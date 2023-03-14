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Минспорта радуется росту семейной аудитории РПЛ. Но это манипуляция цифрами

Fan ID Fan ID
Олег Матыцин Олег Матыцин
Министерство спорта России
Футбол Футбол

Хм.

Министерство спорта России старательно ищет плюсы паспорта болельщика – заявили, что после введения Fan ID на матчах РПЛ больше семей с детьми. 

«На стадионы начала ходить семейная аудитория. Значительно увеличилась доля детей в возрасте до 14 лет – от общего количества посетителей стадионов, оформивших карту болельщика, дети составляют 15-16%», – сообщили в ведомстве.

Что не так с этим утверждением?

Как минимум первое предложение вводит в заблуждение – из него следует, что раньше на стадионах не было семейной аудитории, а теперь есть. Но подкрепляется оно не абсолютными цифрами, а относительными – долей от общего количества болельщиков. Почему это неверный вывод? 

• В РПЛ глубокое падение посещаемости («Спартак» по сравнению с прошлой весной потерял 56% аудитории, «Зенит» – 40%), на этом фоне утверждение о росте какого-либо сегмента странно. То есть просели абсолютно все категории.

• И рост доли семейной аудитории – не показатель в данном случае. Потому что матчи РПЛ сознательно бойкотируют активные фанаты. Все логично: доля ультрас падает, значит – чья-то доля растет. 

• Лига, РФС и Минспорта никогда не публиковали детальные данные об аудитории стадионов по возрастным группам. Поэтому проверить сегодняшнее утверждение невозможно. 

Манипуляцию данными на примере объяснил телеграм-канал ZenitCafe. 

«После переезда «Зенита» на новый стадион доля зрителей в категории «до 17 лет» выросла до 13% от общего числа посетителей. Если взять среднюю посещаемость в 43962 зрителя по итогам сезона-2017/18, то мы получим 5715 детей. Переносимся в сезон-2022/23 – здесь рекордный матч «Зенита» с Fan ID собрал 20 638 зрителей. Путем нехитрой математики можно выяснить, что 17% от этой цифры – это 3508 детей. Но в процентах, конечно, звучит симпатичнее», – писал ZenitCafe.

А вот пример из телеграм-канала Василия Уткина: «Минспорта сообщает, что Fan ID работает отлично – в частности, выросла доля детей среди зрителей. Доля. Подскажу, как можно ее еще радикальнее увеличить: если в следующий раз на трибуне будет три зрителя. Папа с двумя детьми. Доля детей будет оглушительная! А зрителей трое», – написал Уткин.

Отстаивать Fan ID – тяжелейшая задача

Министр спорта России Олег Матыцин последовательно защищает систему Fan ID с момента ее введения в РПЛ.

• Июль 2022-го: «Российский опыт внедрения карты болельщика уникальный, мы успешно апробировали ее использование на многих соревнованиях. Опыт признан международным сообществом, в частности, футбольным. Система позволит нам обеспечить комфорт и дополнительную безопасность пребывания болельщиков.

Вся процедура верификации в МФЦ заняла не более минуты. Важно, чтобы процесс был открытым, чтобы люди не боялись — это достаточно простой сервис, он обеспечен во всех городах, которые принимают матчи РПЛ. Надеюсь, что первые получатели карты подтвердят это. Всех болельщиков призываю — приходите на стадионы, получайте удовольствие от футбола, радуйтесь игре».

• Октябрь 2022-го: «Персонализация пользователей – это норма, которая уже вошла в нашу жизнь во многих сферах. Дальнейшая работа должна быть направлена на дальнейшее совершенствование системы получения и использования карт болельщика и минимизацию рисков реализации федерального закона.

У зрителей, спортсменов и представителей команд, гостей, аккредитованных СМИ не должно быть проблем при получении карты болельщика и проходе на стадион. Здесь мы работаем совместно с Минцифры, РФС, РПЛ.

Оформлено уже более 300 000 карт, а процент отказов составил всего 0,009% от общего числа поступивших заявлений. Основные вопросы болельщиков и посетителей матчей были связаны с техническими сложностями при оформлении карты болельщика и проходе с ее помощью на стадионы на начальном этапе внедрения системы, но на текущий момент все эти сложности устранены.

Для оперативного решения технических проблем с начала внедрения системы у каждого из пяти стадионов работают временные центры и центры помощи болельщиков, которые помогли оформить порядка 12% карт болельщика в дни проведения матчей, а также решить все возникающие проблемы».

• Ноябрь 2022-го: «Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты, и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала».

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

42 комментария

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exbmw
Статистика позорная и хорошо, что это разжевал Спортсру для МинСпорта. Сами они в одну колонку глядят, ту где рост 😑
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ДудьСдулся
Ответ Enotaz24
За деток, конечно, можно порадоваться. Но какой прок от этого клубам, они ничего не заработают. Да и 16 процентов от того числа что якобы ходит или нагнали .. поэтому я в этом опять таки не вижу плюсов. Будем надеяться что этот бред отменят фан уйди.
Если бы на всех матчах, как на последнем матче Торпедо--пришлось бы отменять.
А так ещё надеются, что по весне, по теплу народ немного подтянется и тогда всё оставят как есть.
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Evgeny Valyaev
Ответ Onion
Интересно, что фото для иллюстрации взяты с Открывалки. Вот и народная команда...
Действительно, в первую очередь именно болельщики московских клубов показали, что такое бойкот фанайди. Питер эту историю полностью провалил. Другого было ожидать сложно.
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Gun[o|o]ner
Ответ Николай Платонов
защитнику фэнайди идея хороша с точки зрения безопасности еще и удобства. Беги быстрее оформлять, а потом напиши в чем удобство в чем безопасность. Больше умиляют те, кто пишут мол дайте нам скидок на то на се)))) с чего вам клубы за прихоть государства что-то должны? Просто диву даюсь откуда такие неодупляемые индивиды.
Академический интерес: тебе лет-то сколько? Понимаешь ли ты с высоты своего жизненного опыта, что такое взаимовыгода и каким образом она по жизни между различными группами людей и/или организациями реализуется, особенно в условиях рыночных отношений? Или у тебя в голове, как подобает малолетнему, сугубо полярные суждения: "хорошо/плохо", "свой/чужой", "чёрный/белый", "защитник фэнайди/противник фэнайди" и пр?
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ДудьСдулся
Ответ Всё знаю
Ну если раздавать билеты по садам и школам , то вероятность того, что детей станет больше возрастает. Только клубы должны зарабатывать. Вместо этого, для того же зенита каждый матч сейчас убыточный. Ну если только винлайн им не компенсирует.
Вот уж Зенит меньше всего беспокоится, сколько он там с продажи билетов получит.
Миллер уже давно бесплатные билеты раздаёт, ему важна красивая картинка с полным стадионом.
А за всё остальное заплатит Г-пром (российские налогоплательщики)
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Evgeny Valyaev
Ответ Gun[o|o]ner
Эта тема с FanID наглядно показывает, насколько велик разрыв между т.н. "политической чиновничьей элитой" и простыми гражданами страны. Всё по традициям, как у нас заведено: сама по себе идея - хороша, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения удобства пользователя. А вот как идёт реализация, так в очередной раз полная идиотия. Ну сделайте вы скидки какие-нибудь при наличии у болельщика оформленного FanID, на сезонный ли абонемент, или на разовые акции какие-то. Не так важно. Привилегии какие-нибудь ещё откройте, сделайте, например, "коллаб" с другими видами спорта, чтобы человек, оформивший эту карточку, мог, условно говоря, ещё и на хоккей/баскетбол/воллейбол сходить. Или вот, оформил ты FanID и всё: билет уже покупать не нужно, тупо закидываешь деньги на свой счёт, а на стадионе твою карточку сканят и снимают за стоимость посещения мероприятия. Ну чтобы по итогу обычным людям было а) понятно б) просто в) приятно такой документ оформить. Тогда и посещаемость возрастёт, и выгода всем: клубам больше прибыли, болельщикам - ощущение праздника, чиновникам - очередной отчёт начальству на тему "вот, смотрите, как мы здорово придумали!". Но нет. Узколобые чинуши в очередной раз считают себя умнее всех остальных. Сказали оформлять FanID - оформляй, и не ***ди. Вот и все "единство" наше )
"сама по себе идея - хороша"

Сама по себе идея не имела никакого смысла, не привносит никакой дополнительной безопасности и порядка.

Введение Фан айди - чисто цензурная история. Этот закон нужен был силовикам, чтобы иметь влияние на трибуны во время СВО. Боялись, вдруг фанаты волну поднимут им ненужную против СВО и/или президента. Перестраховались заранее. Но сейчас уже ясно, что никто на стадионах ничего скандировать не будет лишнего. Хватает и других цензурных законов, которые затыкают людям рты и запрещают высказываться, поэтому и нужды в Fan ID никакой нет. Но система обратку давать не будет, поэтому все - клубы, болельщики - будут страдать.

Бойкот фанайди - единственно верный гражданский протест против этой системы.
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ДудьСдулся
Ответ TaR
С манипуляцией цифр понятно, но пусть Зенит объяснит как так вышло что в отчете РПЛ на матче с Химками было 15 тысяч, а по цифрам самого клуба - 20. Это уже не манипуляция, а полная подмена цифр.
Может, вы ещё попросите объяснить, каким образом Ведро выборы выигрывало?:)
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ДудьСдулся
ФанУйди-- Уйди!
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Подкат Пенальтьевич
Дети не ходят на футбол не потому что чего то боятся, а потому что им это неинтересно. Они не целевая аудитория впринципе, в любой стране.
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Человек_Легенда
Быстро они начали с циферками забавляться.

Повторюсь, что на Торпедо было 200 зрителей, на Химках 20000 - в среднем было 10000 фанатов.

Раньше было 500 детей на 50000 в Питере, то теперь 500 детей на 15000. Конечно % семей с детьми увеличился.

Ну его нафиг этот футбол российский. Надеюсь будут результаты с 0 посещаемостью, чтобы совсем наверняка было.
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Николай Платонов
Ответ Gun[o|o]ner
Эта тема с FanID наглядно показывает, насколько велик разрыв между т.н. "политической чиновничьей элитой" и простыми гражданами страны. Всё по традициям, как у нас заведено: сама по себе идея - хороша, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения удобства пользователя. А вот как идёт реализация, так в очередной раз полная идиотия. Ну сделайте вы скидки какие-нибудь при наличии у болельщика оформленного FanID, на сезонный ли абонемент, или на разовые акции какие-то. Не так важно. Привилегии какие-нибудь ещё откройте, сделайте, например, "коллаб" с другими видами спорта, чтобы человек, оформивший эту карточку, мог, условно говоря, ещё и на хоккей/баскетбол/воллейбол сходить. Или вот, оформил ты FanID и всё: билет уже покупать не нужно, тупо закидываешь деньги на свой счёт, а на стадионе твою карточку сканят и снимают за стоимость посещения мероприятия. Ну чтобы по итогу обычным людям было а) понятно б) просто в) приятно такой документ оформить. Тогда и посещаемость возрастёт, и выгода всем: клубам больше прибыли, болельщикам - ощущение праздника, чиновникам - очередной отчёт начальству на тему "вот, смотрите, как мы здорово придумали!". Но нет. Узколобые чинуши в очередной раз считают себя умнее всех остальных. Сказали оформлять FanID - оформляй, и не ***ди. Вот и все "единство" наше )
защитнику фэнайди идея хороша с точки зрения безопасности еще и удобства. Беги быстрее оформлять, а потом напиши в чем удобство в чем безопасность.
Больше умиляют те, кто пишут мол дайте нам скидок на то на се)))) с чего вам клубы за прихоть государства что-то должны?
Просто диву даюсь откуда такие неодупляемые индивиды.
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TowelieRU
Ответ Алексѣй Пестовъ
Сходите лучше на матч команды ЛФЛ - никаких Fan Id, рядом с домом, да и командам будет радостно)
Мы в прошлом году со знакомыми начали активно гонять на выезды клуба с малой родины, который играет во втором дивизионе. Для нас новые города, игрокам клуба приятно, что за них на выезде болеют, Fan ID не нужен. Всем советую! Во втором дивизионе как правило не такие большие расстояния, плюс есть шанс посмотреть страну. Тем более сейчас весна, весной провинциальные города выглядят в основном приятнее, чем зимой.
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Dmitry Aga
Хахах дошли до примитивной манипуляции :) С такой логикой, если запретить бедным выходить из дома, то в стране доля богатых будет 100% по опросам, проведенным на улицах.
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Максим Черкашин
Ответ Beriya
Как то убого вообще детьми прикрывать эту нелепость
Любую гадость, делают под прикрытием детей.😡
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Anton_Right
Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и... наглый "кринж" статистики.
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Ярик01
Ответ TaR
С манипуляцией цифр понятно, но пусть Зенит объяснит как так вышло что в отчете РПЛ на матче с Химками было 15 тысяч, а по цифрам самого клуба - 20. Это уже не манипуляция, а полная подмена цифр.
С раздачей билетов вышло 20 тыс., часть не пришло - 15 тыс.
То, что РПЛ/РФС по счётчику входной группы считает, это была информация неоднократно.
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Madcomposer
Ответ Pasta
Возьмите детей из дет-домов и посадите их на трибуны стадионов. Тогда детей вообще будет 90% от общего числа. Безопасно, чисто, культурно и доброжелательно. Эти цифры ничего не значат. По факту, наш и без того полу-мертвый футбол(еще до СВО), стал практически мертвым(с момента СВО), а сейчас его уже добивают последним гвоздем(фан ид). Вы наоборот должны были снизить цены на билеты и активно работать с российской аудиторией, пытаясь развивать работу с болельщиками в это непростое время... Ну а клубам в целом пофигу, ведь для них билеты и мерч - это всегда был 0.01% дохода, а остальное всегда было от "честно-заработанных денег" сырьевых кампаний или государства.
Да тут не о чем особо говорить. Это же не министр спорта решил и не клубы, и не РПЛ. Это решили силовики, а для них вообще не важно что там с качеством и развитием. И спорить с ними нет никакой возможности, особенно сейчас. Всё это грустно и печально, светлое будущее под управлением зарвавшихся силовиков.
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Sergejs Fedotovs
Фанайди изначально была провальная идея, даже если бы ультрас ее съели. Да, на футболе болельщики составляют весомую часть заполняемости, но так же немало и просто людей, пришедших отдохнуть и провести время - и вот такие точно так же не пойдут делать фанайди ради того, чтобы два раза в сезон на футбол сходить. Как ни крути, непонятно, на каких именно людей расчитывали при введении этого правила
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Gun[o|o]ner
Эта тема с FanID наглядно показывает, насколько велик разрыв между т.н. "политической чиновничьей элитой" и простыми гражданами страны. Всё по традициям, как у нас заведено: сама по себе идея - хороша, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения удобства пользователя. А вот как идёт реализация, так в очередной раз полная идиотия. Ну сделайте вы скидки какие-нибудь при наличии у болельщика оформленного FanID, на сезонный ли абонемент, или на разовые акции какие-то. Не так важно. Привилегии какие-нибудь ещё откройте, сделайте, например, "коллаб" с другими видами спорта, чтобы человек, оформивший эту карточку, мог, условно говоря, ещё и на хоккей/баскетбол/воллейбол сходить. Или вот, оформил ты FanID и всё: билет уже покупать не нужно, тупо закидываешь деньги на свой счёт, а на стадионе твою карточку сканят и снимают за стоимость посещения мероприятия. Ну чтобы по итогу обычным людям было а) понятно б) просто в) приятно такой документ оформить. Тогда и посещаемость возрастёт, и выгода всем: клубам больше прибыли, болельщикам - ощущение праздника, чиновникам - очередной отчёт начальству на тему "вот, смотрите, как мы здорово придумали!". Но нет. Узколобые чинуши в очередной раз считают себя умнее всех остальных. Сказали оформлять FanID - оформляй, и не ***ди. Вот и все "единство" наше )
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723becs
А есть, интересно, данные, за какой период они брали эту долю? Если только за "весенние" матчи, то прям понятно - Краснодар играл 2 матча дома. Доля Краснодара в общей посещаемости ~20% (7+13тыс на Торпедо и Динамо, а общая 51 и 49тыс вроде, ну пусть будет плюс/минус). А в Краснодаре исторически доля детей на трибунах - до 30%, и сейчас, после внедрения фан-айди, так же, если не больше. Ну вот и получается, что доля детей выросла. Только не потому, что детей вдруг в целом по стране стало больше на трибунах конечно же...
Если же они берут статистику с начала сезона, то там влияние детей еще выше, за счет того, что доля взрослых резко уменьшилась после бойкота фанатов и падения общей посещаемости в принципе, а у Краснодара осенью средняя посещаемость 24,5тыс
И эти чудаки рассказывают как у них всё улучшилось. А еще рассказывают Краснодару, что типа вы неправильно проход на стадион организовываете - нужно по-другому и тогда, типа, больше людей ходить будет. А то, что в нормальной жизни за неделю до матча с Динамо уже sold out был бы, им как-то в голову не приходит. Потому что чиновники минспорта и минцифры вообще только сейчас узнали, шо оказывается футбол бывает и шо людей туда много обычно ходит
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GregWS
Должно быть как в истории девчушки-Спартачки, которая наносила первый удар по мячу в игре с Факелом.
Это реально грамотный пиар, с хорошим посылом.

И не нужно писать что это раскрутка выгодная тем то и тем, история ради того и того. Даже если так, то это очень толковая работа.
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vadned
Ответ Pasta
Возьмите детей из дет-домов и посадите их на трибуны стадионов. Тогда детей вообще будет 90% от общего числа. Безопасно, чисто, культурно и доброжелательно. Эти цифры ничего не значат. По факту, наш и без того полу-мертвый футбол(еще до СВО), стал практически мертвым(с момента СВО), а сейчас его уже добивают последним гвоздем(фан ид). Вы наоборот должны были снизить цены на билеты и активно работать с российской аудиторией, пытаясь развивать работу с болельщиками в это непростое время... Ну а клубам в целом пофигу, ведь для них билеты и мерч - это всегда был 0.01% дохода, а остальное всегда было от "честно-заработанных денег" сырьевых кампаний или государства.
Гм... Из детдомов... Что-то мне подсказывает, что беспорядков будет много.
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spartak-v
Пришли с сыном на матч Краснодар - Динамо. Много пустых мест. Решили пересесть на другую трибуну с лучшим обзором. Вот и как в случае чего система фан-айди должна была сработать?
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Алексѣй Пестовъ
Ответ не левый питерец
у минспорта все отлично. Видно не скоро с ребенком мы на футбол попадем. Ребенок сам против оформлять этот чип
Сходите лучше на матч команды ЛФЛ - никаких Fan Id, рядом с домом, да и командам будет радостно)
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Melnikov1968
Есть хорошее выражение: В одном месте(****) алмазов нет. Но Минспорта найдёт.
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