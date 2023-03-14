Технарь «Локо» в Кубке из-за Баринова – в чем дело? Он не имел права играть из-за карточек

А вышел на «Акрон» капитаном.

Похоже, что содержание матча «Локомотива» с «Акроном» в 1/4 финала Кубка России в Пути Регионов не имело значения.

«Локо» сам сделал все для вылета из турнира на первой же секунде: выпустил Дмитрия Баринова, хотя он играть не мог.

Полузащитник получил две желтые карточки в матчах Пути РПЛ против «Спартака», на предыдущей стадии – а значит он дисквалифицирован. Но вышел на поле, то есть дал «Акрону» основания для протеста и технической победы.

На эту деталь первым обратил внимание автор «СЭ» Александр Бобров, рассмотрение регламента со всех сторон подтверждает эту версию.

У Баринова действительно две карточки? Точно давали ему?

Да – мы пересмотрели моменты.

В первом матче опорник сбил Даниила Хлусевича около своей штрафной – на 89-й минуте. Владислав Безбородов моментально встретил игрока «Локо» желтой карточкой.

В ответной игре предупреждение случилось чуть раньше – на 62-й минуте.

Здесь Сергей Иванов тоже показал карточку весьма уверенно: Баринов грубо встретил Романа Зобнина в быстрой атаке «Спартака».

Никаких вариантов перепутать Баринова с другим футболистом или дать карточку кому-то еще не было – это не массовая раздача предупреждений и не эпизод, где нарушить мог кто-то другой.

Забавная деталь: в матче с «Ростовом» Баринов получил четвертое предупреждение в сезоне РПЛ и пропустил следующую игру – с «Ахматом» (где команда получила две красных, но победила).

Карточки не аннулированы? «Локо» же переместился из Пути РПЛ в Путь регионов

Нет – тут все однозначно.

В пункте 15.4 регламента Кубка отмечено: «предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах кубка, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением матчей 1/4 финала Пути верхней сетки, матчей первого этапа 1/4 финала Пути нижней сетки, а также перед финальным матчем Кубка России».

Это – матч второго этапа 1/4 финала Пути нижней сетки , перед ним ничего не аннулировалось. Поэтому у Баринова были две активные желтые карточки, они ведут к автоматической дисквалификации «на следующий после получения последнего предупреждения матч соответствующего соревнования», согласно дисциплинарному регламенту РФС.

Переход из одной части сетки в другую – не основание для списания карточек. Идет один и тот же этап турнира.

Что будет с «Локо»?

В регламенте Кубка разъяснено: ответственность за «учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, примененных юрисдикционными органами РФС», несут сами клубы.

Подать протест на участие Баринова в матче может и сам «Акрон», и РФС – по статье 125 дисциплинарного регламента. Там отдельно оговорено участие дисквалифицированных футболистов как основание для протеста. На это есть 72 часа, предоставить материалы нужно не позднее четырех дней с даты окончания матча.

При этом «Акрон», если сам подаст протест, должен оплатить взнос в размере 20 тысяч рублей (и тоже в течение трех дней). Если этого не сделать, протест не рассмотрят, но если рассмотрят и частично или полностью удовлетворят, вернут эти деньги. Рассматривают протест не более семи дней с поступления материалов в РФС.

А кто в клубе за это отвечает?

Проверка дисквалификаций игроков и персонала – ответственность начальника команды. В «Локомотиве» это бывший судья Сергей Кузнецов (работает в команде два с половиной месяца, с начала года).

«Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что, по регламенту турнира, для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре. Ответственность понесет клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты, получили протоколы – и все», – отметил экс-арбитр Игорь Федотов.

Кузнецов во время судейской карьеры даже работал в Премьер-лиге – провел там 21 матч. Однако в 2014 году его вообще вывели из списка судей – не просто спустили в низшие дивизионы, а фактически завершили карьеру. Причем Кузнецов был не один в списке отстраненных: вместе с ним карьеру закончили Максим Лаюшкин, Владимир Казьменко и Вячеслав Харламов.

«Изначально – еще перед нынешним сезоном – у нас были сомнения в качестве работы этих судей. К сожалению, они подтвердились. Причем вышеназванные арбитры не справлялись со своей работой даже в матчах ФНЛ. Это нас абсолютно не устраивало, ведь такого не должно быть по определению», – объяснял их отстранение директор департамента судейства Владимир Иванов.

Более того, в заявке «Локомотива» на нестандартной должности «управляющий делами команды» есть еще и легенда клуба Владимир Коротков – чем он занимается, непонятно, но по идее, его функции должны быть схожи с функциями Кузнецова.

Чешский форвард приехал в Россию с неотбытым матчем дисквалификации после удаления в Чехии, но в «Локомотиве» про это или забыли, или не знали – и внесли в заявку на матч Кубка с «Енисеем».

«Локо» получил в этой игре 0:4, поэтому красноярцы не стали подавать протест, зато потом возмущались «Химки», потому что Кухта появился на поле в следующем матче – первого тура Премьер-лиги после возобновления сезона (и даже забил победный гол). Однако протест химчан отклонили: РФС признал, что игрок должен был отбыть дисквалификацию, но фактически он сделал это в матче с «Енисеем», хоть тот и не состоялся.

Фото: fclm.ru; vk.com/fcakron