нидерландские медиа выяснили новые обстоятельства: согласно полицейскому отчету, Влут и его товарищ были пьяны – допустимая норма алкоголя в крови у обоих была превышена в два раза. Бортовой компьютер показал, что скорость движения автомобиля составляла 203 км/ч.

Позже следствие установило: Влут сначала дал ложные показания и в момент аварии сам находился за рулем. Правда, в заявлении суда отметили: изначально вину на себя взял друг Влута, но затем футболист во всем сознался – за рулем был именно он. «Друг сам захотел так сказать», – говорил Влут, отвечая на вопрос, почему не признался сразу. – Думаю, это просто был шок. Такой трагический инцидент для человека... Ты просто не можешь думать ясно». Друг подтверждал: «Он профессиональный футболист, я не хотел, чтобы у него были проблемы».

Также игрок подтвердил, что перед тем, как сесть за руль, он был на вечеринке в Амстердаме и употреблял алкоголь – и они с другом ехали в Роттердам на другую тусовку.

Адвокат Влута интересовался тем, был ли пристегнут четырехлетний Джио, ведь годовалая Файе выжила и практически не пострадала. Но прокурор подавал протест: «Этого трагического инцидента бы ни за что не произошло, если бы Влут не ехал так быстро и смотрел на дорогу».

«Наша жизнь никогда не будет прежней, – выступала на суде Санне, мать погибшего мальчика. – Нам сложно строить планы на будущее, сложно чему-то радоваться». А потом обратилась к Влуту: «Ты чувствуешь хоть какое-то раскаяние? Наша жизнь остановилась, а ты ведешь себя так, будто ничего не произошло».

Эрик Томас, представлявший Влута на суде, говорил: «Рай готов отбыть наказание в установленном порядке».

Какая была реакция?

До начала 2022 года Влут играл за голландский «Хераклес», где был одним из лидеров – в 48 играх Рай забил 22 мяча и отдал 7 ассистов. До «Хераклеса» воспитанник ПСВ в основном играл за команды Эрстедивизи, даже на половину сезона и пять безрезультативных матчей заглядывал в «Фрозиноне» из Серии А.

2021 год стал для него прорывным – но статус игрока резко изменило ДТП.

Последний матч за «Хераклес» Влут провел 15 января против НЕК – вышел на 25 минут. Еще до матча активные болельщики «Хераклеса» в соцсетях выступали против выхода Рая на поле – называли включение полузащитника в заявку постыдным, отвратительным и совершенно неприемлемым. А после матча вокруг клубного автобуса собрались около 60 болельщиков – но Влута так и не дождались.

«Хераклес» отстранил Влута от тренировок, а руководство заявило, что футболист больше не сыграет за клуб. Футболист уехал в «Астану» – причем бесплатно, голландский клуб не потребовал компенсацию.

В «Астане» Влут неплохо помогал: забил 4 гола в 11 матчах чемпионата Казахстана. О ДТП голландцу напоминали в Европе. В июле 2022-го «Астана» встречалась в квалификации Лиге Конференций с «Ракувом». В Польше местные фанаты посвятили футболисту отдельный баннер: «Влут – грязный убийца детей». В том матче казахстанцы разгромно проиграли (0:5) и вылетели.

Уже через полтора месяца голландец добрался до «Урала».

Влут скрывается? Его могут выдать из России?

У Влута аналогичная история с Квинси Промесом – экстрадиция возможна лишь потенциально.

Экстрадиция – это процесс, когда одна страна запрашивает у другой выдачу лица, которое она преследует за совершенные преступления или подозрения в них. Если человека подозревают в торговле оружием, финансовых махинациях, нападении и других тяжких преступлениях, то теоретически правительство может запросить его экстрадицию. 

Состоится ли она, зависит от разных факторов, среди которых политические интересы стран, наличие или отсутствие договора между ними, отношения правительств. Условно: если США запросит экстрадицию у Великобритании, то шансы на нее высоки, а если у Китая, то все будет куда сложнее (так же выглядит разница и в отношениях Нидерландов с Россией и ОАЭ, об этом ниже). Обычно запрос об экстрадиции одобряют, когда преступление достаточно тяжкое и считается таковым в обеих странах.

Базово нужно понимать, что экстрадиция – это только право государства выдать человека, а не обязанность. В обязанность она может превратиться, если страны заключат двухсторонний договор. Без него шансы на выдачу невысокие.

С Россией же у Нидерландов подобного двустороннего договора нет. Да, действует Европейская конвенция об экстрадиции, но с практикой ее применения все очень сложно. Формально Россия выдает иностранцев, но отношения с Нидерландами сильно испортились на фоне дела о крушении малазийского Boeing в июле 2014 года.

На карьере Влута в РПЛ решение суда никак сказаться не должно. «Трудовой кодекс РФ не предусматривает прямого прекращения трудового контракта из‑за наличия приговора по уголовному делу, – объяснила «Матч ТВ» юрист Анна Анцелович. – Есть определенные ограничения в части материальной ответственности, финансов, имущества, но не данного дела.

Есть еще ссылка на моральное поведение. Если в договоре с клубом прописаны подобные причины досрочного расторжения контракта, клуб может расторгнуть его».

Влут продолжит играть за «Урал». «Это [решение суда] еще ни о чем не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится. Влут будет оспаривать решение, подавать апелляцию», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов. 

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; globallookpress.com/Soenar Chamid/AFLO; East News/REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP via AFPP; instagram.com/raivloet

67 комментариев

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Slavnov
Многие страны европы отказывались подписывать договор об экстрадиции,еще до СВО,насчет голландии не слыхал ничего,кроме господина голикова,он жил пол года в голландии,потом переехал в германию,в россии его осудили за разбой и убийство,но не там не там не выдали,германия вообще около 50 запросов,за 2021 год отклонила,при чем там люди чисто с криминальными статьями,а влут,не того размаха птица,будет запрос,всего скорее отдадут и промес,если реально с наркотой будет обвинение и его отдадут,хотя с промесом может вмешаться мид
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v_decadence
Ответ Amalfitano
У них очень гуманное правосудие. Что говорить если убийца 100 людей Брейвик отсидит максимальный срок(21 или 25 лет) и выйдет на свободу. Станет полноценным членом общества, ибо он искупил свою вину, по мнению. норвежского правосудия.
21 год тюремного заключения с возможностью продления срока ещё на 5 лет неограниченное число раз
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roni11
Самый гуманный суд в мире...десять дают за противоенные плакаты, и помогают человеку виновному в смерти ребенка наслаждаться жизнью и неплохо зарабатывать. Браво. Ждём российского гражданства
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Eridan
Позорненько конечно.
Мы явно свернули куда не туда, раз у нас играют такие люди.
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Visa
Ответ Плацкарт Вагоныч
Наша РПЛ - теперь пристанище для беглых преступников? 🤔
Будем жить, не хуже, чем в Австралии, обещали они)
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matvei93
Как жаль, что моя родина стала мировым сосредоточением зла, тупо используя необразованность местного населения
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Сельмаш1930
Ну учитывая манеру поведения Иванова то удивляться ничему не стоит. Он очевидно тоже считает, что наезд на ребёнка с последующей смертью вообще неподсудное дело.
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ТИХОМИРОВ РОМАН
просто человек-№овно
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b0rke5
Ответ Александр Максаков
Только что были новости о том, что он находится в Нидерландах. Спортс опять набрасывает?
на вынесении вердикта его не было
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Amalfitano
Ответ Bestcapper
Это был бы мужской поступок, но это сценарий для Голливудского фильма, если бы он чувствовал свою вину, он бы даже апелляцию не подавал...
Если правосудие предусматривает такую процедуру, то почему нет?
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Sergey Sherstnev
Нормально так. Чисто по пацански. Подход офигенный. Убийц, наркоторговцев, давайте всех сюда
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Sergey Sherstnev
Нормально так. Чисто по пацански. Подход офигенный. Убийц, наркоторговцев, давайте всех сюда
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Amalfitano
Ответ ivanzhu90
Чет слишком мягкое наказание для убийцы, тут и превышение скорости и ложные показания (попытка ухода от ответственности) и алкогольное опьянение за рулем и это всего 2,5 года. Либо что то в статье опускается, либо в Нидерландах такой же абсурд как и в России с наказанием за пьяные ДТП.
У них очень гуманное правосудие. Что говорить если убийца 100 людей Брейвик отсидит максимальный срок(21 или 25 лет) и выйдет на свободу. Станет полноценным членом общества, ибо он искупил свою вину, по мнению. норвежского правосудия.
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belwrestler
Болельщик Спартака Алфимов решил "накинуть на вентилятор" перед игрой с Уралом? Влут. в отличие от известных персонажей Спартака, от правосудия не скрывался и не скрывается. Более того, чистосердечно признался, что был за рулем. И на заседания суда в этом месяце летал в Нидерланды, о чем Г. Иванов говорил неделю назад. Апелляции в Европе можно подавать вплоть до Верховного суда, и если не скрываться от следствия, под стражу его никто брать не будет. Так что доиграет он сезон в Урале - а там как вышестоящий суд решит.
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Bestcapper
Ответ Amalfitano
Я думаю, что после апелляции он сам приедет в Голландию и сдастся властям.
Это был бы мужской поступок, но это сценарий для Голливудского фильма, если бы он чувствовал свою вину, он бы даже апелляцию не подавал...
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Доктор Верховцев
Ответ Spartakovec navsegda
Могут не выдать, т.к. Нидерланды в списке недружественных стран. По поводу апелляции совсем не понятно, дтп в состоянии а.о., повлекшее смерть ребенка, ложные показания... С этической точки зрения руководство Урала вступает на скользкую дорожку, здесь ситуация совсем не схожа с той, что у Промеса.
Ещё как схожа. Покушение на убийство и наркота в особо крупных размерах, так-то тоже нихрена себе наборчик.
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Amalfitano
Ответ Доктор Верховцев
Так то — голландская судимость. У нас не котируется))
Да хоть монгольская судимость. Это правило для всех. Если только эта судимость не носила политический характер. А тут очевидный криминал.
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Amalfitano
Ответ DorianGreey
а в чем он виноват. напомни?
В терроризме. И осторожнее с репликой. Одна "оппозиционерка" вчера уже устроила теракт и убила человека.
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Доктор Верховцев
Ответ Amalfitano
Не получит паспорт. Людям с судимостью не выдают паспорт России.
Так то — голландская судимость. У нас не котируется))
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Hitgoe Himgob
Ответ Evgeny Trifonov
а зачем ему польский паспорт?
вторую голову сам дорисует
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ivanzhu90
Ответ Эмин Эмин
По сути он обыкновенный убийца.
Чет слишком мягкое наказание для убийцы, тут и превышение скорости и ложные показания (попытка ухода от ответственности) и алкогольное опьянение за рулем и это всего 2,5 года. Либо что то в статье опускается, либо в Нидерландах такой же абсурд как и в России с наказанием за пьяные ДТП.
+1
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DorianGreey
Ответ Amalfitano
Те кто иронизируют по поводу того, что у нас оседают европейские преступники ... Есть одно место(с офигенными циркулями) где концентрация беглых преступников куда выше. Я про Лондон. И там не только коррупционеры, казнокрады и просто отмыватели бабла. Там есть и такие как Ахмед Закаев. Так что, не стоит.
а в чем он виноват. напомни?
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Demyan Grachev
самое место в РФ
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Евгений Цыбулин
Ответ Юрий Кечко
Нужно Зениту как то выкрасть Алвеса из тюрьмы , ну а дальше по отработанной схеме , пропуск сборов игра в чемпионате ))
Раньше смотрели трансферный рынок агентов-теперь,будут уголовников отслеживать)))
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Игорь М.
⚡️ ФК "Бутырка" подписал новичка. Игрок является соотечественников подписанного ранее Квинси Промеса.
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