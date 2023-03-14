Минспорта радуется росту семейной аудитории РПЛ. Но это манипуляция цифрами

Хм.

Министерство спорта России старательно ищет плюсы паспорта болельщика – заявили, что после введения Fan ID на матчах РПЛ больше семей с детьми.

«На стадионы начала ходить семейная аудитория. Значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%», – сообщили в ведомстве.

Что не так с этим утверждением?

Как минимум первое предложение вводит в заблуждение – из него следует, что раньше на стадионах не было семейной аудитории, а теперь есть. Но подкрепляется оно не абсолютными цифрами, а относительными – долей от общего количества болельщиков. Почему это неверный вывод?

• В РПЛ глубокое падение посещаемости («Спартак» по сравнению с прошлой весной потерял 56% аудитории, «Зенит» – 40%), на этом фоне утверждение о росте какого-либо сегмента странно. То есть просели абсолютно все категории.

• И рост доли семейной аудитории – не показатель в данном случае. Потому что матчи РПЛ сознательно бойкотируют активные фанаты. Все логично: доля ультрас падает, значит – чья-то доля растет.

• Лига, РФС и Минспорта никогда не публиковали детальные данные об аудитории стадионов по возрастным группам. Поэтому проверить сегодняшнее утверждение невозможно.

Манипуляцию данными на примере объяснил телеграм-канал ZenitCafe.

«После переезда «Зенита» на новый стадион доля зрителей в категории «до 17 лет» выросла до 13% от общего числа посетителей. Если взять среднюю посещаемость в 43962 зрителя по итогам сезона-2017/18, то мы получим 5715 детей. Переносимся в сезон-2022/23 – здесь рекордный матч «Зенита» с Fan ID собрал 20 638 зрителей. Путем нехитрой математики можно выяснить, что 17% от этой цифры – это 3508 детей. Но в процентах, конечно, звучит симпатичнее», – писал ZenitCafe.

А вот пример из телеграм-канала Василия Уткина: «Минспорта сообщает, что Fan ID работает отлично – в частности, выросла доля детей среди зрителей. Доля. Подскажу, как можно ее еще радикальнее увеличить: если в следующий раз на трибуне будет три зрителя. Папа с двумя детьми. Доля детей будет оглушительная! А зрителей трое», – написал Уткин.

Отстаивать Fan ID – тяжелейшая задача

Министр спорта России Олег Матыцин последовательно защищает систему Fan ID с момента ее введения в РПЛ.

• Июль 2022-го: «Российский опыт внедрения карты болельщика уникальный, мы успешно апробировали ее использование на многих соревнованиях. Опыт признан международным сообществом, в частности, футбольным. Система позволит нам обеспечить комфорт и дополнительную безопасность пребывания болельщиков.

Вся процедура верификации в МФЦ заняла не более минуты. Важно, чтобы процесс был открытым, чтобы люди не боялись — это достаточно простой сервис, он обеспечен во всех городах, которые принимают матчи РПЛ. Надеюсь, что первые получатели карты подтвердят это. Всех болельщиков призываю — приходите на стадионы, получайте удовольствие от футбола, радуйтесь игре ».

• Октябрь 2022-го: «Персонализация пользователей – это норма, которая уже вошла в нашу жизнь во многих сферах. Дальнейшая работа должна быть направлена на дальнейшее совершенствование системы получения и использования карт болельщика и минимизацию рисков реализации федерального закона.

У зрителей, спортсменов и представителей команд, гостей, аккредитованных СМИ не должно быть проблем при получении карты болельщика и проходе на стадион. Здесь мы работаем совместно с Минцифры, РФС, РПЛ.

Оформлено уже более 300 000 карт, а процент отказов составил всего 0,009% от общего числа поступивших заявлений. Основные вопросы болельщиков и посетителей матчей были связаны с техническими сложностями при оформлении карты болельщика и проходе с ее помощью на стадионы на начальном этапе внедрения системы, но на текущий момент все эти сложности устранены.

Для оперативного решения технических проблем с начала внедрения системы у каждого из пяти стадионов работают временные центры и центры помощи болельщиков, которые помогли оформить порядка 12% карт болельщика в дни проведения матчей, а также решить все возникающие проблемы».

• Ноябрь 2022-го: « Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты, и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков