В матчах «Оренбурга» забивают по 4 гола. Только у одной команды в Европе результат выше!

Матчи «Оренбурга» в РПЛ – яркое зрелище, о чем говорит и разница мячей 40:40 после 20 матчей – сразу по четыре гола в среднем забивается за игру с участием команды Марцела Лички.

Это самый крутой показатель в России? А как в Европе? Изучаем.

«Оренбург» – с отрывом самая зрелищная команда в России

Вот так выглядит таблица РПЛ со средним количеством голов, которые забиваются с участием этих команд. Отобрали восемь лучших:

• В этот топ не вошли, например, «Динамо» (3 гола) и ЦСКА (2,75). Меньше голов, чем с участием ЦСКА, забивается только в играх «Крыльев Советов» и «Торпедо».

• В прошлом сезоне самым зрелищным был «Ростов» (3,27), а наименьший показатель обнаружен у «Урала» (2,07). Интересно, что тогда же «Оренбург» по зрелищности в Первой лиге был лишь девятым (2,65).

В Европе «Оренбург» опережает только команда Пирло, за которую играет Оздоев

Мы отобрали 20 лиг по коэффициенту УЕФА, сделав одну замену – включили Россию вместо Норвегии, у которой сезон стартует в апреле.

Вот что получилось:

• Сразу же возникает вопрос, как играет «Фатих Карагюмрюк» во главе с Андреа Пирло, что опережает высочайший показатель «Оренбурга»?

Турки сыграли лишь шесть низовых матчей (где забивалось менее трех голов) из 24. Стартовали они с 2:4 и 1:4, после чего тут же выиграли 4:1 – примерно так проходит весь сезон. Были и драматичные 4:5 от «Фенербахче», хотя парни Пирло трижды сравнивали счет. В одном из самых развеселых матчей забил и Магомед Оздоев – команда выиграла 4:3 у «Сивасспора».

• Наличие «Баварии», «Селтика», «Аякса» и ПСВ в самом топе едва ли удивляет, учитывая их силу и результативность в чемпионатах. Но на седьмом месте располагается бельгийский «Зюлте-Варегем». И это еще не самая «верховая» команда Бельгии – он в этом компоненте уступает четырем клубам. Но разницу сделали последние четыре матча – 3:3, 2:4, 2:6 и 2:2.

Эпичнейший матч сезона – 5:5 с «Эйпеном» в ноябре, когда к 82-й минуте счет еще был 2:4, а на последних секундах «Зюлте-Варегем» упустил победу 5:4. И идут бельгийцы в таблице с веселой разницей 41:69 третьими с конца.

• У каждого клуба из этой таблицы есть особо запоминающийся матч в сезоне. Мы уже сказали про 4:5 и 5:5, периодически мелькали победы и поражения в шесть-семь голов, были и 0:8 «Оренбурга» от «Зенита». Но круче всех постарался «Селтик» – убил «Данди Юнайтед» 9:0 в августе. Забил тогда и экс-игрок «Рубина» Карл Старфельт.

• Лидеры чемпионатов из этой компании: «Селтик», «Славия», «Боруссия» Д и «ПСЖ». «Бавария», «Аякс», ПСВ, «Фенербахче», «Заря», «Спартак», «Манчестер Сити», «Рейнджерс» держатся в топ-3 чемпионатов. Вне первой десятки в лигах четыре клуба: «Вердер» (11-й в Германии), «Теплице» (15-й в Чехии), «Зюлте-Варегем» (16-й в Бельгии) и «Труа» (18-й во Франции).

• Вы видели, что в рейтинге нет нескольких заметных чемпионатов из топ-20 и даже из топ-5. Просто перечислим, кто и с какими показателями лучший в них: в Хорватии – «Динамо» Загреб (3,3), в Швейцарии – «Санкт-Галлен» (3,28), в Израиле – «Бейтар» (3,26), в Португалии – «Бенфика» (3,2), в Дании – «Силькеборг» (3,14), в Испании – «Жирона» (3,12), в Сербии – «Црвена Звезда» (3,04) в Италии – «Милан» и «Наполи» (2,96), в Греции – «Волос» (2,67).

• По итогам прошлого сезона абсолютным лидером среди топ-21 лиг была команда из чемпионата, который мы выше не включили в топ-20 – это «Буде-Глимт» из Норвегии с мощнейшим показателем 4,24, разницей мячей 86:41 и десятью крупными победами. За пределы четырех мячей зашла и дортмундская «Боруссия» – 4,03. В пятерке – «Бавария» (3,94), ПСВ и «Русенборг» (по 3,77).

Фото: vk.com/fcorenburg; East News/Focus Images/Sipa USA