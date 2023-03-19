Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»

Итоги тура в цифрах посещаемости.

В Оренбурге – норма, но «Спартак» обычно собирает больше

Первый матч «Оренбурга» с Fan ID: 4 744 зрителя. Посещаемость – в рамках нормы сезона-2022/23, до зимнего перерыва и появления паспорта болельщика на стадионе «Оренбурга» в среднем собирались 5 147 зрителей.

Но есть нюансы. Это все-таки очень маленькая посещаемость для матча со «Спартаком». В этом сезоне больше зрителей приходило на игры с «Крыльями», «Уралом», «Торпедо», «Химками», ЦСКА (аж 7781) и «Краснодаром».

В обычное время на игры со «Спартаком» собирались по 7 тысяч зрителей (2016-й и 2019-й, март-2020 в расчет не берем, это уже время перед ковидом). А это на тот момент – предел вместимости стадиона.

Посещаемость «Урала» растет: там Fan ID с начала сезона

5 981 зрителей на игре с «Динамо». Это +47% к средней посещаемости в первой части чемпионата, ее «Урал», напомним, целиком провел с Fan ID (4059 человек).

Прирост вызван и результатами, и брендом соперника. Больше болельщиков собирали только матчи с «Зенитом» (8538) и «Спартаком» (8931).

Антирекорд в Воронеже: на «Сочи» меньше, чем на «Химках»

Теперь 9 686 зрителей дома у «Факела» – худший результат сезона. В первом туре с Fan ID против «Химок» было даже чуть лучше – 10 321 зритель.

Посещаемость на «Сочи» – на 41,5% хуже осенней статистики (16 564).

Антирекорд «Локомотива»: падение почти в три раза

3 335 человек – так мало в сезоне не бывало.

Да и не только в сезоне. За пределами ковида (конец чемпионата-2019/20, сезон-2020/21 и первая часть сезона-2021/22) хуже ходили больше восьми лет назад: 3 декабря 2014-го матч «Локо» – «Урал» пришли 3 120 человек.

На «Краснодар» пришли в 2,7 раза меньше болельщиков, чем в среднем в первой части сезона (8959).

Антирекорд «Химок»: упали на уровень Первой лиги

696 человек… худшие цифры сезона. Если не учитывать ковидное время, посещаемость «Химок» рухнула во времена Первой лиги.

Да и то: в Первой лиге-2019/20 «Химки» всегда собирали больше зрителей (минимум – 1230), в сезоне-2018/19 меньше, чем на «Ростов», собиралось лишь трижды (450 человек на «Армавир», 570 на «Чертаново» и 600 на «Шинник»). Стабильно меньше приходило на «Химки» лишь в Первой лиге-2017/18, когда команда финишировала на 13-м месте.

Средняя посещаемость «Химок» в первой половине сезона – в 3,3 раза выше посещаемости игры с «Ростовом».

Антирекорд в Самаре: сильно ниже даже осени с Fan ID

2 324 человека – в первой половине сезона, которая целиком прошла с Fan ID, на стадионе собирались почти в 2,5 раза больше людей – 5 696. Прежний антирекорд существенно выше – 3 422 человека на игре с «Пари НН».

И снова – антирекорд не только сезона. За пределами ковидных времен что-то похожее случалось только в Первой лиге-2017/18, тогда на игру «Крыльев» с нынешним «Пари НН» пришли 2 371 человек.

Антирекорд в Нижнем: тоже заметно хуже половины сезона с Fan ID

3 305 человек – в первой части сезона, уже с паспортом болельщика, ходили в 2,4 раза больше, чем на «Торпедо» сейчас (7901).

Худшим прежде был матч с «Факелом» в сентябре – 3 950 человек.

А на матчах с «Торпедо» в Нижнем Новгороде больше людей собиралось даже в Первой лиге: летом 2019-го – 9 014 человек, с ковидными ограничениями-2021 – 4 149.

И ЦСКА – «Зенит»: намного больше первого матча с Fan ID, ниже среднего летом-осенью

9 974 человека на топ-матче. Даже несмотря на статус соперника, ниже средней посещаемости ЦСКА в первой части сезона (11 604 человека).

С другой стороны – на «Зенит» пришло в 3,7 раза больше, чем на первый матч с Fan ID (2 680 с «Крыльями»).

И третий ракурс: на «Зенит» так мало болельщиков ЦСКА собиралось лишь в ковид – 7 993 человека осенью 2021 года. Хотя за несколько месяцев до этого – весной 2021 года – даже с ковидными ограничениями людей пришло больше (11 275).

А в обычное время минимум «ВЭБ Арены» – 23 836.