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Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»

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Итоги тура в цифрах посещаемости.

В Оренбурге – норма, но «Спартак» обычно собирает больше

Первый матч «Оренбурга» с Fan ID: 4 744 зрителя. Посещаемость – в рамках нормы сезона-2022/23, до зимнего перерыва и появления паспорта болельщика на стадионе «Оренбурга» в среднем собирались 5 147 зрителей.

Но есть нюансы. Это все-таки очень маленькая посещаемость для матча со «Спартаком». В этом сезоне больше зрителей приходило на игры с «Крыльями», «Уралом», «Торпедо», «Химками», ЦСКА (аж 7781) и «Краснодаром».

В обычное время на игры со «Спартаком» собирались по 7 тысяч зрителей (2016-й и 2019-й, март-2020 в расчет не берем, это уже время перед ковидом). А это на тот момент – предел вместимости стадиона.

Посещаемость «Урала» растет: там Fan ID с начала сезона

5 981 зрителей на игре с «Динамо». Это +47% к средней посещаемости в первой части чемпионата, ее «Урал», напомним, целиком провел с Fan ID (4059 человек).

Прирост вызван и результатами, и брендом соперника. Больше болельщиков собирали только матчи с «Зенитом» (8538) и «Спартаком» (8931).

Антирекорд в Воронеже: на «Сочи» меньше, чем на «Химках»

Теперь 9 686 зрителей дома у «Факела» – худший результат сезона. В первом туре с Fan ID против «Химок» было даже чуть лучше – 10 321 зритель.

Посещаемость на «Сочи» – на 41,5% хуже осенней статистики (16 564). 

Антирекорд «Локомотива»: падение почти в три раза

3 335 человек – так мало в сезоне не бывало.

Да и не только в сезоне. За пределами ковида (конец чемпионата-2019/20, сезон-2020/21 и первая часть сезона-2021/22) хуже ходили больше восьми лет назад: 3 декабря 2014-го матч «Локо» – «Урал» пришли 3 120 человек.

На «Краснодар» пришли в 2,7 раза меньше болельщиков, чем в среднем в первой части сезона (8959).

Антирекорд «Химок»: упали на уровень Первой лиги

696 человек… худшие цифры сезона. Если не учитывать ковидное время, посещаемость «Химок» рухнула во времена Первой лиги. 

Да и то: в Первой лиге-2019/20 «Химки» всегда собирали больше зрителей (минимум – 1230), в сезоне-2018/19 меньше, чем на «Ростов», собиралось лишь трижды (450 человек на «Армавир», 570 на «Чертаново» и 600 на «Шинник»). Стабильно меньше приходило на «Химки» лишь в Первой лиге-2017/18, когда команда финишировала на 13-м месте.

Средняя посещаемость «Химок» в первой половине сезона – в 3,3 раза выше посещаемости игры с «Ростовом».

Антирекорд в Самаре: сильно ниже даже осени с Fan ID

2 324 человека – в первой половине сезона, которая целиком прошла с Fan ID, на стадионе собирались почти в 2,5 раза больше людей – 5 696. Прежний антирекорд существенно выше – 3 422 человека на игре с «Пари НН».

И снова – антирекорд не только сезона. За пределами ковидных времен что-то похожее случалось только в Первой лиге-2017/18, тогда на игру «Крыльев» с нынешним «Пари НН» пришли 2 371 человек. 

Антирекорд в Нижнем: тоже заметно хуже половины сезона с Fan ID

3 305 человек – в первой части сезона, уже с паспортом болельщика, ходили в 2,4 раза больше, чем на «Торпедо» сейчас (7901).

Худшим прежде был матч с «Факелом» в сентябре – 3 950 человек. 

А на матчах с «Торпедо» в Нижнем Новгороде больше людей собиралось даже в Первой лиге: летом 2019-го – 9 014 человек, с ковидными ограничениями-2021 – 4 149. 

И ЦСКА – «Зенит»: намного больше первого матча с Fan ID, ниже среднего летом-осенью

9 974 человека на топ-матче. Даже несмотря на статус соперника, ниже средней посещаемости ЦСКА в первой части сезона (11 604 человека). 

С другой стороны – на «Зенит» пришло в 3,7 раза больше, чем на первый матч с Fan ID (2 680 с «Крыльями»). 

И третий ракурс: на «Зенит» так мало болельщиков ЦСКА собиралось лишь в ковид – 7 993 человека осенью 2021 года. Хотя за несколько месяцев до этого – весной 2021 года – даже с ковидными ограничениями людей пришло больше (11 275). 

А в обычное время минимум «ВЭБ Арены» – 23 836.

Прошлый тур: а что было там?

15 комментариев

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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ onsigne
Зато 0 драк, 0 гуливеров, 0 трагедий хиллсборо, 0 поколеченных женщин и детей, 0 огнестрельных ранений и 0 убийств. На стадионах стало намного безопаснее, спасибо мудрому правителю.
Уголовнику 🤣
0
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U. M. A. Muhammad
С каждым туром будет меньше и меньше. Смотрите свой стадный футбол сами.
0
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sprmn
Ответ Семён Страшников
"Всё идёт по плану" - скажет любой депутат
На зато этот закон никого не убил и не предал
0
-1
-1
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Владимир Данилов
Да, и ##### и его прихвостням, конечно, всё равно, но даже мгновенная отмена айди не вернёт посещаемость к прежнему уровню. Потому что строить всегда дольше, чем ломать. Но, повторюсь, ##### это не интересует, как и его лизоблюдов.
+5
-1
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Данил Колпиков
Ответ onsigne
Зато 0 драк, 0 гуливеров, 0 трагедий хиллсборо, 0 поколеченных женщин и детей, 0 огнестрельных ранений и 0 убийств. На стадионах стало намного безопаснее, спасибо мудрому правителю.
Это еще повезло, что семимесячного не пустили
+5
-1
+4
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pazo
Нужно стремиться к показателям Химок и Торпедо. Не дорабатывают воронежцы и армейцы.
+7
0
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Владимир Данилов
Особенно актуальна такая посещаемость на фоне "наследия Чемпионата мира". Неужели ##### так стремился провести ЧМ, чтобы потом так бездарно слить в унитаз всё, что дал и ещё мог дать ЧМ?
+2
0
+2
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Vlad Romanov
Ответ onsigne
Зато 0 драк, 0 гуливеров, 0 трагедий хиллсборо, 0 поколеченных женщин и детей, 0 огнестрельных ранений и 0 убийств. На стадионах стало намного безопаснее, спасибо мудрому правителю.
И один недопущенный семимесячный хулиган так-то
+22
0
+22
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Jason Kidd
Это успех! Гойда, товарищи!
+5
-2
+3
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Total_90
Судя по пустым трибунам и комментариям на спортсе Фан ан айди это зло. Но почему я так и не понял.
0
-4
-4
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Монморенси
Химки мощь!
+4
0
+4
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onsigne
Зато 0 драк, 0 гуливеров, 0 трагедий хиллсборо, 0 поколеченных женщин и детей, 0 огнестрельных ранений и 0 убийств. На стадионах стало намного безопаснее, спасибо мудрому правителю.
+35
-3
+32
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Тиджани Бабангида
FanID уверенно шагает по РФПЛ
+1
0
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TushcanRash
Это же рывок , мы же стремимся в Среднюю Азию , я думаю в Таджикистане и Узбекистане не больше , это победа
+6
-1
+5
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Семён Страшников
"Всё идёт по плану" - скажет любой депутат
+10
0
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